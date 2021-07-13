РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4091 посетитель онлайн
Новости
723 7

Вторая очередь музея "Мемориал жертв Голодомора" будет достроена до 2022 года, - Зеленский

Вторая очередь музея

Вторая очередь музея "Мемориал жертв голодомора" будет достроена до 2022 года. Офис Президента держит это под личным контролем.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в ходе форума "Украина 30. Гуманитарная политика", сообщает Цензор.НЕТ.

"К 90-й годовщине Голодомора-геноцида вторая очередь Национального музея "Мемориал жертв Голодомора" будет достроена и появится на склонах Днепра в Киеве в полном объеме. Мы этот вопрос держим под личным контролем. Для нас это очень важно", - отметил Зеленский.

По словам президента, Украина отвечает за донесение правдивой информации о Голодоморе.

Также читайте: Техас признал Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом

Автор: 

Голодомор (1055) Зеленский Владимир (21690) музей (727)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За проектом фуйла. Ай, мала.ец! ПрезЕдент мІра. Гуззкого.
показать весь комментарий
13.07.2021 11:34 Ответить
Музей голодомора с одной стороны вроде и неплохо иметь, но с другой стороны это не целесообразно И глупо выделять финансы на стройку во время военной ситуации.
Пока будем думать как не забыть голодомор 30-х прошлого века, может возобновиться голодомор 20-х текущего века
показать весь комментарий
13.07.2021 11:36 Ответить
будет достроена/ Лучше поздно чем никогда. К примеру, в Днепре уже есть крупнейший в мире мемориальный комплекс «Память еврейского народа и Холокост в Украине». Состоит из семи башен: первые башни семиэтажные, следом за ними две двенадцатиэтажные, далее - семнадцатиэтажные, а замыкает композицию двадцатидвухэтажная башня высотой 77 метров. Общая площадь комплекса - более 50 тыс. квадратных метров.
показать весь комментарий
13.07.2021 11:40 Ответить
А чого лише в Києві ?
Чому такі меморіали не встановлюються в інших містах ? Там не вбивали українців ?
показать весь комментарий
13.07.2021 11:40 Ответить
за маасковсає бабло на цьому проєкті давно точиться й "боротьба екранізацій"
так, С. Лозниця торік витіснив у темі В. Перельмана, якому спочатку мали замовити фільм на тему Шоа
а днями "Радіо "Свобода" російського ізводу публікує вкрай мутну статтю від імені Лозниці
https://www.svoboda.org/a/naperekor-zabveniyu-tragediya-babjego-yara-v-filjme-sergeya-loznitsy/31350362.html

у коментарях до статті прямо вказують на замовний її характер:
"...Заказная потому, что здесь читателю не сообщается, что данный проект финансируется олигархами Путина. Есть другой - украинский проект, за который выступает уважаемая украинская общественность, в т.ч., и евреи, а Лозница назвал их действия клеветой в адрес путинского проекта. РС ДОЛЖНА, как минимум, предоставить по данной теме слово Иосифу Зисельсу - диссиденту, бывшему заключённому гэбэшных лагерей, еврею, патриоту Украины."
показать весь комментарий
13.07.2021 12:14 Ответить
https://glavcom.ua/news/u-forumi-ukrajina-30-bere-uchast-skandalniy-rosiyskiy-rezhiser-768782.html Скандал! Сьогодні участь у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Гуманітарна політика» взяв глава держави Володимир Зеленський та скандальний російський режисер, худкерівник Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» Ілля Хржановський. Про це свідчить розклад заходу, оприлюднений на його офіційному сайті.

«Сьогоднішній форум «Україна 30. Гуманітарна політика» з підзаголовком «Бабин Яр. Голодомор. Національні спільноти України» відкриває президент Зеленський та Хржановський. Скандальний російський режисер виступає одразу після президента. Офіс президента ******** меморіальному центру всі їх «хотєлки» і проджекти, абсолютно не зважаючи на позицію багатьох стейкхолдерів, науковців та релігійних діячів. Такий стан справ - це про що завгодно, але не про українську гуманітарну політику», - написав громадський активіст, працівник Українського інституту нацпам'яті Роман Кулик.

Колишня народна депутатка, ексзаступниця міністра культури Ірина Подоляк назвала участь Хржановського в такому заході «великою помилкою».
«Радник Путіна Сурков придумав у другій половині 2000-х «управляємий националізм». Тоді ФСБ взяла під крило усі неонацистські угруповання по всій території Росії і не тільки. Ви маєте пам'ятати сплекск тої різні усіх «інших», яка тоді почалась за поребриком і не закінчилась донині. Кремль інфільтрує своїх «управляємих националістов», а де-факто неонацистів і в інші країни, серед яких Україна далеко не виключення... Сьогодні Хржановський, як художній керівник Меморіалу «Бабин Яр», виступає разом із президентом моєї країни на відкритті конференції про Голокост, Голодомор і національні спільноти України… Велика помилка! Доленосна! Путін тихо усміхається», - написала Подоляк.

Нагадаємо, до Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» в Україні ставляться негативно. Ще у квітні 2020 року діячі культури просили звільнити Іллю Хржановського з посади художнього керівника центру.
Вони критикували концепцію та методи меморіалізації трагедії Бабиного Яру, запропоновані російським режисером, а також через причетність до проєкту російських бізнесменів ­­­­- Михаїла Фрідмана та Германа Хана.
Ураїнські євреї висловили рішучу незгоду з проєктом Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», ініційованим та фінансованим російськими мільярдерами, як таким, що має стати зброєю для російської пропаганди у її прагненні дискредитувати нашу державу в світі.
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/u-forumi-ukrajina-30-bere-uchast-skandalniy-rosiyskiy-rezhiser-768782.html
показать весь комментарий
13.07.2021 12:35 Ответить
На том месте (а так же рядом- на Аскольдовой могиле) до прихода большевиков в 1918 году, было кладбище именитых жителей Киева. Даже после 2 мировой на склонах валялись могильные плиты. Та же история и с Мариинским парком.
показать весь комментарий
13.07.2021 13:30 Ответить
 
 