Нардеп Соболев об итогах переговоров Зеленского и Меркель: Если через 3 месяца запустят "Северный поток-2" - считаю, что они провалились

Результаты переговоров Украины и Германии можно будет оценить по нескольким ключевым сигналам.

Об этом, как информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВР сказал народный депутат "Батькивщины" Сергей Соболев.

"Первый сигнал - действительно ли через три месяца мы увидим запуск "Северного потока-2". Если он запускается, я считаю: переговоры в Германии провалились", - подчеркнул он и добавил: "второй сигнал - вопрос, что останется в виде транзита газа через территорию Украины".

Соболев попросил обратить внимание на то, что сейчас происходит с ценой на газ на мировых рынках. "400 (долларов за тысячу кубометров. - Ред.). Возможно, завтра-послезавтра будет 430. Но какая цена на транзит? У нас всегда она была привязана к цене газа. И это всегда спасало нашу ситуацию… Так какая цена на транзит? Такая же, как и была, хотя ожидают, что цена на газ будет 450?!", - отметил нардеп.

По его словам, в "Батькивщине" понимают, что Зеленский не Бог и не может изменить ситуацию в мире.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о переговорах с Меркель: У нас разные взгляды по "Северному потоку-2", мы привели много аргументов для Германии

"Но он может привлечь в том числе мировых лидеров к тому, чтобы остановить авантюрные проекты, которые "сажают на газовую иглу" фактически всю Европу, а Украину вместе с Польшей и другими странами-транзитерами превращают в страны-изгои. Нас фактически делают второстепенной страной, хотя мы всегда обеспечивали газом Европу. Даже в самые тяжелые времена, когда Россия отключала газ, мы выполняли свои обязательства", - сказал политик.

Соболев считает, что еще одним ключевым показателем, как прошли переговоры в Германии, будет дальнейшая ситуация вокруг Нормандского формата.