"Мы делаем все для того, чтобы в украинском парламенте были граждане Украины", - Зеленский
В Раде есть нардепы, у которых кроме украинского гражданства есть несколько паспортов. Сейчас идет работа над этим вопросом.
Об этом во время Всеукраинского форума "Украина 30. Гуманитарная политика" заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"У нас были в украинском парламенте представители России. И это был не секрет. Мы делаем все для того, чтобы в украинском парламенте были граждане Украины. Я знаю, что у некоторых граждан Украины в украинском парламенте еще осталось другое гражданство, это не вопрос сегодняшнего форума, но поверьте, мы над этим тоже очень сильно работаем. Если они граждане Украины, они должны быть гражданами Украины, а не нескольких стран и владельцами нескольких гражданств или паспортов", - отметил Зеленский.
Отвечая на вопрос, намекает ли глава государства на кого-то конкретно, Президент ответил: "Я уже, честно говоря, где-то год ни на что не намекаю, а говорю то, что думаю".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
у самого преЗЕка, только украинский паспорт ?
не смешите меня !!!!
чиновник ответственно заявил, что MAYBACH, 5-этажную виллу с бассейном и проститутками в нем... ему подкинули во время обыска.
Приложение к журналу № 39058/41 от 8.IX.41г. Распоряжения об обращении с советскими военнопленными во всех лагерях военнопленных
...
II. Обращение с лицами отдельных национальностей.
В соответствии с ранее изданными приказами в тылу (в генерал-губернаторстве и в 1-м военном округе) точно так же, как в лагерях империи, уже произошло разделение военнопленных по признаку их национальной принадлежности. При этом имеются в виду следующие национальности: немцы (фольксдойче), украинцы, белорусы, поляки, литовцы, латыши, эстонцы, румыны, финны, грузины.
В тех случаях, когда это разделение из особых соображений еще не было произведено, нужно его при первой возможности произвести. Это особенно относится к новым военнопленным, попадающим в военные округа.
Лица следующих национальностей должны быть отпущены на родину; немцы (фольксдойче), украинцы, белорусы, латыши, эстонцы, литовцы, румыны, финны. О порядке роспуска этих военнопленных доследуют особые приказы.
В тех случаях, когда есть основания предполагать, что отдельные лица этих национальностей в соответствии с их убеждениями могут оказаться опасными для Германии и для национал-социализма, их следует исключить из ряда отпускаемых военнопленных и с ними следует поступить в соответствии с изложенным в разделе III.
ум 5 летнего ребенка, который не умеет фильтровать базар и думать на одно слово вперед...
но повыеживаться перед бабками у подъезда хочется и поэтому все домашние секреты папы-мамы с гордостью выболтал... может конфетку (рошенку))))) дадут ))))
но пока никак...
Три вещи в дрожь приводят нас, Четвёртой - не снести. В великой Kниге сам Агур Их список поместил.
Все четверо - проклятье нам, Но всё же в списке том Агур поставил раньше всех Раба, что стал царём.
Коль шлюха выйдет замуж, то Родит, и грех забыт. Дурак нажрётся и заснёт, Пока он спит - молчит.
Служанка стала госпожой, Так не ходи к ней в дом! Но нет спасенья от раба, Который стал царём!
Он в созиданьи бестолков, А в разрушеньи скор, Он глух к рассудку - криком он Выигрывает спор.
Для власти власть ему нужна, И силой дух поправ, Он славит мудрецом того, Кто лжёт ему: «Ты прав!»
Он был рабом и он привык, Что коль беда пришла, Всегда хозяин отвечал За все его дела.
Когда ж он глупостью теперь В прах превратил страну, Он снова ищет на кого Свалить свою вину.
Он обещает так легко, Но всё забыть готов. Он всех боится - и друзей, И близких, и врагов.
Когда не надо - он упрям, Когда не надо - слаб, О раб, который стал царём, Всё раб, всё тот же раб.
Киплинг
Запретили Бене из 5 паспортов один?