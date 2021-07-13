Рада сегодня рассмотрит предложения Зеленского к трем законам и легализацию медицинского каннабиса

РУС
Народные депутаты на пленарном заседании во вторник, 13 июля, рассмотрят предложения Президента к трем законам, а также проведут внеочередное заседание Верховной Рады.

Об этом свидетельствует повестка дня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так, на пленарном заседании парламентарии рассмотрят предложения Президента к Закону "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины" (№3711-д).

Кроме того, депутаты рассмотрят предложения главы государства к законам "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения задержанному, подозреваемому, обвиняемому, осужденному права на получение правовой помощи" (№2063) и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно развития института старост" (№4535).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поставим видеонаблюдение под каждый куст, - Радуцкий об условиях легализации медицинского каннабиса

Народные депутаты также намерены включить в повестку дня и сократить сроки рассмотрения президентского проекта закона №5712 "О большом Государственном Гербе Украины".

Во втором чтении планируется рассмотреть президентские законопроекты №5068 о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия и №5069 "О внесении изменений в статью 188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за неисполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия".

В 16.00 начнется внеочередное заседание парламента, созванное по требованию Президента. Повестка дня предусматривает рассмотрение пяти вопросов.

В частности, парламентарии рассмотрят в первом чтении законопроект №5596 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности".

Во втором чтении депутаты будут голосовать за законопроект №3822 "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности".

В первом чтении запланировано рассмотрение проектов законов №5420 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров" и №5270 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно особенностей налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов".

Для включения в повестку дня сессии и принятия решения предусмотрен также законопроект №5431 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования деятельности Антимонопольного комитета Украины".

ВР (29395) герб (117) судебная реформа (1807) легализация (163) марихуана (135) ВККСУ (503)
Топ комментарии
+5
Только мне кажется, что все, что исходит из ОП ЗЕ даже не читает?

Ну так бы и писали "Рада сегодня рассмотрит предложения Ермака, Подоляка, Татарова, Арестовича и еще херзнаеткого".
13.07.2021 09:55 Ответить
+4
А головний слуга не бажає відзвітувати скільки вже висаджено дерев?
13.07.2021 09:57 Ответить
+2
Народ перестал на улицах улыбаться,вот и надо что бы улыбнуло а там и до легализации кокса недалеко осталось.
13.07.2021 09:54 Ответить
Зеиуда ,гнусавый наркоман и пе…, хуже не бывает !
показать весь комментарий
13.07.2021 10:03 Ответить
13.07.2021 10:15 Ответить
13.07.2021 09:56 Ответить
Клоун граючий роль президента сам наркоша і хоче всю українську націю в наркоманів перетворити.
13.07.2021 09:58 Ответить
Какое там судоустройство с институтом старост нафиг.Даешь траву с видеокамерой над каждым кустом!
13.07.2021 09:59 Ответить
Продам видеокамеры. Недорого.
Минимальная партия - 1000 кустов.
13.07.2021 10:06 Ответить
Трава - не наркотік. (с)
13.07.2021 10:09 Ответить
Кто знает,когда проголосуют за закон об амнистии?
13.07.2021 10:10 Ответить
Ну наконец-то устранили влияние олигархов, побороли коррупцию, учителя и мед.работники получают в месяц от 4 тыс $, вакцинировано от Ковид 80% населения, суды работают по закону, армия вышла на территориальные рубежи января 2014 года. Люди, других задач у Рады пока нет, пусть уже коноплей занимаются.
13.07.2021 10:14 Ответить
13.07.2021 10:16 Ответить
Трава это нормально если не работаешь интеллектуально или надо регулярно проходить проверки как в серьёзном банке. Но реально стопорит аналитические способности. Как раз то что надо государству - тупой и безразличный к происходящему чел.
13.07.2021 10:25 Ответить
Наоборот, не врите. Ну и Илон Маск поржал бы с твоего твита.
13.07.2021 10:38 Ответить
Макс с растаманами не в счет им все 420
13.07.2021 10:47 Ответить
В SAMHSA утверждают: «Если использование каннабиатов редкое или однократное , обычно вывод ТГК из организма занимает примерно 72 часа».А при регулярном использовании вывод ТГК около 9 дней. Перед прохождением drug-теста может быть небезопасно даже тусоваться со знакомыми, которые курят марихуану. В научном исследовании 2015 года ученые подвергли небольшую группу участников пассивному курению как в вентилируемых, так и невентилируемых помещениях. Оно показало, что некоторые участники, которые сидели в невентилируемой комнате, дали положительный результат на THC-COOH.то делать с пассивным курильщика , как они себя покажут на дороге за рулём?
13.07.2021 10:26 Ответить
Найнагальніша проблема для упоротих "слуг НЕ українського наріду".
13.07.2021 11:23 Ответить
В штатах во времена сухого закона тоже можно было по рецепту коньячка прикупить:

"Большинство пациентов, которые их получали, не имели в них ни малейшей медицинской необходимости. Просто врачи тоже были людьми и, бывало, выписывали пациентам виски «на случай необходимости в неотложной помощи»."
13.07.2021 11:45 Ответить
 
 