В Украине за сутки от COVID-19 умерли 36 человек, зафиксирован 481 новый случай заражения, 750 человек выздоровели
В Украине зафиксирован 481 новый случай заражения COVID-19 по состоянию на утро 13 июля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 12 июля 2021 в Украине зафиксирован 481 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 28, медработников - 11).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 249 человек;
летальных случаев - 36;
выздоровели - 750 человек;
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 20 909 человек,
методом ИФА - 9 783 человека,
экспресс-тестами - 10 428 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 241 698 человек;
выздоровели - 2 178 279 человек;
летальных случаев - 52 640;
проведено ПЦР-тестов - 11 063 662.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (142), Донецкой (53), Одесской (49), Луганской (28) и Харьковской (23) областях", - рассказали в Минздраве.
