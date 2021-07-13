В Украине за сутки от COVID-19 умерли 36 человек, зафиксирован 481 новый случай заражения, 750 человек выздоровели

В Украине зафиксирован 481 новый случай заражения COVID-19 по состоянию на утро 13 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 12 июля 2021 в Украине зафиксирован 481 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 28, медработников - 11).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 249 человек;

летальных случаев - 36;

выздоровели - 750 человек;

За сутки протестированы:

методом ПЦР - 20 909 человек,

методом ИФА - 9 783 человека,

экспресс-тестами - 10 428 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 241 698 человек;

выздоровели - 2 178 279 человек;

летальных случаев - 52 640;

проведено ПЦР-тестов - 11 063 662.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (142), Донецкой (53), Одесской (49), Луганской (28) и Харьковской (23) областях", - рассказали в Минздраве.







