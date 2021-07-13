РУС
Пандемия COVID-19 унесла жизни более 4 млн человек, число инфицированных превысило 188 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 13 июля в мире зарегистрировали 391 897 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 443 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 188 085 671 случай инфицирования, из них 391 897 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 055 949 человек, из них 6 443 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 172 млн человек.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 36 человек, зафиксирован 481 новый случай заражения, 750 человек выздоровели

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 86-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 19, по летальным случаям - 60-ю и 8-ю позицию соответственно.

