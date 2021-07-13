Гетманцев о легализации медицинского каннабиса: У нас нет достаточно механизмов контроля за выращиванием и реализацией конопли

Народный депутат "СН" Даниил Гетманцев не уверен, что проголосует за законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Об этом он сказал в интервью журналистам перед началом заседания ВРУ, информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Вопрос состоит не в том, использовать ли медицинский каннабис для лечения. Безусловно, в Верховной Раде и в обществе нет ни одного человека, который это бы отрицал. Но для этого уже существуют механизмы, в частности постановление Кабмина. Если для их реализацию нужно внести изменения в определенные законы, мы согласны голосовать за те изменения, которые позволят использовать каннабис в медицинских целях. Но вопросы по этому законопроекту в другом – чтобы позволить производство, то есть выращивание конопли на территории Украины. С этим я не могу согласится, поскольку считаю, что у нас сегодня нет достаточно механизмов контроля за выращиванием конопли и дальнейшей реализацией каннабиса", - подчеркнул нардеп.

По словам Гетманцева, ситуация с торговлей контрабандой свидетельствует о том, что Украина не может полностью контролировать ситуацию.

"Если мы к этому добавим еще и наркотик, пусть и легкий, то поставим под угрозу общество в целом", - добавил парламентарий.