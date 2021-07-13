РУС
Поправки в "бюджетный" законопроект выводят фильмы и телепрограммы из-под действия закона об украинском языке, - Железняк

Закон о языке снова под угрозой. В бюджетном законопроекте №5551-2, который планируют рассмотреть в четверг, есть несколько поправок, которыми пытаются нивелировать действие закона об украинском языке.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, поправка с символическим №13 и идентичная №14 - выводит создание и показ фильмов и телепрограмм из-под действия закона об украинском языке. Поправка №16 - убирает необходимость госслужащим, которые сейчас занимают должности, подтверждать владение украинским языком.

Поправка №17 - позволит использовать язык коренных народов и нацменьшинств в образовании, а это значит - и обучение на русском языке в школах и университетах. Кроме этого, она еще и убирает штрафы за нарушение языкового закона в сфере услуг.

"Задача №1 - не дать протянуть эти поправки через комитет, или сбить в зале. Над этим и буду работать - уже внес заседание бюджетного комитета в календарь. Надеюсь, что все коллеги, кому не безразлична защита языка, тоже присоединятся. Законопроект № 5551-2 стоит в повестке за день до вступления в силу закона о языке. Поэтому это последняя возможная попытка, которую мы не имеем права допустить. Призываю коллег обратить внимание и не голосовать за эти предложения", - отметил Железняк.

Читайте также: Правки к закону о языке не имеют шансов на успех в зале Рады, - "слуга народа" Арахамия

кино (1539) поправки (104) украинский язык (1203) язык (3787) Железняк Ярослав (461)
+12
Коли вже маасковське нарєчіє перестане їх ковбасити? 30 років пройшло, а совок ще живий.
13.07.2021 09:00 Ответить
+12
вважаю автора отих ганебних поправок треба спалити на багатті.
щоб іншим неповадно було
13.07.2021 09:09 Ответить
+6
"Поправка №17 - позволит использовать язык коренных народов и нацменьшинств в образовании..." - росіянчеги ще поки є нацменшиною отже рузьге єзиг отримає шанс на витіснення української мови з України.
13.07.2021 09:18 Ответить
13.07.2021 09:00 Ответить
щe будe довго ця канiтєль
13.07.2021 16:38 Ответить
13.07.2021 09:09 Ответить
нiкому палити
13.07.2021 16:44 Ответить
Цей Железняк настільки тупий що не взмозі прочитати закон про корінні народи України. Россіяни не можуть бути корінним народом Ураїни тому і надають право Кримчакам, татарам та іньшим вивчати рідну мову в початкових навчальних закладах.
13.07.2021 09:13 Ответить
"Поправка №17 - позволит использовать язык коренных народов и нацменьшинств(!) в образовании". Російськомовні в Україні є не корінним народом, а нацменами.
13.07.2021 09:17 Ответить
13.07.2021 09:18 Ответить
Ты с детства тупорылый или курсы какие заканчивал? Трускавец, не?
13.07.2021 09:23 Ответить
Авторів правок НА ГІЛЯКУ !!!!
13.07.2021 09:19 Ответить
Ніцой про мову и про колаборанта Меладзе . Рекомендую
Закон про мову знову під загрозою. Завдання №1 - не дати протягнути поправки до нього, - Железняк - Цензор.НЕТ 6128Закон про мову знову під загрозою. Завдання №1 - не дати протягнути поправки до нього, - Железняк - Цензор.НЕТ 6128Закон про мову знову під загрозою. Завдання №1 - не дати протягнути поправки до нього, - Железняк - Цензор.НЕТ 9659
13.07.2021 09:22 Ответить
МЕЛАДЗЕ НА ATLAS WEEKEND / ПІДПИСАНО ЗАКОН ПРО КОРІННІ НАРОДИ / Лариса Ніцой

https://youtu.be/D2Bi4qa-VK4
13.07.2021 09:23 Ответить
ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ ФОРУМЧАН
Рекламный рынок в Украине - миллиардный бюджет
Раньше этот рынок контролировали мацковские компании и потому в рекламах были сплошь кацапские артисты . После 2014 года кацапов с рынка вытеснили украинцы
СЕЙЧАС кацапы опять рвутся подмять под себя жтот рынок и используют ЗЕ для этого . Нельзя допускать появлятся в Украине этому явлению . И гнать метлой российских артистов
13.07.2021 09:28 Ответить
У нас презом- найпопулярніший російський комік.
показать весь комментарий
Міладзе ніхто а ось її заклик виправити закон корінних народів ти не чув. там зажоп свою руку просунув: закон не наділяє корінних обов"язком інтгруватись в Укрсуспільство, а лише надає кучу прав. залишилось лише всунути у корінні народи (р)узких і закон ідальний для кацапів
13.07.2021 16:50 Ответить
Этих авторов привел в парламент конкретный мудак. Может его для начала вздергнуть?
показать весь комментарий
А у Вас есть гарантии , что следующий президент не будет мудаком с таким мудрым народом ?
показать весь комментарий
Не стоит искать в преЗЕрвативе патриота Украины: его там нет, небыло и когда не будет. Поробуйте вспомнить какой-то патриотический поступок зе-чмыря. Такого случая вы не найдете. Зато найдете как за 2 года уничтожен впк Украины, как за два года полуразвалена армия и военная разведка, как за два года не сделано ниодного серьезного заказа для армии... Теперь у зеленого рагуля настала очередь уничтожения укр мовы, укр кино, дальше по сценарию, квартальное чмо должно забрать томос у украинской церкви.
показать весь комментарий
Хоч більш-менш нормальних 45 нардепів (25 - ЄС; 20 - Голос) в Верховній Раді є... Вистояти би до нових виборів!
показать весь комментарий
А почему цензор на русском вещает? За замовчанням повинна бути українська.
показать весь комментарий
з наступного року частина "за замовчуванням"
показать весь комментарий
Саме цей покидьок Железняк і 4 інших депутата Голосу проголосували за те, щоб це голосування стало можливим. І їхні голоси ЗА були вирішальними. А тепер ця курва розповідає що піклується про мову. Паскуда.
показать весь комментарий
Вся ця укранофобська наволоч ніяк не заспокоєтся все мова заважає і це в той час коли диктатор расеі заговорив про один народ ,що рашистам заважає так це украінська мова і історична пам'ять. І тут п'ята колона рада допомогти ворогу ,якого народу ви слуги ?
показать весь комментарий
Когда все профукали и платят пенсионерам бомжацкие пенсии,вот тогда возникает проблема языка.Дурные швейцарцы сколько скандалов и проблем мимо себя пропустили.
показать весь комментарий
Ніякої загрози Українській мові, бути не може! Тільки зайвехромосомнної зеленої цвілі та жопезє - повинна бути! Гадаю стовпів та гілок, для них вистачить...
показать весь комментарий
То вони мають боятись навіть думки про наступ на державну мову.
Але ж цього немає. Недоумки продажні роблять бізнес. І їм плювати на майбутнє цієї країни.
показать весь комментарий
Всі під Верховну Раду!
Недопустимо внесення правок в Закон!
Втратимо мову - втратимо державу!
показать весь комментарий
13.07.2021 09:48 Ответить
Закон про мову знову під загрозою. Завдання №1 - не дати протягнути поправки до нього, - Железняк - Цензор.НЕТ 2589
13.07.2021 09:53 Ответить
 
 