Гетманцев о легализации медицинского каннабиса: У нас нет достаточно механизмов контроля за выращиванием и реализацией конопли
Народный депутат "СН" Даниил Гетманцев не уверен, что проголосует за законопроект о легализации медицинского каннабиса.
Об этом он сказал в интервью журналистам перед началом заседания ВРУ, информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Вопрос состоит не в том, использовать ли медицинский каннабис для лечения. Безусловно, в Верховной Раде и в обществе нет ни одного человека, который это бы отрицал. Но для этого уже существуют механизмы, в частности постановление Кабмина. Если для их реализацию нужно внести изменения в определенные законы, мы согласны голосовать за те изменения, которые позволят использовать каннабис в медицинских целях. Но вопросы по этому законопроекту в другом – чтобы позволить производство, то есть выращивание конопли на территории Украины. С этим я не могу согласится, поскольку считаю, что у нас сегодня нет достаточно механизмов контроля за выращиванием конопли и дальнейшей реализацией каннабиса", - подчеркнул нардеп.
По словам Гетманцева, ситуация с торговлей контрабандой свидетельствует о том, что Украина не может полностью контролировать ситуацию.
"Если мы к этому добавим еще и наркотик, пусть и легкий, то поставим под угрозу общество в целом", - добавил парламентарий.
Кусты трясутся
Что там делают?
................
медведь малину собирает
Гетманцев, ты дурак?
а, нет, не так.
Гетманцев, ты - ДУРАК!
Минимальная партия - 1 000 кустов.
А зачем её контролироавать? Тебе ж объясняют: конопля по-лез-на-я. Одни витамины.
Не вирощуйте.
Закупляйте за кордоном, як інші лікарські засоби.
Пропонується легалізувати не плантації коноплі.
Так само і з технічною коноплею. В Україні сіють коноплю із дуже малим вмістом наркотиків. Але мєнтами обставлено все так (можливо за сприянням коноплевої асоціації), що ніби ти сієш саме наркосировину. Тож пересічний фермер не зможе скласти конкуренцію окремим щасливчикам. А тим більше французам. Які поставляють зерно коноплі по всій європі. А наш інститут у Глухові постачає французам насіння безнаркотичної коноплі. Всі задоволені окрім українського споживача. Котрий повинен переплачувати за колись цілком національний продукт: конопляне насіння.
Якщо дозволять вирощування коноплі в медичних цілях, то можливо технічну безнаркоттичну коноплю дозволять вирощувати і рядовим фермерам.
Надо запретить их?
Пусть руками кушает нарід?
Раптом дізналась, що Бужанський, Влащенко і ще декілька оберемків прілої вати з усієї сили топлять проти законопроекту про медичний канабіс. Так шо аж майка завертається.
І у мене впало забрало. Воно в мене завжди падає, коли якась худоба починає витоптувати ті нещасні паростки притомного, яке має змогу якось пробитись в нашій Раді.
А ці кончені … тулять таку невимовну жесть в якості аргументації проти законопроекту, щось про зовнішнє управління (прівєт, хйло), про те що американці хочуть знаркоманити наших дітей і зробити з України слухняну колонію, населену упоротими, все в кращих традиціях лютого совкового агітпропу, в мене вже очі репнули від того делірія.
Ясно, що таке масоване бомбардування відбувається не просто так, а ватяних опудал зробили медійними головами для лобіювання блокування законопроекту.
Так от що я маю сказати з цього приводу.
Ліки на основі канабісу весь цивілізований світ вже давно застосовує в якості знеболювального, і це набагато безпечніше та ефективніше, ніж важкі знеболювальні, які вже застосовуються в Україні. Існує ціла низка хвороб і станів, при яких препарати на основі канабісу є фактично безальтернативними безпечними ліками.
В умовах нашої країни це особливо важливо зокрема і для ветеранів війни, яким потрібно лікувати посттравматичний стресовий розлад, вгамовувати біль. Чому вони зараз повинні шукати собі марихуану на чорному ринку, якісь завезені контрабандою препарати?
Потрібна цивілізована система, як це вже є у десятках країн.
Ця система працює, існує відповідний контроль.
Так, існує людський фактор, існує кришування і продаж наліво, але навіть попри це ніхто всю країну опіоїдами в результаті не завалив, як лякають довбні, опонуючи легалізації ліків на основі канабісу. Мало того, взагалі не йдеться про легалізацію марихуани для «пустіть паровозика» (хоча і це дискутабельне питання) - наразі про це немає мови і немає жодних законодавчих пропозицій.
Зараз йдеться ВИКЛЮЧНО ПРО ЛІКИ НА ОСНОВІ МЕДИЧНОГО КАНАБІСУ, які не створюють власне наркотичного (психоактивного) ефекту.
Та … стероїди Бужанського тоді більший наркотик, ніж медичний канабіс.
А головні опоненти та лобісти критики цього законопроекту - це криміналітет, якому вигідно, щоб залишався чорний ринок обігу справжньої наркоти.
Криміналітету срати на страждання пацієнтів і безнадійно хворих, йому треба, щоб все залишалось, як є: пацієнти без легальних ліків, а бандоси з баблом від чорного ринку.
Тому і забивають законопроект ще на стадії першого читання.
Такіє дєла, всрата підкуплена криміналом ватка.
127 грн
https://www.fraze.ru/index.php/poslovitsy-pogovorki/poslov-na-bukvu-ce/chya-by-korova-mychala-a-tvoya-by-molchala#:~:text=%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%8F%20%D0%B1%D1%8B%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0-,%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D1%81%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%91%D0%BA%D0%B8,%D0%BA%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%20%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B0.
Сколько ментов смогут отличить простой кустарник от Erythróxylum cóca?
Съезди в любое село и убедись - тупо вдоль дороги кустарник. Просто это дичка, мало вставляет. Хороший каннабис надо завозить из Афгана или Индии, наш который в полях растет практически не вставляет.
Попробуй и убедись. Ничего сложного.
Так не контролируйте!
Он и не появятся, пока конопля не будет легализована, цены не упадут, и она перестанет быть кормушкой для мудаков. Когда продажа конопли ввиду низких цен станет неинтересной для них, тогда и механизмы контроля создать будет намного легче.
Если каннабис легализовать, то именно фармкомпании на этом нормально заработают. Как и пациенты с болями - онкобольные, послеоперационные боли - та еще "радость"...
У одному селі (з інету вичитав) на пустирі росла самосіяна конопля. Її косили коровам, кролям. Дуже корисна для тварин травичка. Але явилися мєнти-даїсти. Зупинили дядька з мішками на багажнику і в багажнику і склали протокол: заготовка і перевозка нарковмісної речовини. Доводи, що везу кролям та козам на мєнтів не діють за визначенням - совісті там ніколи і не валялось. А винуваті йогнуті нардепи - ющенковці, тимошенківці, соціалісти, комуністи і інша регіональна наволоч. Бо "запрєтіть" - найлегше. А от приймати розумні рішення - досить важко. Особливо для отих перечислених.
Да в 19 веке многие рубашки-вышиванки делали именно из конопли. Зачем закупать в Узбекистане и Индии хлопок, если можно выращивать свою коноплю?
Мені те, що було актуальне сорок років тому, вже не потрібне. Я, якщо й витрачаю свій час на спілкування в інеті, то лише з просвітницькою метою. " Хижі речі століття" Стругацьких. Там все досить розставлено в акцентах.
а що тобі не подобається?
або посій у себе в дворі...
Законов регламентирующих выращивание нет и не будет.
А вот ИМПОРТ ее РАЗРЕШАТ.
Вся конопля и все препараты из нее будут импортируемыми.
Импортеры ахрененно нагреются на этом, причем, совершенно законно.
Усе вірно він каже.
завозите готовый препарат.