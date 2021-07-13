РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4174 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
237 0

164 296 человек полностью вакцинированы от COVID-19 в Киеве с начала прививочной кампании, - КГГА

164 296 человек полностью вакцинированы от COVID-19 в Киеве с начала прививочной кампании, - КГГА

За сутки 12 июля в Киеве сделали 19 324 прививок. Всего же с начала прививочной кампании эта цифра составила 504 054. При этом одной дозой привито 339 758 человек, а две дозы получили 164 296 человек.

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По официальным данным Минздрава достижения столицы - 16 335 введенных доз на 100 000 населения. Такого показателя пока не демонстрировал ни один другой регион.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцина Comirnaty/Pfizer уже доступна в центрах массовой вакцинации, - Минздрав

"Я благодарна медицинским работникам, благодаря которым мы движемся такими быстрыми темпами. Спасибо киевлянам, которые прививались. Сегодня это единственное верное решение, если мы хотим пройти очередную вспышку COVID-19 с минимальными потерями", - отметила Гинзбург.

Также директор Департамента очередной раз призвала жителей столицы не забывать о нормах противоэпидемической безопасности.

Также читайте: В Киев не поступило ни одной дозы Pfizer для прививки желающих, - координатор кампании Животенюк

"Вакцинированный - безусловно, защищен. Даже если заражение произойдет, болезнь будет протекать в более легкой форме. Однако ношение масок, соблюдение дистанции, мытье рук значительно минимизируют риск инфицирования. Что особенно актуально для тех, кто не привился. Поэтому давайте заботиться о себе и об окружающих" - отметила Гинзбург.

вакцина (3815) карантин (16729) КГГА (3004) Киев (26012) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 