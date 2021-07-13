Маркарова о статье Путина об Украине: Набор советских и имперско-российских клише, не имеющих ничего общего с реальностью

Единственным рациональным предложением в статье президента РФ Владимира Путина об Украине является то, что граждане Украины должны сами решать, какой должна быть их страна.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук посол Украины в США Оксана Маркарова, информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно статьи главы государства-агрессора, которая незаконно аннексировала Крым, убивает наших граждан на востоке Украины и постоянно вмешивается в наши дела внутри страны, могу сказать, что в ней только одно предложение истинно по Украине - последнее: "А какой быть Украине - решать ее гражданам ". Все остальное - набор советских и имперско-российских клише, которые не имеют ничего общего с реальностью и не помогают нашему соседу понять, что украинцы просто хотят сами жить в собственной стране и быть частью демократического мира, и это для нас является естественным цивилизационным выбором, который мы делаем нашим трудом и борьбой в настоящее время, делали в 2013, 2004м, 1991, 1918 и много веков до этого", - отметила она.

