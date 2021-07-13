Путин готов к диалогу с Зеленским, за вычетом тем, которые бесполезно обсуждать, - Песков

Президент России Владимир Путин готов к диалогу с президентом Украины Владимиром Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина - Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Вместе с тем, он уточнил, что в практическом плане встреча двух глав государств не готовится.

"Давайте с вами исходить из того, что президент Путин сказал, что он готов ко встрече с президентом Зеленским, и сказал это не единожды. Это было сказано еще до публикации этой статьи", - сказал представитель Кремля, комментируя вопрос, можно ли воспринимать новую статью российского лидера как повод к тому, чтобы вопрос встречи двух президентов сдвинулся с мертвой точки.

Как отметил Песков, президент России говорил о том, что готов к диалогу с украинским коллегой, "естественно, за вычетом тех тем, которые абсолютно бесполезно обсуждать на двухстороннем уровне".

При этом Песков подчеркнул, что для начала нужно подготовить эту встречу. "Как минимум, сначала должны как-то администрации поговорить друг с другом, определить круг вопросов", - сказал он.

Напомним, накануне появилась статья Путина об историческом единстве русских и украинцев, которая была опубликована на языках обеих стран. Позже Зеленский заявил, что мог бы обсудить статью Путина при личной встрече.