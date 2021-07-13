Суд в Запорожье признал электросамокат транспортным средством и оштрафовал водителя на 127 тыс. грн
Шевченковский районный суд г. Запорожье вынес обвинительный приговор водителю электросамоката, который совершил наезд на пешехода.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Я и Закон" со ссылкой на текст судебного решения.
Согласно приговору суда, в июне 2020 года, Лицо_1, двигаясь на электрическом самокате Хіаоmі Мі Electiric Scooter М365 по тротуару, совершил наезд на пешехода.
В результате столкновения потерпевшая получила телесные повреждения средней тяжести.
Рассматривая дело, суд признал электросамокат транспортным средством, как устройство, предназначенное для перевозки людей и (или) груза, а также установленного на нем специального оборудования или механизмов.
А согласно п. 11.13 Правил дорожного движения, движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам - запрещается.
Суд принял обвинительный приговор и признал водителя самоката виновным в нарушении действующих правил на транспорте (ст. 291 Уголовного кодекса Украины). Ему назначили наказание в виде лишения свободы, освободив от его отбывания с испытательным сроком 1 год.
Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск и взыскал с обвиняемого:
- 102 тыс. гривен материального ущерба;
- 23 тыс. гривен морального ущерба;
- 2 тыс. гривен расходов на юридическую помощь.
дождались
бо вже заї...
нужно в ПДД вносить изменения.- по ПДД человек на самокате -пешиход.
а по этому делу нужна другая статья - хулиганство, нанесение вреда здоровью....
а если в мотивационной части будет написано что самокат это транспортное средство - то однозначно решение отменят.
велосипед и самокат отдельно потому что "в качестве движителя используется мускульная сила ног или рук". поэтому веломобиль не транспорт. а вот любое ТС в котором движение происходит любым типом двигателя (электрический, внутреннего сгорания) это уже транспортное средство.
сюда же гироскутеры и прочие моноколеса
бо даже в нашей деревне эти долбодятлы задрали выскакивать как черти из преисподней на дорогу
-Транспортное средство - устройство, предназначенное для перевозки людей и (или) груза, а также установленного на нем специального оборудования или механизмов.
1. каким разделом ПДД регламентируется движение велосипедистов?
2. каким разделом ПДД регламентируется движение мотоциклистов и мопедистов?
3. во что превращается велосипед если на него установить двигатель (не важно какой)?
после ответа продолжим ликбез
вот разделы которые относятся к разным типам транспортных средств
https://vodiy.ua/ru/pdr/1/ Общие положения
https://vodiy.ua/ru/pdr/2/ Обязанности и права водителей механических транспортных средств
https://vodiy.ua/ru/pdr/3/ Движение транспортных средств со специальными сигналами
https://vodiy.ua/ru/pdr/4/ Обязанности и права пешеходов
https://vodiy.ua/ru/pdr/5/ Обязанности и права пассажиров
https://vodiy.ua/ru/pdr/6/ Требования к велосипедистам
https://vodiy.ua/ru/pdr/7/ Требования к лицам, управляющим гужевым транспортом и погонщикам животных
так вот. как только на велосипед поставили мотор то он из раздела 6 переезжает в раздел 2
со всеми правами и обязанностями
ПДД Украина раздел 1
https://vodiy.ua/ru/pdr/1/#900 велосипед транспортное средство, кроме кресел колёсных, приводимое в движение мускульной силой человека, находящегося на нем;
https://vodiy.ua/ru/pdr/1/#3100 механическое транспортное средство - транспортное средство, приводимое в движение с помощью двигателя. Этот термин распространяется на тракторы, самоходные машины и механизмы, а также троллейбусы и транспортные средства с электродвигателем мощностью свыше 3 кВт;
велосипед и самокат отдельно потому что "в качестве движителя используется мускульная сила ног или рук". поэтому веломобиль не транспорт.
Ваши слова?
Так к чему вы мне теперь приводите из ПДД что велосипед это транспортное средство? Разве я вам не это же и пытался все это время объяснить?
есть четкое разделение на механическое транспортное средство и просто транспортное средство. права и обязанности водителей этих видов отличаются очень сильно.
так понятнее?
а от этого разница в ответственности правах и обязанностях
И даже лектроласипет не ласипет.
И да, палитесь, пан коцабе - в педеде Украины нет понятия самокат вообще, в отличии от на роисе
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96352078#
ПДД на тротуаре вообще никого, кроме самих пешеходов, и иногда частично припаркованных автомобилей не может быть.
Гуглится
Достали до глубины души.
Страшно с ребенком на тротуар выходить.
А "відшкодування спричиненої шкоди (збитків)" - це виплата ПОТОЕРПІЛОМУ за шкоду яка виникла в результаті протиправного діяння!!!
Нас за "матюки" "банять" а самі пишуть таке що можна охарактеризувать лише за допомогою матюччя!!!
І суди не "принимают приговоры" а "выносят"!!!
є велосипедист а не "водитель велосипеда",
чекаємо "водителя кобылы"
Самокат вообще может катиться сам.
А согласно п. 11.13 Правил дорожного движения, движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам - запрещается
ххх
Чушь какя-то. А велосипед чего не признают транспортным средством и велодорожки для велосипедистов делают?
Увесь вирок побудований на схемі по статті 286, включно із тілесними середньої тяжкості.
Якби було оскарження, то накрився б вирок мідним тазом.
У пострадавшей сложный перелом. Что тут неймовірного
Претензии к Бутусову
перелом шийки правої стегнової кістки зі зміщенням з подальшим
ендопротезуванням правового кулькового суглобу (за даними представленої
медичної документації) у гр. ОСОБА_2 кваліфікується як тілесне
ушкодження середньої тяжкості, що не є небезпечним для життя, але
спричинило тривалий розлад здоров`я строком понад 21 день.
См. ПДД общие положения
Велосипед - транспортное средство, кроме колесных кресел, приводимое в движение мускульной силой человека, находящегося на нем.
Почему самокатчики должны ехать в потоке машин по дороге, а велосипедисты по тротуарам, ИЗНАЧАЛЬНО предназначенным для пешеходов?
Адвокат и суд высшей инстанции это решение суда разобьют в пух и прах
ЗИМБАБВЕ долбаное
Это все мило и невинно до серьезных происшествий. эм цэ квадрат превращает любое подвижное средство в потенциально опасный предмет
v - это только в начальной школе скорость
Ну а вообще там штрафа нет - заставили просто выплатить пострадавшей расходы.