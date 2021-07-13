Япония выразила беспокойство из-за наращивания вооружений Россией и Китаем, - доклад Минобороны страны
Япония обеспокоена тем, что соседние с ней государства наращивают вооружения и активизируют деятельность своих вооруженных сил.
Об этом говорится в опубликованной японским оборонным ведомством Белой книге - ежегодном докладе, касающемся безопасности страны и положения в мире в целом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В частности, в этом аспекте упоминается Россия, которая "осуществляет модернизацию своих вооружений, включая ядерные", развивает гиперзвуковое и другие виды современного оружия, активизирует действия в космосе.
В качестве примера угроз безопасности Японии в докладе отмечается деятельность российских подводных лодок и ракетные пуски с атомной подводной лодки класса "Борей" в ходе стратегических учений в Охотском море в 2020 году.
В нем также говорится, что "китайские военные угрозы в сочетании с недостаточной прозрачностью его оборонной политики стали предметом серьезной озабоченности для региона, включая Японию и международное сообщество".
"Китай поддерживает высокий уровень роста своего оборонного бюджета без достаточной прозрачности при широком и быстром укреплении своей военной мощи в качественном и количественном выражении с акцентом на ядерные, ракетные, военно-морские и военно-воздушные силы", - говорится в Белой книге.
В ней затрагивается тема Тайваня, которая непосредственно увязывается с безопасностью Японии.
"Стабилизация ситуации вокруг Тайваня важна для безопасности Японии и стабильности международного сообщества", - считает японское оборонное ведомство.
Оно пишет, что Китай продолжает активизировать военную деятельность вокруг Тайваня, в то время как США "продемонстрировали четкую позицию поддержки Тайваня в военных аспектах" путем продажи оружия и транзита американских судов через Тайваньский пролив.
"Хотя Вашингтон четко обозначил свою позицию по поддержке Тайваня в военном отношении, маловероятно, что Пекин пойдет на какие-либо компромиссы в своей позиции, учитывая, что Тайвань относится к сфере его коренных интересов", - говорится в докладе.
Минобороны Японии делает в связи с этим следующий вывод: "Поскольку конфликт между США и Китаем из-за Тайваня становится все более очевидным, Японии необходимо следить за развитием событий с острым чувством напряженности".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Но так как США не защитило от кацапской агрессии Украину, сдавшую своё ядерное оружие, несмотря на Будапештский меморандум, то Японии стоит задуматься над вопросом - А может США, в случае нападения РФ или Китая их бросит, как и Украину?
Тогда Японии стоит выйти из международного договора "О нераспространении ядерного оружия" и срочно создать собственные ядерные боеголовки и к ним необходимое количество баллистических ракет, кстати, часть из них могут заказать у нас на "Южмаше"
Кстати, а почему вы Израиль не упомянули? А это самая агрессивная страна в мире, после окончания Второй мировой войны и находящиеся недалеко от него Иран, Египет и Саудовская Аравия дааавно говорят, что им нужна ядерная защита от Израиля. Но пока только говорят.
А вина лежит на Путине, на Обаме, который не остановил агрессию Путина, а теперь и Байден стал подыгрывать Путина. Ну а я уже несколько лет, хотя бы тут, на ЦН предупреждал, что бездействие США по защите Украины от Путина, приведет к тому, что договор пошлют нахрен сразу несколько стран мира и начнется в мировой политике, хрен зна шо.