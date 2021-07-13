Белорусские власти инструктируют мигрантов, как уничтожать документы и вести себя на допросах, - министр обороны Литвы Анушаускас
В Беларуси, которая использует нелегальную миграцию как инструмент против Литвы, мигрантов инструктируют, как вести себя на границе или пересекать ее.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил в эфире радио LRT.
"Мы определили как организаторов, так и исполнителей, а также участвующие в нем компании, учреждения и организации", - отметил он.
По словам Анушаускаса, задержанные мигранты дают показания о том, что на белорусской границе им дают инструкции.
"Они сами свидетельствуют о том, что люди в камуфляжной одежде дают им инструкции, говорят им, как уничтожать документы, как вести себя на допросах, какие ответы давать", - добавил министр.
Нелегалы из Беларуси это в основном граждане Афганистана, Сирии и т. д.
Лука просто решил подгадить соседям запустив туда дикарей.
Точно также делало х-ло загоняя бомбардировками сирийцев в Европу и Турцию с той же самой целью - нагадить, создать проблему, а потом торговаться за её "решение". Это стандартный бандитский приём.
И они плохие?
А те, кто не даёт - хорошие?
Ну, ладно, шоб тебе было легче, сначала можно разрешить дать предупр выстрел в воздух, а ежели не передумают, тогда уж далее, по инструкции.
И да - на беглых беларусов эта инструкция не распространяется