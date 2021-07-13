РУС
12 384 61

Суд в Запорожье признал электросамокат транспортным средством и оштрафовал водителя на 127 тыс. грн

Суд в Запорожье признал электросамокат транспортным средством и оштрафовал водителя на 127 тыс. грн

Шевченковский районный суд г. Запорожье вынес обвинительный приговор водителю электросамоката, который совершил наезд на пешехода.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Я и Закон" со ссылкой на текст судебного решения.

Согласно приговору суда, в июне 2020 года, Лицо_1, двигаясь на электрическом самокате Хіаоmі Мі Electiric Scooter М365 по тротуару, совершил наезд на пешехода.

В результате столкновения потерпевшая получила телесные повреждения средней тяжести.

Рассматривая дело, суд признал электросамокат транспортным средством, как устройство, предназначенное для перевозки людей и (или) груза, а также установленного на нем специального оборудования или механизмов.

А согласно п. 11.13 Правил дорожного движения, движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам - запрещается.

Суд принял обвинительный приговор и признал водителя самоката виновным в нарушении действующих правил на транспорте (ст. 291 Уголовного кодекса Украины). Ему назначили наказание в виде лишения свободы, освободив от его отбывания с испытательным сроком 1 год.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск и взыскал с обвиняемого:

- 102 тыс. гривен материального ущерба;
- 23 тыс. гривен морального ущерба;
- 2 тыс. гривен расходов на юридическую помощь.

Топ комментарии
+24
Мені цікаво одне - той хто писав статтю розуміє різницю між "штрафом" і "відшкодуванням збитків" у відповідності з "позовом поданим в порядку цивільного судочинства в рамкаї розгляду кримінальної справи"? Штраф - це один з видів ПОКАРАННЯ!!! Його винний плачує ДЕРЖАВІ!!!
А "відшкодування спричиненої шкоди (збитків)" - це виплата ПОТОЕРПІЛОМУ за шкоду яка виникла в результаті протиправного діяння!!!
Нас за "матюки" "банять" а самі пишуть таке що можна охарактеризувать лише за допомогою матюччя!!!
І суди не "принимают приговоры" а "выносят"!!!
13.07.2021 11:54 Ответить
+19
наконец то
дождались
13.07.2021 11:44 Ответить
+19
Давно пора наводить порядок на дорогах и тротуарах. Ездят все кому не лень где хотят,на чем хотят и как хотят.
13.07.2021 11:48 Ответить
наконец то
дождались
13.07.2021 11:44 Ответить
норм!
13.07.2021 11:44 Ответить
вітаю!
бо вже заї...
13.07.2021 11:46 Ответить
а как же теперь по кабмину ездить?
13.07.2021 11:47 Ответить
Там друге "колёса" в ходу, даже полетать можно
13.07.2021 12:39 Ответить
Давно пора наводить порядок на дорогах и тротуарах. Ездят все кому не лень где хотят,на чем хотят и как хотят.
13.07.2021 11:48 Ответить
правильно, но работать не будет. суд высшей инстации отменит решение.
нужно в ПДД вносить изменения.- по ПДД человек на самокате -пешиход.
а по этому делу нужна другая статья - хулиганство, нанесение вреда здоровью....
а если в мотивационной части будет написано что самокат это транспортное средство - то однозначно решение отменят.
13.07.2021 11:49 Ответить
не совсем так
велосипед и самокат отдельно потому что "в качестве движителя используется мускульная сила ног или рук". поэтому веломобиль не транспорт. а вот любое ТС в котором движение происходит любым типом двигателя (электрический, внутреннего сгорания) это уже транспортное средство.
сюда же гироскутеры и прочие моноколеса
бо даже в нашей деревне эти долбодятлы задрали выскакивать как черти из преисподней на дорогу
13.07.2021 11:57 Ответить
А гужевая повозка это что?
13.07.2021 13:58 Ответить
транспортное средство. или мне надо было уточнить что "мускульная сила" человека?
13.07.2021 15:09 Ответить
Вот вам из правил ПДД Украины п.1.10:
-Транспортное средство - устройство, предназначенное для перевозки людей и (или) груза, а также установленного на нем специального оборудования или механизмов.
13.07.2021 15:21 Ответить
и что?
13.07.2021 15:52 Ответить
То что хоть самокат, хоть велосипед, хоть электросамокат или ещё будь что, что движется по дороге и предназначено для перевозки людей или грузов это согласно ПДД - транспортное средство. И тип двигателя здесь вообще ни при чём.
13.07.2021 16:05 Ответить
три вопроса
1. каким разделом ПДД регламентируется движение велосипедистов?
2. каким разделом ПДД регламентируется движение мотоциклистов и мопедистов?
3. во что превращается велосипед если на него установить двигатель (не важно какой)?

после ответа продолжим ликбез
13.07.2021 18:11 Ответить
Поправила ПДД касаются всех участников движения, не зависимо от того на чем они передвигаются, даже пешеходов. Для отдельных видов средств передвижения есть отдельные пункты в общих правилах, но они не вынесены отдельно, а раскиданы по различным разделам. Для велосипеда, в частности, много написано в 6 разделе ПДД.
13.07.2021 18:55 Ответить
в 6 разделе написано ВСЕ что касается велосипедистов. вообще все.
вот разделы которые относятся к разным типам транспортных средств

https://vodiy.ua/ru/pdr/1/ Общие положения
https://vodiy.ua/ru/pdr/2/ Обязанности и права водителей механических транспортных средств
https://vodiy.ua/ru/pdr/3/ Движение транспортных средств со специальными сигналами
https://vodiy.ua/ru/pdr/4/ Обязанности и права пешеходов
https://vodiy.ua/ru/pdr/5/ Обязанности и права пассажиров
https://vodiy.ua/ru/pdr/6/ Требования к велосипедистам
https://vodiy.ua/ru/pdr/7/ Требования к лицам, управляющим гужевым транспортом и погонщикам животных

так вот. как только на велосипед поставили мотор то он из раздела 6 переезжает в раздел 2
со всеми правами и обязанностями
13.07.2021 19:01 Ответить
Да ну, прям таки все в 6 пункте? А как же, например п.11.14? Кроме того, любой участник движения обязан знать все правила ПДД. Как, например, пересекать перекрёстки, если это не сказано в п.6?
13.07.2021 19:48 Ответить
ну и в догонку

ПДД Украина раздел 1

https://vodiy.ua/ru/pdr/1/#900 велосипед транспортное средство, кроме кресел колёсных, приводимое в движение мускульной силой человека, находящегося на нем;

https://vodiy.ua/ru/pdr/1/#3100 механическое транспортное средство - транспортное средство, приводимое в движение с помощью двигателя. Этот термин распространяется на тракторы, самоходные машины и механизмы, а также троллейбусы и транспортные средства с электродвигателем мощностью свыше 3 кВт;
13.07.2021 18:13 Ответить
не совсем так
велосипед и самокат отдельно потому что "в качестве движителя используется мускульная сила ног или рук". поэтому веломобиль не транспорт.
Ваши слова?
Так к чему вы мне теперь приводите из ПДД что велосипед это транспортное средство? Разве я вам не это же и пытался все это время объяснить?
13.07.2021 19:00 Ответить
блин. ты решил до формулировок доцепиться. ну ок

есть четкое разделение на механическое транспортное средство и просто транспортное средство. права и обязанности водителей этих видов отличаются очень сильно.

так понятнее?
13.07.2021 19:02 Ответить
разница в приводе. мускульный или с применением двигателей
а от этого разница в ответственности правах и обязанностях
13.07.2021 19:04 Ответить
А электро - это не самокат. Очень похожее на самокат механическое транспортное средство.
И даже лектроласипет не ласипет.
И да, палитесь, пан коцабе - в педеде Украины нет понятия самокат вообще, в отличии от на роисе
13.07.2021 12:07 Ответить
Вирок набрав законної сили 20.05.2021, оскільки не був оскаржений.
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96352078#
13.07.2021 12:23 Ответить
Ехал и отправлял СМС-ки .... А иногда надо и под колёса смотреть...
13.07.2021 11:49 Ответить
А що за збитки на 100тис. Він йому 3 iPhone 12 розбив, чи пішохід родич чи просто пообіцяв частку судді? Я в курсі що на тротуарах пішоходи мають перевагу над самокатчиками, велосепедистами і т.д.
13.07.2021 11:52 Ответить
"Тілесні ушкодження середньої тяжкості" : мінімум -перелом кістки Лікування не менше 21 дня!
13.07.2021 11:56 Ответить
прокурора або судью мабуть перейихав
13.07.2021 12:00 Ответить
С чего вдруг на тротуаре пешеходы имеют приоритет над велосипедистами? По правилам
ПДД на тротуаре вообще никого, кроме самих пешеходов, и иногда частично припаркованных автомобилей не может быть.
13.07.2021 14:02 Ответить
там был серьезный перелом, то ли шейки бедра, то ли таза.
Гуглится
13.07.2021 14:25 Ответить
Наконец, пора несколько ************* тоже штрафонуть.
Достали до глубины души.
Страшно с ребенком на тротуар выходить.
13.07.2021 11:54 Ответить
Мені цікаво одне - той хто писав статтю розуміє різницю між "штрафом" і "відшкодуванням збитків" у відповідності з "позовом поданим в порядку цивільного судочинства в рамкаї розгляду кримінальної справи"? Штраф - це один з видів ПОКАРАННЯ!!! Його винний плачує ДЕРЖАВІ!!!
А "відшкодування спричиненої шкоди (збитків)" - це виплата ПОТОЕРПІЛОМУ за шкоду яка виникла в результаті протиправного діяння!!!
Нас за "матюки" "банять" а самі пишуть таке що можна охарактеризувать лише за допомогою матюччя!!!
І суди не "принимают приговоры" а "выносят"!!!
13.07.2021 11:54 Ответить
не понимают. статья для плебса не искушенного в юриспруденции. суть в обьеме наказания а не в выгодополучателе
13.07.2021 11:58 Ответить
Ясно! Як в старому анекдоті про три скелети Олександра Македонського - "Ето лекція для калхозников!"
13.07.2021 12:00 Ответить
Так банять нас ті хто ці матюччя знає, але не знає законів...
13.07.2021 12:20 Ответить
фигассе расценки.... пешеход-суддя печерського суду????
13.07.2021 11:59 Ответить
А вы почитайте приговор, Он в открытом доступе в реестре. Там всё до копейки расписано.
13.07.2021 20:53 Ответить
электросамокат как и хороший копняк ето тоже people mover...
13.07.2021 12:00 Ответить
"водителя самоката " ???

є велосипедист а не "водитель велосипеда",
чекаємо "водителя кобылы"
13.07.2021 12:01 Ответить
У самоката не водитель, а пилот. Истребитель.
Самокат вообще может катиться сам.
13.07.2021 12:19 Ответить
А кто, млять, будет штрафовать насквозь позитивных мальчиков и девочек с рюкзачками и в наушничках, которые, ДАЖЕ НЕ ОГЛЯДЫВАЯСЬ, вопреки здравому смыслу и инстинкту самосохранения, поворачивают на самокатиках из правого ряда налево и потом с праведным гневом в красивых глазках вещают, что они "имеют право" и все такое? Кто заставит это племя непуганных идиотов выучить ПДД и соблюдать их? Передо мной метрах в семи-восьми одна такая упала, сковырнувшись на трещине в асфальте, оно на ходу еще и трек в телефоне меняло, музыка ей, млять, не подходила! Я еле успел оттормозиться, чуть не придушил потом сучку.
13.07.2021 12:14 Ответить
как кто, теже кто должен штрафовать собачников гуляющих по паркам и школам со своими сырунами... итд итп по списку. Т.е. - НИКТО.
13.07.2021 13:13 Ответить
Рассматривая дело, суд признал электросамокат транспортным средством, как устройство, предназначенное для перевозки людей и (или) груза, а также установленного на нем специального оборудования или механизмов.
А согласно п. 11.13 Правил дорожного движения, движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам - запрещается

Источник: https://censor.net/ru/n3276737

ххх
Чушь какя-то. А велосипед чего не признают транспортным средством и велодорожки для велосипедистов делают?
13.07.2021 12:41 Ответить
Там і стаття 291 притягнута за вуха.
Увесь вирок побудований на схемі по статті 286, включно із тілесними середньої тяжкості.
Якби було оскарження, то накрився б вирок мідним тазом.
13.07.2021 12:57 Ответить
Я так думаю що оскарження буде. 127 тисяч гривень штрафу - це щось неймовірне
13.07.2021 13:32 Ответить
не штраф, а материальный ущерб.
У пострадавшей сложный перелом. Что тут неймовірного
13.07.2021 14:33 Ответить
https://censor.net/ru/news/3276737/sud_v_zaporoje_priznal_elektrosamokat_transportnym_sredstvom_i_oshtrafoval_voditelya_na_127_tys_grn/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_76537618

Претензии к Бутусову
13.07.2021 16:24 Ответить
закритий
перелом шийки правої стегнової кістки зі зміщенням з подальшим
ендопротезуванням правового кулькового суглобу (за даними представленої
медичної документації) у гр. ОСОБА_2 кваліфікується як тілесне
ушкодження середньої тяжкості, що не є небезпечним для життя, але
спричинило тривалий розлад здоров`я строком понад 21 день.
13.07.2021 14:34 Ответить
Строк для подачі апеляції пропущений.
13.07.2021 14:52 Ответить
Почему же. Признают.
См. ПДД общие положения
Велосипед - транспортное средство, кроме колесных кресел, приводимое в движение мускульной силой человека, находящегося на нем.
13.07.2021 14:43 Ответить
Возникает вопрос: какого хрена для транспортного средства велосипед оборудуют велосипедные дорожки, которые зачастую просто разметка на пешеходном тротуаре: половина велосипедистам, половина пешеходам.
Почему самокатчики должны ехать в потоке машин по дороге, а велосипедисты по тротуарам, ИЗНАЧАЛЬНО предназначенным для пешеходов?
Адвокат и суд высшей инстанции это решение суда разобьют в пух и прах
13.07.2021 16:32 Ответить
А вот это хороший вопрос. Правда, в условиях нашей реальности, тех и других желательно выгонять на тротуар. С одной стороны, лишь небольшой процент этих ездунов знает ПДД на том уровне, чтобы ехать по проезжей части и не создавать помех другим. С другой - они в сравнении с автомобилями любой весовой категории - практически безусловные кандидаты на рейс в страну вечной охоты. И, добавим третью сторону - водители автомобилей тоже нихрена зачастую не считают нужным рассматривать велосипедистов или самокатчиков как полноценных участников дорожного движения. Так что пока и те, и другие не поймут, что они равноправные (а наличие определенных прав подразумевает и бремя обязанностей) участники - дела не будет.
14.07.2021 08:10 Ответить
Цікаво і сдосить спірно, що суд, визнавши самокат транспортним засобом, застосував не статтю 286-ту, а 291-у, на яку не поширюється поняття "транспортний засіб" із примітки до ст. 286.
13.07.2021 12:41 Ответить
когда уже НАЧНУТ работать и штрафовать всяких дятлов на самокатах которые катаются по тротуарам на скоростях 25-40км, которые на дороге объезжают ямы подрезая авто даже не оборачиваясь, скутеристов на тротуарах, собачников гуляющих в школах\парках и срущих прямо под табличкой по запрету выгула собак или тех кто гуляет без поводка\намордника? (список этот бесконечный) Денег вам не хватает в бюджете? Так может начать РАБОТАТЬ по назначению, а не тупо стричь с воздуха людей роняя экономику и загоняя бизнесы в тень!?
ЗИМБАБВЕ долбаное
13.07.2021 13:04 Ответить
Так, електросамокат і все, зауважте, все, що може перевозити і оборудование якимось механізмом, якимось мотором, хоч і парус, то все є транспортний засіб(механічний тз, то трохи друге). З цього пункту пдд виходить, що не менше 70% українців порушник, бо даже маленький велосипед підпадає під дію терміна пдд про транспортний засіб бо має механічний пристрій. І для тих, хто кричить:"нарешті". Завтра ваша 5-ти річна дитина в дворі буде кататися на волосипеді дитячому, або на дитячому електромобіль і когось із дітей мажора зіб'є, то вы теж підпадає до такого вироку. Пунк пдд 11.13 на який схилявся вирок, дуже розмазаний, по всьому сенсу цього пункта видно, що він застосовується до Механічних ТЗ.
13.07.2021 13:20 Ответить
Ну так читайте ПДД. Ваш пятилетний ребенок не должен кататься во дворе, а только на детской площадке или тротуаре под наблюдением взрослого.
13.07.2021 14:08 Ответить
І на дитячому майданчику теж не можна кататися, по пункту пдд в положеннях терміни про транспортний засіб, читайте уважно. Так, звучит несуразно, але такі правила.
13.07.2021 14:27 Ответить
Верно. Сколько было случаев когда дети на велосипедах серьезно травмировали других детей.
Это все мило и невинно до серьезных происшествий. эм цэ квадрат превращает любое подвижное средство в потенциально опасный предмет
13.07.2021 14:38 Ответить
Энштейн, может не эмце квадрат, а эмвэ квадрат?
13.07.2021 16:41 Ответить
дудкин, ты бы хоть погуглил прежде чем писать.
v - это только в начальной школе скорость
17.08.2021 13:04 Ответить
Согласно определению термина "Транспортное средство - устройство, предназначенное для перевозки людей и (или) груза, а также установленного на нем специального оборудования или механизмов" сюда попадают: скейтборд (везет человека), ролики (везут человека) и даже сумка на колесах или тачка-кравчучка (везет груз же). А сесли ты на роликах тащищи кравчучку - будь добр получи категорию Е, т.к. уже с прицепом.
Ну а вообще там штрафа нет - заставили просто выплатить пострадавшей расходы.
13.07.2021 14:50 Ответить
правильно.
13.07.2021 18:12 Ответить
 
 