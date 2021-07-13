Начальника локомотивного депо "Укрзализныци" подозревают в нанесении ущерба на 2,7 млн грн при закупке запчастей, - прокуратура

Деснянская окружная прокуратура Киева уведомила о подозрении начальника локомотивного депо "Киев-Пассажирский" по факту злоупотребления служебным положением, которое нанесло тяжкие последствия государственным интересам (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.

Согласно материалам досудебного расследования, в 2019 году в локомотивном депо "Киев-Пассажирский" решался вопрос ремонта и технического обслуживания тягового подвижного состава. Общая стоимость работ оценивалась в 15 млн гривен.

"В это же время, начальник депо, будучи осведомленным об общей стоимости указанных работ, а также о процедуре осуществления государственных закупок, действуя в интересах одного из частных предприятий, умышленно раздробил предмет закупки и, в дальнейшем, заключил с предприятием ряд договоров на приобретение запасных частей по значительно завышенным ценам", - отмечают в прокуратуре.

В результате таких действий ОАО "Укрзализныця" нанесен материальный ущерб на сумму 2,7 млн грн. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

