Маркарова о статье Путина об Украине: Набор советских и имперско-российских клише, не имеющих ничего общего с реальностью

Единственным рациональным предложением в статье президента РФ Владимира Путина об Украине является то, что граждане Украины должны сами решать, какой должна быть их страна.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук посол Украины в США Оксана Маркарова, информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно статьи главы государства-агрессора, которая незаконно аннексировала Крым, убивает наших граждан на востоке Украины и постоянно вмешивается в наши дела внутри страны, могу сказать, что в ней только одно предложение истинно по Украине - последнее: "А какой быть Украине - решать ее гражданам ". Все остальное - набор советских и имперско-российских клише, которые не имеют ничего общего с реальностью и не помогают нашему соседу понять, что украинцы просто хотят сами жить в собственной стране и быть частью демократического мира, и это для нас является естественным цивилизационным выбором, который мы делаем нашим трудом и борьбой в настоящее время, делали в 2013, 2004м, 1991, 1918 и много веков до этого", - отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ткаченко - Путину: Переписывать историю начали еще цари, когда своей Московии присвоили название "Русь"

Автор: 

агрессия (1705) путин владимир (32061) россия (96949) Маркарова Оксана (290)
+8
Ну с 1918 до 1991 года большинство украинцев безропотно ковало социалистическое будущее вместе со всеми остальными. А большинству из этого большинства вобще насрать где и как жить (абы бурячки уродили и скотинка сыта была).

Собственно, последствия этого кования мы сейчас наблюдаем в виде в доску ватного и тупого наркомана ЗЕ в качестве президента.
13.07.2021 09:16 Ответить
+5
« …А всех юродивих и убогих - ссылать в междуречье Оки и Волги к мордве, дабы видом своим диким не позорили святую Русь Киевскую…..» ( из Указа Я.Мудрого)
13.07.2021 09:14 Ответить
+5
Старая гэбистская тварь мыслит своими категориями. Такого не перевоспитаешь.
13.07.2021 09:18 Ответить
« …А всех юродивих и убогих - ссылать в междуречье Оки и Волги к мордве, дабы видом своим диким не позорили святую Русь Киевскую…..» ( из Указа Я.Мудрого)
13.07.2021 09:14 Ответить
Сам выдумал?
13.07.2021 09:16 Ответить
Попадаете под указ?
13.07.2021 09:36 Ответить
подпасть под фейк - не страшно)
13.07.2021 10:44 Ответить
Опять Слава Мудрый во всём виноват
13.07.2021 09:32 Ответить
где реакция МИД Украины? Где уголовные дела от СБУ за призывы к нарушению территориальной целостности? Понятно что пока ху.ло не подсудно, но всему свое время
13.07.2021 09:16 Ответить
Я согласен с лидером Московии, что граждане бывших и существующих колоний Московии должны сами решать, какой должна быть их страна, такая как Украина или такая как Беларусь
13.07.2021 09:16 Ответить
Ну с 1918 до 1991 года большинство украинцев безропотно ковало социалистическое будущее вместе со всеми остальными. А большинству из этого большинства вобще насрать где и как жить (абы бурячки уродили и скотинка сыта была).

Собственно, последствия этого кования мы сейчас наблюдаем в виде в доску ватного и тупого наркомана ЗЕ в качестве президента.
13.07.2021 09:16 Ответить
Старая гэбистская тварь мыслит своими категориями. Такого не перевоспитаешь.
13.07.2021 09:18 Ответить
по сути, етим своим епистолярным высером, ***** отказало в существовании всему украинскому и обьявило ему войну.
13.07.2021 09:18 Ответить
Войну всему украинскому обьявили 100 лет назад и объявляло ее не только ....йло.
13.07.2021 09:21 Ответить
100 лет назад как раз шла "коренизация" и щемили именно вату. Всё поменялось несколько позже - когда Сралин взял совок в свои руки.
13.07.2021 09:34 Ответить
Маркарова щодо статті Путіна про Україну: Набір радянських і імперсько-російських кліше, які не мають нічого спільного з реальністю - Цензор.НЕТ 9697
13.07.2021 09:27 Ответить
- Она посол?
- Сам пасол...
13.07.2021 09:39 Ответить
Чтобы выход был успешен,
Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол.

Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян.

Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно,
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно.

Тем, кто был настолько грешен,
Ад да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.

Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!
Никакой пощады твари!
13.07.2021 10:30 Ответить
Для КРОВАВОГО Х*ЙЛА-ПУТЛЕРА - только ВАРИАНТ КАДДАФИ. Все остальные - для этого лубянского ублюдка - слишком мягкие...
26.09.2021 19:41 Ответить
 
 