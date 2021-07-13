Санкции в отношении Беларуси из-за миграционного кризиса могут затронуть авиакомпании, - министр обороны Литвы Анушаускас

Санкции к Беларуси за организацию потоков нелегальных мигрантов могут применяться в отношении некоторых авиакомпаний.

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы просто должны сделать все, чтобы пересечение границы было проблематичным, а эти люди, которые включаются в организацию нелегальных потоков, ощутили санкции. И я думаю, что это лишь вопрос времени, пока мы идентифицируем людей, компании, учреждения, организации и внесем их в список санкций Евросоюза", - сказал министр в интервью радиостанции LRT во вторник.

"Честно говоря, это может затронуть и авиакомпании, которые также закрывают глаза и участвуют в этом потоке, Их немного, одна-две, однако они участвуют. С "Белавиа" уже все ясно, и в отношении нее уже применяются санкции, однако другие посредничают: пересадочные рейсы и тому подобное", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссар Йохансон о миграционном кризисе: Я готова предпринять действия по остановке визового режима для белорусов

Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис 12 июля в Брюсселе предложил коллегам по ЕС ввести пятый пакет санкций против Беларуси по причине возникновения миграционного кризиса. Речь идет как о секторальных санкциях, так и о санкциях в отношении конкретных компаний, которые участвуют в формировании потоков мигрантов.

Министр утверждает, что страны ЕС склоны одобрить дополнительные санкции против Беларуси.