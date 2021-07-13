В сентябре два института НАН Украины представят разработку украинской вакцины от COVID-19, - Ляшко

Ученые из двух институтов Национальной академии наук - Института биохимии и Института биологии клетки - в сентябре должны завершить исследования и представить разработки украинской вакцины от COVID-19.

Об этом в интервью "Суспільному" заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Первые два института Национальной академии наук (Институт биохимии им.А.В.Палладина, Института биологии клетки. - Ред.) получили финансирование из государственного фонда научных исследований. Они в сентябре должны завершить свои научные исследования и представить довакцинный штамм, который может использоваться в производстве вакцин. Есть отдельно коммерческая организация, которая также разрабатывает вакцину. Плюс мы как Министерство здравоохранения договариваемся о трансфере технологий на территорию Украины, которые позволят достаточно быстро без дополнительных клинических испытаний начать производство вакцины в Украине", - рассказал министр.

По словам Ляшко, в сентябре должны заслушать результаты научных исследований львовского и киевского институтов, которые занимаются разработкой вакцин и получили государственное финансирование в размере около 10 млн гривен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Три центра массовой вакцинации в Харькове начали работать ежедневно, - ОГА