3 464 64

"Мы делаем все для того, чтобы в украинском парламенте были граждане Украины", - Зеленский

В Раде есть нардепы, у которых кроме украинского гражданства есть несколько паспортов. Сейчас идет работа над этим вопросом.

Об этом во время Всеукраинского форума "Украина 30. Гуманитарная политика" заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"У нас были в украинском парламенте представители России. И это был не секрет. Мы делаем все для того, чтобы в украинском парламенте были граждане Украины. Я знаю, что у некоторых граждан Украины в украинском парламенте еще осталось другое гражданство, это не вопрос сегодняшнего форума, но поверьте, мы над этим тоже очень сильно работаем. Если они граждане Украины, они должны быть гражданами Украины, а не нескольких стран и владельцами нескольких гражданств или паспортов", - отметил Зеленский.

Отвечая на вопрос, намекает ли глава государства на кого-то конкретно, Президент ответил: "Я уже, честно говоря, где-то год ни на что не намекаю, а говорю то, что думаю".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Я родилась в Украине и я украинка", - глава партии "Голос" Рудик в ответ на вопрос об американском гражданстве. ВИДЕО

Топ комментарии
+17
Другими словами, в Украинском парламенте сейчас не граждане Украины. Какой говорливый вiслюк - всех сдал.
13.07.2021 12:46
+16
Я ж казав він ідіот, а ви не вірили!)
13.07.2021 12:47
+15
Еврейчик прикалывается.Думает,что он все еще в сауне перед олигархами выступает.
13.07.2021 12:48
язык как помело )))
13.07.2021 12:52
И это происходит в годы войны с российским агрессором, кода Московия захватила украинский Крым, большое водное пространство Азовского и Чёрного морей, а также захватила часть угольного бассейна Донецкой области
13.07.2021 12:55
а у самого то !!!

у самого преЗЕка, только украинский паспорт ?

не смешите меня !!!!
13.07.2021 12:57
за недвижимость в крысме как-то ж платят )))
13.07.2021 12:58
Вывсеврете.Этой святой семейке ту проклятую недвижимость Порошенко подбросил.Клянусь здоровьем мамы Римы зельцевого папани-прохвесора.
13.07.2021 13:04
***
чиновник ответственно заявил, что MAYBACH, 5-этажную виллу с бассейном и проститутками в нем... ему подкинули во время обыска.
13.07.2021 13:09
13.07.2021 13:12
мамы Римы и зельцевого папани-прохвесора.
13.07.2021 13:17
Вава, в якій партії і чому вони в ВР, а не в СІЗО?
13.07.2021 12:47
Верю, охотно верю
13.07.2021 12:51
в парламенті мають бути насамперед українці, а не просто громадяни України, Але це не про зе-кодло
13.07.2021 12:48 Ответить
Хитлер тоже хотел только арийцев
13.07.2021 12:51
С Гитлером вопрос более интересный, чем кажется. В их теории арийцы не обязательно немцы. Да и вообще к людям различных национальностей отношение было очень неоднородное. Сейчас всё это преподносят сильно утрированно и искаженно, а к примеру, вот что гласил приказ об обращении с военнопленными на Восточном фронте:

Приложение к журналу № 39058/41 от 8.IX.41г. Распоряжения об обращении с советскими военнопленными во всех лагерях военнопленных
...
II. Обращение с лицами отдельных национальностей.

В соответствии с ранее изданными приказами в тылу (в генерал-губернаторстве и в 1-м военном округе) точно так же, как в лагерях империи, уже произошло разделение военнопленных по признаку их национальной принадлежности. При этом имеются в виду следующие национальности: немцы (фольксдойче), украинцы, белорусы, поляки, литовцы, латыши, эстонцы, румыны, финны, грузины.
В тех случаях, когда это разделение из особых соображений еще не было произведено, нужно его при первой возможности произвести. Это особенно относится к новым военнопленным, попадающим в военные округа.
Лица следующих национальностей должны быть отпущены на родину; немцы (фольксдойче), украинцы, белорусы, латыши, эстонцы, литовцы, румыны, финны. О порядке роспуска этих военнопленных доследуют особые приказы.
В тех случаях, когда есть основания предполагать, что отдельные лица этих национальностей в соответствии с их убеждениями могут оказаться опасными для Германии и для национал-социализма, их следует исключить из ряда отпускаемых военнопленных и с ними следует поступить в соответствии с изложенным в разделе III.
13.07.2021 12:58
Че сказать хотел, балбес? Речь идет о гражданстве. При чем тут Гитлер с теорией расовой чистоты?
показать весь комментарий
То просто рузьге
показать весь комментарий
поміж строк читати вміємо?
показать весь комментарий
Это тут при чем, в парламенте и в правительстве половина евреев, кто то их угнетает? Или вам бедным все мало?
показать весь комментарий
Кацапи не люди, а свині. Ухаді, русская свінья!
показать весь комментарий
Украинцы во главе с НОВИНСКИМ !!!
показать весь комментарий
Мы делаем все для того, чтобы в украинском парламенте были граждане Украины пылко любящие Россею
показать весь комментарий
А в чому проблема видати український паспорт якійсь косоворотці?
13.07.2021 12:49
Это ппц тотальный. Я, конечно, знал, что все плохо у него в голове. Но чтобы настолько...
показать весь комментарий
и ето он еще не форме
13.07.2021 13:01
Нужно посадить Ахметова в тюрьму и всю Партию Регионов, которую он создал и финансировал с Россией. В Раде должны все работать на Украинские интересы и благополучие страны!
показать весь комментарий
Партию регионов создал Порошенко
показать весь комментарий
..:а демократичну партію в Америці рабовласники і що?
показать весь комментарий
А чего не воглаве?
показать весь комментарий
На кресло президента это тоже распространяется?)))
показать весь комментарий
с него бы и начать...распространение )))
13.07.2021 12:56
Где то горько заплакали румын Дубинский ,Мадьяр Шуфрич ,американка Рудык и много других "граждан" Украины.
показать весь комментарий
Смотри, зеля, без фракции останешься!) И без бабушки бэни!) Да и самому тумбочку с паспортами проветрить бы надо...)))
показать весь комментарий
судя по всему уже давно остался. и в конверте ему теперь только фсб заносит. хотя кто даст денег наркоману.
13.07.2021 12:54
і бажано представники титульної нації...бо ви, ж2, вже .....ли
показать весь комментарий
Шта?
13.07.2021 12:54
новинский..из нижнего новгорода..
показать весь комментарий
из Нижней Хайфы он
показать весь комментарий
то поцікавтесь як він громадянство отримав.
показать весь комментарий
Ааааа это он про пани лидера партии голос? Та у которая на вопрос "есть ли у вас паспорт США" отвечает - "я украинка"
показать весь комментарий
Угу..ТП Рудык "дуру включила".
13.07.2021 12:58
Ухаді, русская свінья!
показать весь комментарий
николаша, ********* убогая, номерная, паспорт США это не страшно, а вот ксива сраной паРаши с двуголовой курицей должна быть полностью под запретом в Украине.
показать весь комментарий
тут даже не знаешь как не смеяться (хотя надо плакать)..
ум 5 летнего ребенка, который не умеет фильтровать базар и думать на одно слово вперед...
но повыеживаться перед бабками у подъезда хочется и поэтому все домашние секреты папы-мамы с гордостью выболтал... может конфетку (рошенку))))) дадут ))))
13.07.2021 12:55
Улыбайтесь, Господа! .​..Я понял, в чём ваша беда - вы слишком серьёзны. Умное лицо - это ещё ...
13.07.2021 13:00 Ответить
ща йому рошенку! нехай "мишку на севере" жере
показать весь комментарий
заинтриговал...
13.07.2021 12:56
"Мы делаем все для того, чтобы в украинском парламенте были граждане Украины", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9705
показать весь комментарий
"Мы делаем все для того, чтобы в украинском парламенте были граждане Украины", - Зеленский - Цензор.НЕТ 7895
показать весь комментарий
Навіть знаю результат. "Пшик". Це повна версія, без скорочень.
показать весь комментарий
"Мы делаем все для того, чтобы в украинском парламенте были граждане Украины"
но пока никак...
показать весь комментарий
Зеленский поздравил Израиль : Вы - образец/ В Израиле примерно 50 000 этнических украинцев. Данных, сколько из них руководителей, пусть на уровне бригадира-звеньевой в колхозе-кибуце, нет. Скорее всего их нет вообще. Речь о этнических украинцах а не о украинских евреях.
показать весь комментарий
От трех трясётся земля, четырёх она не может носить: Раба, когда он делается царём, Глупого, когда он досыта ест хлеб, позорную женщину, когда она выходит замуж, и служанку, когда она занимает место госпожи своей». Книга притчей Соломоновых, гл. 30, стихи 21-23

Три вещи в дрожь приводят нас, Четвёртой - не снести. В великой Kниге сам Агур Их список поместил.

Все четверо - проклятье нам, Но всё же в списке том Агур поставил раньше всех Раба, что стал царём.

Коль шлюха выйдет замуж, то Родит, и грех забыт. Дурак нажрётся и заснёт, Пока он спит - молчит.

Служанка стала госпожой, Так не ходи к ней в дом! Но нет спасенья от раба, Который стал царём!

Он в созиданьи бестолков, А в разрушеньи скор, Он глух к рассудку - криком он Выигрывает спор.

Для власти власть ему нужна, И силой дух поправ, Он славит мудрецом того, Кто лжёт ему: «Ты прав!»

Он был рабом и он привык, Что коль беда пришла, Всегда хозяин отвечал За все его дела.

Когда ж он глупостью теперь В прах превратил страну, Он снова ищет на кого Свалить свою вину.

Он обещает так легко, Но всё забыть готов. Он всех боится - и друзей, И близких, и врагов.

Когда не надо - он упрям, Когда не надо - слаб, О раб, который стал царём, Всё раб, всё тот же раб.

Киплинг
13.07.2021 13:01
Отлично! К месту. Спасибо!
показать весь комментарий
Може для когось це дивно,але громадянство України,не робить людину українцем.
показать весь комментарий
ну воно ж не расист ,воно попугайка висерів ПОДОЛЯКОЛЮСЬ
показать весь комментарий
Скажіть, шановні, чому він загубив акторську жилку для гри ролі ? Від "Я ЖЕ НЄЛОХ" своїм крутим баритоном з військовим на лінї фронту до натужного улесливого голоса з кривлянням та морщенням фейсу поряд з Меркель .... Невже його одна "завітушка "в гладкій сірій масі у голові підказує йому - який нахер з мене през, вони мене наскрізь бачать , вони мене не *******-не знають як артиста, мене ******* тільки рашисти та кремлівсткі кіркорови... мама!!! верни мене взад на кремлівську сцену ...папа!!! моє президентство тільки схованка від суду ... треба німецьких крутих пампресів закупити для параду з військовими ...
показать весь комментарий
и что например???
Запретили Бене из 5 паспортов один?
показать весь комментарий
... надо брать пример с Джосефа Сталина: вин собирал в одном месте вумных людей и те делати ПРОРЫВ во всех отсталых областях, ну тама Туполев и еще ряд , Мандельштамп, Солженицинд. А, это еще называлось "шарагами". Наш, лидер Нации, должен создать наманер шараги - ШаРада, собрать наидостойнейших слуг народа, за три ряда колючей проволоки, тудо-же для порядку на самую престижную нару Данилова: ему на месте виднее будет, чтобы слуги служно служили своему Господину. И глядишь, в Законопроект №30254/345/е введут для прилежных украинцев новый напиток - Чифирь!!!
показать весь комментарий
я же Вам "не лохам" процентным намекаю ,что у ВЗраде большинство "слуг " есть гражданами не Украины ,
показать весь комментарий
Ти ж сам ні#уа не громадянин, а манкурт совковий...
показать весь комментарий
це воно про свою та дєрьмака рассєянськi ксiви?
показать весь комментарий
Клоун опять жжот Нужно чтобы в украинском парламенте были ПАТРИОТЫ Украины Все они уже и так граждане Украины.
показать весь комментарий
