Рада сегодня рассмотрит предложения Зеленского к трем законам и легализацию медицинского каннабиса

Народные депутаты на пленарном заседании во вторник, 13 июля, рассмотрят предложения Президента к трем законам, а также проведут внеочередное заседание Верховной Рады.

Об этом свидетельствует повестка дня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так, на пленарном заседании парламентарии рассмотрят предложения Президента к Закону "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины" (№3711-д).

Кроме того, депутаты рассмотрят предложения главы государства к законам "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения задержанному, подозреваемому, обвиняемому, осужденному права на получение правовой помощи" (№2063) и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно развития института старост" (№4535).

Народные депутаты также намерены включить в повестку дня и сократить сроки рассмотрения президентского проекта закона №5712 "О большом Государственном Гербе Украины".

Во втором чтении планируется рассмотреть президентские законопроекты №5068 о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия и №5069 "О внесении изменений в статью 188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за неисполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия".

В 16.00 начнется внеочередное заседание парламента, созванное по требованию Президента. Повестка дня предусматривает рассмотрение пяти вопросов.

В частности, парламентарии рассмотрят в первом чтении законопроект №5596 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности".

Во втором чтении депутаты будут голосовать за законопроект №3822 "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности".

В первом чтении запланировано рассмотрение проектов законов №5420 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров" и №5270 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно особенностей налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов".

Для включения в повестку дня сессии и принятия решения предусмотрен также законопроект №5431 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования деятельности Антимонопольного комитета Украины".