Украинец, который первым в мире стал производить очки из кофе: "Очень круто, когда есть опыт родителей, который можно продолжить"

Украинец Максим Гавриленко, который первым в мире стал делать оправы для очков из кофейного жмыха, радуется тому, что ему удалось не только продолжить дело родителей, но и создать уникальный продукт.

Все об очках Максим знает еще с детства, ведь его родители всю жизнь посвятили этому делу – они работали на крупнейшем в Украине оптико-механическом заводе. Далее была семейная мастерская по ремонту очков и ежедневная работа в ней. Так Максим стал настоящим профессионалом в этом деле.

"Я этого не понимал, но сейчас понимаю, что это очень круто, когда есть опыт родителей, который можно продолжить и нести это через поколения", - сказал он.

При этом Максим отметил, что отец сначала не поддержал его идею, что еще больше подстегнуло изобретателя.

"Отец наоборот говорил: "Ты занимаешься полной фигней, у тебя ничего не получится. Кофе? Есть пластик, давай делать очки из пластика и не занимайся ерундой". И как раз это меня очень классно стимулировало. Я такой: "Я покажу, типа, я могу"", - сказал он.

Сейчас Максим наконец получил отцовское признание и очень радуется, ведь семейное дело живет, еще и завоевывает мир.

