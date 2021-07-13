РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4174 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
3 085 27

Среди членов НАТО нет консенсуса по предоставлению Украине ПДЧ. Нужно выполнять домашнее задание, - посол Франции де Понсен

Среди членов НАТО нет консенсуса по предоставлению Украине ПДЧ. Нужно выполнять домашнее задание, - посол Франции де Понсен

В настоящее время нет консенсуса среди членов НАТО относительно предоставления ПДЧ Украине. Страна должна сосредоточиться на внутреннем процессе реформ.

Об этом заявил посла Франции в Украине Этьен де Понсена в интервью ТСН.ua, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, предоставление ПДЧ Украине - это не вопрос Франции или некоторых других стран.

"Мы отдаем предпочтение и настаиваем на реализации того, что было решено в прошлом году, в частности, в рамках расширенного партнерства между НАТО и Украиной", - отметил он.

Понсен подчеркивает, для получения ПДЧ и членства в НАТО Украина должна построить консенсус.

"Сейчас консенсус, как я уже говорил, заключается в реализации того, что существует, о чем уже было заявлено, в частности, в заключительном коммюнике саммита НАТО в Брюсселе. Поэтому давайте выполнять домашнее задание и не открывать перспективу, которая пока не является реалистичной", - сказал де Понсен.

Читайте также: В НАТО ответили Зеленскому: Выполнения перечня условий недостаточно, Альянс должен быть готов к расширению

Автор: 

НАТО (10262) ПДЧ (137) членство в НАТО (1556) Понсен Этьен (55)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
мы, кстати, знаем этих "членов" - жабоеды и меркелоиды!!!
показать весь комментарий
13.07.2021 11:30 Ответить
+3
Нужно подымать экономику Украины и укреплять Украинскую армию ,а это по плечу этническим украинцам, УКРАИНЦЫ НЕ ЛЕНИТЕСЬ УПРАВЛЯТЬ СВОИМ ГОСУДАРСТВОМ УКРАИНА!, представители меньшин, которые постоянно у власти ,держат государство Украина долгое время в подвешенном состоянии
показать весь комментарий
13.07.2021 11:40 Ответить
+2
А хоть в чем нибудь у них есть консенсус???? Не ну просто пример, ну хоть ссылка....
показать весь комментарий
13.07.2021 11:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
мы, кстати, знаем этих "членов" - жабоеды и меркелоиды!!!
показать весь комментарий
13.07.2021 11:30 Ответить
А хоть в чем нибудь у них есть консенсус???? Не ну просто пример, ну хоть ссылка....
показать весь комментарий
13.07.2021 11:30 Ответить
Дружить с китайской коммунистической партией (врагом нато) ускоряет вступление Украины в нато ?
показать весь комментарий
13.07.2021 11:31 Ответить
Да пошёл ты жюнюсвипа вонючий.
показать весь комментарий
13.07.2021 11:32 Ответить
Увы, слабых нигде не любят. Типа защищают, но все равно не любят. Украина за первые 5 лет войны показала, что может за себя постоять. Похоже, Зе начинает понимать, что надо перестать искать мир в прищуренных глазках ввп, а показывать свои клыки и когти, тогда нас и в мире зауважают.
показать весь комментарий
13.07.2021 11:32 Ответить
і тому побіг вилізувати китайські дупи?
показать весь комментарий
13.07.2021 14:44 Ответить
Може й так. З Китаєм у нас немає таких проблем, як із запоребриком. Є питання щодо підтримки резолюцій про права людини в Піднебесній (вони час від часу з'являються, і нам треба визначатись). Будемо сподіватись на вміння Зе так зіграти, щоб на кількох стільцях всидіти. Подивимось.
показать весь комментарий
13.07.2021 16:16 Ответить
Китай об'явлений ворогом наших друзів на Заході.
Як ви вважаєте, чи вони зрадіють подібним крокам?
показать весь комментарий
18.07.2021 10:56 Ответить
Нічого особистого, лише бізнес. Як і СП2.
показать весь комментарий
18.07.2021 12:25 Ответить
Вже хтось з єврочиновників проговорився, що незалежно від кількості "домашніх завдань" - Україні будуть надавати ПДЧ лише залежно від волі учасників самого НАТО. Фактично цими безкінечними завданнями Україну виганяють з-під натівського порогу, щоб була чимсь зайнята і не набридала країнам своїм вступом.
показать весь комментарий
13.07.2021 11:34 Ответить
вже 100 разів казали, що до смерті ***** ніхто приймати не буде, але коли відкриється вікно можливостей - ми повинні будемо вступити швидко.
Так що вчить мову (нашу та англійську)
показать весь комментарий
13.07.2021 14:46 Ответить
І чому всі з такою надією чекають смерті ввп? Я теж хочу, щоб ця істота опинилась у пеклі, але ще більше хотів би, щоб пеклом для нього став вже цей світ, а до чортів він встигне.
Насправді, у мене інше питання: а ви переконані, що для нас щось одразу зміниться? Адже ми маємо справу з колективним ввп, і від прізвища "босса" не слід очікувати радикальних змін. Так, зі смертю Сталіна стало легше, але замість ГУЛАГу дисидентів почали запроторювати в психлікарні (почалось саме за часи Хрущева), а свобода з'явилась лише з розпадом СРСР.
показать весь комментарий
13.07.2021 16:26 Ответить
думаю основні надії Заходу на те, що коли почнеться гризня в мордовії за владу, то можливо хтось схоче домовитись із Заходом щодо особистої підтримки і тоді вдастся щось виторгувати.
З СРСР такий номер прокатив, з росією теж може - чому ні?
показать весь комментарий
18.07.2021 10:53 Ответить
У СРСР пощастило, що Горбачов прийшов. Міг і Лігачов бути.
показать весь комментарий
18.07.2021 12:27 Ответить
Звісно немає, де кордон Франції і де російська армія. Ну явно ще далеко. Ось коли кутузов знов припреться до Парижу тоді і зачухаються.
показать весь комментарий
13.07.2021 11:36 Ответить
Кутузов "приперся" до Парижу після того, як Наполеон "приперся" до Москви. Треба бути справедливим.
показать весь комментарий
13.07.2021 16:28 Ответить
потому как эти некоторые члены (хотел написать скабрезности)))... ну скажем так - хорошо прикормлены рашкой
показать весь комментарий
13.07.2021 11:36 Ответить
ЗЕленой недовласти уже прямо говорят, не будет реформ и борьбы с коррупцией - о НАТО и не мечтайте. А вообще, Европа и не хочет нас там видеть, жабоеды и бабушка Меркель плюс еще несколько мелких стран уже продались Путину
показать весь комментарий
13.07.2021 11:37 Ответить
жабоїдам з бюргерами слід відверто сказати, що співробітництво з свинособачим лаптєстаном для них є більш приорітетним, ніж забезпечення безпеки України шляхом надання ПДЧ НАТО.
показать весь комментарий
13.07.2021 11:39 Ответить
Нужно подымать экономику Украины и укреплять Украинскую армию ,а это по плечу этническим украинцам, УКРАИНЦЫ НЕ ЛЕНИТЕСЬ УПРАВЛЯТЬ СВОИМ ГОСУДАРСТВОМ УКРАИНА!, представители меньшин, которые постоянно у власти ,держат государство Украина долгое время в подвешенном состоянии
показать весь комментарий
13.07.2021 11:40 Ответить
- Один "Против".
- Кто?
- НАТО.
показать весь комментарий
13.07.2021 11:42 Ответить
Какое ПДЧ с этим правительством??? Им МВФ кредиты не дает...
показать весь комментарий
13.07.2021 11:43 Ответить
Домашнее задание это сотни убитых "желтых жилетов" во Франции массоном Макроном? И все молчат.Ведь власть опять у них.Однажды наш Союз(Кавказа и Украины) всю Европу достанет.Слава нашему Союзу!
показать весь комментарий
13.07.2021 11:45 Ответить
Всі ці домашніє заданія та реХВорми це тільки бла-бла-бла. Он у прибалтів майже небуло нічого, ні реХВорм ні армії, але вони вже давно є членами НАТО. Просто там теж є люди які сосуть із кармана *****. От і все.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:23 Ответить
Посмотрим на ваши "консенсусы" когда Украина начнет возобновлять ядерное оружие.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:42 Ответить
ой яке там ядерне....
показать весь комментарий
13.07.2021 14:47 Ответить
 
 