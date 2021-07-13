Ассоциация городов Украины призывает парламент принять законопроект 5289 по упрощению организации и проведения процедур закупок громадами

На рассмотрении Верховной Рады Украины находится проект Закона Украины о внесении изменений в статью 3 Закона Украины "О публичных закупках" по упрощению организации и проведения процедур закупок сельскими, поселковыми советами, городскими территориальными громадами №5289.



Как сообщает сайт АГУ, в проект путем внесения изменений в ч.ч. 2, 7 ст. 3 Закона Украины "О публичных закупках" предлагается разрешить осуществлять закупки без применения порядка проведения упрощенных закупок, установленного этим Законом, в частности, органам местного самоуправления с обязательным обнародованием в электронной системе закупок в соответствии со ст. 10 этого Закона отчета о договоре о закупке, заключенном без использования электронной системы закупок, а также в случае закупки продуктов питания, горюче-смазочных материалов, природного газа и электрической энергии, малоценных или быстроизнашивающихся товаров для учреждений здравоохранения или учебных заведений коммунальной формы собственности; услуг по подвозу соискателей образования в учреждение образования и в обратном направлении; проектно-сметной документации.



Ассоциация городов Украины призывает Верховную Раду Украины принять в первом чтении проект Закона Украины о внесении изменений в статью 3 Закона Украины "О публичных закупках" по упрощению организации и проведения процедур закупок сельскими, поселковыми советами, городскими территориальными общинами №5289.

Законопроект, в случае его принятия, устранит препятствия в оперативном выполнении функций органов местного самоуправления по удовлетворению потребностей граждан в получении жизненно необходимых услуг, в том числе в сфере здравоохранения и образования.