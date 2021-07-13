"Украина может получить до €500 млн на развитие водородной энергетики", - президент "Украинского водородного совета" Репкин

Увеличение объемов производства энергии "чистого" водорода будет способствовать привлечению иностранных инвестиций и усилению экономики страны.

Украина может стать ключевым экспортером водорода и энергоносителей нового поколения для Европы. Причина тому — ее выгодное климатически-географическое положение, позволяющее производить энергию с помощью возобновляемых источников. Об этом в интервью ИА "Українські новини" заявил президент энергетической ассоциации "Украинский водородный совет" Александр Репкин.

"Мы имеем огромнейший потенциал по источникам возобновляемой энергии и можем построить у себя такое их количество, на которые в Европе нет физически места. И Евросоюз дает нам как раз большой кредит из-за того, что видит нашу страну поставщиком-экспортером энергоносителя нового поколения для их нужд. До конца текущего года, например, мы рассчитываем для Украины, как страны-подписанта меморандума с Германией об энергетическом партнерстве, получить финансирование в размере порядка €300-500 млн для реализации проектов", — уточнил он.

По словам Александра Репкина, развитие водородной энергетики может существенно усилить экономику страны.

"Украина станет независимой от транзита российского газа. Это критически важно, так как запуск "Северного потока-2" будет серьезным ударом по энергетической безопасности нашей страны и Европейского Союза в целом. Не секрет, что Украина потеряет значительные средства, если ГТС не будет транспортировать российский газ в Европу", — говорит Александр Репкин.

По мнению эксперта, украинская газотранспортная система может поставлять водород вместо природного газа при проведении соответствующей модернизации.

Напомним, что в конце 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал развитие водородной энергетики приоритетным вопросом для страны. Следующим шагом развития направления станет подготовка стратегии и соответствующего законодательства.