Более 50% взрослого населения в ЕС уже полностью вакцинированы, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

В Европейском союзе полностью вакцинировали уже более 50% взрослого населения.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Больше половины всех взрослых в ЕС сейчас полностью вакцинированы! Чтобы уберечься от вариантов и избежать новой волны инфекций, важно сделать прививку. В ЕС достаточно доз для вакцинации 70% взрослых. Давайте сделаем это ", - написала она в соцсети.

Как сообщалось, в ЕС не исключают, что будет необходима третья бустерная доза вакцины против коронавируса.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявляет, что на данный момент нет доказательств того, что потребуется третья бустерная доза, но источник в ЕС сообщил, что такой сценарий "очень вероятен".

Американская фармацевтическая компания Pfizer скоро обратится к EMA с просьбой о получении третьей бустерной дозы вакцины, которая, по ее словам, может обеспечить в 10 раз большую защиту.