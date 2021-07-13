Вторая очередь музея "Мемориал жертв Голодомора" будет достроена до 2022 года, - Зеленский
Вторая очередь музея "Мемориал жертв голодомора" будет достроена до 2022 года. Офис Президента держит это под личным контролем.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в ходе форума "Украина 30. Гуманитарная политика", сообщает Цензор.НЕТ.
"К 90-й годовщине Голодомора-геноцида вторая очередь Национального музея "Мемориал жертв Голодомора" будет достроена и появится на склонах Днепра в Киеве в полном объеме. Мы этот вопрос держим под личным контролем. Для нас это очень важно", - отметил Зеленский.
По словам президента, Украина отвечает за донесение правдивой информации о Голодоморе.
Пока будем думать как не забыть голодомор 30-х прошлого века, может возобновиться голодомор 20-х текущего века
Чому такі меморіали не встановлюються в інших містах ? Там не вбивали українців ?
так, С. Лозниця торік витіснив у темі В. Перельмана, якому спочатку мали замовити фільм на тему Шоа
а днями "Радіо "Свобода" російського ізводу публікує вкрай мутну статтю від імені Лозниці
https://www.svoboda.org/a/naperekor-zabveniyu-tragediya-babjego-yara-v-filjme-sergeya-loznitsy/31350362.html
у коментарях до статті прямо вказують на замовний її характер:
"...Заказная потому, что здесь читателю не сообщается, что данный проект финансируется олигархами Путина. Есть другой - украинский проект, за который выступает уважаемая украинская общественность, в т.ч., и евреи, а Лозница назвал их действия клеветой в адрес путинского проекта. РС ДОЛЖНА, как минимум, предоставить по данной теме слово Иосифу Зисельсу - диссиденту, бывшему заключённому гэбэшных лагерей, еврею, патриоту Украины."
«Сьогоднішній форум «Україна 30. Гуманітарна політика» з підзаголовком «Бабин Яр. Голодомор. Національні спільноти України» відкриває президент Зеленський та Хржановський. Скандальний російський режисер виступає одразу після президента. Офіс президента ******** меморіальному центру всі їх «хотєлки» і проджекти, абсолютно не зважаючи на позицію багатьох стейкхолдерів, науковців та релігійних діячів. Такий стан справ - це про що завгодно, але не про українську гуманітарну політику», - написав громадський активіст, працівник Українського інституту нацпам'яті Роман Кулик.
Колишня народна депутатка, ексзаступниця міністра культури Ірина Подоляк назвала участь Хржановського в такому заході «великою помилкою».
«Радник Путіна Сурков придумав у другій половині 2000-х «управляємий националізм». Тоді ФСБ взяла під крило усі неонацистські угруповання по всій території Росії і не тільки. Ви маєте пам'ятати сплекск тої різні усіх «інших», яка тоді почалась за поребриком і не закінчилась донині. Кремль інфільтрує своїх «управляємих националістов», а де-факто неонацистів і в інші країни, серед яких Україна далеко не виключення... Сьогодні Хржановський, як художній керівник Меморіалу «Бабин Яр», виступає разом із президентом моєї країни на відкритті конференції про Голокост, Голодомор і національні спільноти України… Велика помилка! Доленосна! Путін тихо усміхається», - написала Подоляк.
Нагадаємо, до Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» в Україні ставляться негативно. Ще у квітні 2020 року діячі культури просили звільнити Іллю Хржановського з посади художнього керівника центру.
Вони критикували концепцію та методи меморіалізації трагедії Бабиного Яру, запропоновані російським режисером, а також через причетність до проєкту російських бізнесменів - Михаїла Фрідмана та Германа Хана.
Ураїнські євреї висловили рішучу незгоду з проєктом Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», ініційованим та фінансованим російськими мільярдерами, як таким, що має стати зброєю для російської пропаганди у її прагненні дискредитувати нашу державу в світі.
