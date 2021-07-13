РУС
6 548 80

Монополия Коломойского и дело "Роттердам +": Загребельская назвала 10 фактов, почему Зеленский и "слуги" на самом деле не проводят деолигархизацию

Монополия Коломойского и дело

Близкие к Зеленскому люди "пользуются силой Банковой", поэтому деолигархизация на самом деле не проводится.

Как информирует Цензор.НЕТ, об это в Facebook сообщила бывший государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (2015-2019) Агия Загребельская.

Так, Загребельская написала 10 фактов того, "почему Зеленский со Слугами деолигархизацию на самом деле не проводят".

"1. Уже после начала якобы деолигархизации Антимонопольный комитет, подконтрольный Зеленскому и сформированный из его людей, разрешил Ахметову приобрести новые металлургические активы, освободив от уплаты миллиардного штрафа за концентрацию без разрешения. 

2. Законопроектов о псевдореформе АМКУ на рассмотрении в парламенте два: "авторства" Пинчука (Пидласа) и Ахметова (Буймистер). Президент активно продвигает первый, несмотря на то, что он признан коррупционным и смягчающим положение олигархов, по сравнению с действующим законом. 

3. Именно во времена президентства Зеленского Коломойский смог приватизировать новую монополию - стратегически важный для государства актив "Аульскую хлорпереливную станцию". После этого, жизнь и здоровье каждого из нас зависит от Коломойского, потому что  без него обеззаразить воду страна не может.

4. Телеканалы Ахметова, Коломойского, Пинчука и Фирташа, совместно имеют 70% рынка - коллективная монополия, и злоупотребляют этим, выбрасывая конкурентов и создавая для них неблагоприятные условия работы, безопасно продолжают нарушать антимонопольное законодательство под носом АМКУ", - рассказала она.

Среди других причин Загребельская указала то, что секретарь СНБО заявлял, что за два года власть Зеленского так и не смогла выяснить является ли олигарх Фирташ владельцем телеканала Интер.

Кроме того, продолжила экс-госуполномоченная АМКУ, на телеканале Ахметова выходит совместный проект с Офисом Президента о деолигархизации, а президент и первая леди дают за последнее время два интервью и все два - телеканалу Коломойского.

"На Фирташа наложены санкции, касающиеся исключительно титанового бизнеса, где у него с Коломойским есть определенные споры о влиянии. Газового и бизнеса удобрений санкции никак не касаются. Региональные газовые монополисты, от которых зависит тепло в наших домах, продолжают быть оформленными на офшоры Фирташа, пользоваться государственными трубами, а в ближайшее время парламент хочет списать их миллиардные долги перед госбюджетом, то есть перед каждым из нас", - пишет Загребельская.

Кроме того, по ее словам, Ахметов "продолжает тренировать безнаказанно рынок электричества".

Зимой он устроил угрозу блэкаута и ​​ему это сошло с рук - АМКУ отказывается расследовать заявления потерпевших потребителей и они вынуждены его обязывать это делать через суд. Несколько дней назад Ахметов обвалил цену на рынке электричества, чем нанес ущерб государственным компаниям на несколько сотен миллионов гривен. И несмотря на то, что энергетический регулятор в официальном заявлении на АМКУ обвиняет в этом Ахметова, АМКУ дело не начинает, а только исследует недокартель (подобные действия), который может быть на конкурентном рынке, а значит монополии Ахметова нет, как и злоупотребления ею", - объяснила она.

Кроме того, по ее словам, олигарх Пинчук продолжает поставлять по монопольно завышенным ценам колеса на государственную "Укрзализницию" и трубы - на "Нафтогаз": "Все это без конкуренции благодаря лоббизму менеджмента этих государственных компаний".

Последней причиной непроведения деолигархизации Зеленским и монобольшинством Загребельская назвала закрытие прокуратурой и АМКУ дела "Роттердам+".

"Каждый орган возглавляют близкие к Зеленскому люди и сейчас принимают все возможные меры, пользуясь силой Банковой, чтобы не допустить отмены в суде. Я могу продолжать. У нас фактов хватит на несколько десятков таких списков по 10. Только бы большая часть украинцев прозрела, увидела, что их обманывают, прекратила смотреть этот спектакль и поддерживать рейтинг Зеленского и его партии", - подытожила Загребельская.

Зеленский Владимир (21690) олигарх (1027) Загребельская Агия (103)
Топ комментарии
+13
Вот только этот дебил не видит разницы между миллиардером и монополистом-олигархом.

По его мнению все миллиардеры олигархи. В США он бы многих удивил.
показать весь комментарий
13.07.2021 09:33 Ответить
+10
И это, петушок, ты всунул исключительно из за кондитера
показать весь комментарий
13.07.2021 09:29 Ответить
+9
Секта слуг, разом з головним слугою, створена олігархами. Вони у них на утримуванні. Хто ж кусатиме руку яка їх годує?
показать весь комментарий
13.07.2021 09:31 Ответить
Вот только этот дебил не видит разницы между миллиардером и монополистом-олигархом.

По его мнению все миллиардеры олигархи. В США он бы многих удивил.
Діма просто комуніст.
13.07.2021 09:34 Ответить
Ну это многое объясняет.
13.07.2021 09:38 Ответить
Сейчас у украинцев ещё и землю отберут за копейки
13.07.2021 09:39 Ответить
И вывезут темной ночью мешками в Израиль.

Украинцев под дулом пистолета кто-то заставляет свою землю продавать?

Или просто опять учитываем, что большинство это дебилы, которые способны сначала за бесценок продать ради, например, красивого автомобиля, а потом волать про тяжку долю?
13.07.2021 12:42 Ответить
Дима просто тупой.
13.07.2021 10:50 Ответить
Очковтирательство для недалёких 🐏🐑🎪🤢🤡73% ,легализовавших ЗЕЛЁНОГО подрашистника , любителя ***** ,НАРКОМАНА-МЕГАЖЛОБЯРУ
13.07.2021 10:11 Ответить
Очень мало эпитетов, добавьте, пожалуйста что-нибудь новенькое! Даже героиня Джоли миссис Смит смогла спаржу добавить. А у Вас это как-то не вкусно получается, старо.
13.07.2021 10:23 Ответить
Могу я - Зеленский сепаратист, финансируемый бизнес группой Коломойского.
13.07.2021 10:51 Ответить
Это было в 2019 году, в 2020 тоже - можно как-то добавить в репертуар чего-то такого, чего еще никто не слышал , сплетню какую-нибудь. Просто все это уже не актуально и просто скушно
13.07.2021 13:40 Ответить
Держи новую сплетню -
"Будучи в Одессе и проведя опрос бизнесменов, я выяснил, что полностью заблокирована работа по одесской таможне. Остановили все турецкие контейнеры и фуры. Через администраторов вымогают от $8000 за хозтовары и ткань, $16 000 за текстиль (одежда) и обувь за фуру или контейнер, в зависимости от наименования товаров", - написал Саакашвили.Источник: https://censor.net/ru/n3276891

Не подскажешь, хто там от зебилов таможню курирует?
13.07.2021 19:12 Ответить
Это все не креативно, ну правда
13.07.2021 13:44 Ответить
Особенно креативно рифмастер сидит. Правда?
13.07.2021 19:13 Ответить
а вы не видите, как и Загребельская, разницы между монополией и олигархией.
13.07.2021 10:20 Ответить
З політологічної точки зору олігархи - це можновладці, які використовують монополізовані ними сектори економіки для зосередження у своїх руках https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0 п олітичної влади, а політичну владу - для збільшення власних капіталів.



Все Загребельная и я все правильно понимаем.
13.07.2021 12:29 Ответить
можно быть олигархом и не быть монополистом, можно быть монополистом и не быть не то, что олигархом, а даже миллиардером. Это два независимых понятия.
13.07.2021 12:51 Ответить
Олигарх - это сочетание нескольких факторов, среди которых и секторальная монополия.

Все, перечисленные Загребельной, отвечают этим критериям. Просто борьба с монополиями является ее темой поэтому именно ей она уделяет больше внимания.
13.07.2021 12:54 Ответить
предположим, я изобрел что-то новое, запатентовал и выпустил на рынок. Я являюсь единственным производителем данной продукции. Значит я монополист в этой области, но при этом не являюсь олигархом. Если я владею крупным бизнесом, который не единственный на рынке и имею свою партию, свой телеканал, то являюсь олигархом, но не являюсь монополистом. Современных украинских политологов, вроде Загребельной, лучше называть политолухами.
13.07.2021 13:12 Ответить
Я очень надеюсь, что Вас здесь хоть кто-нибудь поймет. К сожалению.
13.07.2021 13:47 Ответить
И как эти разглагольствовавния относятся к ситуации с доминированием Ахметова, Коломойского, Фирташа в целых секторах экономики?
13.07.2021 14:57 Ответить
ваши политолухи привязали монополию к олигархии. Это в корне не правильно, т.к. исключает из олигархов тех кто не имеет монополии.
13.07.2021 15:35 Ответить
"Олігархія - група людей, які одночасно є і власниками засобів виробництва, і можновладцями. Таку групу інколи називають - олігархат"
13.07.2021 10:44 Ответить
Олігарх - особа, належна до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F олігархії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85#cite_note-2 [2] , що володіє великою власністю у країні, та має вагомий вплив на державні органи влади й може використовувати його для власного збагачення. З політологічної точки зору олігархи - це можновладці, які використовують монополізовані ними сектори економіки для зосередження у своїх руках https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0 п олітичної влади, а політичну владу - для збільшення власних капіталів.
13.07.2021 12:22 Ответить
Да, видимо у Вас серьезные проблемы на сексуальной почве - то представителям мужского пола что-то куда-то всовываете, то кого-то "петушком" называете. Если я вчера советовал женщинам просто избегать Вас в связи с Вашими странными сексуальными фантазиями, то сегодняшний "петушок" наводит на мысль, что как-раз женщинам бояться Вас избегать не нужно, так как тайное стало явным - вы неравнодушны не к женщинам, а к своему полу. Настораживает, но мы живем в толерантном государстве, так что хр..н, ой, извините, конечно же флаг Вам в руки. И последнее, я прошу прощение, если я Вас не так понял и под словом "петушок" Вы имели ввиду имя Петя, ну тогда все становится еще более явным - не разделенная любовь к какому-то Пете. Боюсь даже представить к какому
13.07.2021 11:05 Ответить
Шо опять !!!! 😄
13.07.2021 11:15 Ответить
А то !!!
13.07.2021 11:39 Ответить
Так пойди штаны постерай
13.07.2021 11:42 Ответить
Интересная картинка с цифрами
Вот как фсбэшник Новинский за год заработал 600 млн ????

А как он платит налоги ?
13.07.2021 09:41 Ответить
Это он только в этом году столько заработал?
13.07.2021 10:32 Ответить
Дима - ты зебил ...
13.07.2021 10:02 Ответить
И только один всегда работал госслужащим,настоящий вор.
13.07.2021 10:10 Ответить
У остальных просто президенты были на побегушках - правда зебил ?
Хотя у кого я спрашиваю , у того у которого в голове голобородько 🤨
13.07.2021 10:23 Ответить
Ну да, а зачем предпоследнему быть на побегушках самому у себя! Он же ж не дебил! Или да?
13.07.2021 10:34 Ответить
При предпоследнем гибли враги Украины с завидной периодичностью , но для таких как ты это было плохо и ты выбрал голобородько 🤨
13.07.2021 11:01 Ответить
С такой же периодичность не гибнут чьи-то УКРАИНСКИЕ мужья, сыновья, отцы. То есть ты за геноцид украинского мужского населения, сколько тебе путлер за такие вбросы платит?
13.07.2021 11:42 Ответить
Т е что такое чувство собственного достоинства это не о тебе зебил
Правильно вангергейт , покушение на Шведа и засвет его группы , арест Рифа - это правильно , а вот убийство Жилина Гиви мотрылы Захарченко анищенко и т д и т п это геноцид украинского народа за который платит *****
Зебил ты действительно так считаешь ?
13.07.2021 11:51 Ответить
А ответа на вопрос - сколько тебе путлер платит так и не дождался. Придурки, такие как ты хуже умных врагов и хуже предателей. И чем твое мышление отличается от мышления маршала Жукова и вообще сталинского режима: первый сотни тысяч бойцов посылал на штурм городов, лишь бы взять их к какой-то дате, а режим на войну призывал пацанов, мужиков и отправлял их на фронт с одной винтовкой на двоих. Я и говорю - дурак хуже предателя, а упороты дурак - вдвойне. Это у тебя чувство собственного достоинства, придурок? Ты еще скажи, что ребята на фронте должны умирать потому, что они деньги за это получают!!! Ну ты урод!!! И еще упоротый урод!!!
13.07.2021 14:00 Ответить
Опять димагогия от зебила Это Минский договор был для того чтобы избежать лишние смерти , но все зебилы вроде тебя любят рассказывать, что Петя этим их предал , в тоже время радуясь что их жопа не попала в окоп и осталась цела
Так в чем проблема ответить прямо что с твоего демагогического опуса швед , риф и вангергейт - это правильно сделано , а то что отправили в ад захараса и его гоп компанию для зебила это геноцид
В отличие от тебя гандон я знаю за что мы там воевали , и ты уже определились то мне платит путлер, то я хуже предателя
Зебил он и в Африке зебил
13.07.2021 14:13 Ответить
Текст идиота.
13.07.2021 11:20 Ответить
Самокритично 👍
13.07.2021 11:35 Ответить
"Кроме того, по ее словам, олигарх Пинчук продолжает поставлять по монопольно завышенным ценам колеса на государственную "Укрзализницию" и трубы - на "Нафтогаз": "Все это без конкуренции благодаря лоббизму менеджмента этих государственных компаний"."

Источник: https://censor.net/ru/n3276685

Куди дивиться наглядач за Укрзалізницею, видатний борцун з олірагхами Лещенко?
Напевно, в кишеню, перераховує бабоси.
13.07.2021 09:29 Ответить
"Пинчук продолжает поставлять по монопольно завышенным ценам колеса на государственную "Укрзализницию"" - и как давно?
13.07.2021 10:47 Ответить
СерЛєщ має знати.
Він не від учора отримує щомісяця сотні тисяч за "роботу" в Укрзалізниці.
13.07.2021 10:50 Ответить
Слуга бени не будет совать свой инструмент в зубы бени, поскольку останется без инструмента. А руками играть на фортепиано бенин слуга не умеет. Что тогда слуге делать?
13.07.2021 09:29 Ответить
Секта слуг, разом з головним слугою, створена олігархами. Вони у них на утримуванні. Хто ж кусатиме руку яка їх годує?
13.07.2021 09:31 Ответить
а під суд ідуть люди, які справно і сумлінно виконували свій обов'язок- захищали Україну, відновлювали і озброювали армію. ще трохи- і розпочнеться "зелений террор". і все заради задоволення его маленького інфантильного наркозалежного криворогуля.
13.07.2021 09:37 Ответить
Какое красивое слово - деолигархуизация! Все страны через это проходили? А просто садить не пробовали наших олигархов с конфискацией? А потом уже деолигахуизировать!
13.07.2021 09:45 Ответить
Проблема в том, что они законы не нарушают, всегда в ВР были их представители и законы принимались с учетом их интересов. Поэтому можно только "деолигахуизировать"
13.07.2021 10:51 Ответить
В Украине система настроена так, что за кого бы ни голосовали - у власти Ахметов, Пинчук, Коломойский и Ко. "Народ" здесь они.
13.07.2021 09:46 Ответить
Саме так. Але з поправкою - оброблені скоординованою системною пропагандою маси завжди роблять потрібний системі вибір. А якщо раптом пропаганди трохи не вистачає, вмикається і усе виправляє адмінресурс.
13.07.2021 10:02 Ответить
Так працює наша система, за три десятиліття опустивши економіку ушестеро проти найближчих сусідів. Але якщо комусь здається достатнім налаштувати роботу АМКУ для виправлення ситуації, то це не так. Цей комітет вбудований в моноліт олігархічної системи, яка може дозволити виключно тимчасову імітацію покращення його роботи з наступним виправленням ситуації.
Нічого тут покращити неможна. Або цілковита ліквідація олігархічної мафії, або неминучий крах і розпад держави.
13.07.2021 09:48 Ответить
Коменти засвідчують цілковиту успішність олігархічного промивалова мізків лохторату - комусь винний Порошенко, комусь Зеленський. Але мало хто усвідомлює фундаментальність проблеми - система асимілює будь-яких її "покращувачів". Навіть Міхо вже з нею співпрацює, судячи з його поточної риторики.
13.07.2021 09:57 Ответить
Верхом всего этого стало избрание президентами Украины двух людей - первый это Кучма, а второй Порох. Олигархи у власти - беда, а еще "бедее", если такая личность свои бизнес-интересы проворачивает, прикрываясь патриатизмом.
13.07.2021 10:43 Ответить
Интересно, а какими победами ознаменовала свою деятельность эта бывший государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (2015-2019)Источник: https://censor.net/ru/n3276685? Шо, отантимонополизировала Ахметку , или Фирташа и т.д.? Кто ее вытащил? Пусть людям о своей деятельности расскажет, типа " За время моей работы, благодаря моей деятельности в Государственный бюджет Украины поступило ... (а дальше цифры, главное, что если они и будут, то чтобы они смешными не выглядели). Моль из-под ковра вылезла
13.07.2021 09:57 Ответить
Этот донецкий картежник ахметка покупает всех президентов,ни у одного не хватило яиц разобраться с рыжим ********.
13.07.2021 10:05 Ответить
баба Беня поставила Вовку Наркомана директором Украины. Все дивиденты Бени в карман.
13.07.2021 10:10 Ответить
Это уже старо, можно подбросить новенькой "клубнички" ?!
13.07.2021 10:18 Ответить
беня так не считает,затаился и бабло считает
13.07.2021 10:27 Ответить
спасибо тупоголовым зебилам, что выбрали слугу олигархов ...
13.07.2021 10:37 Ответить
Спасибо у...м , что они перед этим выбрали олигарха в президенты
13.07.2021 11:10 Ответить
Беня - Зеля, Зеля - пуйло, одно и то же. Просто поднадоело. Нужна свежатина, новый фактаж!
13.07.2021 10:37 Ответить
И за новый фактах будет кукарекать здесь то кому до сих пор Петя в штаны срет ( прочитал твои комментарии здесь - практически в каждом Петро насрал тебе в штаны )
13.07.2021 11:18 Ответить
Вау, да он просто снайпер-далекобойщик с твоих слов. Я представляю эту картину - этот персонаж сам себе дает команду "Готовсь!Цельсь!Пли! - офигенный комикс получается или фотоколлаж! Фотками этого процесса не поделишься, я так понимаю ты человек приближенный к "телу", должны же фотки быть! Боюсь даже представить эти ракурсы !!!
13.07.2021 11:36 Ответить
И каких дураков набирает подоляк
Для таких как ты , ограниченных , объясню , что это была аллегория , что такое аллегория - Гугл в помощь и за одно ты узнаешь почему от тебя гавном Петра воняет
13.07.2021 11:46 Ответить
Аллегория - это то, что удается тому, кто склонен к индивидуальному, критическому способу мышления а не субъектам, которые применяют в своем лексиконе такие слова, как "сри в штаны", я встречал еще "перлы" типа "госбюджет города", "член тебе в ж..у" . Поэтому не нужно называть тонким литературным понятием такое словесное уродство. Надеюсь ТЫ сможешь понять смысл написаного, т.к. фразы выше, в кавычках, обычно говорят, что автор их член коллективного разума (это тоже аллегория, в твоем стиле, обутая в слова из привычного тебе лексикона)!
13.07.2021 12:32 Ответить
Я понял зебил , что это не о тебе , можешь дальше не продолжать , потому что ты зебил
13.07.2021 12:36 Ответить
А вот мы НАКОНЕЦ-ТО и дошли до самого ожидаемого! Я ЖДАЛ! Я ТЕРПЕЛИВО ЖДАЛ появления этого сакрального слова упоротых И Я ДОЖДАЛСЯ. ИИИИ ЭЭТО СЛОВО (эти слова необходимо произносить с постепенно повышающейся интонаций ведущего боксерского поединка перед выходом на ринг участника боя) - *************!!! (это с эффектом реверберации, как эхо в горах)!!!
13.07.2021 12:52 Ответить
Зебил там и в верхних комментариях я тебя зебилом называл , но ты по какой-то причине постарался этого не заметить , ты действительно туп , а я думал , что это наговаривают на ботов подоляка , а оказалось что это правда
13.07.2021 12:57 Ответить
Уважаемые коллеги. Мы с вами можем наблюдать показательный случай - пациент акцентирует свой мыслительный процесс на двух объектах. Первый - "зебил", воспринимаемое им как некое понятие, и второй - постоянное повторение одной и той же фамилии "подляка". Такая, с позволения сказать, "зацикленность" на этих двух объектах может говорит только о том, что, я бы назвал это так, субъект достиг предела своего восприятия окружающей действительности и , соответственно, предела функциональных способностей своего, с позволения сказать, мозга. На этом позвольте закончить свое выступление на нашем симпозиуме практической психиатрии. До новых встреч!
13.07.2021 13:27 Ответить
Ты же обычный демагог , на конкретные вопросы и не удобные факты ты тупо молчишь , а где можно по словоблудить не о чем , там Остапа ( Валеру ) понесло Принцип тупого бота
Так что адью зебил
13.07.2021 13:56 Ответить
Живой! Живой! Не закопали еще за размышления о проекте "Гюрза" для геноцида украинского народа" - Чуваче, ну про що можно ще з Вами говорити після цього перлу. Все, досить Вас діставати (поки що ). Але я повернуся якщо що!!! Звертайтеся!!!
13.07.2021 14:13 Ответить
А еще проявление члена (коллективного разума) заключается в том, что он не может даже представить, что у человека может быть свой взгляд на жизнь и он не пляшет под чью-то дудку. А не может представить потому, что он член (коллективного разума) и не представляет свою жизнь по-другому без подчинения кому-либо. У вас даже гимн свой есть:" ...Мы связаны одной цепью, связанны одной целью..."
13.07.2021 12:42 Ответить
Бывший государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (2015-2019) Агия Загребельская.Источник: https://censor.net/ru/n3276685

==== Интересно, а как было, в этом плане, с 2015-2019 ? доложите об успехах
13.07.2021 10:43 Ответить
Сегодня Зеленский стал главным врагом Украины и украинской нации!!! Не "бояре", а он сам.
13.07.2021 11:29 Ответить
2014 год. Украина в лице командующего ВМС Украины обратилась к Штатам за помощью для нашего флота, т.к. большая часть его осталась в Крыму. Американцы уже тогда предлагали нам "Айленды" по той схеме, по которой мы получили их в каком году - правильно в 2019. Т.е ждать пришлось 5 лет. Следующая партия из трех катеров предполагается к передаче в этом, 2021 году. Т.е. первые 2 - пять лет ждали, следующие три штуки - за 2 года. Причины такой задержки в https://www.radiosvoboda.org/a/news/29288440.html материале "Радио "СВОБОДА" (это ссылочка), если конечно интересно. И 2 вопроса. Первый. Шторма в Черном море осенью - около 5 баллов. Что будет с катерами проекта "Гюрза" - правильно, утонут. Что будет с "Айлендами" - ничего. Второй вопрос. Если бы мы хотя бы в 2018 году получили "Айленды" - была бы у нас возможность тогда завести их в Азовское море? Тогда была, потом - нет. Так кто виноват в этом? Лицо с бездонными карманами, занимавшее высший пост в стране и при этом аффилированное с известным кораблестроительным заводом. Это и есть классическое проявление олигархии в самые тяжелые времена для Украины и хуже всего - под прикрытием патриотизсма!!!
13.07.2021 12:15 Ответить
А зачем тебе гюрзы и айленды ты что собралось геноцидить украинский народ зебил ?
13.07.2021 12:39 Ответить
Ну это просто - у Зеленского нет завода, на котором производили речные катера, а у папередника он был, ну и незя было завезти Айланды, чтобы на их фоне не бросалась в глаза нариду цена на Гюрзу.
13.07.2021 18:04 Ответить
Е мое!!! Спасибо, спасибо, что открыл глаза для чего украинские бронекатера проекта "Гюрза" производились на "Ленинской кузнице" и продолжают производиться на "Кузні на Рибальському" - ДЛЯ ГЕНОЦИДА УКРАИНСКОГО НАРОДА. Ты со своим шефом только этой мыслью не делись, а то снайпер-гов....метчик уроет тебя на месте и всему окружению прикажет забыть о тебе. И коллективный разум сразу забудет о тебе. Ну это писец просто какой-то - я думал, что "госбюджет города" это верх всего. А таки нет " Проект "Гюрза" для геноцида украинского народа"! АПЛОДИСМЕНТЫ!!! Это победитель нашего литературного проекта!!!
13.07.2021 13:09 Ответить
 
 