1 540 4

В сентябре два института НАН Украины представят разработку украинской вакцины от COVID-19, - Ляшко

Ученые из двух институтов Национальной академии наук - Института биохимии и Института биологии клетки - в сентябре должны завершить исследования и представить разработки украинской вакцины от COVID-19.

Об этом в интервью "Суспільному" заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Первые два института Национальной академии наук (Институт биохимии им.А.В.Палладина, Института биологии клетки. - Ред.) получили финансирование из государственного фонда научных исследований. Они в сентябре должны завершить свои научные исследования и представить довакцинный штамм, который может использоваться в производстве вакцин. Есть отдельно коммерческая организация, которая также разрабатывает вакцину. Плюс мы как Министерство здравоохранения договариваемся о трансфере технологий на территорию Украины, которые позволят достаточно быстро без дополнительных клинических испытаний начать производство вакцины в Украине", - рассказал министр.

По словам Ляшко, в сентябре должны заслушать результаты научных исследований львовского и киевского институтов, которые занимаются разработкой вакцин и получили государственное финансирование в размере около 10 млн гривен.

Якого року?
13.07.2021 12:22 Ответить
Очередной фуфломецин...зоопарк вакцин увеличивается...
13.07.2021 12:45 Ответить
"Спутник-Ze"изобретают. во всем мире на создание вакцин выделялись миллиарды, у нас кто-то решил, что фуфломицин для овец можно создать за 400к $.
13.07.2021 13:10 Ответить
Виктор коли себе обе, и все запреты и границы падут ниц перед тобой.
13.07.2021 13:49 Ответить
 
 