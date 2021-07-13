Повышение налогов не избавит Украину от шлаков, нам нужны государственные экологические программы, - эксперт

Повышение налогов не будет стимулировать развитие циркулярной экономики, украинская власть должна вводить целевые программы поддержки экологических мероприятий.

Об этом заявил директор GMK Center Станислав Зинченко, комментируя норму законопроекта №5600, которым налог за складирование горнорудных отвалов возрастает сразу втрое.

"Рост налогов ничего не стимулирует. Нужны нормальные методы - это кредитные инструменты, субсидии, стандартизация. И самый главный метод - это зеленые закупки от государства в том числе с точки зрения тех же отходов для использования в дорожном строительстве", - рассказал Зинченко.

Он также отметил: повышение налогов, изменение правил игры, которые постоянно осуществляет украинская власть, отпугивает инвесторов, не желающих вкладывать средства в страну с нестабильным законодательством.

"Когда вы все повышаете (налоги, - ред.), то инвесторы уходят отсюда. И все. Они не будут выполнять эти планы. И еще раз - развитие циркулярной экономики всегда - в Европе, в США - это государственные программы ресайклинга с точки зрения выравнивания конкурентоспособности для повышения экологичности. Нельзя просто административным решением построить циркулярную экономику", - подытожил Зинченко.

В свою очередь координатор Комитета экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации Ольга Бойко подчеркнула: экомодернизация в странах ЕС проводилась при мощной поддержке государств, которые предоставили предприятиям более 450 млрд евро, а в Украине ее хотят провести исключительно за счет бизнеса.

В то же время президент Союза химиков Алексей Голубов заявил, что принятие закона о снижении промышленных выбросов (4167) в предложенном правительством виде убьет промышленность, поскольку предприятия не имеют миллиардов на экомодернизацию, им нужна поддержка государства.

Напомним, 21 мая Верховная Рада во второй раз провалила законопроект о предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности (№4167), его отправили на доработку.