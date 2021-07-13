РУС
Украинский гимнаст Верняев дисквалифицирован на четыре года из-за наличия мельдония в организме: на Олимпиаду он не поедет

Лидера украинской сборной по спортивной гимнастике, чемпиона Олимпиады в Рио-де-Жанейро Олега Верняева дисквалифицировали на четыре года из-за наличия мельдония в организме. Соответственно - на Олимпиаду в Токио в этом году он не поедет.

Об этом спортсмен сообщил в своем Instagram, информирует Цензор.НЕТ.

"В жизни случаются такие ситуации, которые словно тестируют тебя на прочность. В моей жизни сейчас именно такая ситуация. Арбитраж GEF принял решение о том, что концентрация мельдония, которую нашли у меня в организме, достаточна для дисквалификации меня на 4 года. Начиная с ноября прошлого года. Это значит, что на Олимпиаду я не поеду", - отметил Верняев.

При этом спортсмен не знает, как допинг попал в его организм. "Самый главный вопрос - как запрещенный препарат попал в мой организм? Почему это случилось в период, когда не было серьезных международных соревнований и тренировки проходили в облегченном режиме? Почему только один тест дал положительный результат, а ни один из почти десятка последующих тестов не подтвердил наличие запрещенной субстанции? Положительный тест только указывает на факт наличия в организме запрещенной субстанции, но не свидетельствует о вине спортсмена. Если спортсмен уверен, что его вины нет, он не должен опускать руки", - написал гимнаст.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинского спортивного гимнаста Верняева временно отстранили от соревнований

Верняев также отметил, что намерен обжаловать решение Арбитража GEF о своей дисквалификации в CAS. 

"Арбитраж GEF принял решение, которое подлежит обжалованию. Раз решение арбитража подлежит обжалованию, значит окончательные выводы делать рано. Вся борьба только начинается, это очередной этап моей жизни и, как всегда, я буду бороться до конца и обжалую решение Арбитража GEF о моей дисквалификации в CAS. Верю, что высшая спортивная судебная инстанция расставит все по своим местам", - отметил он.

Он также поблагодарил за поддержку всех, кто рядом в этот сложный для него период. "Спорт научил меня выходить на помост даже с травмой и все равно побеждать. Уверен, что так будет и сейчас".

Также читайте: Независимый трибунал снял дисквалификацию с украинской теннисистки Ястремской

Где-то с кацапами в ресторане отобедал.
13.07.2021 10:47 Ответить
еще одного любителя русского мира низложили-мельдоний жрать у друзей из рашки научился
13.07.2021 10:47 Ответить
донецкий дух вылез)
13.07.2021 10:48 Ответить
13.07.2021 10:47 Ответить
13.07.2021 10:47 Ответить
13.07.2021 10:48 Ответить
Может причащался у московского патриархата?
13.07.2021 10:52 Ответить
Именно мельдоний (как у русских) . . . Лидер сборной Украины, претендент на медаль . . .

Вполне возможно, что русские подсыпали с целью дискредитации нашей страны. Мол, нас наказываете, а ваша Украина вон, то же самое.
Удивительно, что последующие анализы отрицательные - как же тогда решение принималось, если перепроверка не подтверждает ? Может ошибка какая-то.

Но пока разберутся, Олимпиада уже пройдёт. А через 4 года он уже будет недостаточно молод для выступлений за олимпийскую сборную. Так что спецоперация русским удалась, по ходу.
Нашим спортсменам впредь стоит быть аккуратнее.
13.07.2021 10:54 Ответить
Мельдоній в організми є? Вибачай хлопче, не треба харчуватись поруч з москалями, Dura lex sed lex
13.07.2021 11:02 Ответить
Как говорил Нейт Диаз из UFC - все на стероидах (или performance enhancing drugs, в данном случае). Просто некоторые попадаются
Недавно был случай с американской бегуньей Шелби *******, у которой обнаружили следы анаболических стероидов. Она утверждала, что не употребяла их и это все сьеденный ею буррито со свинной печенкой, что типа содержит нандролон в небольших количествах. Интересно, Верняев тоже будет рассказывать что он просто слетал в Москву и неудачно отведал блинов?
13.07.2021 11:03 Ответить
Мельдоний (милдронат) свободно в аптеках продается. До 2016 года был легальным в спорте. На мельдонии попадаются в основном спортсмены из СНГ, потому что на Западе препарат не был распространен, хотя его производитель - Латвия. В принципе, его поэтому и запретили, потому что прием в СНГ стал очень масштабным и чуть ли не половина анализов показывало его наличие. В теории у Верняева есть шансы реабилитироваться, как у Ястремской, но к Олимпиаде в Токио, которая вот-вот начнется, он точно не успеет.
13.07.2021 12:55 Ответить
Среди друзей у меня много бывших профессиональных спортсменов. Могу поверить, что не знал название, обычно что тренер дает то и употребляют, абы результат. Думаю тут такой же случай. Но тренер соскочил и найдет себе работу, ведь он Олимпийского чемпиона воспитал, а атлету скорее всего бутсы на гвоздь и преподом физкультуры.
13.07.2021 11:04 Ответить
Не беда, пусть на олимпиады в Лугандонию катается
13.07.2021 11:09 Ответить
Понятно ,Баширов и Петров
13.07.2021 11:09 Ответить
Вєрняєв буде подавати апеляцію. Питання дійно є.

https://www.facebook.com/oleg.verniaiev?__cft__[0]=AZXz5uXqqyr-yQdoKENMAIy_1Tsbcnv3WpDVDYq6HVo5OzmUjYvRndcN5-9F1mQyPf6JIMdYtOqr2SMxUAI9fQ9U1JKZvWi_9eKO4tZqHScQ5J-n6sCE_qnHIy88_1MFSuLDPkw8us0oa-PNNZexvMRp&__tn__=-]C%2CP-R Oleg Verniaiev в місті https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2-111227078906045/?__cft__[0]=AZXz5uXqqyr-yQdoKENMAIy_1Tsbcnv3WpDVDYq6HVo5OzmUjYvRndcN5-9F1mQyPf6JIMdYtOqr2SMxUAI9fQ9U1JKZvWi_9eKO4tZqHScQ5J-n6sCE_qnHIy88_1MFSuLDPkw8us0oa-PNNZexvMRp&__tn__=kC%2CP-R Київ .

.......

Самый главный вопрос - как запрещённый препарат попал в мой организм?

Почему это случилось в период, когда не было серьёзных международных соревнований и тренировки проходили в облегчённом режиме?
Почему только один тест дал положительный результат, а ни один из почти десятка последующих тестов не подтвердил наличие запрещённой субстанции?

Положительный тест только указывает на факт наличия в организме запрещённой субстанции, но не свидетельствует о вине спортсмена.
Если спортсмен уверен, что его вины нет, он не должен опускать руки.
Арбитраж GEF принял решение, которое подлежит обжалованию. Раз решение арбитража подлежит обжалованию, значит окончательные выводы делать рано.
Вся борьба только начинается, это очередной этап моей жизни и, как всегда, я буду бороться до конца и обжалую решение Арбитража GEF о моей дисквалификации в CAS.
Верю, что высшая спортивная судебная инстанция расставит все по своим местам.

Спасибо за поддержку всем, кто рядом со мной в этот сложный для меня период.

Спорт научил меня выходить на помост даже с травмой и все равно побеждать.
Уверен, что так будет и сейчас.
13.07.2021 11:11 Ответить
Без жодного сумніву: москальський слід
13.07.2021 11:26 Ответить
что сказать... идиот.....
13.07.2021 11:31 Ответить
Жаль. Это минус несколько медалей для Украины. Кстати этот Верняев известен тем что отказался общаться с роспрсой на прошлой олимпиаде. Тогда долго об этом писали. Дончанин и ротив рахи.
13.07.2021 11:31 Ответить
немає тут ніякого мінусу медалей- чувак повністю здувся після ріо-2016
13.07.2021 14:03 Ответить
щось такого не пам'ятаю. навпаки пам'ятаю як обіймався з кацапсіном не п'єдесталі.
з роспресою відмовлявся спілкуватись здається Стаховський
13.07.2021 14:30 Ответить
"Украинский гимнаст Олег Верняев отказался общаться с российскими СМИ после финала в личном многоборье на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.Эпизод произошел после соревнований гимнастов в микст-зоне, куда выходят призеры для общения с журналистами. Корреспондент российского телевидения окликнул Верняева. Тот подошел, но увидев микрофон с надписью «Россия», тут же демонстративно развернулся и ушел в раздевалку, не сказав ни слова."(с)
13.07.2021 18:54 Ответить
Это тот, что братался с цапами? Ну-ну...
13.07.2021 11:32 Ответить
подсыпали 100%
13.07.2021 11:35 Ответить
Мабуть з луганди родом?
13.07.2021 11:38 Ответить
нужно больше фоточек со "спортсменом" из паРашы никиткой нагорным, которого дисквалифицировали за мельдоний, из Олимпийской деревни, тогда будет все ОК.
13.07.2021 11:50 Ответить
о боже, тіки ватна дегенеративна істота могла продовжити жерти цей горезвісний мельдоній через 6 років після його гучної заборони і тисяч попалених свинособак!
13.07.2021 14:01 Ответить
Как ты мог?
13.07.2021 15:04 Ответить
милдронат (мельдоний)- сердечный препарат. в любой аптеке есть
многие люди пьют.
а в спорте низззя.
13.07.2021 17:06 Ответить
 
 