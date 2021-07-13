РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8520 посетителей онлайн
Новости
6 611 59

Зеленский о статье Путина об Украине: Могу позавидовать, что президент РФ потратил столько часов на такую работу. А для нашей встречи у него времени не хватает

Зеленский о статье Путина об Украине: Могу позавидовать, что президент РФ потратил столько часов на такую работу. А для нашей встречи у него времени не хватает

Президент РФ Владимир Путин потратил очень много времени на сбор данных для своей вчерашней статьи об Украине, написанной на украинском языке.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами после выступления на форуме "Украина 30. Гуманитарная политика", информирует Цензор.НЕТ.

"Считаю, если президент России уже начал писать на украинском языке, значит мы все правильно делаем. В этом направлении я поддерживаю это решения. У меня не было времени прочитать всю данную статью, но те части, которые я прочитал, я увидел там глубокую работу. Действительно президент РФ потратил много времени, там много архивной работы. Я могу только позавидовать, что президент такой большой страны может себе позволить потратить столько времени на такой объем такой детальной работы", - отметил Зеленский.

"Что касается настоящего времени, мы постоянно говорим о нашей встрече, и на встречу (Путина и Зеленского. - Ред.) у президента РФ что-то не хватает времени. Я просто не знал, на что он тратит свое время, теперь я вижу результат. Мне кажется, что некоторые вещи, о которых он писал, мы могли бы проговорить. Я бы предоставил ему много материала, которым также можно воспользоваться для написания следующих статей", - добавил глава государства.

Он также подчеркнул, что раз статья Путина была написала на украинском языке, Украина должна каким-то образом ответить на нее.

"Я подумаю", - резюмировал он.

Читайте также: Маркарова о статье Путина об Украине: Набор советских и имперско-российских клише, не имеющих ничего общего с реальностью

Автор: 

Зеленский Владимир (21697) путин владимир (32068)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Ты вообще времени на работу не тратишь. Айкосы, видосики, игровые автоматы и отдых от вышеперечисленного
показать весь комментарий
13.07.2021 12:18 Ответить
+16
у него шиза маниакальная встретится с ****** и взглянуть ему в очело
показать весь комментарий
13.07.2021 12:20 Ответить
+15
еще 2 года и 9 месяцев(((
показать весь комментарий
13.07.2021 12:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ты вообще времени на работу не тратишь. Айкосы, видосики, игровые автоматы и отдых от вышеперечисленного
показать весь комментарий
13.07.2021 12:18 Ответить
так это и есть "работа" бесноватого вовки-шута: раньше оно в банях та корпоративах плясало в туфлях на каблуках перед фуйлом и ему подобных, вот и сейчас "по старой памяти" - ему не терпится стать на колени и исполнить свою роль шута..
показать весь комментарий
13.07.2021 12:26 Ответить
Стаття Путіна це реакція на провал імперської політики Путіна, обкакались скрізь, в т.ч. на Кавказі, Середній Азії, наступ талібів- Великий Халіфат, турки і їх Великий Туран, , удавка, зашморг США на шиї РФ..?. А тут є вихід- о лоха развесті, братішка же ж , добродушний, лоховатий і як казав Лукін про неможливість залишати атомну зброю Україні: " Они как дети..." , локшину навішають, общая у нас Історія мол, корні, ми вас любимо, або давай братаємося , або віддавай все , землю, воно ж не твоє...30 річниця незалежності України їм очі коле, земля горить під ногами імперської РФ-Імперії Зла!
показать весь комментарий
13.07.2021 14:42 Ответить
"Считаю, если президент России уже начал писать на украинском языке, значит мы все правильно делаем. В этом направлении я поддерживаю это решения." - А ось вам і мир в очах Х..ла!
показать весь комментарий
13.07.2021 12:18 Ответить
еще 2 года и 9 месяцев(((
показать весь комментарий
13.07.2021 12:19 Ответить
меньше. и намного
показать весь комментарий
13.07.2021 12:22 Ответить
Нічого особистого, але козєля завершує третій оберт спіралі президентства країни. І мусив би в районі НР 21 уже злетіти з крісла. Багато літерок писати, але кожен може простежити тенденцію - бунт, на піку вибори (нарід голосує як ідіот, точно в протифазі цілям бунту) - повна каденція -знову ідіотський вибір (протифаза незадоволення президентом, що був) з мирною передачею влади - в кінці бунт... І так завершується 3 звой спіралі козєлєю. Порівнявши термін при владі чучми (що завершив 1 коло) в пропорціі до євнуховоча, і переклавши на шмарклю - то виходило йому десь 17 місяців. Щось затримався, видно пандемія пригальмувала тенденцію
показать весь комментарий
13.07.2021 12:52 Ответить
а можна зробити як у дядечка Сі - довічно, або домовитися з Х..лом про загострення боїв на Донбасі і військовий стан може продовжити цей термін.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:24 Ответить
у него шиза маниакальная встретится с ****** и взглянуть ему в очело
показать весь комментарий
13.07.2021 12:20 Ответить
Здається мені, там одним поглядом діло не закінчиться...
показать весь комментарий
13.07.2021 12:41 Ответить
в чем ты еще ***** завидуешь, дурень?
показать весь комментарий
13.07.2021 12:22 Ответить
Зеленський щодо статті Путіна про Україну: Можу позаздрити, що президент РФ витратив стільки годин на таку роботу. А для нашої зустрічі у нього часу не вистачає - Цензор.НЕТ 1309
показать весь комментарий
13.07.2021 12:27 Ответить
показать весь комментарий
13.07.2021 12:30 Ответить
та не завидует (хиба трошки ))) а сильно обижается (аж бульба с носа))) шо на что-то есть время а на него неотразимого забили )))) брошенка короче ))))
показать весь комментарий
13.07.2021 12:28 Ответить
Действительно президент РФ потратил много времени, там много архивной работы. Я могу только позавидовать, что президент такой большой страны может себе позволить потратить столько времени на такой объем такой детальной работы", - отметил Зеленский. Источник: https://censor.net/ru/n3276754

Прочитал эту *********** и не заметил какой-то особой архивной работы. Хотя для Зе может это и недоступная вершина Он больше по музыке.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:22 Ответить
Які обирали, такого і обрали. Селяві.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:27 Ответить
Люто плюсую
показать весь комментарий
13.07.2021 12:38 Ответить
українцям - стидно (соромно), хохлам і адиннанаод - па-прикольно (тобто - ні! хочуть ще...)
показать весь комментарий
13.07.2021 12:38 Ответить
Їм не сором, вони вже про це забули. І судячи з рейтингів, ознак одужання хворого на всю голову наріда - нема і не передбачається.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:40 Ответить
вова у нас вєсь в госудаственних дєлах, акі пчєла, єму некогда думать даже! бєнє дай, бабло разпілі, і єщьо гад парашенка спати не дає
показать весь комментарий
13.07.2021 12:23 Ответить
що ти, зелений довбодятел ще хочеш від хvйла? Щоб він тебе обіссяв, чи може сходив на твою макітру по великому? Тошнить вже від цього "нам треба зустрітися"
показать весь комментарий
13.07.2021 12:24 Ответить
Ви думаєте що цього не було? Впевнений, що то ще і не найгірше, що траплялось з тим блазнем при дворах двох ублюдків. Бо шмаркля - то зовсім не Труфальдіно.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:37 Ответить
зе-банько уже половину срока оттрубил, но рабоатать даже не начинал.

Даже трутень Ющенко, - образец трудолюбия, по сравнению с зе-банатом!
показать весь комментарий
13.07.2021 12:25 Ответить
Да пусть лучше и не начинает работать, он ведь никакого представления о том, что такое управление государством, а тем более что такое оборонная сфера и международная политика не имеет от слова вообще, а из-за своей природной тупости, а также общей неграмотности уже таких представлений, а тем более умений не получит.
Так что для государства было бы лучше, если бы оно просто курило айкосы и таскалось по всяким местам отдыха, а не позорило Украину всякими своими безумными видиками.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:55 Ответить
Где там глубокая работа? Там сплошная ложь и манипуляции. Блеать,ну что за придурок.😵
показать весь комментарий
13.07.2021 12:25 Ответить
Це вибір наріду, 3/4 активних дорослих громадян України. Діагноз суспільству. І вирок країні.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:33 Ответить
Даже комментировать этот скулеж противно . Бубас расстраивается , что дупа х.ла как следует на зализана ? Иначе трудно представить , для чего нужна эта встреча .
показать весь комментарий
13.07.2021 12:26 Ответить
ЗЄ так коментує статтю Х...ла наче сам дав йому ідею викласти її украхнською мовою.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:28 Ответить
Зеля пхнеться в дупу ***** і нас тягне туди. Зебіли, кого ви обрали в президенти?
показать весь комментарий
13.07.2021 12:31 Ответить
Яке воно ***#yте, на всю голову, і яке сцикливе. Втім, очикувати іншу реакцію придворного шута на епістолярні висрання свого царя, то марні сподівання.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:32 Ответить
Дебил, блд...
показать весь комментарий
13.07.2021 12:35 Ответить
"На ваш вопрос ми отвєтім в слєдующєй научной работє"
показать весь комментарий
13.07.2021 12:35 Ответить
нужно быть дебилом, что бы поверить в эту чушь: ЗЕЛЕНСКИЙ ЧТО-ТО ЧИТАЛ, ТЕМ БОЛЕЕ В ЧУШЬ, ЧТО ЗЕЛЕНСКИЙ ЧИТАЛ СТАТЬЮ *****
показать весь комментарий
13.07.2021 12:37 Ответить
Що воно меле? Від коксу мозок геть висох у нашої шмарклі
показать весь комментарий
13.07.2021 12:38 Ответить
Бубося приревновал *уйла к написанию реферата для 9-го класса урюпенской школы #1. Она там одна. А бубочке, чтобы очко для целования подставить, времени уже и не хватило. Ниплакай, Буба, щас тебе сам шестьорка *уйла ,д'ерьмак , дозу подаст. И ты опять весело будешь хрыпачить очередную хню!
показать весь комментарий
13.07.2021 12:39 Ответить
побегай за ним побольше! ты президент Украины или клоун еще?
показать весь комментарий
13.07.2021 12:39 Ответить
Тут як раз співпало. І передбачити це 3/4 активного населення - то аж ніяк не було можливо. Тепер наступний буде якась ківа, або добкін молодший. Скажете неможливо? Я теж про козєлю так думав...
показать весь комментарий
13.07.2021 12:56 Ответить
А для нашей встречи у него времени не хватает/ Четыреждыуклонист молчит о чём он собирается говорить с Путиным. Путин сто раз говорил : РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе, поскольку "не является участником конфликта", - Песков. Единственным правильным шагом для Украины по Донбассу будет прямой диалог с "ЛДНР", - Песков/ Разве что о Порошенко. Порошенко - враг номер один для Зеленского. Порошенко до сих пор - враг № 1 у Путина . Зеленскому есть чем порадовать Путина . Экспертиза голосов Байдена и Порошенко согласована Зеленским в интересах Коломойского.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:43 Ответить
два "глубоких" знатока украинской истории - кремлевский гебист и клоун-членограй
показать весь комментарий
13.07.2021 12:43 Ответить
Зеленській -то знущання з України.Закрийте вже йому хтось там рота,бо немає сили читати оце.Вже третій рік писюніст мріє стати рачки перед хутіним,але той все ні як йому побачення не назначить,а шмаркля ще публічно плачеться з цього приводу.Може вже пора українцям поставити рачки цього вилупка і зробити те ,що він так чекає від *****?
показать весь комментарий
13.07.2021 13:04 Ответить
Он не фашист! Он -ПАЦИФИСТ!
показать весь комментарий
13.07.2021 14:13 Ответить
"Злые языки" утверждают, что Пука не писал никакой статьи, просто опубликовали бред Суркова из фуфлятины о "Русском мире"
показать весь комментарий
13.07.2021 13:05 Ответить
І дійсно, що тільки Голобородько не робив, щоб дядьо вова-терорист і вбивця звернув на нього увагу: і повією назвав Україну, і Томос термосом і надів косоворотку і на кожній сесії ставить палки в мовний закон, не дав ні одного замовлення оборонпрому і збільшив квоти на російську мову на телебаченні і своїй "квартальній" і "сватовській" продукції, і героїв російсько-української війни закрив.. а він не оцінив, не побачив, хоч бери і плякай.
показать весь комментарий
13.07.2021 13:14 Ответить
показать весь комментарий
13.07.2021 13:24 Ответить
Це вже навіть не смішно. Кожен день перебування при владі в Україні оцього криворізького безграмотного тупого наркомана , це на весь світ ганьба і позорище якого не було при жодному попередньому президентові України. Тепер став очевидний факт про те, що Зеленський абсолютно не адекватний . Наркотична залежність Зеленського прогресує, і ми всі маємо терміново думати що з цим робити.
показать весь комментарий
13.07.2021 13:26 Ответить
Не.... дружище .Каждый день пребывания во власти Зеленского делает Украину -ЛУЧШЕ! Ганьба и Позорище ,очень хорошо действуют на народ ,такому подвергшийся!.Какой прекрасный урок всему украинскому народу ,в очередной раз не сдавшему испытание на способность развиваться ,а не выживать. Путин и Зеленский ,это два Божественных вразумляющих ляща по пыхатой недоученной хохлятской самонадеянности и отчужденности. СлаваУкраине!Сало не для кацапа.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:21 Ответить
Этот позор Украины уже не знает как выпросить у х-ла аудиенцию.
показать весь комментарий
13.07.2021 13:27 Ответить
Ни хрена они сами не пишут - грамотность не позволяет! Там созданы целые "НИИ" для распространения подобных пасквилей...
показать весь комментарий
13.07.2021 13:28 Ответить
Все верно.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:32 Ответить
Я не сторонник Зе, но нельзя не признать. что тут он потроллил Путина знатно.
показать весь комментарий
13.07.2021 13:31 Ответить
Чем ,*** ,он ПОТРОЛИЛ! Путина! Оба в историю,не вошли ,а влипли по помидоры.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:35 Ответить
А чё? Хорошая идея!
Пускай теперь Зеля напишет чтатью в ответ на Путинскую!
показать весь комментарий
13.07.2021 13:39 Ответить
хахалох, мандель попроси - она тебе напишет такую статью, красивей чем ее жопа ( І )
показать весь комментарий
13.07.2021 14:14 Ответить
Факт в том,что евреи Израиля не щадят своего противника. И дай им волю,они бы ни одного араба или любого другого противника ,в живых не оставили НИ ЗА ЧТО!,как требует и гласит их история(описанная в ТОРЕ) (ну *** буквально ни в чем не отличаются от менее продвинутых версий,но менее Богохранимых народов!) И англосаксонская версия опять же навязанная скиловым еврейством ,просто сквозит багами и дырами! Но нам попался в лабеты власти очень своеобразно ...корыстный еврей ,(не брезгующий ничем ,кроме идеалов внушаемых с детства своей мамой)для которого национальность,гражданство,законность ,идеология незаконны в любой версии .
показать весь комментарий
13.07.2021 14:50 Ответить
А Зе все ще хоче дивитися в очі рашафюреру. Чи може ж все таки бажає прозвітувати про зроблену роботу наодинці, без свідків. На всякий випадок.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:52 Ответить
историк, политолог Александр Палий на своей странице в Facebook развенчал пять главных тезисов, которые озвучил в своей статье об Украине и рассее узурпатор эрэфии карла пуйло.
Александр Палий пишет, первая ложь - пуйло утверждает, что в Киеве и Чернигове во времена Киевского государства жили какие-то другие племена, кроме славянских, намек на угро-финнов, которые заселяли в то время весь европейский центр нынешней эрэфии.
Ясно, что это полная и бессмысленная ложь. Финно-угры - это история рассеи, но не Украины и даже не Беларуси.

Историк отмечает, ложь № 2. пуйло вспомнило князя Боброка Волынского, который действительно спас московского князя Дмитрия Донского от разгрома татарами.
Однако забыл сказать, что на самом деле московиты тогда дрались не за освобождение от Ордынского ига, а за хана Тохтамыша.
Ложь №3. пуйло утверждает, что «Вплоть до середины XV века сохранялось единое церковное управление». И забыл сказать, что именно московия неканонически выделила московскую митрополию из Киевской митрополии, и, соответственно, Константинопольского патриархата.

Ложь № 4. пуйло утверждает, что «свои войска на соединение с Мамаем вёл Великий князь Литовский Ягайло - сын тверской княжны», и забывает сказать, что, когда 1382 московский князь бежит от Тохтамыша и тот сжигает москву, защищать ее остается литовский же князь Остей.
Ложь №5. пуйло пишет, что Богдан Хмельницкий требовал у поляков, чтобы «воевода Киевский был народа русского», однако забыл сказать, как казаки называли в то время предков русских. А называли они их «московскими людьми» или «московитами», чему есть масса письменных подтверждений. Кстати, в посольском приказе на москве в 17 веке были переводчики с украинского языка.
показать весь комментарий
13.07.2021 19:30 Ответить
 
 