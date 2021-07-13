Морская вода в курортной Затоке не соответствует гигиеническим требованиям, - Минздрав
Качество воды по санитарно-микробиологическим показателям возле пляжей курортной Затоки Одесской области не соответствует норме. В трех зонах не рекомендуют купаться.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.
"В ходе проведения лабораторных исследований на состояние качества морской воды, в определенных контрольных точках на 22-х пляжах м. Одессы и Одесской области, которые имеют официальный статус, было отобрано 139 проб, из них 93 пробы на санитарно-микробиологические показатели и 46 - на санитарно-химические показатели", - говорится в сообщении.
Так, не соответствовали гигиеническим требованиям 3 пробы морской воды по санитарно-микробиологическим показателям (пгт. Затока Белгород-Днестровского района: прибрежная зона район "Центральный", прибрежная зона район "Солнечный", прибрежная зона район "Лиманский").
Одесса.
