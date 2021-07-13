РУС
"Украина может получить до €500 млн на развитие водородной энергетики", - президент "Украинского водородного совета" Репкин

Увеличение объемов производства энергии "чистого" водорода будет способствовать привлечению иностранных инвестиций и усилению экономики страны.

Украина может стать ключевым экспортером водорода и энергоносителей нового поколения для Европы. Причина тому — ее выгодное климатически-географическое положение, позволяющее производить энергию с помощью возобновляемых источников. Об этом в интервью ИА "Українські новини" заявил президент энергетической ассоциации "Украинский водородный совет" Александр Репкин.

"Мы имеем огромнейший потенциал по источникам возобновляемой энергии и можем построить у себя такое их количество, на которые в Европе нет физически места. И Евросоюз дает нам как раз большой кредит из-за того, что видит нашу страну поставщиком-экспортером энергоносителя нового поколения для их нужд. До конца текущего года, например, мы рассчитываем для Украины, как страны-подписанта меморандума с Германией об энергетическом партнерстве, получить финансирование в размере порядка €300-500 млн для реализации проектов", — уточнил он.

По словам Александра Репкина, развитие водородной энергетики может существенно усилить экономику страны.

"Украина станет независимой от транзита российского газа. Это критически важно, так как запуск "Северного потока-2" будет серьезным ударом по энергетической безопасности нашей страны и Европейского Союза в целом. Не секрет, что Украина потеряет значительные средства, если ГТС не будет транспортировать российский газ в Европу", — говорит Александр Репкин.

По мнению эксперта, украинская газотранспортная система может поставлять водород вместо природного газа при проведении соответствующей модернизации.

Напомним, что в конце 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал развитие водородной энергетики приоритетным вопросом для страны. Следующим шагом развития направления станет подготовка стратегии и соответствующего законодательства.

продовжуйте тиск на "зелену" енергетику - і обов'язково їх отримаєте!
13.07.2021 10:34 Ответить
Зелень напряглась. Мы ж ещё " велике крадівництво" з ковідного фонду не допиляли...
13.07.2021 10:33 Ответить
Слуги наводородять.
13.07.2021 10:37 Ответить
Знову на горизонті повищення цін.
13.07.2021 10:37 Ответить
Очередной бюджетососущий канал готовят,значит гетьманович скоро будет опять вопить -малый бизнес не платит налоги,нужно им впарить кассовые аппараты по десять тысяч.
13.07.2021 10:38 Ответить
В нас незабаром закінчяться запаси прісної води.
Ви з цим щось робите ?
13.07.2021 10:41 Ответить
Ну лозунг они уже дали и видосик сняли. Обычно этим всё и ограничивается. Так что если, то делают.
13.07.2021 11:33 Ответить
не может. Меркель против. Деньги, о которых идет речь, придется получать от будущих правительств Германии и только под немецкую работу и при соблюдении определенных условий. Их здесь не будет так или иначе. Так что можете помахать ручкой и забыть, как это сделали МВФ.
13.07.2021 10:43 Ответить
Мало украинцам "зелёного тарифа", попросят ещё на зелёный водород для Европы скинуться
13.07.2021 10:47 Ответить
надо их пустить на развитие водородной бомбы, иначе толку не будет
13.07.2021 11:04 Ответить
Очень хорошее предложение. Инициировать заряд можно нейтронными вставками (многие в мире пытаются это сделать), взрыв по мощности как ядерный, но без радиации, потому к категории ядерного оружия не относится.
13.07.2021 11:35 Ответить
Вот вам и ответ, что будут делать с газопроводом. Уже где-то читал раньше, что им можно будет водород гонять.
13.07.2021 11:07 Ответить
Уже зелёную энергетику так развили, что на Украину в суд подали
Даёшь ещё бабла на развитие
На выбирали специалистов
13.07.2021 11:11 Ответить
Это ответ на вопрос "Где бы получить ещё 500 млн евро" ?
13.07.2021 11:20 Ответить
опять цены повысят?
13.07.2021 11:22 Ответить
Газопровод - готовый гиперлуп в Европу - это же очевидно.
13.07.2021 12:25 Ответить
 
 