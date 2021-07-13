Юрченко о ДТП: Я наркотики не употреблял. Документы сфальсифицированы. Автомобиль взял поездить у друзей

Внефракционный нардеп, экс-"слуга народа" Александр Юрченко в интервью журналистам перед началом работы Верховной Рады четко не ответил на вопрос, будет ли он сдавать мандат в связи с инцидентом во Львове.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Если на вас, не дай Бог, нападет преступник, обворует вас или нападет физически, или сфальсифицирует против вас материалы, или нарушит ваши права, вы пойдете на работу писать заявление об увольнении?" - сказал Юрченко.

Когда журналисты уточнили, пойдет ли он писать такое заявление, нардеп заявил, что документы об анализах против него сфальсифицированы. Он заверил, что не находился в состоянии наркотического опьянения.

Юрченко также отрицает, что во время инцидента сразу объявил о том, что является народным депутатом, и заявил, что просто был участником ДТП.

Депутат уверен, что против него фальсифицируют документы, потому что он борется с застройками в Киеве.

По словам Юрченко, автомобиль является не его собственностью, а его друзей, который депутат взял поездить на пару дней.

Парламентарий также заверил, что во время инцидента реагировал на агрессивное поведение человека, который снимал его на камеру.

"Видео поведения этого человека скоро все увидят. Давайте не смешивать ДТП и ситуацию с анализами. Вопрос же в том, что меня сделали наркоманом? Но я наркотики не употреблял. Но тот человек вел себя агрессивно. Да, я мог не реагировать на это. В этом моя вина", - подытожил Юрченко.

Ранее СМИ сообщили, что бывший "слуга народа" Юрченко под наркотиками совершил ДТП во Львове. 9 июля 2021 года первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко призвал Александра Юрченко сложить депутатский мандат.

Напомним, 13 сентября 2020 года ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.

Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции.

18 сентября Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.

21 сентября ВАКС избрал для подозреваемого во взяточничестве народного депутата Александра Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн.

25 сентября стало известно, что за народного депутата "Слуги народа" Александра Юрченко внесли залог в размере 3 миллиона гривен.