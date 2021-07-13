Белорусские власти инструктируют мигрантов, как уничтожать документы и вести себя на допросах, - министр обороны Литвы Анушаускас

В Беларуси, которая использует нелегальную миграцию как инструмент против Литвы, мигрантов инструктируют, как вести себя на границе или пересекать ее.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил в эфире радио LRT.

"Мы определили как организаторов, так и исполнителей, а также участвующие в нем компании, учреждения и организации", - отметил он.

По словам Анушаускаса, задержанные мигранты дают показания о том, что на белорусской границе им дают инструкции.

"Они сами свидетельствуют о том, что люди в камуфляжной одежде дают им инструкции, говорят им, как уничтожать документы, как вести себя на допросах, какие ответы давать", - добавил министр.

