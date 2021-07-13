"Если мы хотим развивать украиноязычный контент, то должны вкладывать в это деньги", - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает языковое квотирование революционным.
Об этом президент заявил в ходе общения со СМИ на форуме "Украина 30. Гуманитарная политика", передает Цензор.НЕТ.
"Если мы хотим развивать украиноязычный контент - мы должны вкладывать в это деньги. Потому что очень сложно конкурировать, если рынок русскоязычного контента больше. Люди, которые снимают тот или иной контент на русском языке они могут потратить больше денег. И конкурировать украиноязычному контенту сложнее. Поэтому нужно не что-то запрещать, а нужно просто украиноязычный контент, давайте сделаем программу на 5 лет. Не будем брать налоги со всех компаний, которые изготовляют контент на украинском языке", - отметил президент.
Кроме того, Зеленский назвал языковое квотирование революционным.
Неужели вы думаете, что им сложно на украинский перейти?
Судячи з усього, вам, малоросам, українська мова не потрібна
или ето он случайно догадался?
И шо?