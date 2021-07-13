РУС
Лекарства из медицинского каннабиса могут стоить в Украине $10-12, сейчас пациенты вынуждены платить $100-200, - "слуга народа" Радуцкий

Лекарства на основе медицинского каннабиса в Украине могут стоить $10-12, если его легализуют.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий на брифинге после заседания фракции "Слуга народа".

"Сейчас на черном рынке пациенты вынуждены покупать такие препараты за $100-200. Мы общались со специалистами из Канады, они посчитали себестоимость в Украине и говорят, что в украинских аптеках такой препарат будет стоить от $10-12", - отметил он.

Радуцкий добавил, что каннабис нигде в мире не считается наркотическим веществом, а только в таких странах, как Россия, Беларусь, Венесуэла и Украина. Он надеется, что Верховная Рада это изменит.

В Министерстве здравоохранения призывают парламент принять законопроект, предусматривающий легализацию медицинского каннабиса в Украине. 13 июля в Верховной Раде во время внеочередного заседания рассмотрят проект закона №5596.

Результаты клинических исследований подтверждают, что каннабис является эффективным во время лечения более 50 патологических состояний.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Сколько еще терпеть?": тяжелобольные пациенты пикетируют Раду с требованием легализовать медицинский каннабис. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Заместитель министра здравоохранения по евроинтеграции Александр Комарида подчеркнула, что легализация каннабиса в медицинских целях в первую очередь является медицинским вопросом, а не политическим.

"На кону решение вопроса уменьшения боли для тяжелобольных. Применение лекарственных средств, содержащих в своем составе каннабис, разрешено во многих европейских странах", – говорит она.

Правозащитник Дмитрий Шерембей утверждает, что в Украине два миллиона человек нуждаются в препаратах от хронической боли, от побочных эффектов химиотерапии в случае онкозаболевания, страдающих от посттравматического синдрома и тяжелых форм эпилепсии, не поддающейся медикаментозному воздействию, болезней Альцгеймера и Паркинсона. 

лекарства (1240) марихуана (135) Слуга народа (2659) Радуцкий Михаил (288)
Топ комментарии
+7
Это самый полезный и безобидный закон от Вавы.
Больным людям реально это надо. Не дай бог вам, здоровым (пока еще) попасть на место больных раком, или другими болячками.
13.07.2021 11:34 Ответить
+5
Ваші ЗЕпутани читали законопрект про МЕДИЧНИЙ обіг ПРЕПАРАТІВ з коноплі?
Одні з них думають, що це закон про вирощування коноплі на городі.
Інші лобіюють, явно не безкоштовно, інтереси чорного, кримінального ринку.
13.07.2021 11:32 Ответить
+3
Слуги хотят облегчить кому-то жизнь? Что-то это как-то сомнительно. Хотя идея хорошая и это действительно нужно.
13.07.2021 11:36 Ответить
Ваші ЗЕпутани читали законопрект про МЕДИЧНИЙ обіг ПРЕПАРАТІВ з коноплі?
Одні з них думають, що це закон про вирощування коноплі на городі.
Інші лобіюють, явно не безкоштовно, інтереси чорного, кримінального ринку.
13.07.2021 11:32 Ответить
однако, нет. зепутат - не читатель, зепутат - писатель.
13.07.2021 11:45 Ответить
В данному випадку "пИсатель". В очі лохторату.
13.07.2021 11:49 Ответить
Это самый полезный и безобидный закон от Вавы.
Больным людям реально это надо. Не дай бог вам, здоровым (пока еще) попасть на место больных раком, или другими болячками.
13.07.2021 11:34 Ответить
Слуги хотят облегчить кому-то жизнь? Что-то это как-то сомнительно. Хотя идея хорошая и это действительно нужно.
13.07.2021 11:36 Ответить
Я так думаю, що всі зелені депутати почнуть легально лікуватись канабісом. І Вава теж..
13.07.2021 11:38 Ответить
Та хай хворі собі лікуються
13.07.2021 11:41 Ответить
Та хай. Але перед цим вони мають скласти мандат.
13.07.2021 11:43 Ответить
Та ніхто й не заперечує, що хворим людям це вкрай необхідно. Але вже двоє наркоманів з сн за тиждень, не рахуючи їхнього презіка, який так і не здав аналізи на наркоту.
13.07.2021 11:35 Ответить
Так, але ці наркомани і без закону нюхали, так палили. Зараз що, немає в Україні канабісу, героїну, ЛСД, коксу та ін.? Є. Тому цей закон ніяк не допоможе тим, кому й так ця допомога не потрібна, тому що вони й так в змозі купити наркотики.
13.07.2021 11:40 Ответить
я заперечую. воно помагає,як вмерлому кадило. лише опіати біль знімають,а не ця туфта,говорю з власного досвіду
13.07.2021 14:28 Ответить
Повної легалізації найближчі років 10 не буде, бо це величезні прибутки мусорам, від яких вони добровільно не відмовляться.
13.07.2021 11:36 Ответить
крадуцкий брехать не будет...
маски одноразовые медицинские до того как их (кое-кто))) пихнул за кордон стоили до 1 грн...
а после???? да в пандемию...да с обязательным ношением.... до 20-30 доходило...
13.07.2021 11:39 Ответить
Были же времена, когда запрещенных наркотиков было 5 штук.
И не вымирали нации!
13.07.2021 11:41 Ответить
Были времена, когда героин входил в состав микстуры от кашля. И кокаин в состав Кока-колы. Откуда ж название? А каннабисом люди на всех континентах лечились тысячи лет. Это не панацея, конечно, но в китайских медицинских трактатах, которым более 3000 лет, сказано, что не создал Бог более подходящего человеку лекарства, чем конопля.
13.07.2021 11:48 Ответить
В США реально начали бороться с распространением наркотиков только в 1969г.
13.07.2021 11:54 Ответить
шо??? скільки???
13.07.2021 11:43 Ответить
Це означає що в Україні канабіс вже використовується що порушує закони а вони тільки розглядають законопроект.Цікаво а хто із МОЗ зареестрував цей препарат?
13.07.2021 11:43 Ответить
Яка відверта і цинічна БРЕХНЯ!!! Не існує ЛІКІВ із канабіса!
13.07.2021 11:47 Ответить
ТА-ТЫ-ШО??? Правда? И кто ж тебе сказал? Тиливизир с газетами? Ну так и не лечись, жри химию за бешеные деньги. Заодно поможешь фармбизнесу. А себе убьешь все внутренние органы. Никто ж не против.
13.07.2021 11:50 Ответить
А ніхто і не говоре про "ліки". Канабіс допомагає від болю онкохворим.
13.07.2021 11:53 Ответить
воно помагає,як вмерлому кадило. лише опіати біль знімають,а не ця туфта,говорю з власного досвіду
13.07.2021 14:29 Ответить
ти дурник просто, миросю.
канабіс це майже універсальний природний медичний препарат.
Марихуана свого часу була майже повсюду заборонена через зговір алкогольної та фармацевтичної мафій, бо вони будуть смоктати прутня у разі вільного обігу коноплі і її похідних.
Але це не заважає продавати продавати їм ліки із синтетичних аналогів. Як, наприклад, "марінол".
Коротше, спочатку поцікався темою,а потім тринди.
Ну якщо ти не з мусорьских, звісно. Тоді з тобою і розмовляти гема сенсу.
13.07.2021 14:36 Ответить
Радуцкий снова учуял запах денег. В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок.- Спекуляцию Радуцкого, который совершил преступление против государства, расследует СБУ.
13.07.2021 11:47 Ответить
Заіпали вже ці нарколиги зелені та їх хворі прихильники
13.07.2021 11:48 Ответить
Правильно! Жри водяру!!! Она реально полезна!
13.07.2021 11:51 Ответить
ЧТО ДЕЛАТЬ ПАССИВНЫМ КУРИЛЬЩИКА КАННАБИАТОВ, ОСОБЕННО ДЕТЯМ? перед прохождением drug-теста может быть небезопасно даже тусоваться со знакомыми, которые курят марихуану. В научном исследовании 2015 года ученые подвергли небольшую группу участников пассивному курению как в вентилируемых, так и невентилируемых помещениях. Оно показало, что некоторые участники, которые сидели в невентилируемой комнате, дали положительный результат на THC-COOH. Прикрывает свою неспособность обеспечить контроль над наркотиками горем тяжело больных людей, для которых используют уже сто лет морфин.
13.07.2021 11:49 Ответить
Ліки хіба курять?
13.07.2021 11:52 Ответить
Онкобольных в некоторых странах курить разрешают. Снимает токсический шок при химиотерапии и устраняет жуткую тошноту. Восстанавливает аппетит.
13.07.2021 11:56 Ответить
Напевно, є й інші методи прийому препаратів з канібасу.
13.07.2021 11:58 Ответить
Певно, що є! Загугліть "масло Рика Симпсона". Це не звичайна олія, витиснута із насіння конопель. Це масло, виділене певним чином із суцвіть конопель, саме жиночих незапилених. Це масло виліковує навіть рак шкіри, як звичайний лишай. А рак шкіри у нас зараз не лікується взагалі. Це не діагноз, це вирок.
13.07.2021 12:04 Ответить
Морфин - опиат, уважаемая. Это реально наркотик. Хотя использование морфина в определенных ситуациях вполне оправдано. А я, прошу, прощения, интересуюсь узнать: где и когда вас насильно держали в невентилируемом помещении с людьми, курящими каннабис? И сколько раз в жизни вы после такого "пассивного курения" сдавали анализы? Где ж вам так не везло-то?
13.07.2021 11:55 Ответить
"в [американском] штате Колорадо подсчитано, что не менее 10 тысяч детей могут быть подвержены воздействию паров или дыма от курения каннабиса." Международного комитета по контролю над наркотиками. Этот орган контролирует выполнение странами существующих конвенций ООН, отслеживает тенденции в области наркопотребления, борьбы с наркотиками и использованием наркотических средств в медицинских целях. Последствия, которые трудно оценить немедленно после законодательных изменений, необходимо отслеживать в будущем, для того, чтобы полностью оценить последствия такого шага
13.07.2021 12:06 Ответить
борьба с растениями - самая извращённая форма фашизма, гитлер и путлер одобряют
13.07.2021 12:09 Ответить
Легализация канабиса с целью облегчить страдания тяжелобольных пациентов является очередной красивой байкой, которыми нас любят кормить.
Согласно недавнему исследованию Национальной академии наук США о терапевтической пользе марихуаны или каннабиса показал, что эффективна она при лечении следующих состояний: хроническая боль, тошнота и рвота у онкологических больных при проведении химиотерапии и ВСЕ! Для всех прочих показаний такой уровень был умеренным, ограниченным или недостаточным.
Внизу оставлю ссылку, кто хочет почитайте:
https://www.nap.edu/catalog/24625/the-health-effects-of-cannabis-and-cannabinoids-the-current-state
И это я не говорю о том, что марихуана, как и любой другой наркотический препарат вызывает зависимость, что прекратить оборот нелегальных наркотиков не получится, потому что как минимум существует и будет существовать героин, кокаин..., что это повлечёт за собой рост наркозависимости и следственно преступности и ещё ряд аргументов "против" на все аргументы "за".
И самое главное спросите у самих пациентов надо оно им или нет.
13.07.2021 12:32 Ответить
Печально то что у нас из за отсутствия честных судов и полиции и тд. Всё это превратится ещё в один огромный чёрный рынок с справками... Я за полный "легалайз". Проблемы купить нет и сейчас. Только деньги идут не в бюджет страны а криминалу. Но бандиты и производители алкоголя не дадут этого сделать. Уж больно большой куш теряют...
13.07.2021 13:10 Ответить
Лекарства из медицинского каннабиса могут стоить в Украине $10-12, сейчас пациенты вынуждены платить $100-200, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 7042Они рады покупать траву значительно дешевле.
13.07.2021 13:46 Ответить
Прально!
Кредит от мвф не получим так хоть пыхнем.)
13.07.2021 14:20 Ответить
верно.
13.07.2021 16:53 Ответить
Не думаю, что при серьезных заболеваниях, типа онкологии, это поможет.
Тут надо не таблетками закидываться, а срочно искать врача, и чем быстрее, тем лучше.
А врачей у нас мало, все заняты короной, можно правда заграницу отправиться, но гляньте цены
https://clinicsoncall.com/
Кому такое по карману? Остается только легализовать каннабис, больше пациентам наши политики предложить не могут!
30.09.2021 12:30 Ответить
 
 