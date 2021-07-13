Лекарства из медицинского каннабиса могут стоить в Украине $10-12, сейчас пациенты вынуждены платить $100-200, - "слуга народа" Радуцкий

Лекарства на основе медицинского каннабиса в Украине могут стоить $10-12, если его легализуют.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий на брифинге после заседания фракции "Слуга народа".

"Сейчас на черном рынке пациенты вынуждены покупать такие препараты за $100-200. Мы общались со специалистами из Канады, они посчитали себестоимость в Украине и говорят, что в украинских аптеках такой препарат будет стоить от $10-12", - отметил он.

Радуцкий добавил, что каннабис нигде в мире не считается наркотическим веществом, а только в таких странах, как Россия, Беларусь, Венесуэла и Украина. Он надеется, что Верховная Рада это изменит.

В Министерстве здравоохранения призывают парламент принять законопроект, предусматривающий легализацию медицинского каннабиса в Украине. 13 июля в Верховной Раде во время внеочередного заседания рассмотрят проект закона №5596.

Результаты клинических исследований подтверждают, что каннабис является эффективным во время лечения более 50 патологических состояний.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Сколько еще терпеть?": тяжелобольные пациенты пикетируют Раду с требованием легализовать медицинский каннабис. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Заместитель министра здравоохранения по евроинтеграции Александр Комарида подчеркнула, что легализация каннабиса в медицинских целях в первую очередь является медицинским вопросом, а не политическим.

"На кону решение вопроса уменьшения боли для тяжелобольных. Применение лекарственных средств, содержащих в своем составе каннабис, разрешено во многих европейских странах", – говорит она.

Правозащитник Дмитрий Шерембей утверждает, что в Украине два миллиона человек нуждаются в препаратах от хронической боли, от побочных эффектов химиотерапии в случае онкозаболевания, страдающих от посттравматического синдрома и тяжелых форм эпилепсии, не поддающейся медикаментозному воздействию, болезней Альцгеймера и Паркинсона.