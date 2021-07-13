Зеленский о статье Путина об Украине: Могу позавидовать, что президент РФ потратил столько часов на такую работу. А для нашей встречи у него времени не хватает
Президент РФ Владимир Путин потратил очень много времени на сбор данных для своей вчерашней статьи об Украине, написанной на украинском языке.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами после выступления на форуме "Украина 30. Гуманитарная политика", информирует Цензор.НЕТ.
"Считаю, если президент России уже начал писать на украинском языке, значит мы все правильно делаем. В этом направлении я поддерживаю это решения. У меня не было времени прочитать всю данную статью, но те части, которые я прочитал, я увидел там глубокую работу. Действительно президент РФ потратил много времени, там много архивной работы. Я могу только позавидовать, что президент такой большой страны может себе позволить потратить столько времени на такой объем такой детальной работы", - отметил Зеленский.
"Что касается настоящего времени, мы постоянно говорим о нашей встрече, и на встречу (Путина и Зеленского. - Ред.) у президента РФ что-то не хватает времени. Я просто не знал, на что он тратит свое время, теперь я вижу результат. Мне кажется, что некоторые вещи, о которых он писал, мы могли бы проговорить. Я бы предоставил ему много материала, которым также можно воспользоваться для написания следующих статей", - добавил глава государства.
Он также подчеркнул, что раз статья Путина была написала на украинском языке, Украина должна каким-то образом ответить на нее.
"Я подумаю", - резюмировал он.
Прочитал эту *********** и не заметил какой-то особой архивной работы. Хотя для Зе может это и недоступная вершина Он больше по музыке.
Даже трутень Ющенко, - образец трудолюбия, по сравнению с зе-банатом!
Так что для государства было бы лучше, если бы оно просто курило айкосы и таскалось по всяким местам отдыха, а не позорило Украину всякими своими безумными видиками.
Пускай теперь Зеля напишет чтатью в ответ на Путинскую!
Александр Палий пишет, первая ложь - пуйло утверждает, что в Киеве и Чернигове во времена Киевского государства жили какие-то другие племена, кроме славянских, намек на угро-финнов, которые заселяли в то время весь европейский центр нынешней эрэфии.
Ясно, что это полная и бессмысленная ложь. Финно-угры - это история рассеи, но не Украины и даже не Беларуси.
Историк отмечает, ложь № 2. пуйло вспомнило князя Боброка Волынского, который действительно спас московского князя Дмитрия Донского от разгрома татарами.
Однако забыл сказать, что на самом деле московиты тогда дрались не за освобождение от Ордынского ига, а за хана Тохтамыша.
Ложь №3. пуйло утверждает, что «Вплоть до середины XV века сохранялось единое церковное управление». И забыл сказать, что именно московия неканонически выделила московскую митрополию из Киевской митрополии, и, соответственно, Константинопольского патриархата.
Ложь № 4. пуйло утверждает, что «свои войска на соединение с Мамаем вёл Великий князь Литовский Ягайло - сын тверской княжны», и забывает сказать, что, когда 1382 московский князь бежит от Тохтамыша и тот сжигает москву, защищать ее остается литовский же князь Остей.
Ложь №5. пуйло пишет, что Богдан Хмельницкий требовал у поляков, чтобы «воевода Киевский был народа русского», однако забыл сказать, как казаки называли в то время предков русских. А называли они их «московскими людьми» или «московитами», чему есть масса письменных подтверждений. Кстати, в посольском приказе на москве в 17 веке были переводчики с украинского языка.