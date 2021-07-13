РУС
С 16 июля в киевском Центре вакцинации от COVID-19 украинцы в возрасте 60+ смогут привиться вакциной Comirnaty/Pfizer, - КГГА

По желанию жители столицы от 60 лет и старше с 16 июля смогут, кроме вакцины CoronaVac, прививаться вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech в Центре вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Она отметила, что соответствующая запись уже открыта в системе HELSI.ME, поэтому можно зарегистрироваться на вакцнацию по ссылке и прийти на строго определенное время. Также директор Департамента отметила, что кроме вакцины производства Pfizer, для людей 60+ остается доступным и CoronaVac производства Sinovac.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцина Comirnaty/Pfizer уже доступна в центрах массовой вакцинации, - Минздрав

"Большая просьба к киевлянам: донесите эту информацию до своих старших родственников. В случае необходимости - помогите им записаться, ведь не все пожилые люди "дружат" с гаджетами. Также неплохо будет, если вы зарегистрируетесь на прививку и сами: с одной стороны, сопровождать на вакцинацию близкого человека, а с другой - также получите защиту от COVID-19. Однако напоминаю: в Центре вакцинации от COVID-19 украинцев, моложе 60 лет прививают вакциной CoronaVac", - отметила Гинзбург.

Напомним, 12 июля, в Минздраве заявили, что COVID-вакцину Comirnaty от Pfizer-BioNTech теперь будут использовать для проведения прививок в центрах массовой вакцинации, где она будет доступна ВСЕМ желающим с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями.

Также читайте: Pfizer вскоре объявит о необходимости третьей дозы вакцины для более устойчивого иммунитета, - Washington Post

Тем временем, координатор вакцинации в Киеве Василий Животенюк сообщил, что в столицу не поступило ни одной дозы Pfizer для прививки желающих.

