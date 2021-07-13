Нардеп Соболев об итогах переговоров Зеленского и Меркель: Если через 3 месяца запустят "Северный поток-2" - считаю, что они провалились
Результаты переговоров Украины и Германии можно будет оценить по нескольким ключевым сигналам.
Об этом, как информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВР сказал народный депутат "Батькивщины" Сергей Соболев.
"Первый сигнал - действительно ли через три месяца мы увидим запуск "Северного потока-2". Если он запускается, я считаю: переговоры в Германии провалились", - подчеркнул он и добавил: "второй сигнал - вопрос, что останется в виде транзита газа через территорию Украины".
Соболев попросил обратить внимание на то, что сейчас происходит с ценой на газ на мировых рынках. "400 (долларов за тысячу кубометров. - Ред.). Возможно, завтра-послезавтра будет 430. Но какая цена на транзит? У нас всегда она была привязана к цене газа. И это всегда спасало нашу ситуацию… Так какая цена на транзит? Такая же, как и была, хотя ожидают, что цена на газ будет 450?!", - отметил нардеп.
По его словам, в "Батькивщине" понимают, что Зеленский не Бог и не может изменить ситуацию в мире.
"Но он может привлечь в том числе мировых лидеров к тому, чтобы остановить авантюрные проекты, которые "сажают на газовую иглу" фактически всю Европу, а Украину вместе с Польшей и другими странами-транзитерами превращают в страны-изгои. Нас фактически делают второстепенной страной, хотя мы всегда обеспечивали газом Европу. Даже в самые тяжелые времена, когда Россия отключала газ, мы выполняли свои обязательства", - сказал политик.
Соболев считает, что еще одним ключевым показателем, как прошли переговоры в Германии, будет дальнейшая ситуация вокруг Нормандского формата.
Я вже колись про це писав, але напишу ще раз.
Нова атака на мову - це класика українського парламентаризму.
Коли в умовний закон "Про котиків" у перехідні положення вносять зміни до закону "Про основи ядерної безпеки". Я як перший раз цю схему прочитав - прифигів
Головне, що таке робити регламент дозволяє, експерти юристи потім пропускають і такий закон вступає у силу. Мені, як перфекціоністу фізично боляче від такого. А законодавцям норм.
"На тебе, вова, чуть-чуть пфайзера, и еще мы обещаем постараться сохранить ваш транзит газа. А теперь пшел нах*й отсюда проводить выборы на Донбассе, и формулу штайнмайера не забудь в законодательство воткнуть".
Клоун и политика - полный антагонизм.
Печалька, что 73% любителей халявы просто просырают страну. Да только им и халявы не будет - готовьтесь к новым тарифам, новому курсу доллара, новому уровню жизни и полной большой ЗЕленой *опе!
Дайте ему ещё 100 дней (с)
ЗЕ лицом в Германии поторговал и все.
Кто о чем на таком уровне будет договариваться с марионеткой Коломойского?
Есть надежда, что следующий канцлер.. будет иметь иную..
Никто не видит, что Украина уже на транзитной игле?
а то СП-2 не строили 10 лет.