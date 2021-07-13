Глава оператора ГТС Макогон рассказал, что может сорвать запуск "Северного потока-2": 15 июля ожидается решение Европейского суда по иску Польши

У российского проекта Северный поток-2 есть очень много факторов "если", поэтому ожидания, что к осени Газпром сможет запустить газопровод, чрезмерно оптимистичны.

Об этом заявил в интервью LIGA.net генеральный директор Оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) Сергей Макогон, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, 15 июля ожидается решение Европейского суда правосудия (Люксембург) по иску Польши по поводу использования Газпромом 100% мощности немецкого газопровода OPAL (европейское продолжение газопровода Северный поток. – Ред.).

Решение суда может стать прецедентом, который откроет возможность ограничить для Газпрома использование мощностей другого газопровода – EUGAL (немецкое продолжение Северного потока-2. - Ред.).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о переговорах с Меркель: У нас разные взгляды по "Северному потоку-2", мы привели много аргументов для Германии

"Простыми словами, при положительном решении суда даже если Газпром запустит Северный поток-2, то он все равно не сможет использовать его на полную мощность из-за ограничений на газопроводах OPAL и EUGAL", – объяснил Макогон.

Кроме того, глава ОГТСУ напомнил, что у Газпрома из-за рисков попасть под санкции США могут возникнуть проблемы с сертификацией газопровода. В качестве примера, как действуют санкции США, топ-менеджер привел норвежскую компанию DNV GL, которая вышла из российского проекта, отказавшись сертифицировать Северный потока-2 по завершению строительства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Меркель: Украина должна остаться транзитером газа даже после запуска "Северного потока-2"

"Газпрому теперь нужно искать компанию, которая захочет сертифицировать этот газопровод, рискуя попасть под санкции США. Без сертификации никто в Европе не разрешит его запускать. Сертификация – это подтверждение качества работ. Нет сертификации – нет гарантии, что трубопровод надежен", – добавил Макогон.