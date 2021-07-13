РУС
7 718 62

16 работников мясокомбината в Глобино отравились неизвестным веществом, 14 из них госпитализированы, - ГСЧС

В Глобино (Полтавская обл.) в ночь на вторник на местном мясокомбинате неизвестным веществом отравились 16 человек, из которых 14 госпитализированы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"13 июля около 00.30 в г.Глобино в сортировочном цехе ООО "Глобинский мясокомбинат" предварительно произошло отравление неизвестным веществом 16 работников, в результате чего 14 работников госпитализированы в больницу (1 человек в тяжелом состоянии и 13 в состоянии средней степени тяжести), 2 человека от госпитализации отказались", – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что причина отравления устанавливается. Предприятие работает в штатном режиме. Подразделения ГСЧС не привлекались.

Топ комментарии
+33
Своей колбасы сдуру наелись?
13.07.2021 07:54
+22
тяжело даже представить что эти дельцы производят...
13.07.2021 07:53
+17
Хорошая реклама…
13.07.2021 07:57
тяжело даже представить что эти дельцы производят...
13.07.2021 07:53
Нічого подібнорго!! Глобіно- одна з найкращих і наймясніших торгових марок, причом з цілком лояльними цінами. Це просто прикрий випадок, може трапитися на кожному підприємстві харчової галузі.
Одужуйте, панове!
13.07.2021 09:44
Населений пункт називається Глобине, а не Глобіно!
Власники - кінчені ватани, назвали свою торгову марку на кацапський манєр "Глобіно", щоб за поребриком краще купували.
13.07.2021 11:27
шо тут зробиш.
13.07.2021 12:04
в очко себе затусуй эту торгоаую марку...
14.07.2021 15:55
Своей колбасы сдуру наелись?
показать весь комментарий
13.07.2021 07:54
"...Василь прийняв смертельну дозу ковбаси".
Брати Гадюкіни.
13.07.2021 10:30
Переели на халяву
13.07.2021 10:59
Хорошая реклама…
показать весь комментарий
13.07.2021 07:57
що, знов майпрогеном бодяжимо..?
http://old.uc.kr.ua/fresh1071/
13.07.2021 11:51
це аналог жіночого статевого гормона, застосовують для збільшення обсягу і маси м'ясоковбасних виробів
про шкоду для здоров'я, особливо чоловічого, не йдеться - прибуток над усе

Каррагенан (майпроген) обладает высокой гелеобразующей и водосвязывающей способностью. Вследствие наличия на поверхности отрицательных зарядов легко взаимодействует с белками и катионами; образует после цикла «нагрев-охлаждение» прочную пространственную сетку. Нейтрален по вкусу и запаху. В отличие от других добавок каррагинан в мясных системах одновременно формирует с солерастворимыми мышечными белками единую матрицу и упрочняет ее, обеспечивая получение требуемого технологического эффекта.
Применение каррагинана при производстве мясопродуктов дает возможность: повысить выход мясных изделий; улучшить органолептические показатели (сочность, консистенцию, связность, цвет, внешний вид, нарезаемость); исключить вероятность образования бульонно-жировых отеков при термической обработке; снизить себестоимость готовой продукции. - https://www.referat911.ru/Upravlenie-kachestvom-produkcii/myasnaya-promyshlennost/74043-1604239-place7.html
13.07.2021 11:59
Консерванти, антиоксиданти, емульгатори, підсилювачі смаку, хімікати що утримують воду, - всі делікатеси
13.07.2021 08:02
13.07.2021 08:07
это борьба с шаровиками...как это в море купатся воды не напится
13.07.2021 08:09
Видать очень вкусная колбаса была, раз ею так обожрались
13.07.2021 08:11
вынести не могут так шамуют на месте
13.07.2021 08:11
запросто выносят женщины, во влагалище, этот метод у несунов на мясокомбинатах получил название "на коня" )) так что колбасы, сосики, сардельки и мясо перед употреблением рекомендуется тщательно мыть.
13.07.2021 08:21
Що Ви таке розказуєте ???
13.07.2021 08:28
Я рассказываю то, что на самом деле было в ссср и есть сейчас в Украине. Можете верить, можете не верить, но факт остается фактом независимо от степени вашей веры.))
13.07.2021 20:45
скока вам лет ?
13.07.2021 08:35
он просто идиот...
13.07.2021 08:56
ты просто *******
13.07.2021 20:42
много. Скажем так, я родился в первой половине 50-х годов прошлого века.
13.07.2021 20:47
Не буду покупать в магазине неизвестное вещество ТМ Глобино. Хоть копчёное,хоть варёное.
13.07.2021 08:13
ранее брал пару раз, точно не помню название но по вкусу плохая, в местных предпочитаю в салтовском
13.07.2021 09:26
ТМ Глобіно- гарні, смачні, і головне, м"ясні ковбаси без явних хімікатів, Ви, або не пробували, або засланий козачок. Я вкрай вимогливо ставлюсь до покупки м"ясо-ковбасних виробів, але доволі давно виробив ТОП5 М"ЯСОКОМБІНАТІВ УКРАЇНИ, це виглядить так: 1місце: Кременчукм"ясо. (Докторська, Молочна, найкраща в Україні варена ковбаса, 200грв+, 180 хіба по акції, сосиски, сердельки), 2місце: Глобіно: (Варено-копчена буженіна "домашня" (?здаєится так), обсипана кунжутом, 280-250 грв, менше 200 по акції, найкраща в Україні в своїй категорії, їсиш, язик не обкладає хімікатами, сердельки- мортадельки, тощо), 3 місце:Ятрань- (найкраща варено-рублена ковбаса, 280-240 грв, 200 по акції, різноманітні сосиски, сердельки, тощо. 4 місце: ділять Ювілейний і Богодухів, тут купую хороші сирокопчені ковбаси, Московську, Брауншвейську, 270..320 грв, за цю ціну дуже гарної якості нефарбовані ковбаси, тощо,
5.місце: Житомирський м"ясокомбінат. Окремо хочу відмітити гранд-філе(здається так) Мелітопольського м"ясокомбіната, але 600 гр/кг в Ашані то трохи перебор, хоча дуже смачно.
13.07.2021 10:18
Судячи ж вашого опуса,це ви засланий козачок від ТМ Глобино.)
13.07.2021 10:32
Цікаво. Шо ж ви їсте з ковбас та м"ясних виробів, поділітся інформацією, ок?
13.07.2021 10:37
Обійдетесь. Смачного?
13.07.2021 10:39
Очевидно, ніколи не ходите до магазину? "Що дружина купить, то й їм." Зрозуміло.
13.07.2021 10:47
Эх,нема довіри у вас до дружин,гуру ковбаси.)
13.07.2021 10:49
Спасибі за гуру, гарного дня!
13.07.2021 11:35
А вот выпускали бы вегетарианскую колбасу, то не отравились.
13.07.2021 08:14
не факт, в любой колбасной продукции присутствуют химикаты, а некоторые производители давно уже нахимичились толкать колбасный продукт на мясозаменителях
13.07.2021 11:19
смачного!
13.07.2021 08:15
Хорошая реклама для ТМ
13.07.2021 08:20
Тестували новий продукт - "Ковбаса зі смаком м"яса."
13.07.2021 08:22
Ви не повірите, пару днів тому бачив ковбасу(???!) невідомого виробника по 39!!!гр/КГ, причом для людей.
13.07.2021 10:31
также и "сыр" в большом количестве для людей ... но не на молоке деланый
13.07.2021 11:22
я так вижу за Жеваго и его бизнесом плотно кто то пристал ...Даже такая диверсия повлечет за собой последствия
13.07.2021 08:25
ну если Цензор выхватил эту новость которая сегодня произошла ,что странно , то в обед и по 1+1 покажут
13.07.2021 08:28
Смачна ковбаса напевно...
Хімічна.
13.07.2021 08:33
в приснопамятные после 80-го года было такое правило - не ешь то что готовишь не носи что
шьёшь не подходи к тому что строил..... видимо работает до сих пор....
13.07.2021 08:33
новичок?...
13.07.2021 08:37
Та ні, кацапа у м'ясорубку затягло
13.07.2021 09:04
Раз предварительное отравление, тогда, следуя логике ожидаются еще случаи...
13.07.2021 08:37
петров и боширов на отдыхе?
13.07.2021 08:38
Откуда на мясокомбинате Неизвестное Вещество?
Небось колбаски поели на обед.
13.07.2021 08:43
Мясо по ошибке завезли?
13.07.2021 10:15
ото рубанули своей колбаски...
13.07.2021 08:55
хочешь есть колбасу, не смотри, как ее готовят
13.07.2021 08:56
Скорей всего подтухшее мясо освежали аммиаком!
13.07.2021 09:15
Или "посолили" колбаску на перекус нитритом натрия.
13.07.2021 09:18
страшно подумать, каким ядом нас кормят.. что-то у меня есть сомнения, что продукция на полках наших магазинов вообще проходит должную проверку, учитывая тот бардак везде куда не ткни.
13.07.2021 09:27
Местные колбасы-лютый треш, особенно в вакуумной упаковке. Лучше купить ветчину, куру-свинину, или хочется копчёного-какой-нить хамон. Там хоть видно, что это мясо, а не черти-что за смесь.
13.07.2021 10:26
Глутамат натрия?
13.07.2021 10:36
цианистый калий
13.07.2021 11:26
работал в молодости на мясокомбинатах около 7 лет, повидал многое, одно могу сказать, в колбасах мяса нет))на 300 кг фарша добавляют пару кг мяса чтоб сработал нитрит и появился розовый цвет якобы мяса основной компонент вареных колбас это свиная шкура)) + куча химии и какашка приобретает вкус и цвет, видел лично как происходит дегустация колбас высшим руководством, они не глотают её а выплёвывают, поэтому сам не ем эту гадость и всем не советую, копчёные колбасы там ещё хуже, за место керзовых сапог туда кидается текстура))) ну эт такая химия на основе загустителя и она лепит (желе) заменитель мяса к салу)) по поводу копчёного мяса например (орех) там ещё веселей, мясо перед копчением шприцуется росолами с загустителем, соль задерживает воду в тканях мяса загуститель даёт вес, на выходе имеем в 1 кг мяса + 2 кг запрессованного гавнеца получается сверх прибыль.
13.07.2021 10:48
Що є, то є. Варенка низької якості то свиняча, мелена в порошок, шкура та хруставка, курячі кістки (м"ясо-костяна мука), кркпкий желатин, фарба. Купуючи ковбаси менш ніж 100гр/кг, не сумнівайтесь- травите себе і дітей. (а ще порахуйте прибуток продавця, логістику, упаковку!!). Я теж, трапляється, спускаюсь до такої, критично-низької поділки, але й то хіба що по акції в якомусь супермаркеті, не часто. Слід тверезо рахувати, що свинина коштує 100гр/кг в роздріб, (подешевіла на 20% за останній рік, дивина!), і виходячи з цього, ковбаса із м"яса, в найгіршому, найдешевшому варіанті, має коштувати 150,+, грв/кг.
13.07.2021 11:57
І ще одне. В якості додаткової об"ємно-масової частки використовують інколи сою, інколи ще якусь фігню, але я бажав би щоб там був туалетний папір, як і це інколи трапляється. Він гарно пролітає мимо, не зачіпає ніяких життєво-важливих органів, і не буває ГМО...
13.07.2021 12:03
"Прощайте баби, папіроси, Василь прийняв смертельну дозу ковбаси. "
13.07.2021 17:31
 
 