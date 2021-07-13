РУС
Начальника локомотивного депо "Укрзализныци" подозревают в нанесении ущерба на 2,7 млн грн при закупке запчастей, - прокуратура

Начальника локомотивного депо

Деснянская окружная прокуратура Киева уведомила о подозрении начальника локомотивного депо "Киев-Пассажирский" по факту злоупотребления служебным положением, которое нанесло тяжкие последствия государственным интересам (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.

Согласно материалам досудебного расследования, в 2019 году в локомотивном депо "Киев-Пассажирский" решался вопрос ремонта и технического обслуживания тягового подвижного состава. Общая стоимость работ оценивалась в 15 млн гривен.

"В это же время, начальник депо, будучи осведомленным об общей стоимости указанных работ, а также о процедуре осуществления государственных закупок, действуя в интересах одного из частных предприятий, умышленно раздробил предмет закупки и, в дальнейшем, заключил с предприятием ряд договоров на приобретение запасных частей по значительно завышенным ценам", - отмечают в прокуратуре.

В результате таких действий ОАО "Укрзализныця" нанесен материальный ущерб на сумму 2,7 млн грн. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

Мы за вами наблюдаем!
13.07.2021 09:47 Ответить
«Чистка в "Геркулесе" начинается. Долой заговор молчания и круговую поруку»(с)
13.07.2021 10:56 Ответить
никогда такого не было и вот опять
13.07.2021 09:53 Ответить
Можливо і вкрав а можливо і ні.Адже повз компанію ,,Прозоро,, пройшли 4% із цих 15 міліонів та не осіли і їх кишенях ось тому так біснуються.
13.07.2021 09:53 Ответить
 
 