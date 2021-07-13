За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 83 177 человек, всего - 2 311 692, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 1 215 284 человека.
Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.
"83 177 человек вакцинированы против COVID-19 за сутки 12 июля 2021. Первую дозу получили 45 535 человек, полностью иммунизированы - 37 642 человека.
В течение суток работали 573 мобильные бригады, 1 399 пунктов вакцинации, 34 центра вакцинации.
По состоянию на 12 июля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 796 701 человек.
С начала прививочной кампании привиты 2 357 227 человек, из них получили 1 дозу - 2 357 225 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 215 284 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 3 572 509 прививок", - рассказали в Минздраве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1 215 284 - Х
1 215 284 множимо на 100 і ділимо на 40 млн.. Отримуємо 3% повністю вакцинованих.