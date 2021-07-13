РУС
7 149 63

Юрченко о ДТП: Я наркотики не употреблял. Документы сфальсифицированы. Автомобиль взял поездить у друзей

Юрченко о ДТП: Я наркотики не употреблял. Документы сфальсифицированы. Автомобиль взял поездить у друзей

Внефракционный нардеп, экс-"слуга народа" Александр Юрченко в интервью журналистам перед началом работы Верховной Рады четко не ответил на вопрос, будет ли он сдавать мандат в связи с инцидентом во Львове.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Если на вас, не дай Бог, нападет преступник, обворует вас или нападет физически, или сфальсифицирует против вас материалы, или нарушит ваши права, вы пойдете на работу писать заявление об увольнении?" - сказал Юрченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Юрченко о ДТП во Львове: Наркотики не употреблял, или подсыпали, или это было как-то спланировано

Когда журналисты уточнили, пойдет ли он писать такое заявление, нардеп заявил, что документы об анализах против него сфальсифицированы. Он заверил, что не находился в состоянии наркотического опьянения.

Юрченко также отрицает, что во время инцидента сразу объявил о том, что является народным депутатом, и заявил, что просто был участником ДТП.

Депутат уверен, что против него фальсифицируют документы, потому что он борется с застройками в Киеве.

По словам Юрченко, автомобиль является не его собственностью, а его друзей, который депутат взял поездить на пару дней.

Парламентарий также заверил, что во время инцидента реагировал на агрессивное поведение человека, который снимал его на камеру.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Корниенко вновь призвал Юрченко сложить мандат: Пусть идет на перевыборы, если считает, что люди ему доверяют

"Видео поведения этого человека скоро все увидят. Давайте не смешивать ДТП и ситуацию с анализами. Вопрос же в том, что меня сделали наркоманом? Но я наркотики не употреблял. Но тот человек вел себя агрессивно. Да, я мог не реагировать на это. В этом моя вина", - подытожил Юрченко.

Ранее СМИ сообщили, что бывший "слуга народа" Юрченко под наркотиками совершил ДТП во Львове. 9 июля 2021 года первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко призвал Александра Юрченко сложить депутатский мандат.

Напомним, 13 сентября 2020 года ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.

Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции.

18 сентября Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.

21 сентября ВАКС избрал для подозреваемого во взяточничестве народного депутата Александра Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн.

25 сентября стало известно, что за народного депутата "Слуги народа" Александра Юрченко внесли залог в размере 3 миллиона гривен.

+35
Слуги народа - партия наркоманов и извращенцев
13.07.2021 10:13
+28
и вообще, он - это не он.
13.07.2021 10:12
+28
і брехунів.
тест робили в прямому ефірі, а воно каже - фальсифікували..
Тепер я взагалі впевнена, що і зе наркоман, бо покриває отакі витівки стрибунців з його фракції.
13.07.2021 10:22
и вообще, он - это не он.
Юрченко о ДТП: Я наркотики не употреблял. Документы сфальсифицированы. Автомобиль взял поездить у друзей - Цензор.НЕТ 1521
13.07.2021 10:22
Юрченко о ДТП: Я наркотики не употреблял. Документы сфальсифицированы. Автомобиль взял поездить у друзей - Цензор.НЕТ 4132
13.07.2021 10:28
- Вы жалкая, ничтожная личность, - заявил Паниковский, с отвращением глядя на собеседника. (с)
13.07.2021 11:04
Слуги народа - партия наркоманов и извращенцев
і брехунів.
тест робили в прямому ефірі, а воно каже - фальсифікували..
Тепер я взагалі впевнена, що і зе наркоман, бо покриває отакі витівки стрибунців з його фракції.
13.07.2021 10:22
Та у него на лбу написано НАРКОМАН!
13.07.2021 10:41
мелкий воришка пива и гнусный человечишка !
13.07.2021 11:29
шо скажет борец за права, Антонина???)
13.07.2021 10:14
Скажет что нужно ужесточит ответственность за вождение в нетрезвом состоянии и основная масса людей его поддержат....
13.07.2021 10:15
Мотороллер не мой, я просто разместил объяву.
13.07.2021 10:14
Мопед жеж
13.07.2021 11:18
Мопед жи
13.07.2021 11:21
Если ты начинал карьеру с кражи трёх бутылок пива, то, став депутатом слуги народа, ты просто обязан быть наркоманом
13.07.2021 10:14
его агрессивно снимали на камеру, понимаете?! ****, какой-то плебей из народа не понял, что имеет дело со своим слугой!
13.07.2021 10:14
начинается...
и главное - морда литса такая честная-честная....
13.07.2021 10:15
От блин... а я подумал шо то ж...па!
13.07.2021 10:17
Юрченко о ДТП: Я наркотики не употреблял. Документы сфальсифицированы. Автомобиль взял поездить у друзей - Цензор.НЕТ 473
13.07.2021 10:15
Чувак, навіть якщо ти не вживав наркоту - ти з партії Слуга урода, а це значить, що тебе поюзали і викинули, як і годиться в партії наволочі.
13.07.2021 10:18
ИХТАМНЕТ
13.07.2021 10:19
- Рабіновіч, кажуть ви виграли у лотерею мільйон?
- По-перше: не в лотерею, а у карти, по-друге: не мільйон, а тисячу і по-третє: не виграв, а програв
13.07.2021 10:19
Вспомнились Маски ролик - мужик(Делиев) приходит домой - весь в помаде, духами воняет, из кармана трусы и лифоны торчат, но объяснил жене(Комарову) так шо он(а) ему даже подсказывал(а) что с ним произошло все это случайно))
так и тут отмазываются, а их избиратели даже подскажут шо перед тем как включить камеру гражданин "героя новости" еще и на бутылку посадил)) кроме оскорблений)
13.07.2021 10:34
Ох і вертлявий поц. Чисто Зеля.
13.07.2021 10:20
Тачку взяв поїздити і наркотики там знайшов
Вірю, вірюююю, як і всім зеленським недобиткам
13.07.2021 10:21
він, як раз, віз їх у міліцію здавати
13.07.2021 10:23
та все так і було... Куди не плюнь, тачки з номером 1988 та дитяча присипка в бардачку...
13.07.2021 10:59
І скільки та автівка вартує ?
Хіба такі речі дають в користування знайомим босякам ?
13.07.2021 11:02
скільки коштує, не складно знайти, а вартує- це як кому...
Ви кого босяком обізвали, депутата Верховної зради від препізденської СопілкиНюхача, обраного рівними серед рівних любителів краденого пива? Ганьба?
13.07.2021 13:22
Візьміть у нього зразки волосся і нігтів для аналізу на наявність наркотиків. Це буде доказом того, що він наркоман зі стажем. Зробіть змиви з його особистих речей і також проаналізуйте. Наприклад, з клавіатури компі, з мобільного, з поверхні робочого столу , з керма автомобіля і т.д.
13.07.2021 10:22
ви, тут не підказуйте... Ворли Авакяна- самі з вусами та знають як відмазувати.. Вам відомо, що тачка із Америки, а хто винен, що у Колумбії в опцію входить 5кг елітного борошна для випічки?
13.07.2021 11:03
Нут нужно и друзей привлеч за передачу тс дебилы в наркоопьянении
13.07.2021 10:22
я не я, хата не моя. кокаин мне в нос порохоботы подкинули. я ни разу в жопу не давал. атвичаю (с) зе-депутат
13.07.2021 10:23
Считаю. что Юрченко - абсолютно не наркоман. Просто, он нанюхался героина до полуобморока, гонял на чужой машине и накинулся на своего ХОЗЯИНА и РАБОТОДАТЕЛЯ ,такого же президента , как и Зеленский, за простой видосик в публичном месте после совершения преступления....
13.07.2021 10:23
А я верю юрченку, так же как и язЕлоху! Наверное, в одной и той же "лаборатории", делали заключение по анализам! =)))
13.07.2021 10:26
Юрченко о ДТП: Я наркотики не употреблял. Документы сфальсифицированы. Автомобиль взял поездить у друзей - Цензор.НЕТ 2992
13.07.2021 10:28
Якщо не вживаєш наркотики - склади мандат
13.07.2021 10:29
254 мандата сложить? Однако...
13.07.2021 11:47
Да что ж такое! Снова вырвали из контекста! Вы не понимаете, это другое .
13.07.2021 10:30
Юрченко про ДТП: Я наркотики не вживав. Документи сфальсифіковані. Автомобіль взяв поїздити у друзів - Цензор.НЕТ 9808
13.07.2021 10:31
Можу підказати. Всією зеленою, колаборантсько- злодійською шоблою, піти у відставку.
Хоча, хрін вони підуть. Трупом ляжуть, щоб залишитися на пожиттєво.
13.07.2021 11:27
В зеленого обдовбиша злочинів, як в собаки бліх.
Ще в вересні минулого року Венедиктова після розголосу підписала підозру Юрченку, якого "накрило" НАБУ.

Венедіктова підписала підозру "слузі народу" Юрченку, - Лещенко.

https://censor.net/ua/news/3219799/**************************************************************

Чому Юрченко до сих пір на свободі, мало того, і далі скоює злочини?
Венедиктова з зеленським саджають військових, які воювали з окупантом, а злочинців вони покривають.
13.07.2021 10:32
И вообще я хожу пешком....
13.07.2021 10:32
Борислав Береза

Все, друзья, расходимся. Юрченко не наркоман. Он все объяснил. Мы сразу поверили.

"Я знаю, что ничего не употреблял. Или подсыпали (наркотики), или это было как-то спланировано. Даже не было мысли, что врачи сфальсифицируют анализы народного депутата в присутствии правоохранительных органов … Я не употреблял наркотики никогда в жизни", - рассказал Юрченко.

Все так и было. И 25 ноября 2009 года он не воровал 4 бутылки пива Staropramen в магазине "Каштан", в Голосеевском районе Киева, в котором его и избрали. Это ему подсунули. Или все это спланированно его оппонентами. А он ни-ни.

А то , что 15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп Юрченко и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки", это вообще другое. И плюшки Юрченко никогда ранее не употреблял и вообще, не любит сладкое, а любит пиво. Staropramen.

А вот это вот все - наркотики, коррупция и пиво, к Юрченко никакого отношения не имеет. Это, как Рафик, который не в чем не виноват. Только в этот раз это Юрченко, который попал в ВР благодаря Зеленскому.

Интересно, а https://www.facebook.com/groups/530933064089225/user/100000580701352/?__cft__[0]=AZXkFhJba9cIu7qzU2_mWUKhb53gQdNRN24i2A-EEWIjWX8DzmZZyN2rP2k6pr3323teHIpMKh__em2r76TUxAantjrKiP2jY1aF502wH7EoJn7tSkXyS5p9MqjKRQgmeXE-tkbENVMzQwruTdBF22QCmDrq8vqLNpYQrcHONZYnOQ-dZmWbO58yvkdYbU_No3K1vX0Bnh8dsJZhdhIWop8A&__tn__=-]K-y-R Олександр Юрченко считает, что все вокруг идиоты или просто он, как и большинство https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZXkFhJba9cIu7qzU2_mWUKhb53gQdNRN24i2A-EEWIjWX8DzmZZyN2rP2k6pr3323teHIpMKh__em2r76TUxAantjrKiP2jY1aF502wH7EoJn7tSkXyS5p9MqjKRQgmeXE-tkbENVMzQwruTdBF22QCmDrq8vqLNpYQrcHONZYnOQ-dZmWbO58yvkdYbU_No3K1vX0Bnh8dsJZhdhIWop8A&__tn__=*NK-y-R #моносброда , абсолютно аморальный персонаж? В любом случае, от этой истории просто воняет лицемерием и ложью. А Юрченко, похоже, и дальше будут покрывать из ОП, ведь он всегда голосует за законопроекты Зеленского и все так же хочет свой "кусок пирога". Наслаждайтесь этой уриноофтальмологией от Зеленского и его https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3?__eep__=6&__cft__[0]=AZXkFhJba9cIu7qzU2_mWUKhb53gQdNRN24i2A-EEWIjWX8DzmZZyN2rP2k6pr3323teHIpMKh__em2r76TUxAantjrKiP2jY1aF502wH7EoJn7tSkXyS5p9MqjKRQgmeXE-tkbENVMzQwruTdBF22QCmDrq8vqLNpYQrcHONZYnOQ-dZmWbO58yvkdYbU_No3K1vX0Bnh8dsJZhdhIWop8A&__tn__=*NK-y-R #слуг .

PS Уверен, что Юрченко проголосует за законопроект Зеленского по легализации медицинского канабиса, чтоб потом заявить о том, что его больше нельзя преследовать за вождение в состоянии наркотического опьянения. Потому что он в этом случае был не обдолбаным наркетом, а проходил лечение канабисом от старой клептомании. Вот тут ему и пригодится история про 4 украденные бутылки пива. А мы и дальше будем испытывать стыд за всю эту перхоть, которая сегодня сидит в ВР благодаря Зеленскому.
13.07.2021 10:32
Да залепи ты своё дуло,придурок обдолбаный.
13.07.2021 10:33
"Я наркотики не вживав. Автомобіль взяв поїздити у друзів", мандат депутата знайшов в столовій в Трускавці.
13.07.2021 10:33
"І я - не я, і кобила не моя!" (с)
13.07.2021 10:37
"Взагалі то я янгол, просто крила зранку не вдягнув" )))
13.07.2021 10:38
Брешешь, сучий потрох. На твою рожу наглую и брехливую только глянь и все сразу понятно.
13.07.2021 10:40
По пиці видно,що кришталево»чесний»чоловічина!!!
13.07.2021 10:45
Врешь!

Все зеленые обезьяны -
это бехуны и наркоманы!
13.07.2021 10:46
виходячи з вигляду твого нахабного @б@ла, то ми тобі віримо, безумовно..
13.07.2021 10:55
Короче, я вообще там не был, топор носил с собой дрова рубить, пистолет подбросили, труп сфальсифицировали...
13.07.2021 10:56
если всмотреться в это чистое, искренне лицо наркоши, вора и проходимца то, возникают не очень хорошие ассоциации с его партийными руководителями. Как говорят яблоко от яблони не далеко падает.
В европе после такого зашквара "их депутат" молча бы сложил мандат и исчез с поля зрения. А наши поцы топорщят пальцы и брызгают слюной ,а ты докажи! а я не верю!
МРАЗИ ОДНИМ СЛОВОМ
13.07.2021 11:01
Юрченко про ДТП: Я наркотики не вживав. Документи сфальсифіковані. Автомобіль взяв поїздити у друзів - Цензор.НЕТ 8065
13.07.2021 11:09
А где все правдорубы-патриЁты, которые при Порохе, волали на площадях в подобных случаях??? Или это не зашквар властной команды???
13.07.2021 11:09
Я не я і хата не моя
13.07.2021 11:10
1. Це не я.
2. Воно саме.
3. Так і було.
4. Не знаю.
13.07.2021 11:12
Эту каку ему пАдсунуп ПАрАшенко!
13.07.2021 11:14
Юрченко про ДТП: Я наркотики не вживав. Документи сфальсифіковані. Автомобіль взяв поїздити у друзів - Цензор.НЕТ 2402
13.07.2021 11:17
Юрченко про ДТП: Я наркотики не вживав. Документи сфальсифіковані. Автомобіль взяв поїздити у друзів - Цензор.НЕТ 2913
13.07.2021 11:47
Тільки по одному іпалу понятно шо мутний тіп...
13.07.2021 11:43
Этого горбатого только бачок исправит.
15.07.2021 14:51
 
 