Путин готов к диалогу с Зеленским, за вычетом тем, которые бесполезно обсуждать, - Песков
Президент России Владимир Путин готов к диалогу с президентом Украины Владимиром Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать.
Об этом заявил пресс-секретарь Путина - Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Вместе с тем, он уточнил, что в практическом плане встреча двух глав государств не готовится.
"Давайте с вами исходить из того, что президент Путин сказал, что он готов ко встрече с президентом Зеленским, и сказал это не единожды. Это было сказано еще до публикации этой статьи", - сказал представитель Кремля, комментируя вопрос, можно ли воспринимать новую статью российского лидера как повод к тому, чтобы вопрос встречи двух президентов сдвинулся с мертвой точки.
Как отметил Песков, президент России говорил о том, что готов к диалогу с украинским коллегой, "естественно, за вычетом тех тем, которые абсолютно бесполезно обсуждать на двухстороннем уровне".
При этом Песков подчеркнул, что для начала нужно подготовить эту встречу. "Как минимум, сначала должны как-то администрации поговорить друг с другом, определить круг вопросов", - сказал он.
Напомним, накануне появилась статья Путина об историческом единстве русских и украинцев, которая была опубликована на языках обеих стран. Позже Зеленский заявил, что мог бы обсудить статью Путина при личной встрече.
хозяин будет сидеть, а его шут оманский - исполнит полную программу танцев с балалайкой и в косоворотке.. с весны ж оно готовилось, одЁжку примеряло...
Осінь для бубоса скоріш за все буде гарячою.
Ого, на Кубі, схоже, Майдан!
В Гавані прямо зараз кубинці штурмують головний офіс комуністичнох партії.
В місті безлади.
Це буде пов'язано насамперед з підвищеними платіжками за послуги, що отримають громадяни в листопаді, зростанням цін на продукти, загальнополітичною обстановкою та тим, що сезонні робочи як раз звільняються у цей період.
Как будто не он аннексировал Крым, как будто не его террористы сбили МН17, как будто не ГРУ и ФСБ развязали кровавую баню на Донбассе, с прицелом распространить хаос и разрушения на весь юго-восток Украины.
Для больного деменцией нужно напомнить:
на Донбассе за годы российского гибридного вторжения погибло 13300 человек из них 26% - гражданские потери. 1,3 млн. человек потеряли кров над головой.
Возникла «линия соприкосновения» длинною 427 км - вот та самая «стена», о которой умалчивает «знаток» истории, млять )
Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол.
Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян.
Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно,
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно.
Тем, кто был настолько грешен,
Ад да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.
Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!
Никакой пощады твари!
Придет время, и Сахалин снова будет японским. А вот Приморье - не будет. Государственностью, как в Саха, там и не пахло, поэтому они буду очень проситься к Японии, но на эти территории будет претендовать Китай.
И вообще, после распада России как бы драчка не вышла за разные куски
Боїться недоросток збирання біоматеріалів: на лобі написано його коріння: мокша, ерзя або удмурт.
