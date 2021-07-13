"Мы делаем все для того, чтобы в украинском парламенте были граждане Украины", - Зеленский

В Раде есть нардепы, у которых кроме украинского гражданства есть несколько паспортов. Сейчас идет работа над этим вопросом.

Об этом во время Всеукраинского форума "Украина 30. Гуманитарная политика" заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"У нас были в украинском парламенте представители России. И это был не секрет. Мы делаем все для того, чтобы в украинском парламенте были граждане Украины. Я знаю, что у некоторых граждан Украины в украинском парламенте еще осталось другое гражданство, это не вопрос сегодняшнего форума, но поверьте, мы над этим тоже очень сильно работаем. Если они граждане Украины, они должны быть гражданами Украины, а не нескольких стран и владельцами нескольких гражданств или паспортов", - отметил Зеленский.

Отвечая на вопрос, намекает ли глава государства на кого-то конкретно, Президент ответил: "Я уже, честно говоря, где-то год ни на что не намекаю, а говорю то, что думаю".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Я родилась в Украине и я украинка", - глава партии "Голос" Рудик в ответ на вопрос об американском гражданстве. ВИДЕО