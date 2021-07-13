Вторая очередь музея "Мемориал жертв Голодомора" будет достроена до 2022 года, - Зеленский

Вторая очередь музея "Мемориал жертв голодомора" будет достроена до 2022 года. Офис Президента держит это под личным контролем.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в ходе форума "Украина 30. Гуманитарная политика", сообщает Цензор.НЕТ.

"К 90-й годовщине Голодомора-геноцида вторая очередь Национального музея "Мемориал жертв Голодомора" будет достроена и появится на склонах Днепра в Киеве в полном объеме. Мы этот вопрос держим под личным контролем. Для нас это очень важно", - отметил Зеленский.

По словам президента, Украина отвечает за донесение правдивой информации о Голодоморе.

