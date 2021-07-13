Поправки в "бюджетный" законопроект выводят фильмы и телепрограммы из-под действия закона об украинском языке, - Железняк
Закон о языке снова под угрозой. В бюджетном законопроекте №5551-2, который планируют рассмотреть в четверг, есть несколько поправок, которыми пытаются нивелировать действие закона об украинском языке.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, поправка с символическим №13 и идентичная №14 - выводит создание и показ фильмов и телепрограмм из-под действия закона об украинском языке. Поправка №16 - убирает необходимость госслужащим, которые сейчас занимают должности, подтверждать владение украинским языком.
Поправка №17 - позволит использовать язык коренных народов и нацменьшинств в образовании, а это значит - и обучение на русском языке в школах и университетах. Кроме этого, она еще и убирает штрафы за нарушение языкового закона в сфере услуг.
"Задача №1 - не дать протянуть эти поправки через комитет, или сбить в зале. Над этим и буду работать - уже внес заседание бюджетного комитета в календарь. Надеюсь, что все коллеги, кому не безразлична защита языка, тоже присоединятся. Законопроект № 5551-2 стоит в повестке за день до вступления в силу закона о языке. Поэтому это последняя возможная попытка, которую мы не имеем права допустить. Призываю коллег обратить внимание и не голосовать за эти предложения", - отметил Железняк.
щоб іншим неповадно було
https://youtu.be/D2Bi4qa-VK4
Рекламный рынок в Украине - миллиардный бюджет
Раньше этот рынок контролировали мацковские компании и потому в рекламах были сплошь кацапские артисты . После 2014 года кацапов с рынка вытеснили украинцы
СЕЙЧАС кацапы опять рвутся подмять под себя жтот рынок и используют ЗЕ для этого . Нельзя допускать появлятся в Украине этому явлению . И гнать метлой российских артистов
Але ж цього немає. Недоумки продажні роблять бізнес. І їм плювати на майбутнє цієї країни.
Недопустимо внесення правок в Закон!
Втратимо мову - втратимо державу!