Среди членов НАТО нет консенсуса по предоставлению Украине ПДЧ. Нужно выполнять домашнее задание, - посол Франции де Понсен
В настоящее время нет консенсуса среди членов НАТО относительно предоставления ПДЧ Украине. Страна должна сосредоточиться на внутреннем процессе реформ.
Об этом заявил посла Франции в Украине Этьен де Понсена в интервью ТСН.ua, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, предоставление ПДЧ Украине - это не вопрос Франции или некоторых других стран.
"Мы отдаем предпочтение и настаиваем на реализации того, что было решено в прошлом году, в частности, в рамках расширенного партнерства между НАТО и Украиной", - отметил он.
Понсен подчеркивает, для получения ПДЧ и членства в НАТО Украина должна построить консенсус.
"Сейчас консенсус, как я уже говорил, заключается в реализации того, что существует, о чем уже было заявлено, в частности, в заключительном коммюнике саммита НАТО в Брюсселе. Поэтому давайте выполнять домашнее задание и не открывать перспективу, которая пока не является реалистичной", - сказал де Понсен.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Як ви вважаєте, чи вони зрадіють подібним крокам?
Так що вчить мову (нашу та англійську)
Насправді, у мене інше питання: а ви переконані, що для нас щось одразу зміниться? Адже ми маємо справу з колективним ввп, і від прізвища "босса" не слід очікувати радикальних змін. Так, зі смертю Сталіна стало легше, але замість ГУЛАГу дисидентів почали запроторювати в психлікарні (почалось саме за часи Хрущева), а свобода з'явилась лише з розпадом СРСР.
З СРСР такий номер прокатив, з росією теж може - чому ні?
- Кто?
- НАТО.