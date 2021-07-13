РУС
Рада приняла проект постановления о календарном плане проведения шестой сессии девятого созыва

Верховная Рада приняла проект постановления о календарном плане проведения шестой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва.

Об этом информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Постановление приняли без обсуждения. За - 340 народных депутатов.

