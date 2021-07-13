За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 83 177 человек, всего - 2 311 692, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 1 215 284 человека.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"83 177 человек вакцинированы против COVID-19 за сутки 12 июля 2021. Первую дозу получили 45 535 человек, полностью иммунизированы - 37 642 человека.

В течение суток работали 573 мобильные бригады, 1 399 пунктов вакцинации, 34 центра вакцинации.

По состоянию на 12 июля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 796 701 человек.

С начала прививочной кампании привиты 2 357 227 человек, из них получили 1 дозу - 2 357 225 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 215 284 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 3 572 509 прививок", - рассказали в Минздраве.





