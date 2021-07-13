Лекарства из медицинского каннабиса могут стоить в Украине $10-12, сейчас пациенты вынуждены платить $100-200, - "слуга народа" Радуцкий
Лекарства на основе медицинского каннабиса в Украине могут стоить $10-12, если его легализуют.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий на брифинге после заседания фракции "Слуга народа".
"Сейчас на черном рынке пациенты вынуждены покупать такие препараты за $100-200. Мы общались со специалистами из Канады, они посчитали себестоимость в Украине и говорят, что в украинских аптеках такой препарат будет стоить от $10-12", - отметил он.
Радуцкий добавил, что каннабис нигде в мире не считается наркотическим веществом, а только в таких странах, как Россия, Беларусь, Венесуэла и Украина. Он надеется, что Верховная Рада это изменит.
В Министерстве здравоохранения призывают парламент принять законопроект, предусматривающий легализацию медицинского каннабиса в Украине. 13 июля в Верховной Раде во время внеочередного заседания рассмотрят проект закона №5596.
Результаты клинических исследований подтверждают, что каннабис является эффективным во время лечения более 50 патологических состояний.
Заместитель министра здравоохранения по евроинтеграции Александр Комарида подчеркнула, что легализация каннабиса в медицинских целях в первую очередь является медицинским вопросом, а не политическим.
"На кону решение вопроса уменьшения боли для тяжелобольных. Применение лекарственных средств, содержащих в своем составе каннабис, разрешено во многих европейских странах", – говорит она.
Правозащитник Дмитрий Шерембей утверждает, что в Украине два миллиона человек нуждаются в препаратах от хронической боли, от побочных эффектов химиотерапии в случае онкозаболевания, страдающих от посттравматического синдрома и тяжелых форм эпилепсии, не поддающейся медикаментозному воздействию, болезней Альцгеймера и Паркинсона.
Одні з них думають, що це закон про вирощування коноплі на городі.
Інші лобіюють, явно не безкоштовно, інтереси чорного, кримінального ринку.
Больным людям реально это надо. Не дай бог вам, здоровым (пока еще) попасть на место больных раком, или другими болячками.
маски одноразовые медицинские до того как их (кое-кто))) пихнул за кордон стоили до 1 грн...
а после???? да в пандемию...да с обязательным ношением.... до 20-30 доходило...
И не вымирали нации!
канабіс це майже універсальний природний медичний препарат.
Марихуана свого часу була майже повсюду заборонена через зговір алкогольної та фармацевтичної мафій, бо вони будуть смоктати прутня у разі вільного обігу коноплі і її похідних.
Але це не заважає продавати продавати їм ліки із синтетичних аналогів. Як, наприклад, "марінол".
Коротше, спочатку поцікався темою,а потім тринди.
Ну якщо ти не з мусорьских, звісно. Тоді з тобою і розмовляти гема сенсу.
Согласно недавнему исследованию Национальной академии наук США о терапевтической пользе марихуаны или каннабиса показал, что эффективна она при лечении следующих состояний: хроническая боль, тошнота и рвота у онкологических больных при проведении химиотерапии и ВСЕ! Для всех прочих показаний такой уровень был умеренным, ограниченным или недостаточным.
Внизу оставлю ссылку, кто хочет почитайте:
https://www.nap.edu/catalog/24625/the-health-effects-of-cannabis-and-cannabinoids-the-current-state
И это я не говорю о том, что марихуана, как и любой другой наркотический препарат вызывает зависимость, что прекратить оборот нелегальных наркотиков не получится, потому что как минимум существует и будет существовать героин, кокаин..., что это повлечёт за собой рост наркозависимости и следственно преступности и ещё ряд аргументов "против" на все аргументы "за".
И самое главное спросите у самих пациентов надо оно им или нет.
Кредит от мвф не получим так хоть пыхнем.)
Тут надо не таблетками закидываться, а срочно искать врача, и чем быстрее, тем лучше.
А врачей у нас мало, все заняты короной, можно правда заграницу отправиться, но гляньте цены
https://clinicsoncall.com/
Кому такое по карману? Остается только легализовать каннабис, больше пациентам наши политики предложить не могут!