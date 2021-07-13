РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8375 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 334 7

Япония выразила беспокойство из-за наращивания вооружений Россией и Китаем, - доклад Минобороны страны

Япония выразила беспокойство из-за наращивания вооружений Россией и Китаем, - доклад Минобороны страны

Япония обеспокоена тем, что соседние с ней государства наращивают вооружения и активизируют деятельность своих вооруженных сил.

Об этом говорится в опубликованной японским оборонным ведомством Белой книге - ежегодном докладе, касающемся безопасности страны и положения в мире в целом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В частности, в этом аспекте упоминается Россия, которая "осуществляет модернизацию своих вооружений, включая ядерные", развивает гиперзвуковое и другие виды современного оружия, активизирует действия в космосе.

В качестве примера угроз безопасности Японии в докладе отмечается деятельность российских подводных лодок и ракетные пуски с атомной подводной лодки класса "Борей" в ходе стратегических учений в Охотском море в 2020 году.

В нем также говорится, что "китайские военные угрозы в сочетании с недостаточной прозрачностью его оборонной политики стали предметом серьезной озабоченности для региона, включая Японию и международное сообщество".

"Китай поддерживает высокий уровень роста своего оборонного бюджета без достаточной прозрачности при широком и быстром укреплении своей военной мощи в качественном и количественном выражении с акцентом на ядерные, ракетные, военно-морские и военно-воздушные силы", - говорится в Белой книге.

В ней затрагивается тема Тайваня, которая непосредственно увязывается с безопасностью Японии.

Читайте также: Путин заявил о "серьезном укреплении" потенциала ядерной триады РФ

"Стабилизация ситуации вокруг Тайваня важна для безопасности Японии и стабильности международного сообщества", - считает японское оборонное ведомство.

Оно пишет, что Китай продолжает активизировать военную деятельность вокруг Тайваня, в то время как США "продемонстрировали четкую позицию поддержки Тайваня в военных аспектах" путем продажи оружия и транзита американских судов через Тайваньский пролив.

"Хотя Вашингтон четко обозначил свою позицию по поддержке Тайваня в военном отношении, маловероятно, что Пекин пойдет на какие-либо компромиссы в своей позиции, учитывая, что Тайвань относится к сфере его коренных интересов", - говорится в докладе.

Минобороны Японии делает в связи с этим следующий вывод: "Поскольку конфликт между США и Китаем из-за Тайваня становится все более очевидным, Японии необходимо следить за развитием событий с острым чувством напряженности".

Автор: 

Китай (3132) оружие (10406) россия (96949) Япония (1317) гонка вооружений (52)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Значит пусть японцы строят военные базы в Монголии,тем более лапотные оттуда ушли.
показать весь комментарий
13.07.2021 09:28 Ответить
Японии нужно наращивать военный потенциал, и выходить на нужный уровень, уровень соответствующий ее экономической мощи. Хватит этих игр " в силы самообороны", время нынче не то. Кстати по статусу Япония и вправе владеть ядерным оружием. Так как три ее ближайших соседа ( с явно агрессивными наклонностями) это оружие имеют - Китай, РФ, КНДР. Чуть подальше тоже ядерные державы Индия, Пакистан, через океан США. так что поневоле " зонтик" уже нужен.
показать весь комментарий
13.07.2021 10:20 Ответить
Япония права иметь ядерное оружие не имеет.
Но так как США не защитило от кацапской агрессии Украину, сдавшую своё ядерное оружие, несмотря на Будапештский меморандум, то Японии стоит задуматься над вопросом - А может США, в случае нападения РФ или Китая их бросит, как и Украину?
Тогда Японии стоит выйти из международного договора "О нераспространении ядерного оружия" и срочно создать собственные ядерные боеголовки и к ним необходимое количество баллистических ракет, кстати, часть из них могут заказать у нас на "Южмаше"
показать весь комментарий
13.07.2021 17:58 Ответить
Япония " не имеет права".. Смешно. А Индия, Пакистан, КНДР и т.д. имеют...После того как официально ядерное оружие появилось у ряда стран ( кроме СССР ( РФ), США, Великобритании, Франции и Китая, это уже не актуально.. Если можно одним, то можно и другим, по сути всем.
показать весь комментарий
13.07.2021 18:35 Ответить
Есть такая Бумага, называется "Международный договор о нераспространении ядерного оружия". Поговаривают, что его нарушение злит США больше всего.

Кстати, а почему вы Израиль не упомянули? А это самая агрессивная страна в мире, после окончания Второй мировой войны и находящиеся недалеко от него Иран, Египет и Саудовская Аравия дааавно говорят, что им нужна ядерная защита от Израиля. Но пока только говорят.

А вина лежит на Путине, на Обаме, который не остановил агрессию Путина, а теперь и Байден стал подыгрывать Путина. Ну а я уже несколько лет, хотя бы тут, на ЦН предупреждал, что бездействие США по защите Украины от Путина, приведет к тому, что договор пошлют нахрен сразу несколько стран мира и начнется в мировой политике, хрен зна шо.
показать весь комментарий
13.07.2021 18:41 Ответить
Не слышал что бы Израиль официально объявил что он ядерная держава..( хотя видимо оно у него есть, поговаривали в свое время и об ЮАР но думаю нет) в отличии от КНДР, Индии и Пакистана они подтерлись этим договором и официально объявили себя ядерными державами, санкций по этому поводу я не заметил..). А чем Япония хуже Пакистана . ( думаю и Иран такого же мнения).
показать весь комментарий
13.07.2021 18:51 Ответить
 
 