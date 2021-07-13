Гетманцев уверен, что ВР примет в первом чтении законопроект о криминализации контрабанды: Затем документ будет доработан совместно с бизнесом
Народный депутат фракции "Слуга народа", глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что парламент проголосует в первом чтении за законопроект о криминализации контрабанды товаров.
Об этом Гетманцев заявил сегодня журналистам в Раде перед началом сессионного заседания, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
"Это достаточно сложный законопроект, который вызывает критику бизнеса. Но в документе есть определенные моменты, которые всеми согласованы, например - криминализация подакцизных товаров. Мы все согласны, что должна быть установлена уголовная ответственность за контрабанду подакцизных товаров. В то же время бизнес обеспокоен тем вопросом, что криминализация недостоверного декларирования может быть с определенной ошибкой... это дискуссионный вопрос", - объяснил Гетманцев.
Депутат пообещал, что парламент доработает данный законопроект ко второму чтению вместе с бизнесом.
"Контрабанда является одним из факторов, который действительно угрожает нашей нацбезопастности. Пришло время ее криминализации, а вот в каких формах, объемах и что с этим вообще делать - это вопрос ко второму чтению", - добавил он.
Достатньо з'єднати польську базу з українською і весь контрабас зникне як явище.
Вже не буде такого, що поляки пропускають фуру з комп'ютерами, а наші приймають секонд.
Задовбали вже вже, аферюги..