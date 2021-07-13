Приговоренный к двум годам тюрьмы за взятку экс-прокурор ГПУ Матюшко доставлен в СИЗО и завтра поедет отбывать наказание, - агент НАБУ Шевченко

Приговоренный к двум годам тюрьмы за взятку бывший прокурор Генеральной прокуратуры Украины Александра Матюшко доставлен в СИЗО и завтра поедет отбывать наказание.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук агент НАБУ Евгений Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.

"В январе 2016-го прокурор ГПУ Матюшко предложил мне 10т. $ и попросил повлиять на председателя комиссии Алексея Гриценко , чтобы вопрос о его трудоустройства в НАБУ был "решено" положительно. Это был мой первый опыт в качестве обличителя и, знаете, мне было так странно, что я только что вернулся с войны, сдал свое оружие, как мне вот уже предлагают такие легкие деньги. Почему бы не взять? Почему бы не согласиться? Тем более, что в то время у меня не было стабильных заработков и потребность в финансах была весьма ощутима. Но знаете, в чем для меня была проблема взять эти деньги? В том, что я сидел рядом с этим прокурором и, может это даже не все поймут, но я не видел в нем человека от слова "вообще" - я видел в нем отвратительное существо, которое, словно саранча, пожирающая мою страну изнутри, уничтожает ее красоту, портит урожай и разрушает все достижения. Поэтому его нужно уничтожить. Как врага. Как оккупанта. И если бы мне дали волю, я бы его без колебаний расстрелял на месте", - рассказал Шевченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержан экс-прокурор ГПУ Матюшко, который полгода скрывался от исполнения приговора - 2 года тюрьмы за взятку, - САП

"Той же мысли я и о большинстве представителей МВД, СБУ или ГПУ - та самая гнилая и коррумпированная порода, которую невозможно перевоспитать. Только глубинная реформа всей правоохранительной системы может изменить ситуацию к лучшему, а для этого, в первую очередь, на руководящие должности нужно назначить честных, принципиальных, преданных стране людей. Но, к сожалению, Владимир Зеленский до сих пор считает, что Аваков, Венедиктова и Баканов как раз и являются олицетворением честности и справедливости. Поэтому в ближайшее время ожидать качественные изменения не стоит", - добавил он.

"В феврале 2016-го при действенном содействии Алексея Гриценко Матюшко был арестован детективами НАБУ. Впоследствии Высший антикоррупционный суд вынес приговор и экс-прокурор получил два года тюрьмы. Некоторое время скрывался, был объявлен в розыск. Однако сегодня был задержан детективами и доставлен в СИЗО, откуда уже завтра поедет отбывать наказание в местах лишения свободы", - акцентировал Шевченко.

Напомним, 25 сентября 2020 года коллегия судей ВАКС признала экс-прокурора виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК Украины (предложение должностному лицу предоставить неправомерную выгоду за совершение должностным лицом в интересах того, кто предлагает такую ​​выгоду, действий с использованием служебного положения) и назначила наказание в виде 2 лет лишения свободы.

11 января 2021 года Апелляционная палата ВАКС отказала в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты и оставила указанный приговор без изменений.

7 июля 2021 года Кассационный уголовный суд Верховного Суда постановил оставить указанный приговор ВАКС без изменений.





