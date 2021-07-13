164 296 человек полностью вакцинированы от COVID-19 в Киеве с начала прививочной кампании, - КГГА

За сутки 12 июля в Киеве сделали 19 324 прививок. Всего же с начала прививочной кампании эта цифра составила 504 054. При этом одной дозой привито 339 758 человек, а две дозы получили 164 296 человек.

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По официальным данным Минздрава достижения столицы - 16 335 введенных доз на 100 000 населения. Такого показателя пока не демонстрировал ни один другой регион.

"Я благодарна медицинским работникам, благодаря которым мы движемся такими быстрыми темпами. Спасибо киевлянам, которые прививались. Сегодня это единственное верное решение, если мы хотим пройти очередную вспышку COVID-19 с минимальными потерями", - отметила Гинзбург.

Также директор Департамента очередной раз призвала жителей столицы не забывать о нормах противоэпидемической безопасности.

"Вакцинированный - безусловно, защищен. Даже если заражение произойдет, болезнь будет протекать в более легкой форме. Однако ношение масок, соблюдение дистанции, мытье рук значительно минимизируют риск инфицирования. Что особенно актуально для тех, кто не привился. Поэтому давайте заботиться о себе и об окружающих" - отметила Гинзбург.