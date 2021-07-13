РУС
"Если мы хотим развивать украиноязычный контент, то должны вкладывать в это деньги", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает языковое квотирование революционным.

Об этом президент заявил в ходе общения со СМИ на форуме "Украина 30. Гуманитарная политика", передает Цензор.НЕТ.

"Если мы хотим развивать украиноязычный контент - мы должны вкладывать в это деньги. Потому что очень сложно конкурировать, если рынок русскоязычного контента больше. Люди, которые снимают тот или иной контент на русском языке они могут потратить больше денег. И конкурировать украиноязычному контенту сложнее. Поэтому нужно не что-то запрещать, а нужно просто украиноязычный контент, давайте сделаем программу на 5 лет. Не будем брать налоги со всех компаний, которые изготовляют контент на украинском языке", - отметил президент.

Кроме того, Зеленский назвал языковое квотирование революционным.

Зеленский Владимир (21690) квоты (169) украинский язык (1202)
Топ комментарии
+16
а ты воруй поменьше со своим кодлом,гадюка ЗЕлёная...
13.07.2021 11:59 Ответить
+12
Кто же вам теперь поверит.
13.07.2021 11:58 Ответить
+11
ну да, типа "а где же мы теперь со своим кварталом столоваться то будем?"
13.07.2021 11:59 Ответить
Кто же вам теперь поверит.
13.07.2021 11:58 Ответить
Дати більше грощей і не обдирати податками - то різні речі
13.07.2021 11:58 Ответить
ну да, типа "а где же мы теперь со своим кварталом столоваться то будем?"
13.07.2021 11:59 Ответить
Тут будут:
"Не будем брать налоги со всех компаний, которые изготовляют контент на украинском языке"

Неужели вы думаете, что им сложно на украинский перейти?
13.07.2021 12:05 Ответить
их контент уже второй десяток лет заточен на русскоговорящую аудиторию, причем в основном на российскую аудиторию, они именно там, в рашке, свое бабло заколачивают, до сих пор продавая туда свои сериалы и шоу на русском... поэтому им украинский язык не нужен, более того, для них он вреден ибо выпуская контент на украинском они лишаются громадного рынка в стране-оккупанте... Именно по этой причине несколько ватноголовых "совков" из "слуг" намерены сегодня подать поправки к законопроекту о языке, ограничивающие применение и использование украинского языка при производстве фильмов и шоу... Так понятно?
13.07.2021 12:32 Ответить
Потому они и хотят что-то получить за переход на украинский язык - освобождение от налогов - хороший бонус.
13.07.2021 12:54 Ответить
13.07.2021 11:59 Ответить
"Если мы хотим развивать украиноязычный контент, то должны вкладывать в это деньги", - Зеленский - Цензор.НЕТ 811
13.07.2021 11:59 Ответить
а ты хочешь, падла? или еще что важнее, шефиру это нужно?
13.07.2021 12:00 Ответить
А за російськомовний контент Х..ло приплачує?
13.07.2021 12:01 Ответить
Конечно приплачивает, причем на это выделяют огромные деньги, конечно не на весь русскоязычный контент, а только на «правильный».
13.07.2021 12:09 Ответить
а нам єта невигодно, панімаєте наш ринок в расії. так что мова 95й квартал не годує
13.07.2021 12:01 Ответить
Ключове слово "якщо".
Судячи з усього, вам, малоросам, українська мова не потрібна
13.07.2021 12:04 Ответить
от шо значит умище!
или ето он случайно догадался?
13.07.2021 12:07 Ответить
просто хочет бабла поднять и на этом
13.07.2021 12:44 Ответить
Украинские автомобили уже освобождали от налогов.
И шо?
13.07.2021 12:07 Ответить
Если мы хотим развивать украиноязычный контент, то должны вкладывать в это деньги.-Таки да. Но денег нет.
13.07.2021 12:16 Ответить
Вы, лохи 73-процентные, несите ваши денежки! А мы подумаем, как нам их распилить!) А вашу мову..., ну далі ви й самі знаєте. Ми вам в кварталі про це вже неодноразово пєтросяніли.
13.07.2021 12:17 Ответить
Хто тобі Косоворотка вже повірить. Не чіпайте брудними руками те, що зробили у минулому скликанні Верховної Ради. Не провокуйте українців. В Україні має бути україномовний контент, хоч який би він не був. Але сам президент до президента і вже як гарант нашої Конституції робив тільки російськомовний контент для сусіда за українські гроші. Ось таке його "українське" нутро, так 73%?
13.07.2021 12:20 Ответить
сейчас по ради дают отличный украинский музыкальный контент, и все благодаря тому, что Порох ввел квоты на украинские песни.. молодые украинские исполнители начали отличную современную музыку.. просто отличную!
13.07.2021 12:20 Ответить
А что ещё кто то смотрит на этот контент по зомбоящику? Ха ха чмечные
13.07.2021 12:26 Ответить
Нужно развивать отрасль дублеров перевода. И больше брать нашим каналам лучших шоу и передач и фильмов и сериалов с США и Великобритании и вообще Запада и делать качественные переводы. А еще нужно делать субтитры английские слов в слово, чтобы люди запоминали английский.
13.07.2021 12:47 Ответить
Не має продовження: щоб не здохнуть треба їсти, щоб не задихнуться треба дихати... !)))
13.07.2021 12:57 Ответить
Мені цікаво, а хто має вкладати гроші в Україні в україномовний контент кацапи, чи угорці? А може китаці, чи японці з німцями? Чи євреї???
13.07.2021 13:20 Ответить
а сваты и слуга народа на украинском сняты? теоретизировать ты можешь много, только вот от политики пороха был виден реальный и сильный эффект по появлению украинской музыки
13.07.2021 14:07 Ответить
 
 