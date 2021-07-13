16 работников мясокомбината в Глобино отравились неизвестным веществом, 14 из них госпитализированы, - ГСЧС
В Глобино (Полтавская обл.) в ночь на вторник на местном мясокомбинате неизвестным веществом отравились 16 человек, из которых 14 госпитализированы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"13 июля около 00.30 в г.Глобино в сортировочном цехе ООО "Глобинский мясокомбинат" предварительно произошло отравление неизвестным веществом 16 работников, в результате чего 14 работников госпитализированы в больницу (1 человек в тяжелом состоянии и 13 в состоянии средней степени тяжести), 2 человека от госпитализации отказались", – говорится в сообщении.
В ГСЧС отметили, что причина отравления устанавливается. Предприятие работает в штатном режиме. Подразделения ГСЧС не привлекались.
Одужуйте, панове!
Власники - кінчені ватани, назвали свою торгову марку на кацапський манєр "Глобіно", щоб за поребриком краще купували.
Брати Гадюкіни.
http://old.uc.kr.ua/fresh1071/
про шкоду для здоров'я, особливо чоловічого, не йдеться - прибуток над усе
Каррагенан (майпроген) обладает высокой гелеобразующей и водосвязывающей способностью. Вследствие наличия на поверхности отрицательных зарядов легко взаимодействует с белками и катионами; образует после цикла «нагрев-охлаждение» прочную пространственную сетку. Нейтрален по вкусу и запаху. В отличие от других добавок каррагинан в мясных системах одновременно формирует с солерастворимыми мышечными белками единую матрицу и упрочняет ее, обеспечивая получение требуемого технологического эффекта.
Применение каррагинана при производстве мясопродуктов дает возможность: повысить выход мясных изделий; улучшить органолептические показатели (сочность, консистенцию, связность, цвет, внешний вид, нарезаемость); исключить вероятность образования бульонно-жировых отеков при термической обработке; снизить себестоимость готовой продукции. - https://www.referat911.ru/Upravlenie-kachestvom-produkcii/myasnaya-promyshlennost/74043-1604239-place7.html
5.місце: Житомирський м"ясокомбінат. Окремо хочу відмітити гранд-філе(здається так) Мелітопольського м"ясокомбіната, але 600 гр/кг в Ашані то трохи перебор, хоча дуже смачно.
Хімічна.
шьёшь не подходи к тому что строил..... видимо работает до сих пор....
Небось колбаски поели на обед.