Нардеп "Голоса" Осадчук о деле генерала Павловского: Если не перезапустим судебную систему, то будем двигаться в диктатуру

Пока не будет нормальной судебной реформы, пока политические настроения не будут отделены от судебной системы, нет шанса на развитие Украины.

Об этом заявил нардеп "Голоса" Андрей Осадчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Сейчас мы видим, что не важно - ты солдат, генерал или предприниматель, бедный или богатый. Если ты попал в немилость, будут сажать. Потому что судебной реформы до сих пор нет. Потому что суды - до сих пор под влиянием действующей власти. Что касается собственно дела генерала Павловского, одного из героев обороны Мариуполя. Мы очень хотели бы рассчитывать на беспристрастное адекватное расследование, но когда суд неделями не может определить меру пресечения, когда суд определяет залог в 500 миллионов гривен - возникает ряд вопросов о беспристрастности этого процесса", - подчеркнул парламентарий.

По словам Осадчука, институт залога был фантастическим прогрессом в уголовной юстиции Украины, ведь до его введения сидело около двух сотен тысяч человек, сейчас их около пятидесяти. В то же время, продолжил нардеп, весь смысл залога как раз в том, чтобы обвинение обоснованно доказало, что подозреваемый способен хотя бы теоретически внести эти деньги, а суд проверив все обстоятельства согласился с этим выводом.

"О каких 500 млн можно говорить в этом случае? Это боевой генерал, всю жизнь был на службе в ВСУ. У следователей есть четкое понимание, сколько, где и когда он заработал. То есть размер залога является очевидно неадекватным и он установлен таким с одной целью - закрыть человека в СИЗО, отыграться на оппозиции и зарабатывать дешевые дивиденды популярности", - подчеркнул Осадчук.

Читайте: Порошенко о суде над боевым генералом Павловским: Это позор Зеленского

Нардеп не отрицает, что коррупцию при оборонных закупках существует, как и некомпетентность и неэффективность.

"Ярким доказательством этого является провал оборонных закупок этого года, когда министр Таран де-факто не может обеспечить адекватное выполнение Государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении.

"Однако коррупцию среди действующего правительства ГБР почему-то не видит. Это выборочное судопроизводство. Все должны понимать, что такой подход может касаться каждого. Если мы не перезапустим судебную систему, такие случаи будут повторяться и мы будем двигаться в диктатуру, а не строить демократию", - отметил Осадчук.

Партия "Голос" требует непредвзятого и адекватного расследования этого дела. В политсиле добавили, что государство, правительство и президент должны сосредоточить свои усилия над выполнением оборонного заказа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд отправил генерала Павловского под арест с залогом в 475 млн грн, - ГБР