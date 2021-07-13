16 работников мясокомбината в Глобино отравились неизвестным веществом, 14 из них госпитализированы, - ГСЧС

В Глобино (Полтавская обл.) в ночь на вторник на местном мясокомбинате неизвестным веществом отравились 16 человек, из которых 14 госпитализированы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"13 июля около 00.30 в г.Глобино в сортировочном цехе ООО "Глобинский мясокомбинат" предварительно произошло отравление неизвестным веществом 16 работников, в результате чего 14 работников госпитализированы в больницу (1 человек в тяжелом состоянии и 13 в состоянии средней степени тяжести), 2 человека от госпитализации отказались", – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что причина отравления устанавливается. Предприятие работает в штатном режиме. Подразделения ГСЧС не привлекались.

