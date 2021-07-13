РУС
Нардеп "Голоса" Осадчук о деле генерала Павловского: Если не перезапустим судебную систему, то будем двигаться в диктатуру

Нардеп

Пока не будет нормальной судебной реформы, пока политические настроения не будут отделены от судебной системы, нет шанса на развитие Украины.

Об этом заявил нардеп "Голоса" Андрей Осадчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Сейчас мы видим, что не важно - ты солдат, генерал или предприниматель, бедный или богатый. Если ты попал в немилость, будут сажать. Потому что судебной реформы до сих пор нет. Потому что суды - до сих пор под влиянием действующей власти. Что касается собственно дела генерала Павловского, одного из героев обороны Мариуполя. Мы очень хотели бы рассчитывать на беспристрастное адекватное расследование, но когда суд неделями не может определить меру пресечения, когда суд определяет залог в 500 миллионов гривен - возникает ряд вопросов о беспристрастности этого процесса", - подчеркнул парламентарий.

По словам Осадчука, институт залога был фантастическим прогрессом в уголовной юстиции Украины, ведь до его введения сидело около двух сотен тысяч человек, сейчас их около пятидесяти. В то же время, продолжил нардеп, весь смысл залога как раз в том, чтобы обвинение обоснованно доказало, что подозреваемый способен хотя бы теоретически внести эти деньги, а суд проверив все обстоятельства согласился с этим выводом.

"О каких 500 млн можно говорить в этом случае? Это боевой генерал, всю жизнь был на службе в ВСУ. У следователей есть четкое понимание, сколько, где и когда он заработал. То есть размер залога является очевидно неадекватным и он установлен таким с одной целью - закрыть человека в СИЗО, отыграться на оппозиции и зарабатывать дешевые дивиденды популярности", - подчеркнул Осадчук.

Читайте: Порошенко о суде над боевым генералом Павловским: Это позор Зеленского

Нардеп не отрицает, что коррупцию при оборонных закупках существует, как и некомпетентность и неэффективность.

"Ярким доказательством этого является провал оборонных закупок этого года, когда министр Таран де-факто не может обеспечить адекватное выполнение Государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении.

"Однако коррупцию среди действующего правительства ГБР почему-то не видит. Это выборочное судопроизводство. Все должны понимать, что такой подход может касаться каждого. Если мы не перезапустим судебную систему, такие случаи будут повторяться и мы будем двигаться в диктатуру, а не строить демократию", - отметил Осадчук.

Партия "Голос" требует непредвзятого и адекватного расследования этого дела.  В политсиле добавили, что государство, правительство и президент должны сосредоточить свои усилия над выполнением оборонного заказа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд отправил генерала Павловского под арест с залогом в 475 млн грн, - ГБР

Павловский Игорь (115) Голос партия (504) Осадчук Андрей (39)
+3
13.07.2021 10:45 Ответить
+3
Им не Павловский нужен, а Порох. Порох реально может возглавить народ, когда трухлявый зелёный режим задёргается в судорогах гиперинфляции.
показать весь комментарий
13.07.2021 11:03 Ответить
+2
Свин 5 лет всепереможно суды реформировал, с каждой крыши орал о достижениях, теперь ишак 2 года, а воз и ныне там.. КПД - 0
13.07.2021 10:49 Ответить
13.07.2021 10:45 Ответить
Україна не параша, зроблять диктатуру зелені тварини будуть висіти на ставпах.
показать весь комментарий
13.07.2021 10:47 Ответить
Свин 5 лет всепереможно суды реформировал, с каждой крыши орал о достижениях, теперь ишак 2 года, а воз и ныне там.. КПД - 0
13.07.2021 10:49 Ответить
Интересно что прокукарекает по этому поводу Арестович (говорящая голова МО).
Его отмазки по "делу вагнеровцев" мы уже слышали.
Пояснение к происходящему.
Одна (или несколько) кремлёвских башен договорились с зелёным режимом о каком-то "мире в обмен на бабки". В списке условий: террор против военных, оказавших реальное сопротивление агрессору в 2014-15 гг.
13.07.2021 10:49 Ответить
Какие "судебные системы", мил человек, о чём ты ? Тут война на уничтожение идёт.
13.07.2021 10:52 Ответить
То вирок генералу виніс тричі уклоніст Зеленський ?
13.07.2021 10:53 Ответить
Нет, конечно. Говорящая голова может только озвучивать решения, принятые её Хозяевами.
13.07.2021 10:54 Ответить
Руки геть від Павловського зелебенські кловуни!
13.07.2021 10:55 Ответить
Все вдруг всомнили о Павловском ... Ценный , видать ,для следствия свидетель .А начнет давать показания ?
13.07.2021 11:00 Ответить
Им не Павловский нужен, а Порох. Порох реально может возглавить народ, когда трухлявый зелёный режим задёргается в судорогах гиперинфляции.
13.07.2021 11:03 Ответить
А із Семенченком хто їм потрібен?
А із "Торнадо"?
А із "Лісником" хто був потрібен?
Смисл репресій влади при відсутності доказів - залякування.
Був би "потрібен" порох, уже б закрили.
13.07.2021 11:24 Ответить
Они хотели закрыть Пороха. Он тогда собрал ветеранов АТО (совсем недавно это было, месяц или два назад, точно не помню). Они всё поняли на тот момент. Но уверяю вас: от своих планов они не отказались.
13.07.2021 12:00 Ответить
Переконувати когось у чомусь - не моє.
Факт: переслідування ветеранів (добровольців, майданівців) триває безперервно із 2014 р., із Нігояна, Вербицького,...Сашка Білого.
Тобто, усі набувачі влади залякують пасіонаріїв.
13.07.2021 13:11 Ответить
...может возглавить народ?
К психиатру, в лучшем случае .
13.07.2021 11:07 Ответить
Ви сперешу ,,перезапустіть,,кримінальній кодекс України щоб вони були однозначні та без всяких пунктів та підпунктів.Де за кражу буханки хліба людину можна посадити і на 8 років а за кражу міліонів можна бути виправданим.А суді виносять вироки по цим законам так що прикопатися нідочого.
13.07.2021 11:14 Ответить
 
 