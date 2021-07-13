Суд в Запорожье признал электросамокат транспортным средством и оштрафовал водителя на 127 тыс. грн

Шевченковский районный суд г. Запорожье вынес обвинительный приговор водителю электросамоката, который совершил наезд на пешехода.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Я и Закон" со ссылкой на текст судебного решения.

Согласно приговору суда, в июне 2020 года, Лицо_1, двигаясь на электрическом самокате Хіаоmі Мі Electiric Scooter М365 по тротуару, совершил наезд на пешехода.

В результате столкновения потерпевшая получила телесные повреждения средней тяжести.

Рассматривая дело, суд признал электросамокат транспортным средством, как устройство, предназначенное для перевозки людей и (или) груза, а также установленного на нем специального оборудования или механизмов.

А согласно п. 11.13 Правил дорожного движения, движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам - запрещается.

Суд принял обвинительный приговор и признал водителя самоката виновным в нарушении действующих правил на транспорте (ст. 291 Уголовного кодекса Украины). Ему назначили наказание в виде лишения свободы, освободив от его отбывания с испытательным сроком 1 год.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск и взыскал с обвиняемого:

- 102 тыс. гривен материального ущерба;

- 23 тыс. гривен морального ущерба;

- 2 тыс. гривен расходов на юридическую помощь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Городские власти Львова ввели ряд ограничений для электросамокатов и мелкого электротранспорта