РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8547 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
5 510 52

Путин готов к диалогу с Зеленским, за вычетом тем, которые бесполезно обсуждать, - Песков

Путин готов к диалогу с Зеленским, за вычетом тем, которые бесполезно обсуждать, - Песков

Президент России Владимир Путин готов к диалогу с президентом Украины Владимиром Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина - Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Вместе с тем, он уточнил, что в практическом плане встреча двух глав государств не готовится.

"Давайте с вами исходить из того, что президент Путин сказал, что он готов ко встрече с президентом Зеленским, и сказал это не единожды. Это было сказано еще до публикации этой статьи", - сказал представитель Кремля, комментируя вопрос, можно ли воспринимать новую статью российского лидера как повод к тому, чтобы вопрос встречи двух президентов сдвинулся с мертвой точки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о статье Путина об Украине: Могу позавидовать, что президент РФ потратил столько часов на такую работу. А для нашей встречи у него времени не хватает

Как отметил Песков, президент России говорил о том, что готов к диалогу с украинским коллегой, "естественно, за вычетом тех тем, которые абсолютно бесполезно обсуждать на двухстороннем уровне".

При этом Песков подчеркнул, что для начала нужно подготовить эту встречу. "Как минимум, сначала должны как-то администрации поговорить друг с другом, определить круг вопросов", - сказал он.

Также читайте: Путин: Русских в Украине заставляют поверить, что Россия - их враг, так российский народ может уменьшиться на миллионы

Напомним, накануне появилась статья Путина об историческом единстве русских и украинцев, которая была опубликована на языках обеих стран. Позже Зеленский заявил, что мог бы обсудить статью Путина при личной встрече.

Зеленский Владимир (21697) переговоры (5132) Песков Дмитрий (1986) путин владимир (32068)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Значит, что х*ло готово выслушать отчет о проделанной работе от своего подчиненного.
показать весь комментарий
13.07.2021 13:15 Ответить
+17
Чтобы выход был успешен,
Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол.

Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян.

Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно,
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно.

Тем, кто был настолько грешен,
Ад да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.

Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!
Никакой пощады твари!
показать весь комментарий
13.07.2021 13:25 Ответить
+14
Ага. Посидіти, помовчати, розійтися.
показать весь комментарий
13.07.2021 13:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ага. Посидіти, помовчати, розійтися.
показать весь комментарий
13.07.2021 13:14 Ответить
что значит "посидели, помолчали"?
хозяин будет сидеть, а его шут оманский - исполнит полную программу танцев с балалайкой и в косоворотке.. с весны ж оно готовилось, одЁжку примеряло...
показать весь комментарий
13.07.2021 13:32 Ответить
да нет ну как Вова как у вас моча? да так Владимир нормально ..а у вас как стул..по графику...???!!!!!
показать весь комментарий
13.07.2021 14:30 Ответить
Значит, что х*ло готово выслушать отчет о проделанной работе от своего подчиненного.
показать весь комментарий
13.07.2021 13:15 Ответить
ні про що балакати з ******
показать весь комментарий
13.07.2021 13:16 Ответить
а похвастаться проделанной работой по добиванию Украины?
показать весь комментарий
13.07.2021 13:18 Ответить
ну це хіба що..
Осінь для бубоса скоріш за все буде гарячою.
показать весь комментарий
13.07.2021 13:43 Ответить
та ж нащо чекати так довго...

https://twitter.com/Hlopak_

https://twitter.com/Hlopak_ Зãступ бараболі https://twitter.com/Hlopak_ @Hlopak_ https://twitter.com/Hlopak_/status/1414717319218085888 12 ч

Ого, на Кубі, схоже, Майдан!
В Гавані прямо зараз кубинці штурмують головний офіс комуністичнох партії.
В місті безлади.
показать весь комментарий
13.07.2021 13:52 Ответить
Найбільш вірогідний період - наприкінці осені-початку зими.
Це буде пов'язано насамперед з підвищеними платіжками за послуги, що отримають громадяни в листопаді, зростанням цін на продукти, загальнополітичною обстановкою та тим, що сезонні робочи як раз звільняються у цей період.
показать весь комментарий
13.07.2021 13:58 Ответить
за вычетом тем, за вычетом тем, а в глаза плешивые посмотреть?
показать весь комментарий
13.07.2021 13:16 Ответить
То есть базарить с ****** не о чем. Хотя дурачок клован так не думает.
показать весь комментарий
13.07.2021 13:18 Ответить
Варианты вопросов для переговоров Зеленского и Путина готовятся, но разглашаться не будут, - Арестович/ Путин умный человек, можно договориться, - Шефир. Зеленский с Путиным-Шаломовым , их общим другом Нетаньяхой соберутся, поговорят о тяжёлой еврейской судьбе, всплакнут и договорятся о гешефте-дерибане украинской земли.
показать весь комментарий
13.07.2021 13:18 Ответить
Заглядывание в очко }{уйла в поисках там мира всё ещё обсуждать можно?
показать весь комментарий
13.07.2021 13:19 Ответить
а какие темы, по мнению писькова, следует обсуждать? разоружение ВСУ, белый флаг над ОП и русопарад на Крещатике ????
показать весь комментарий
13.07.2021 13:21 Ответить
Именно!
показать весь комментарий
13.07.2021 13:29 Ответить
беня же сказал, что это стоит сто лярдов. идут торги
показать весь комментарий
13.07.2021 13:44 Ответить
Посидять, покалякають о том-о сьом. Нелох зазирне йому вглаз і знов там побачить мЬІр.
показать весь комментарий
13.07.2021 13:21 Ответить
Ну вы поняли. Ху*ло хочет обсудить только капитуляцию Украины, переименование ее в *малоросийу* и депортацию всех украинцев в Магадан. Только за желание вести переговоры с нелегитимным диктатором Ху*лом нужно ставить к стенке.
показать весь комментарий
13.07.2021 13:21 Ответить
Зе теж готовий прийняти в любій позі і в любій кількості
показать весь комментарий
13.07.2021 13:24 Ответить
Карлик живет по схеме: простота хуже воровства.
Как будто не он аннексировал Крым, как будто не его террористы сбили МН17, как будто не ГРУ и ФСБ развязали кровавую баню на Донбассе, с прицелом распространить хаос и разрушения на весь юго-восток Украины.
Для больного деменцией нужно напомнить:
на Донбассе за годы российского гибридного вторжения погибло 13300 человек из них 26% - гражданские потери. 1,3 млн. человек потеряли кров над головой.
Возникла «линия соприкосновения» длинною 427 км - вот та самая «стена», о которой умалчивает «знаток» истории, млять )
показать весь комментарий
13.07.2021 13:25 Ответить
Чтобы выход был успешен,
Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол.

Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян.

Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно,
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно.

Тем, кто был настолько грешен,
Ад да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.

Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!
Никакой пощады твари!
показать весь комментарий
13.07.2021 13:25 Ответить
тема у вови може бути одна, СХОВАЙ МЕНЕ ВІД УКРАЇНСЬКОГО СУДУ , ЯК ХОНЕКЕРА!!!
показать весь комментарий
13.07.2021 13:27 Ответить
"Путин готов к диалогу с Зеленским, за вычетом тем, которые бесполезно обсуждать" = Готов к встрече исключительно для передачи Украины в лапы людоеда. Что и раньше было вполне очевидно.
показать весь комментарий
13.07.2021 13:27 Ответить
Тоді нехрен і всякі зустрічі організовувати. Все рівно в очкє та очах ***** окрім лайна нічого немає...
показать весь комментарий
13.07.2021 13:29 Ответить
Тоесть по Крыму и востоку Украины.Тогда о чем ЗЕ разговаривать с ******?Разве о том где его ***** примет в случае изгнания в Ростове на Дону или в Якутии,тьфу забыл что Якутия уже Китай.
показать весь комментарий
13.07.2021 13:30 Ответить
https://twitter.com/Shcho_

https://twitter.com/Shcho_ Shcho https://twitter.com/Shcho_ @Shcho_

Придет время, и Сахалин снова будет японским. А вот Приморье - не будет. Государственностью, как в Саха, там и не пахло, поэтому они буду очень проситься к Японии, но на эти территории будет претендовать Китай.
И вообще, после распада России как бы драчка не вышла за разные куски
показать весь комментарий
13.07.2021 13:43 Ответить
дальневосточную республику возродим, делов то
показать весь комментарий
13.07.2021 14:09 Ответить
Тобто зустрічатися Патріоту України з ****** немає сенсу, значить зєля поїде на зустріч.
показать весь комментарий
13.07.2021 13:30 Ответить
За вычетом тем которые бесполезно обсуждать можно пообсуждать круг вопросов:игру на рояле одним пальцем,как правильно говорить "пиво или пыво",особенности полового сношения червей,когда уже посадят Порошенка,анекдоты про вовочку и про если бы у бабушки был член....и тут ещё интрига кто кого удавит интеллектом))))))
показать весь комментарий
13.07.2021 13:31 Ответить
***** рівновагу без стільця не тримає, а все про Україну марить! Скоріше б вже...Путин готов к диалогу с Зеленским, за вычетом тем, которые бесполезно обсуждать, - Песков - Цензор.НЕТ 1116
показать весь комментарий
13.07.2021 13:40 Ответить
Срок , поставленный Байденом ( пол года) тикает. Потому Зе надо не радоваться , а давить максимально того хутина . ( если есть у бабочки яйца)
показать весь комментарий
13.07.2021 13:41 Ответить
Путін готовий до діалогу із Зеленським, окрім тем, які обговорювати марно, - Пєсков - Цензор.НЕТ 7505

Боїться недоросток збирання біоматеріалів: на лобі написано його коріння: мокша, ерзя або удмурт.
показать весь комментарий
13.07.2021 13:41 Ответить
свинособака він, тобто звичайна мокшанська потвора
показать весь комментарий
13.07.2021 13:45 Ответить
Значит обсуждать нечего.
показать весь комментарий
13.07.2021 13:45 Ответить
Все зрозуміло як білий день.Путін готовий попі..деть про погоду... Слухай зеленський пошли його на х...хай сам зі свом відображенням пи..дить хоч до всирачки
показать весь комментарий
13.07.2021 13:46 Ответить
Путін готовий до діалогу із Зеленським, окрім тем, які обговорювати марно, - Пєсков - Цензор.НЕТ 2313
показать весь комментарий
13.07.2021 13:47 Ответить
т.е. разговаривать не о чем
показать весь комментарий
13.07.2021 13:58 Ответить
"нет вопроса для обсуждения" и "бесполезно обсуждать" разные категории. оговорился письков, намеренно или ненамеренно.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:00 Ответить
Поговорят что они одинакового роста.
Путін готовий до діалогу із Зеленським, окрім тем, які обговорювати марно, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4721
показать весь комментарий
13.07.2021 14:03 Ответить
Фуф! Отлегло. Не сдаст.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:13 Ответить
Тогда смысла встречи нет. Обсуждать нечего, диалог с рашенфашистом вообще недопустим и ненужен.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:15 Ответить
Путина интересует только один номер как Зеленский это делает...Путін готовий до діалогу із Зеленським, окрім тем, які обговорювати марно, - Пєсков - Цензор.НЕТ 7450
показать весь комментарий
13.07.2021 14:16 Ответить
Как-как? - Плагиатит...
показать весь комментарий
13.07.2021 17:04 Ответить
Путін готовий до діалогу із Зеленським, окрім тем, які обговорювати марно, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4714
показать весь комментарий
13.07.2021 14:44 Ответить
ну тогда только подписание акта о капитуляции со стороны зели.
ЧМО
показать весь комментарий
13.07.2021 14:50 Ответить
*....которые безполезно обсуждать*. Талейран в гробу подкинулся, и тут же опять сильнее помер---услыхав такое! Но мы упрямо наращиваем выпуск граблей.
показать весь комментарий
13.07.2021 15:02 Ответить
Любой диалог с Россией необходимо начинать с деоккупации Донбасса и Крыма. Все остальное потом. Если этого нет, то нечего вообще остальное обсуждать. И пора уже Украине ввести новые санкции против РФ. Пора ввести визовый режим, прекратить всякий транзит через Украину, национализировать все активы РФ на территории Украины (всякие банки, бизнес, вклады, недвижимость и .д.) . Пора уже разместить базы НАТО на территории Украины, войска на постоянной основе., запретить всякую торговлю и д.т.
показать весь комментарий
13.07.2021 15:08 Ответить
Ну і що Зелі не зрозуміло ,питаня Криму не обговорюєтся ,питаня Донбасу говоріть з кремлівськими маріонетками , а про що може говорити то це внутроішньоукранські питаня :зміни до конституціі ,рос. мова,московська церква ітп.то чи потрібна така зустріч ?
показать весь комментарий
13.07.2021 15:12 Ответить
Война с РФ затянулась. У РФ уже не хватает средств для ее ведения, кроме того санкции дают о себе знать, тянут на дно оккупированные территории Украины. Поэтому Путин прямо лезет со своим кацапским народом брататься с Украиной, со своими переговорами. Но пока часть территории Украины оккупированы никакого мира не будет и тем более братания с бандитами.
показать весь комментарий
13.07.2021 15:18 Ответить
Без вопроса о Крыме незачем вообще вести эти переговоры.
показать весь комментарий
13.07.2021 15:19 Ответить
Так у Путлєра своїх клоунів вистачає - цілий "Камеді - клаб " в кучі "Нашєю рашєю" , навіщо йому ще й кварталівський клоун.
показать весь комментарий
13.07.2021 17:09 Ответить
***** путi на
показать весь комментарий
13.07.2021 19:03 Ответить
 
 