Поправки в "бюджетный" законопроект выводят фильмы и телепрограммы из-под действия закона об украинском языке, - Железняк

Закон о языке снова под угрозой. В бюджетном законопроекте №5551-2, который планируют рассмотреть в четверг, есть несколько поправок, которыми пытаются нивелировать действие закона об украинском языке.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, поправка с символическим №13 и идентичная №14 - выводит создание и показ фильмов и телепрограмм из-под действия закона об украинском языке. Поправка №16 - убирает необходимость госслужащим, которые сейчас занимают должности, подтверждать владение украинским языком.

Поправка №17 - позволит использовать язык коренных народов и нацменьшинств в образовании, а это значит - и обучение на русском языке в школах и университетах. Кроме этого, она еще и убирает штрафы за нарушение языкового закона в сфере услуг.

"Задача №1 - не дать протянуть эти поправки через комитет, или сбить в зале. Над этим и буду работать - уже внес заседание бюджетного комитета в календарь. Надеюсь, что все коллеги, кому не безразлична защита языка, тоже присоединятся. Законопроект № 5551-2 стоит в повестке за день до вступления в силу закона о языке. Поэтому это последняя возможная попытка, которую мы не имеем права допустить. Призываю коллег обратить внимание и не голосовать за эти предложения", - отметил Железняк.

