Гетманцев о легализации медицинского каннабиса: У нас нет достаточно механизмов контроля за выращиванием и реализацией конопли

Народный депутат "СН" Даниил Гетманцев не уверен, что проголосует за законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Об этом он сказал в интервью журналистам перед началом заседания ВРУ, информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Вопрос состоит не в том, использовать ли медицинский каннабис для лечения. Безусловно, в Верховной Раде и в обществе нет ни одного человека, который это бы отрицал. Но для этого уже существуют механизмы, в частности постановление Кабмина. Если для их реализацию нужно внести изменения в определенные законы, мы согласны голосовать за те изменения, которые позволят использовать каннабис в медицинских целях. Но вопросы по этому законопроекту в другом – чтобы позволить производство, то есть выращивание конопли на территории Украины. С этим я не могу согласится, поскольку считаю, что у нас сегодня нет достаточно механизмов контроля за выращиванием конопли и дальнейшей реализацией каннабиса", - подчеркнул нардеп.

По словам Гетманцева, ситуация с торговлей контрабандой свидетельствует о том, что Украина не может полностью контролировать ситуацию.

"Если мы к этому добавим еще и наркотик, пусть и легкий, то поставим под угрозу общество в целом", - добавил парламентарий.

В нашій країні - як і в будь-якій іншій - доступні для відповідних пацієнтів дуже сильні знеболювальні, зокрема і опіоїдні препарати.

Ця система працює, існує відповідний контроль.
Так, існує людський фактор, існує кришування і продаж наліво, але навіть попри це ніхто всю країну опіоїдами в результаті не завалив, як лякають довбні, опонуючи легалізації ліків на основі канабісу. Мало того, взагалі не йдеться про легалізацію марихуани для «пустіть паровозика» (хоча і це дискутабельне питання) - наразі про це немає мови і немає жодних законодавчих пропозицій.

Зараз йдеться ВИКЛЮЧНО ПРО ЛІКИ НА ОСНОВІ МЕДИЧНОГО КАНАБІСУ, які не створюють власне наркотичного (психоактивного) ефекту.
Та … стероїди Бужанського тоді більший наркотик, ніж медичний канабіс.
А головні опоненти та лобісти критики цього законопроекту - це криміналітет, якому вигідно, щоб залишався чорний ринок обігу справжньої наркоти.


Криміналітету срати на страждання пацієнтів і безнадійно хворих, йому треба, щоб все залишалось, як є: пацієнти без легальних ліків, а бандоси з баблом від чорного ринку.

Тому і забивають законопроект ще на стадії першого читання.
Такіє дєла, всрата підкуплена криміналом ватка.
13.07.2021 10:48 Ответить
Ага. Понятно все. Сначала нужно чтобы Аваковская мафия организовала монополию на выращивание конопли как сейчас на спирт и водку, а потом уже под него и закон примут. Ну вы поняли почему канабис у нас официально запрещен и называют наркотиком. А вы думали они беспокоятся о здоровье людей?
https://www.facebook.com/monovaolena?__cft__%5b0%5d=AZVPcN_y2XxqTNcD5fkCIp23576RBIxTnN05VzmUYBX2RvsglX0hLesrBPAbnuXbYEAS9xUYLnllte2AS7_PjMYuXcKF-BX8NKoESydcJSVK5YAVy-c3uD7g4pztVXYW3xw&__tn__=-UC%2CP-R Олена Монова

Раптом дізналась, що Бужанський, Влащенко і ще декілька оберемків прілої вати з усієї сили топлять проти законопроекту про медичний канабіс. Так шо аж майка завертається.
І у мене впало забрало. Воно в мене завжди падає, коли якась худоба починає витоптувати ті нещасні паростки притомного, яке має змогу якось пробитись в нашій Раді.

А ці кончені … тулять таку невимовну жесть в якості аргументації проти законопроекту, щось про зовнішнє управління (прівєт, хйло), про те що американці хочуть знаркоманити наших дітей і зробити з України слухняну колонію, населену упоротими, все в кращих традиціях лютого совкового агітпропу, в мене вже очі репнули від того делірія.
Ясно, що таке масоване бомбардування відбувається не просто так, а ватяних опудал зробили медійними головами для лобіювання блокування законопроекту.
Так от що я маю сказати з цього приводу.
Ліки на основі канабісу весь цивілізований світ вже давно застосовує в якості знеболювального, і це набагато безпечніше та ефективніше, ніж важкі знеболювальні, які вже застосовуються в Україні. Існує ціла низка хвороб і станів, при яких препарати на основі канабісу є фактично безальтернативними безпечними ліками.
В умовах нашої країни це особливо важливо зокрема і для ветеранів війни, яким потрібно лікувати посттравматичний стресовий розлад, вгамовувати біль. Чому вони зараз повинні шукати собі марихуану на чорному ринку, якісь завезені контрабандою препарати?
Потрібна цивілізована система, як це вже є у десятках країн.
Ми поставимо камеру выдеоспостереження на кожний кущ.(с)
13.07.2021 10:33 Ответить
Как увидишь наркомана (🤢🤡🐲) бей его ,как таракана ! Каждый второй «слуга» нарик -ворюга -иуда
13.07.2021 12:46 Ответить
Гром гремит,
Кусты трясутся
Что там делают?
................

медведь малину собирает
13.07.2021 13:01 Ответить
То есть механизмы контроля за выращиванием мака, из которого производят медицинский опий, есть, а для конопли - нет?


Гетманцев, ты дурак?
а, нет, не так.


Гетманцев, ты - ДУРАК!
13.07.2021 13:37 Ответить
Продам механизмы контроля (видеокамеры). Недорого.
Минимальная партия - 1 000 кустов.
13.07.2021 10:34 Ответить
Коноплю будуть вирощувати в кожному дворі.
13.07.2021 10:34 Ответить
Уж в этом точно нет сомнений!Так и будет- коноплю будут выращиватьв каждом дворе и Украина будет крупнейшим поставщиком наркотиков в Европе, а потом и в мире. Главным наркобароном будет Гнусавый и его банда.
13.07.2021 11:39 Ответить
Украина опоздала даже с этим. Мировой лидер по выращиванию конопли - Афганистан. А потом - Индия.
показать весь комментарий
13.07.2021 13:38 Ответить
Этот гниловатый внук чикатилы считает себя знатоком всего и вся,это тебя нужно взять под контроль и твои связи с лубянкой.
13.07.2021 10:34 Ответить
Нету, так придумайте. Просто хотят и рыбу съесть и костью не подавиться.
13.07.2021 10:35 Ответить
"Слуга народа" Гетманцев о легализации медицинского каннабиса: У нас нет достаточно механизмов контроля за выращиванием и реализацией конопли

А зачем её контролироавать? Тебе ж объясняют: конопля по-лез-на-я. Одни витамины.
13.07.2021 10:37 Ответить
не переживай, будемо вирощувати безконтрольно!
13.07.2021 10:39 Ответить
А якщо враховувати, що сбу та мільтони керують ринком наркоти та цигарок, то шансів на контроль взагалі немає. Та конопля з'явиться навіть у пиріжках.
13.07.2021 10:40 Ответить
Течническая конопля выращивается, там тоже нет тгк. Статистика - напился - убил, напился - ограбил, напился - изнасиловал. Покажи мне человека который накурился и пошел непотребства делать. Бухло на каждом углу продается. Хочу прийти в аптеку или шоп и купить себе шишек грамм
13.07.2021 10:40 Ответить
Щн один наркоман детектед Oleksiy Yu ЗЕ виборець?
13.07.2021 10:43 Ответить
чем конопля хуже Алкоголя или табака? или кофе
13.07.2021 13:18 Ответить
Нарколиги у у керма країни!
13.07.2021 10:40 Ответить
Пусть скопирует закон о легализации с США!
13.07.2021 10:44 Ответить
Нужно еще и механизмы контроля за качеством травы скопировать чтобы это был не злой крокодил а лагідний kush-kush 😬
13.07.2021 11:05 Ответить
Механизмы контроля они бегом создадут - своих тунеядце куда то пристраивать нужно.
13.07.2021 11:28 Ответить
Сравнил х… с пальцем 😜 в Украине правосудия нет ,ВООБЩЕ , только кривосудие , а так называемые «судьи» зажрутся до края
13.07.2021 12:51 Ответить
Зелені чуваки на своїй зеленій хвилі...

Не вирощуйте.
Закупляйте за кордоном, як інші лікарські засоби.
Пропонується легалізувати не плантації коноплі.
13.07.2021 10:45 Ответить
так не годиться. Вже закупляємо за кордоном мак. Бо бачте комуняки в 90-х проголосували: сім год мак нне родив та й голлоду не було. А мак же нашими вченими виведений практично безнаркотичний. але аваківська шобла проти. І арестовують ціле поле на кільканадцять мільйонів гривень урожаю, бо ЇХНІ експерти найшли в ньому наркотики.
Так само і з технічною коноплею. В Україні сіють коноплю із дуже малим вмістом наркотиків. Але мєнтами обставлено все так (можливо за сприянням коноплевої асоціації), що ніби ти сієш саме наркосировину. Тож пересічний фермер не зможе скласти конкуренцію окремим щасливчикам. А тим більше французам. Які поставляють зерно коноплі по всій європі. А наш інститут у Глухові постачає французам насіння безнаркотичної коноплі. Всі задоволені окрім українського споживача. Котрий повинен переплачувати за колись цілком національний продукт: конопляне насіння.
Якщо дозволять вирощування коноплі в медичних цілях, то можливо технічну безнаркоттичну коноплю дозволять вирощувати і рядовим фермерам.
13.07.2021 13:10 Ответить
У власти шайка удолбаных идиотов!
13.07.2021 10:45 Ответить
В країні не те що недостатньо механізмів контролю, взагалі відсутній. Мєнти тільки бабульок ганяють, що продають, заяви громадян архівують, і бандитів кришують. Будемо як в авганістані, всюди наркота.
показать весь комментарий
13.07.2021 10:45 Ответить
Майбутнє України!"Слуга народа" Гетманцев о легализации медицинского каннабиса: У нас нет достаточно механизмов контроля за выращиванием и реализацией конопли - Цензор.НЕТ 918
13.07.2021 10:46 Ответить
Не этот ли дом вчера в Киеве сносили на Січових Стрільців?
показать весь комментарий
13.07.2021 11:09 Ответить
В бубачкі немає досвіду відслідковувати де тими коноплями барижать. А от щодо коксу... То да! Там в зеленій зраді ще кокс не лєгалізують?)
13.07.2021 10:47 Ответить
я за легалізацію медичного канабісу ( сам лікар і знав... онкохворих і втратив друзів), але з вами погоджуюсь, тепер віслюк і його ******* вийде накурена, або те чмо в Львові ввалить автівку і скаже - то дохтор приписав..
13.07.2021 10:47 Ответить
По статистике больше всего бытовых убийств от кухонных ножей и вилок.
Надо запретить их?
Пусть руками кушает нарід?
13.07.2021 11:06 Ответить
и воду запретить пить, так как много тонут в воде
13.07.2021 11:51 Ответить
Конопля консервированая DYNAMITE Plain Tinned Hemp
127 грн
13.07.2021 10:48 Ответить
"Слуга народу" Гетманцев про легалізацію медичного канабісу: У нас немає достатньо механізмів контролю за вирощуванням і реалізацією конопель - Цензор.НЕТ 4075
13.07.2021 10:49 Ответить
А коррумпированной мразине Гетьманцеву лишь бы что-то контролировать. Чепуха тупая, че тебе контролировать там надо, скот зебильный? Чтобы кто-то недай бог лишний куст каннабиса для себя не вырастил?
13.07.2021 10:49 Ответить
Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала!
https://www.fraze.ru/index.php/poslovitsy-pogovorki/poslov-na-bukvu-ce/chya-by-korova-mychala-a-tvoya-by-molchala#:~:text=%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%8F%20%D0%B1%D1%8B%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0-,%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D1%81%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%91%D0%BA%D0%B8,%D0%BA%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%20%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B0.
13.07.2021 10:54 Ответить
В США уже поняли что конопля, это тема криминала, у нас ещё и мусоров, легализуйте - цены упадут и не будет криминала и мусоров...
13.07.2021 10:59 Ответить
Правильно криминала не будет, а будет МЕГАКРИМИНАЛ, как в Гондурасе, и когда тебя тогда наркоманы будут резать среди бела дня на улице вспомнишь мои слова.
13.07.2021 12:14 Ответить
Випий боярки і узпагойся.
13.07.2021 13:16 Ответить
Да ради Бога! Поставьте Юрченка контролировать, он в курсе дела!
13.07.2021 11:07 Ответить
Да за всё время последнее, хоть одно чмо из сми или тв-каналов провели бы репортажик или хотя бы сняли короткое видео с любой онко-больницы областной на выбор. В рядовой палате--да в любой пойдёт! Или для слабонервных из гнойных отделений хирургии где ампутации делают по части диабета!
13.07.2021 11:08 Ответить
Коноплю будут выращиватьв каждом дворе, а может и в квартире и Украина будет крупнейшим поставщиком наркотиков в Европе, а потом и в мире. Главным наркобароном будет Гнусавый и его банда. Зная наш народ,можно утверждать,что это будет фактически неизбежно, если примут этот закон.
13.07.2021 11:42 Ответить
Кокку ведь не выращивают.
Сколько ментов смогут отличить простой кустарник от Erythróxylum cóca?
13.07.2021 11:50 Ответить
Кокка у нас не растет, а вот конопля растет отлично.
13.07.2021 11:54 Ответить
Не садят и не растет две большие разницы!
13.07.2021 12:06 Ответить
а у нас не має відповідальності за вирощування коки
13.07.2021 16:14 Ответить
я тебе открою страшную тайну, только никому не говори: конопля в Украине растет диким образом как трава. потому что она и есть - ТРАВА,

Съезди в любое село и убедись - тупо вдоль дороги кустарник. Просто это дичка, мало вставляет. Хороший каннабис надо завозить из Афгана или Индии, наш который в полях растет практически не вставляет.

Попробуй и убедись. Ничего сложного.
13.07.2021 13:43 Ответить
афганка у нас не растет..а другие сорта то так..один запах..и вообще марихуана не наркотик...к ней нет привыкания..и вреда нет как от водки
15.07.2021 11:29 Ответить
Боже, що воно верзе...
13.07.2021 13:15 Ответить
Ты почему таблетки сегодня не выпил? Опять фантазии свои пишешь
13.07.2021 17:46 Ответить
Нет механизмов?
Так не контролируйте!
13.07.2021 11:46 Ответить
Верните твари мак для пирожков
13.07.2021 11:48 Ответить
а что, мак для пирожков пропал из продажи? а что тогда продается по всем углам как не булочки с маком?
13.07.2021 13:44 Ответить
Нет механизма контроля?
Он и не появятся, пока конопля не будет легализована, цены не упадут, и она перестанет быть кормушкой для мудаков. Когда продажа конопли ввиду низких цен станет неинтересной для них, тогда и механизмы контроля создать будет намного легче.
13.07.2021 12:03 Ответить
Я уже молчу про то, что влить в одну кучу героин и коноплю - это тоже форм маразма. Почему они у нас в одной категории? Легкие наркотики сто лет назад нужно было декриминализировать.
13.07.2021 12:06 Ответить
ну наконец то 73 проц зебилов привели к власти чела , который может отличить героин от конопли ))))) ... до него как то все больше беленькую дегустировали !!
13.07.2021 12:34 Ответить
Нидерланды превратились в Наркогосударство. Настолько, что кличку эту пишут с большой буквы.2017 году лаборатории, размещенные на территории Нидерландов, произвели синтетических наркотиков на общую сумму €19 млрд. Нидерланды и синтетические наркотики: неудобная правда»). - Мало кто об этом не знает, но только мер, принимаемых для прекращения деятельности этих фабрик, практически недостаточно».Мы, украинцы, впереди планеты всей по контролю над наркотиками?
13.07.2021 12:51 Ответить
не *****, бо серце стане
13.07.2021 12:59 Ответить
Через півроку, коли зробили легалайз, злочини на фоні алкоголізму ( тяжкі злочини) стрімко зменьшились, наприклад, в Канаді.
13.07.2021 13:14 Ответить
десь у кутку тихенько плаче аваков...
13.07.2021 14:22 Ответить
Важко дається цей закон. Мусорам це дуже не вигідно. Фарма мафії не вигідно. Алко мафії не вигідно ( народ почне меньше бухати). Але рано чи пізно цей закон буде прийнятий. Це лакмусий папірець на зрілість і цивілізованість держави.
13.07.2021 13:09 Ответить
что не выгодно фармкомпаниям? нелегальными продажами фармкомпании не занимаются - себе дороже. Опий и морфий продают вполне законно и законно производят. В медицинских целях. если ты считаешь что его можно купить в аптеке если подкупить аптекаршу - попробуй, купи, потом расскажешь про свои обломы а я поржу.
Если каннабис легализовать, то именно фармкомпании на этом нормально заработают. Как и пациенты с болями - онкобольные, послеоперационные боли - та еще "радость"...
13.07.2021 13:47 Ответить
Фарма компанії фактично з повітря роблять величезні кошти. Дуже добре, якщо в пігулки покладуть просту крейду для наповнювача. Морфій в продажі дуже дорогий, недоступний для онкохворих. Част, щоб отримати дозвіл, хворим людям потрібно пройти пекло.Фармако компанії вирощувати коноплю не будуть. Їм вигідно напарювати дорогезний морфій.
13.07.2021 14:08 Ответить
відносно коноплі як традиційної рослини для України: ще малим ми з другом бігали до його баби, що жила коло річки стежкою через конопляне поле. Голова скажу крутилася там від запаху. Але нам хотілося купатися з іншими хлопцями в тій досить брудній калюжі. Про які наркотики йшлося? Я про коноплю як наркотик взнав аж в університеті в Харкові. І чесно - не хотілося й пробувати. Дівку - хотілося. А курити "травичку" - хіба це може замінити дівку?
У одному селі (з інету вичитав) на пустирі росла самосіяна конопля. Її косили коровам, кролям. Дуже корисна для тварин травичка. Але явилися мєнти-даїсти. Зупинили дядька з мішками на багажнику і в багажнику і склали протокол: заготовка і перевозка нарковмісної речовини. Доводи, що везу кролям та козам на мєнтів не діють за визначенням - совісті там ніколи і не валялось. А винуваті йогнуті нардепи - ющенковці, тимошенківці, соціалісти, комуністи і інша регіональна наволоч. Бо "запрєтіть" - найлегше. А от приймати розумні рішення - досить важко. Особливо для отих перечислених.
13.07.2021 13:29 Ответить
депутаты мрази ... ацетон кому мешал ? марганцовка ?
13.07.2021 13:41 Ответить
у меня рубашка есть из конопли, индийская. По виду и качеству похожа на льняную, тоьлко мягче льна.
Да в 19 веке многие рубашки-вышиванки делали именно из конопли. Зачем закупать в Узбекистане и Индии хлопок, если можно выращивать свою коноплю?
13.07.2021 13:48 Ответить
спробуй дівку під травичку)
13.07.2021 14:23 Ответить
є речі природні, обумовлені дісними портребами організму. Є речі неприродні, більше того навіть шкідливі, викликані впливом моди, здуру як мовиться.
Мені те, що було актуальне сорок років тому, вже не потрібне. Я, якщо й витрачаю свій час на спілкування в інеті, то лише з просвітницькою метою. " Хижі речі століття" Стругацьких. Там все досить розставлено в акцентах.
13.07.2021 14:43 Ответить
ну хоч один написав чесно для чого йому легалізація...
13.07.2021 16:12 Ответить
начебто щось пагане.
а що тобі не подобається?
13.07.2021 16:27 Ответить
Мені не подобається наркоманія як явище
13.07.2021 19:57 Ответить
гетьманцев отброс
13.07.2021 13:40 Ответить
КАКИЕ МЕХАНИЗМЫ ЕСЛИ ОНА У НАС В ПРИРОДЕ РАСТЕТ !!!
13.07.2021 14:10 Ответить
так, росте. Іди зірви і висуши
або посій у себе в дворі...
13.07.2021 16:12 Ответить
А Я ЗРАЗУ ПІДПАЛЮ ТА БУДУ НЮХАТЬ !)
13.07.2021 21:50 Ответить
Загасять, зважать рештки і вручать підозру
14.07.2021 08:34 Ответить
А ЯКЩО Я СИН АВАКОВА !?)
14.07.2021 08:36 Ответить
Правильно говорит!
Законов регламентирующих выращивание нет и не будет.
А вот ИМПОРТ ее РАЗРЕШАТ.
Вся конопля и все препараты из нее будут импортируемыми.
Импортеры ахрененно нагреются на этом, причем, совершенно законно.
13.07.2021 14:48 Ответить
Гетьманцев, просто йди в сраку.
13.07.2021 15:25 Ответить
Таке враження що на сайті одні наркоши...
Усе вірно він каже.
13.07.2021 16:11 Ответить
так не выращивайте пока.
завозите готовый препарат.
13.07.2021 17:10 Ответить
Хочеться запитатись пана Ге за мотивом одного риторичного питання: яких тобі, блд, механізнів не вистачає?
13.07.2021 17:52 Ответить
 
 