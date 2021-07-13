РУС
Морская вода в курортной Затоке не соответствует гигиеническим требованиям, - Минздрав

Качество воды по санитарно-микробиологическим показателям возле пляжей курортной Затоки Одесской области не соответствует норме. В трех зонах не рекомендуют купаться.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

"В ходе проведения лабораторных исследований на состояние качества морской воды, в определенных контрольных точках на 22-х пляжах м. Одессы и Одесской области, которые имеют официальный статус, было отобрано 139 проб, из них 93 пробы на санитарно-микробиологические показатели и 46 - на санитарно-химические показатели", - говорится в сообщении.

Так, не соответствовали гигиеническим требованиям 3 пробы морской воды по санитарно-микробиологическим показателям (пгт. Затока Белгород-Днестровского района: прибрежная зона район "Центральный", прибрежная зона район "Солнечный", прибрежная зона район "Лиманский").

Чио-то у меня подозрение,что нашим отдыхающим пох.)
13.07.2021 10:06 Ответить
Там отродясь канализации не было а как говорится - своё не пахнет.
13.07.2021 10:08 Ответить
Это точно.
Одесса.
Одесса.
13.07.2021 10:13 Ответить
Мужчина, ну что Вы жути нагоняете. Лежащий труп на пляже никак не влияет на чистоту моря и на золотистость загара!
13.07.2021 10:20 Ответить
И на вкус пива.
13.07.2021 10:29 Ответить
Морська вода в курортній Затоці не відповідає гігієнічним вимогам, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9346
13.07.2021 10:34 Ответить
да уж, Затока - еще та клоака... один Гудзон чего стоит....
13.07.2021 10:23 Ответить
В Одессе из-за «цветения» токсичной цианобактерии позеленело Черное море

https://culturemeter.od.ua/odesskie-pljazhi-zapolnili-zelenye-vodorosli-120023/

Морська вода в курортній Затоці не відповідає гігієнічним вимогам, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8816
13.07.2021 10:36 Ответить
А в Египет или Турцию разве не дешевле поехать на море?
13.07.2021 10:47 Ответить
Это сколько кубометров говна наглатывается каждый понаехавший на пляжах Одессы
13.07.2021 11:20 Ответить
 
 