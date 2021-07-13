РУС
Нардеп Соболев об итогах переговоров Зеленского и Меркель: Если через 3 месяца запустят "Северный поток-2" - считаю, что они провалились

Нардеп Соболев об итогах переговоров Зеленского и Меркель: Если через 3 месяца запустят

Результаты переговоров Украины и Германии можно будет оценить по нескольким ключевым сигналам.

Об этом, как информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВР сказал народный депутат "Батькивщины" Сергей Соболев.

"Первый сигнал - действительно ли через три месяца мы увидим запуск "Северного потока-2". Если он запускается, я считаю: переговоры в Германии провалились", - подчеркнул он и добавил: "второй сигнал - вопрос, что останется в виде транзита газа через территорию Украины".

Соболев попросил обратить внимание на то, что сейчас происходит с ценой на газ на мировых рынках. "400 (долларов за тысячу кубометров. - Ред.). Возможно, завтра-послезавтра будет 430. Но какая цена на транзит? У нас всегда она была привязана к цене газа. И это всегда спасало нашу ситуацию… Так какая цена на транзит? Такая же, как и была, хотя ожидают, что цена на газ будет 450?!", - отметил нардеп.

По его словам, в "Батькивщине" понимают, что Зеленский не Бог и не может изменить ситуацию в мире.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о переговорах с Меркель: У нас разные взгляды по "Северному потоку-2", мы привели много аргументов для Германии

"Но он может привлечь в том числе мировых лидеров к тому, чтобы остановить авантюрные проекты, которые "сажают на газовую иглу" фактически всю Европу, а Украину вместе с Польшей и другими странами-транзитерами превращают в страны-изгои. Нас фактически делают второстепенной страной, хотя мы всегда обеспечивали газом Европу. Даже в самые тяжелые времена, когда Россия отключала газ, мы выполняли свои обязательства", - сказал политик.

Соболев считает, что еще одним ключевым показателем, как прошли переговоры в Германии, будет дальнейшая ситуация вокруг Нормандского формата.

У кого то есть сомнения что эти переговоры провалились?? Из осла переговорщик ...как из гавна пуля..
13.07.2021 13:11 Ответить
Они уже провалились. Результат переговоров один - гринпоцу опять втюхивают формулу штангенциркуля. Это шо, успех и перемога?
13.07.2021 13:12 Ответить
Соболев об итогах переговоров Зеленского и Меркель: Если через 3 месяца запустят "Северный поток-2" - считаю, что они провалились
13.07.2021 13:10 Ответить
Соболев об итогах переговоров Зеленского и Меркель: Если через 3 месяца запустят "Северный поток-2" - считаю, что они провалились
13.07.2021 13:10 Ответить
У кого то есть сомнения что эти переговоры провалились?? Из осла переговорщик ...как из гавна пуля..
13.07.2021 13:11 Ответить
причому, з проносного
13.07.2021 13:14 Ответить
https://twitter.com/DigitalBorsh Цифровий Борщ @DigitalBorsh

Я вже колись про це писав, але напишу ще раз.
Нова атака на мову - це класика українського парламентаризму.
Коли в умовний закон "Про котиків" у перехідні положення вносять зміни до закону "Про основи ядерної безпеки". Я як перший раз цю схему прочитав - прифигів

Головне, що таке робити регламент дозволяє, експерти юристи потім пропускають і такий закон вступає у силу. Мені, як перфекціоністу фізично боляче від такого. А законодавцям норм.
13.07.2021 13:11 Ответить
І що цікаво, мову ворога протягують, навіть, не опзж, а презЕдент, та його пліснява шобла. Щоб дати фуйлу привід захопити Україну.

Путин обещает "защищать русских" В Украине всегда
24 июня 2014
13.07.2021 13:17 Ответить
"Если" ..?
13.07.2021 13:12 Ответить
Они уже провалились. Результат переговоров один - гринпоцу опять втюхивают формулу штангенциркуля. Это шо, успех и перемога?
13.07.2021 13:12 Ответить
й так зрозуміло, що перемовини з Німеччиною не мають жодного позитивного результату, бо фрау Ріббентропп перелічила віслюку усі ************ "хотєлкі", включно із сумнозвісною "формулою штангенціркуля"
13.07.2021 13:12 Ответить
ФРАУ... Тільки фрау? Та вони там у ОПІ пишуть йому тексти з наротивів ************* шоу : провал вагнерівців-то ознака субєктивності України; засудження військового , який врятував Маріупполь - то вирок тому, на кого завели справу рашистів, Осана китайській державній системі та компартіїї Китаю ... ВОВА- ЦЕ СЛУГА КРЕМЛІВСЬКИХ ПРОПОГАНДОНІВ під хріново зігарне скиглення патіротичних текстів та звинувачень Байдена та НАТО. У нього на зустрічі сиділа в Берліні Тіхановська , він навіть не підійшов до неї, а штаб кремлефюрера не розізлити...
13.07.2021 13:25 Ответить
та цей потік-2 це вже не саме найбільше горе для України, як сам потік перед німцями вова- навіть 73 відсоткам глядачів шустера-мосійчук-Інтеру-Пінчука буде дуже все зрозуміло про цього вову......
13.07.2021 13:13 Ответить
Соболев об итогах переговоров Зеленского и Меркель: Если через 3 месяца запустят "Северный поток-2" - считаю, что они провалились
13.07.2021 13:14 Ответить
Надеюсь дождусь арабской весны в германии и такая чтоб по жесткачу
13.07.2021 14:38 Ответить
У кого-то то есть сомнения что эти переговоры провалились?
13.07.2021 13:15 Ответить
https://twitter.com/krtmn79

https://twitter.com/krtmn79 krtmn79 https://twitter.com/krtmn79 @krtmn79 https://twitter.com/krtmn79/status/1414701648790888453 12 ч

"На тебе, вова, чуть-чуть пфайзера, и еще мы обещаем постараться сохранить ваш транзит газа. А теперь пшел нах*й отсюда проводить выборы на Донбассе, и формулу штайнмайера не забудь в законодательство воткнуть".

https://twitter.com/krtmn79/status/1414701648790888453/photo/1
13.07.2021 13:40 Ответить
Меркельша уже никто. Только идиот может с ней встречаться на серьёзных щах. Выводы про бубочку очевидны.
13.07.2021 13:15 Ответить
Они провалились, три месяца ждать не нужно. У Соболева позднее зажигание...
13.07.2021 13:20 Ответить
Цей потік по любому запустять.Я не знаю,навіщо зараз вже якісь недолугі потуги робити.Все вже вирішино.
13.07.2021 13:21 Ответить
Все эти заявления - чисто политические спекуляции.
13.07.2021 13:28 Ответить
Хватит уже носиться с этими потоками,хотят коричневые и краснопузые сотрудничать - имеют право это делать,запретить может только дядя Сэм,Украине нужно развивать собственную экономику,создавать нормальные условия для бизнеса и начать организовывать ядерный щит,иначе альянс.красных и коричневых нас схавает и не подавится.
13.07.2021 13:24 Ответить
Вы реально считаете это возможно при нынешнем руководстве страной? Вам то хоть самому не смешно
13.07.2021 14:39 Ответить
Ну какой из наркомана переговорщик? Оно ж там небось 4 часа мычало что-то нечленораздельное
13.07.2021 13:25 Ответить
Клоун и рояль - понятия совместимые.
Клоун и политика - полный антагонизм.

Печалька, что 73% любителей халявы просто просырают страну. Да только им и халявы не будет - готовьтесь к новым тарифам, новому курсу доллара, новому уровню жизни и полной большой ЗЕленой *опе!
13.07.2021 13:28 Ответить
Неужели хоть КТО-ТО сомневается, что труба заработает? Надо было ДВА ГОДА ПОДРЯД!!!, подняв задницу, ездить НЕ в Арабские Эмираты, а в Мировые Столицы и УБЕЖДАТЬ, убеждать, убеждать! Но для этого надо иметь мозги... А он два года день и ночь думает, как посадить Порошенко.
13.07.2021 13:43 Ответить
Если через 3 месяца... (с)

Дайте ему ещё 100 дней (с)
13.07.2021 14:06 Ответить
Каких блин переговоров?

ЗЕ лицом в Германии поторговал и все.
Кто о чем на таком уровне будет договариваться с марионеткой Коломойского?
13.07.2021 15:14 Ответить
Германия заняла принципиальную позицию.. бабло прежде всего..
Есть надежда, что следующий канцлер.. будет иметь иную..
13.07.2021 15:36 Ответить
Никто не видит, что Украина уже на транзитной игле?
13.07.2021 16:45 Ответить
мнение соболева очень важное и актуальное.
а то СП-2 не строили 10 лет.
13.07.2021 17:59 Ответить
 
 