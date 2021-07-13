РУС
Зеленский о переговорах с Меркель: У нас разные взгляды по "Северному потоку-2", мы привели много аргументов для Германии

На транзите газа в Европу Украина ежегодно зарабатывает 2 млрд долларов. В случае запуска "Северного потока-2" страна может потерять эту статью дохода.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами после выступления на форуме "Украина 30. Гуманитарная политика", информирует Цензор.НЕТ.

"У нас разные взгляды по "Северному потоку-2", но тем не менее, я считают, что мы привели много аргументов для Германии. Будет встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена и там будет обсуждаться, что несет "Северный поток-2", что он принесет Украине, как гарантировать энергетическую безопасность граждан Украины, и чтобы мы не теряли (ничего. - Ред.) после его запуска", - отметил Зеленский.

Говоря о позиции Германии по "Северному потоку-2", Зеленский отметил: "для них это экономический проект, но они согласны что в настоящее время это не сугубо экономический проект.... Для нас это 2 млрд долларов за транзит в год. Большие деньги". 

Меркель: Украина должна остаться транзитером газа даже после запуска "Северного потока-2"

Байден Джо Зеленский Владимир Меркель Ангела Северный поток
+13
Два роки в Зеленського взагалі не було жодного сформованого погляду і позиції щодо ПП2.
Він тупо мовчав. І не виконував своїх обов'язків по захисту державних інтересів у зовнішній політиці. Отримав копня від Байдена - заворушкався. Але запізно. Бо стрічки на відкриття труби вже приготували.
13.07.2021 11:45 Ответить
+10
2 роки колупався в носі, а тепер почав гундосити.
13.07.2021 11:44 Ответить
+6
клала фрау на его аргументы. а министр клала и на него самого.
13.07.2021 11:45 Ответить
А Порох до цього 3 роки у чому колупався?
показать весь комментарий
13.07.2021 14:30 Ответить
Порох вас захищав - можливо, і не варто було.
показать весь комментарий
14.07.2021 15:22 Ответить
11 лет строится СП и начали еще при Юще., а держатся за трубу не за три лярда, наши заробитчани гораздо больше привозят, а за то , как они украинский газ в ту трубу для Европы по европейским ценам, впихивать будут. Свой карман им не жмёт.
показать весь комментарий
13.07.2021 17:16 Ответить
https://twitter.com/buch10_04

https://twitter.com/buch10_04 10 апреля https://twitter.com/buch10_04 @buch10_04 https://twitter.com/buch10_04/status/1414861951277191168 4 ч

Упорная защита «СП2» станет пятном на репутации канцлера и ФРГ, поскольку ее позиция отталкивает США и ЕС и демонстрирует лицемерие Германии. Меркель может испортить отношения с США из-за поддержки России - Bloomberg https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-07-12/nord-stream-2-is-a-stain-on-merkel-s-legacy?srnd=premium-europe
13.07.2021 15:37 Ответить
Брешете, фрау Меркель підтримувала Україну з 2014-го! Але ви обрали нікчему і боягуза, який із 74% хочуть, щоб за них воювало НАТО, Німеччина, а він буде далі роз'їджати та штофхати Україну під московію.
Не обирайте дурнів, думайте, працюйте, женіть єрмака!
16.07.2021 18:02 Ответить
найвеличніший віслюк усіх часів та мудрих нарідів..
13.07.2021 11:47 Ответить
в обчем мытолкалипаравоз........... паравоз пабедил но.... мы толкали.........
13.07.2021 11:48 Ответить
зате позиція Кнурмана завжди збінається з позицією подружки Ху йла...
13.07.2021 11:49 Ответить
Во всем он невиноват. Все плохие а он в белом пошиве!!
13.07.2021 11:50 Ответить
"президент Владимир Зеленский заявил в ходе общения со СМИ на форуме "Украина 30""

Треба буде встановити, що це за "СМИ", Зрозуміло, що олігархічні. Рінахове "уркаїна-24" - одне з них, транслює
13.07.2021 11:51 Ответить
это и барану понятно:

- мы хотим спрятаться за нашу ГТС и альтернатива в виде СП-2 нам мешает это сделать;
- немцы хотят иметь альтернативу в виде СП-2 когда русаки развалят нашу ГТС;

мотивы у нас не совместимые.
13.07.2021 11:57 Ответить
На транзите газа в Европу Украина ежегодно зарабатывает 2 млрд долларов. В случае запуска "Северного потока-2" страна может потерять эту статью дохода. -Вот он, Клондайк, Эльдорадо. Михеил Саакашвили: на коррупционных схемах в Украине воруют 37 млрд долларов в год/ Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в краже миллиардов долларов из ПриватБанка, которые он потом «отмыл» в США.
13.07.2021 12:06 Ответить
Мальчик, смешно! Ты - никто, без знаний и опыта - пытаешься что-то "доказывать" профессиональным опытным политикам с международным именем - Меркель и Байдену. Жалко смотреть на тебя, которого обманутый народ избрал на эту должность.
Россия не будет ничего выполнять.
13.07.2021 12:06 Ответить
Ну он же "мальчик". Зато какое жалкое зрелище - большой, седовласый, опытный - а результат тот же.
13.07.2021 14:33 Ответить
У Порошенко - результат тот же?? В международной политике??
Значит вы, Валерий Проценко, как Бурбоны, "ничего не поняли и ничему не научились"!
14.07.2021 12:53 Ответить
А для Германии 2 млрд. большие деньги?
Они готовы отказаться?
13.07.2021 12:12 Ответить
У них только один автопром в казну приносит 200 лярдов в год.
13.07.2021 17:23 Ответить
Значит, Меркель послала Зе! нахрен с его беспокойствами и тревогами по Северному потоку 2. Ничего удивительного.
13.07.2021 12:17 Ответить
А перед этим Пороха по этой же теме. И ниче, теперь советы будет раздавать.
13.07.2021 14:38 Ответить
А ничего удивительного что страна с 1991 года наступает на одни и те же грабли...???Так она послала и то большинство,которое его выбирало!!!Поэтому и получается:над кем смеетесь?...над собой смеетесь!!!
13.07.2021 15:33 Ответить
Все сказано...Треба запитати букмекерів-.. пенсія у фрау буде газпромівська чи ні..
13.07.2021 14:50 Ответить
Брешете, фрау Меркель підтримувала Україну з 2014-го! Але ви обрали нікчему і боягуза, який із 74% хочуть, щоб за них воювало НАТО, Німеччина, а він буде далі роз'їджати та штофхати Україну під московію.
Не обирайте дурнів, думайте, працюйте, женіть єрмака!
16.07.2021 18:00 Ответить
Это не большие леньги в масштабах страны.Это от силы 0,5% ВВП
13.07.2021 12:31 Ответить
Согласно жанру политтехнологий, чтобы прикрыть позорище в Германии, Зеленскому надо создать шумный информационный повод для отвлечения внимания холопов внутри страны. Так что ждите веселое заседание СНБО. Дарю бесплатно идею зелёным клоунам: ввести санкции против Меркель и Макрона!

13.07.2021 13:29 Ответить
А попереднику тихо молчать и не поднимать эту тему - с него все и началось, что теперь нужно разгребать.
13.07.2021 14:36 Ответить
Меркель уже в наглядовій раді газпрому.
13.07.2021 15:32 Ответить
Біда не в тому, що вже вкотре послали на.. Біда в тому що до цього уже сталося звикати.
13.07.2021 16:21 Ответить
после двух лет ничего не деланья по этой теме, было бы удивительно если бы взгляды совпали. а впрочем *********************.
13.07.2021 16:23 Ответить
"Остановите музыку остановите музыку
Прошу вас я прошу вас я
С другим танцует девушка моя"-

Як Йола
13.07.2021 16:39 Ответить
Шо ты, падаль, обещал? Ты кто вообще, скоморох штопаный? Дайте мне эту муху ляпалкой прибить нахрен. Убью, ****, с десяти ударов.
13.07.2021 18:11 Ответить
Брешете, фрау Меркель підтримувала Україну з 2014-го! Але ви обрали нікчему і боягуза, який із 74% хочуть, щоб за них воювало НАТО, Німеччина, а він буде далі роз'їджати та штофхати Україну під московію.
Не обирайте дурнів, думайте, працюйте, женіть єрмака!
16.07.2021 18:01 Ответить
 
 