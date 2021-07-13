Монополия Коломойского и дело "Роттердам +": Загребельская назвала 10 фактов, почему Зеленский и "слуги" на самом деле не проводят деолигархизацию
Близкие к Зеленскому люди "пользуются силой Банковой", поэтому деолигархизация на самом деле не проводится.
Как информирует Цензор.НЕТ, об это в Facebook сообщила бывший государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (2015-2019) Агия Загребельская.
Так, Загребельская написала 10 фактов того, "почему Зеленский со Слугами деолигархизацию на самом деле не проводят".
"1. Уже после начала якобы деолигархизации Антимонопольный комитет, подконтрольный Зеленскому и сформированный из его людей, разрешил Ахметову приобрести новые металлургические активы, освободив от уплаты миллиардного штрафа за концентрацию без разрешения.
2. Законопроектов о псевдореформе АМКУ на рассмотрении в парламенте два: "авторства" Пинчука (Пидласа) и Ахметова (Буймистер). Президент активно продвигает первый, несмотря на то, что он признан коррупционным и смягчающим положение олигархов, по сравнению с действующим законом.
3. Именно во времена президентства Зеленского Коломойский смог приватизировать новую монополию - стратегически важный для государства актив "Аульскую хлорпереливную станцию". После этого, жизнь и здоровье каждого из нас зависит от Коломойского, потому что без него обеззаразить воду страна не может.
4. Телеканалы Ахметова, Коломойского, Пинчука и Фирташа, совместно имеют 70% рынка - коллективная монополия, и злоупотребляют этим, выбрасывая конкурентов и создавая для них неблагоприятные условия работы, безопасно продолжают нарушать антимонопольное законодательство под носом АМКУ", - рассказала она.
Среди других причин Загребельская указала то, что секретарь СНБО заявлял, что за два года власть Зеленского так и не смогла выяснить является ли олигарх Фирташ владельцем телеканала Интер.
Кроме того, продолжила экс-госуполномоченная АМКУ, на телеканале Ахметова выходит совместный проект с Офисом Президента о деолигархизации, а президент и первая леди дают за последнее время два интервью и все два - телеканалу Коломойского.
"На Фирташа наложены санкции, касающиеся исключительно титанового бизнеса, где у него с Коломойским есть определенные споры о влиянии. Газового и бизнеса удобрений санкции никак не касаются. Региональные газовые монополисты, от которых зависит тепло в наших домах, продолжают быть оформленными на офшоры Фирташа, пользоваться государственными трубами, а в ближайшее время парламент хочет списать их миллиардные долги перед госбюджетом, то есть перед каждым из нас", - пишет Загребельская.
Кроме того, по ее словам, Ахметов "продолжает тренировать безнаказанно рынок электричества".
Зимой он устроил угрозу блэкаута и ему это сошло с рук - АМКУ отказывается расследовать заявления потерпевших потребителей и они вынуждены его обязывать это делать через суд. Несколько дней назад Ахметов обвалил цену на рынке электричества, чем нанес ущерб государственным компаниям на несколько сотен миллионов гривен. И несмотря на то, что энергетический регулятор в официальном заявлении на АМКУ обвиняет в этом Ахметова, АМКУ дело не начинает, а только исследует недокартель (подобные действия), который может быть на конкурентном рынке, а значит монополии Ахметова нет, как и злоупотребления ею", - объяснила она.
Кроме того, по ее словам, олигарх Пинчук продолжает поставлять по монопольно завышенным ценам колеса на государственную "Укрзализницию" и трубы - на "Нафтогаз": "Все это без конкуренции благодаря лоббизму менеджмента этих государственных компаний".
Последней причиной непроведения деолигархизации Зеленским и монобольшинством Загребельская назвала закрытие прокуратурой и АМКУ дела "Роттердам+".
"Каждый орган возглавляют близкие к Зеленскому люди и сейчас принимают все возможные меры, пользуясь силой Банковой, чтобы не допустить отмены в суде. Я могу продолжать. У нас фактов хватит на несколько десятков таких списков по 10. Только бы большая часть украинцев прозрела, увидела, что их обманывают, прекратила смотреть этот спектакль и поддерживать рейтинг Зеленского и его партии", - подытожила Загребельская.
"Будучи в Одессе и проведя опрос бизнесменов, я выяснил, что полностью заблокирована работа по одесской таможне. Остановили все турецкие контейнеры и фуры. Через администраторов вымогают от $8000 за хозтовары и ткань, $16 000 за текстиль (одежда) и обувь за фуру или контейнер, в зависимости от наименования товаров", - написал Саакашвили.
Все Загребельная и я все правильно понимаем.
Все, перечисленные Загребельной, отвечают этим критериям. Просто борьба с монополиями является ее темой поэтому именно ей она уделяет больше внимания.
Куди дивиться наглядач за Укрзалізницею, видатний борцун з олірагхами Лещенко?
Напевно, в кишеню, перераховує бабоси.
Він не від учора отримує щомісяця сотні тисяч за "роботу" в Укрзалізниці.
Нічого тут покращити неможна. Або цілковита ліквідація олігархічної мафії, або неминучий крах і розпад держави.
