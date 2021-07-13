Зеленский о переговорах с Меркель: У нас разные взгляды по "Северному потоку-2", мы привели много аргументов для Германии

На транзите газа в Европу Украина ежегодно зарабатывает 2 млрд долларов. В случае запуска "Северного потока-2" страна может потерять эту статью дохода.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами после выступления на форуме "Украина 30. Гуманитарная политика", информирует Цензор.НЕТ.

"У нас разные взгляды по "Северному потоку-2", но тем не менее, я считают, что мы привели много аргументов для Германии. Будет встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена и там будет обсуждаться, что несет "Северный поток-2", что он принесет Украине, как гарантировать энергетическую безопасность граждан Украины, и чтобы мы не теряли (ничего. - Ред.) после его запуска", - отметил Зеленский.

Говоря о позиции Германии по "Северному потоку-2", Зеленский отметил: "для них это экономический проект, но они согласны что в настоящее время это не сугубо экономический проект.... Для нас это 2 млрд долларов за транзит в год. Большие деньги".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель: Украина должна остаться транзитером газа даже после запуска "Северного потока-2"