Гетманцев уверен, что ВР примет в первом чтении законопроект о криминализации контрабанды: Затем документ будет доработан совместно с бизнесом

Народный депутат фракции "Слуга народа", глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что парламент проголосует в первом чтении за законопроект о криминализации контрабанды товаров.

Об этом Гетманцев заявил сегодня журналистам в Раде перед началом сессионного заседания, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это достаточно сложный законопроект, который вызывает критику бизнеса. Но в документе есть определенные моменты, которые всеми согласованы, например - криминализация подакцизных товаров. Мы все согласны, что должна быть установлена уголовная ответственность за контрабанду подакцизных товаров. В то же время бизнес обеспокоен тем вопросом, что криминализация недостоверного декларирования может быть с определенной ошибкой... это дискуссионный вопрос", - объяснил Гетманцев.

Депутат пообещал, что парламент доработает данный законопроект ко второму чтению вместе с бизнесом.

"Контрабанда является одним из факторов, который действительно угрожает нашей нацбезопастности. Пришло время ее криминализации, а вот в каких формах, объемах и что с этим вообще делать - это вопрос ко второму чтению", - добавил он.

скісняюсь запитати, а що 30 років контрабанда не була криміналізованою?
13.07.2021 10:41 Ответить
Мафія безсмертна.(С)
13.07.2021 10:42 Ответить
Як то кажуть боротьба полягає не в законах, а в діях.
Достатньо з'єднати польську базу з українською і весь контрабас зникне як явище.
Вже не буде такого, що поляки пропускають фуру з комп'ютерами, а наші приймають секонд.
13.07.2021 10:43 Ответить
Не дуріть людей, тварі. І не займайтесь бумагомаратєльством.
Задовбали вже вже, аферюги..
13.07.2021 10:44 Ответить
Пока нам гетьманцевы рассказывают о потужной борьбе с контарбандой, все должны помнить, что общак партии прислуг кремля, пополняется контрабандой.
13.07.2021 11:15 Ответить
 
 