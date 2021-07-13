Маркарова о статье Путина об Украине: Набор советских и имперско-российских клише, не имеющих ничего общего с реальностью
Единственным рациональным предложением в статье президента РФ Владимира Путина об Украине является то, что граждане Украины должны сами решать, какой должна быть их страна.
Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук посол Украины в США Оксана Маркарова, информирует Цензор.НЕТ.
"Относительно статьи главы государства-агрессора, которая незаконно аннексировала Крым, убивает наших граждан на востоке Украины и постоянно вмешивается в наши дела внутри страны, могу сказать, что в ней только одно предложение истинно по Украине - последнее: "А какой быть Украине - решать ее гражданам ". Все остальное - набор советских и имперско-российских клише, которые не имеют ничего общего с реальностью и не помогают нашему соседу понять, что украинцы просто хотят сами жить в собственной стране и быть частью демократического мира, и это для нас является естественным цивилизационным выбором, который мы делаем нашим трудом и борьбой в настоящее время, делали в 2013, 2004м, 1991, 1918 и много веков до этого", - отметила она.
Собственно, последствия этого кования мы сейчас наблюдаем в виде в доску ватного и тупого наркомана ЗЕ в качестве президента.
- Сам пасол...
Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол.
Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян.
Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно,
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно.
Тем, кто был настолько грешен,
Ад да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.
Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!
Никакой пощады твари!