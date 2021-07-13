Ассоциация городов Украины призывает парламент принять законопроект 5289 по упрощению организации и проведения процедур закупок громадами

РУС
Новости
На рассмотрении Верховной Рады Украины находится проект Закона Украины о внесении изменений в статью 3 Закона Украины "О публичных закупках" по упрощению организации и проведения процедур закупок сельскими, поселковыми советами, городскими территориальными громадами №5289.


Как сообщает сайт АГУ, в проект путем внесения изменений в ч.ч. 2, 7 ст. 3 Закона Украины "О публичных закупках" предлагается разрешить осуществлять закупки без применения порядка проведения упрощенных закупок, установленного этим Законом, в частности, органам местного самоуправления с обязательным обнародованием в электронной системе закупок в соответствии со ст. 10 этого Закона отчета о договоре о закупке, заключенном без использования электронной системы закупок, а также в случае закупки продуктов питания, горюче-смазочных материалов, природного газа и электрической энергии, малоценных или быстроизнашивающихся товаров для учреждений здравоохранения или учебных заведений коммунальной формы собственности; услуг по подвозу соискателей образования в учреждение образования и в обратном направлении; проектно-сметной документации.


Ассоциация городов Украины призывает Верховную Раду Украины принять в первом чтении проект Закона Украины о внесении изменений в статью 3 Закона Украины "О публичных закупках" по упрощению организации и проведения процедур закупок сельскими, поселковыми советами, городскими территориальными общинами №5289.
Законопроект, в случае его принятия, устранит препятствия в оперативном выполнении функций органов местного самоуправления по удовлетворению потребностей граждан в получении жизненно необходимых услуг, в том числе в сфере здравоохранения и образования.

законопроект (3273) закупки (810)
Ні-і,так діла не буде,а на що буде існувати грабіжна організація ,,Прозоро,, адже вона із кожної проведеної через них закупки має із нічого 4% від закупочної суми.2 від продавця і 2 від покупця.
13.07.2021 11:06 Ответить
Законопроект, в случае его принятия, устранит препятствия в оперативном выполнении функций органов местного самоуправления по удовлетворению потребностей граждан в получении жизненно необходимых услуг, в том числе в сфере здравоохранения и образования. А шо новоявлені управлінці здравоохорони і освіти не справляються з тендерними процедурами? Як ми раніше жили без безлічи відділів і управлінь сільських і селещних ОТГ?
13.07.2021 11:16 Ответить
 
 