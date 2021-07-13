Украинец, который первым в мире стал производить очки из кофе: "Очень круто, когда есть опыт родителей, который можно продолжить"
Украинец Максим Гавриленко, который первым в мире стал делать оправы для очков из кофейного жмыха, радуется тому, что ему удалось не только продолжить дело родителей, но и создать уникальный продукт.
Об этом он рассказал в рамках проекта "Робимо українське", который подготовила группа "Метинвест" к своему 15-летию.
Все об очках Максим знает еще с детства, ведь его родители всю жизнь посвятили этому делу – они работали на крупнейшем в Украине оптико-механическом заводе. Далее была семейная мастерская по ремонту очков и ежедневная работа в ней. Так Максим стал настоящим профессионалом в этом деле.
"Я этого не понимал, но сейчас понимаю, что это очень круто, когда есть опыт родителей, который можно продолжить и нести это через поколения", - сказал он.
При этом Максим отметил, что отец сначала не поддержал его идею, что еще больше подстегнуло изобретателя.
"Отец наоборот говорил: "Ты занимаешься полной фигней, у тебя ничего не получится. Кофе? Есть пластик, давай делать очки из пластика и не занимайся ерундой". И как раз это меня очень классно стимулировало. Я такой: "Я покажу, типа, я могу"", - сказал он.
Сейчас Максим наконец получил отцовское признание и очень радуется, ведь семейное дело живет, еще и завоевывает мир.
Увидеть полную версию выпуска о Максиме Гавриленко и других украинцах, меняющих представление об Украине в мире, можно на сайте проекта "Робимо українське" компании "Метинвест".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ты лошара купил галстук за 100 баксов..а там за углом он стоит 500...
просто на глаза попалась прикольная фотожаба )))))))
...
Кофе это что то типа пальцы веером...