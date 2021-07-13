РУС
Украинец, который первым в мире стал производить очки из кофе: "Очень круто, когда есть опыт родителей, который можно продолжить"

Украинец Максим Гавриленко, который первым в мире стал делать оправы для очков из кофейного жмыха, радуется тому, что ему удалось не только продолжить дело родителей, но и создать уникальный продукт.

Об этом он рассказал в рамках проекта "Робимо українське", который подготовила группа "Метинвест" к своему 15-летию.

Все об очках Максим знает еще с детства, ведь его родители всю жизнь посвятили этому делу – они работали на крупнейшем в Украине оптико-механическом заводе. Далее была семейная мастерская по ремонту очков и ежедневная работа в ней. Так Максим стал настоящим профессионалом в этом деле.

"Я этого не понимал, но сейчас понимаю, что это очень круто, когда есть опыт родителей, который можно продолжить и нести это через поколения", - сказал он.

При этом Максим отметил, что отец сначала не поддержал его идею, что еще больше подстегнуло изобретателя.

"Отец наоборот говорил: "Ты занимаешься полной фигней, у тебя ничего не получится. Кофе? Есть пластик, давай делать очки из пластика и не занимайся ерундой". И как раз это меня очень классно стимулировало. Я такой: "Я покажу, типа, я могу"", - сказал он.

Сейчас Максим наконец получил отцовское признание и очень радуется, ведь семейное дело живет, еще и завоевывает мир.

Увидеть полную версию выпуска о Максиме Гавриленко и других украинцах, меняющих представление об Украине в мире, можно на сайте проекта "Робимо українське" компании "Метинвест".

Топ комментарии
+17
це до кацапів, вони на цьому матеріалі спеціалізуються, а цей хлопець молодець
13.07.2021 12:38 Ответить
+11
ой простите...не совсем по теме...но про очки ))))
просто на глаза попалась прикольная фотожаба )))))))
Украинец, который первым в мире стал производить очки из кофе: "Очень круто, когда есть опыт родителей, который можно продолжить" - Цензор.НЕТ 3831

...
13.07.2021 12:41 Ответить
+4
мабуть єкологічно
13.07.2021 12:39 Ответить
можно ещё из навоза...
13.07.2021 12:31 Ответить
це до кацапів, вони на цьому матеріалі спеціалізуються, а цей хлопець молодець
13.07.2021 12:38 Ответить
А какой в этом практический смысл?
13.07.2021 12:37 Ответить
мабуть єкологічно
13.07.2021 12:39 Ответить
Это что то типа...
Ты лошара купил галстук за 100 баксов..а там за углом он стоит 500...
13.07.2021 12:51 Ответить
Глупый вопрос. Кофейный жмых можно получить бесплатно. Но самое главное это мировой тренд на экологичность. У этой компании большое будущее. И последний практический плюс в том, что продукт украинский.
13.07.2021 13:45 Ответить
ой простите...не совсем по теме...но про очки ))))
просто на глаза попалась прикольная фотожаба )))))))
Украинец, который первым в мире стал производить очки из кофе: "Очень круто, когда есть опыт родителей, который можно продолжить" - Цензор.НЕТ 3831

...
13.07.2021 12:41 Ответить
13.07.2021 16:31 Ответить
Есть биопластики с гораздо более дешевым исходным сырьем...кукуруза...тростник...
Кофе это что то типа пальцы веером...
13.07.2021 12:50 Ответить
В Украине пластик из кофе?? На еше из ананасов попробовать пластик делать..может еще дороже получится..
13.07.2021 12:54 Ответить
Однозначно он сделал мир лучше своим изобретением(нет)
13.07.2021 13:49 Ответить
А що зробив ти?)
13.07.2021 14:06 Ответить
Марка Ochis.
13.07.2021 15:09 Ответить
Это же бизнес. Человек зарабатывает деньги, вносит вклад в экономику, обеспечивает еще кого-то работой. Это в любом случае плюс, если он не грабит, из бюджета не ворует и так далее. У потребителя есть право не покупать, если не нравится товар или цена, и тем самым говорить свое "фе".
13.07.2021 15:11 Ответить
 
 