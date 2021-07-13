Прежде чем повышать тарифы на грузовые перевозки, УЗ должна показать их структуру, – глава представительства "АрселорМиттал Кривой Рог" в Киеве Ткаченко

"Укрзалізниця" должна не повышать в очередной раз тарифы на грузовые перевозки, а разделиться на два направления – грузовых и пассажирских перевозок, и показать структуру тарифов.

К тому же, необходимость повышения тарифов вызвана, в первую очередь, дотированием пассажирского сегмента, средства на который должны закладываться в государственном бюджете. Об этом заявил глава представительства "АрселорМиттал Кривой Рог" в Киеве Владимир Ткаченко.

"Общеизвестный факт, что пассажирские перевозки дотируются именно перевозками грузовыми. И не одмн раз уже были предложения, УЗ эту идею поддержала, чтобы разъединить эти два направления - чтобы мы все видели и понимали, сколько нужно средств, чтобы поддерживать наших граждан, которые используют УЗ . И в каком количестве закладывать эти средства в государственный бюджет ", - пояснил он.

Но, по его убеждению, необходимо понимать, куда именно идут деньги, которые зарабатывает УЗ на грузоперевозках. Ведь очередное повышение тарифов приведет только к тому, что компания будет терять клиентов.

"Все мы заинтересованы, чтобы УЗ работала хорошо и была эффективной. Но мы должны понимать, что когда начинается рост цен, то клиенты УЗ начинают искать другие возможности – например, сокращать перевозки, или отдавать предпочтение автомобильным. Поэтому рост тарифов не ведет к росту активности бизнеса ", - заявил Ткаченко.

Напомним, Министерство инфраструктуры выступило с предложением повысить тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом. Согласно проекту, внеклассные грузы предлагают приравнять к грузам 1-го класса, а для 1 и 2 классов тарифы просто повысят - на 30% и 15% соответственно.

Комментируя это решение, экономист Борис Кушнирук отметил, что за все годы независимости руководители всех уровней рассматривали "Укрзалізницю" исключительно как инструмент обогащения, поэтому неизвестно, куда исчезают средства, которые зарабатывает компания. Чтобы информация о финансовых потоках стала прозрачной, необходимо провести реформу компании, отказаться от практики кросс-субсидирования, и только потом – говорить о повышении тарифов.

В свою очередь президент Ассоциации "Укрведтранс", в которую входят операторы грузовых ж/д перевозок, Наталья Петриченко заявила, что повышение тарифов на грузовые перевозки приведет к удорожанию товаров, поставляемых по железной дороге. А если "Укрзалізниця" не улучшит качество услуг, ее клиенты-грузоотправители будут искать альтернативные виды транспорта для перевозки грузов.