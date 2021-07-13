Украинский гимнаст Верняев дисквалифицирован на четыре года из-за наличия мельдония в организме: на Олимпиаду он не поедет

Лидера украинской сборной по спортивной гимнастике, чемпиона Олимпиады в Рио-де-Жанейро Олега Верняева дисквалифицировали на четыре года из-за наличия мельдония в организме. Соответственно - на Олимпиаду в Токио в этом году он не поедет.

Об этом спортсмен сообщил в своем Instagram, информирует Цензор.НЕТ.

"В жизни случаются такие ситуации, которые словно тестируют тебя на прочность. В моей жизни сейчас именно такая ситуация. Арбитраж GEF принял решение о том, что концентрация мельдония, которую нашли у меня в организме, достаточна для дисквалификации меня на 4 года. Начиная с ноября прошлого года. Это значит, что на Олимпиаду я не поеду", - отметил Верняев.

При этом спортсмен не знает, как допинг попал в его организм. "Самый главный вопрос - как запрещенный препарат попал в мой организм? Почему это случилось в период, когда не было серьезных международных соревнований и тренировки проходили в облегченном режиме? Почему только один тест дал положительный результат, а ни один из почти десятка последующих тестов не подтвердил наличие запрещенной субстанции? Положительный тест только указывает на факт наличия в организме запрещенной субстанции, но не свидетельствует о вине спортсмена. Если спортсмен уверен, что его вины нет, он не должен опускать руки", - написал гимнаст.

Верняев также отметил, что намерен обжаловать решение Арбитража GEF о своей дисквалификации в CAS.

"Арбитраж GEF принял решение, которое подлежит обжалованию. Раз решение арбитража подлежит обжалованию, значит окончательные выводы делать рано. Вся борьба только начинается, это очередной этап моей жизни и, как всегда, я буду бороться до конца и обжалую решение Арбитража GEF о моей дисквалификации в CAS. Верю, что высшая спортивная судебная инстанция расставит все по своим местам", - отметил он.



Он также поблагодарил за поддержку всех, кто рядом в этот сложный для него период. "Спорт научил меня выходить на помост даже с травмой и все равно побеждать. Уверен, что так будет и сейчас".

