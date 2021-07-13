Рада приняла проект постановления о календарном плане проведения шестой сессии девятого созыва
Верховная Рада приняла проект постановления о календарном плане проведения шестой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва.
Об этом информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Постановление приняли без обсуждения. За - 340 народных депутатов.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль