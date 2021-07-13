РУС
У двух вернувшихся из РФ на Закарпатье женщин подозревают "дельта"-штамм коронавируса

На Закарпатье подозревают штамм коронавируса Delta у двух пациентов, вернувшихся из России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил главный врач Закарпатской инфекционной больницы Михаил Поляк.

"Речь идет о двух молодых женщинах, которые вернулись на Закарпатье из России. Одна из них две недели провела у нас в реанимации, очень трудно проходило лечение. Именно поэтому мы направили их анализы в Киев, а уже оттуда их направили на исследование в Европейскую лабораторию, где подтвердят или опровергнут наличие у наших пациентов штамма Delta", - отметил врач.

По его словам, результатов ждут со дня на день, отправили их еще на прошлой неделе.

Главный врач отметил, что сейчас пациентки, о которых идет речь, уже выписаны домой.

"Мы заподозрили у них именно COVID-штамм Delta из-за тяжелого течения болезни, которое у людей такого возраста протекает обычно легче, а тут молодая женщина две недели провела в реанимации! Ну и придало уверенности то, что они вернулись из России, где полно штамма Delta", - подчеркнул Поляк.

карантин (16729) россия (96953) COVID-19 (18610) коронавирус (17042) Закарпатская область (2668)
Топ комментарии
+19
нех.йшастать по расиям
13.07.2021 13:20 Ответить
+19
Чому не перекритий кордон з запаребріком?
13.07.2021 13:24 Ответить
+15
ці манкурти постійно тащать в Україну з кацапии,як не "рузькій мир",то болячку.Бо головна болячка в голові- відсутність мозку.
13.07.2021 13:23 Ответить
нех.йшастать по расиям
13.07.2021 13:20 Ответить
ватні проститутки
13.07.2021 14:02 Ответить
пи...ос короче на осень готовимся к строжайшему карантину
13.07.2021 13:22 Ответить
Уже сейчас нужно это делать, с перекрытием бордера из лаптестана.
13.07.2021 13:39 Ответить
Это нужно было делать ещё 7 лет назад.
13.07.2021 14:58 Ответить
А на венерические проверили?
13.07.2021 13:23 Ответить
Кловун обіцяв же забрати повій з мааскви єслі шо. Ось і забирає.
13.07.2021 13:27 Ответить
А разве говорят, шо они прибыли с окружной, чи с Садового кольца?
13.07.2021 13:41 Ответить
Та кто ж признается.
И вообще, после твоих слов я убежден что они там работали на ЗИЛе.
13.07.2021 13:49 Ответить
ці манкурти постійно тащать в Україну з кацапии,як не "рузькій мир",то болячку.Бо головна болячка в голові- відсутність мозку.
13.07.2021 13:23 Ответить
Чому не перекритий кордон з запаребріком?
13.07.2021 13:24 Ответить
адиннарот же
13.07.2021 13:26 Ответить
Того що Нелох Ссанич 43 рочки
13.07.2021 13:49 Ответить
Щаз.Им даже война-не повод,закрывать границы.Там наши люди.
13.07.2021 14:23 Ответить
а деньги где как домой везти, которые заработаны кровавыми мозолями на пилотке
13.07.2021 17:17 Ответить
А чого вони там шарились на мордорі?! Відправити назад! Цеж треба з Закарпаття попертись на мордор хрен його знає куди...
13.07.2021 13:26 Ответить
Я раньше думал что Западная Украина это наиболее чистая от совка и ваты территория Украины но оказывается этой мерзости и там полно.
13.07.2021 15:03 Ответить
Мда.. на Шуфрича плсмотрите..
13.07.2021 15:31 Ответить
Ця мерзота хуже ковід-19 Проникла в усі сфери та шпарини не тільки в Україні, а й по всій Європі
13.07.2021 16:42 Ответить
Якого біса вони в Мокшандії вешталися? Проститутками підробляли?
13.07.2021 13:28 Ответить
Метро будували.
13.07.2021 13:31 Ответить
хорошо хоть отловили (могли б разнести по знакомым и родне...)
13.07.2021 13:34 Ответить
Це голка у стозі сіна, а сіно шниря туди сюди.
13.07.2021 13:41 Ответить
Понамывали горшков...
13.07.2021 13:35 Ответить
мити горщики не гріх, ось тільки не вбивцям своїх дітей.
13.07.2021 13:38 Ответить
Вернулися с... православниє.
13.07.2021 13:40 Ответить
Может. спалить обеих нахрен, а? Ну шо хорошего может делать баба из Закарпатья на расее? Однозначно ведьмы!
13.07.2021 13:43 Ответить
Вата продажная вернулась, на гостинець дельту привезла. Ату их. Взад - за поребрик.
13.07.2021 13:44 Ответить
13.07.2021 14:24 Ответить
А что у односельчан вилы закончились, гнать сраной метлов назад в засрашку
13.07.2021 14:33 Ответить
Могу поспорить что пол села там до сих пор колымит в Москве
13.07.2021 15:32 Ответить
И зачем ото по Расеям шастать?
13.07.2021 16:24 Ответить
как же вы задолбали по рашке лазить...куда спешите то? все равно рано или поздно в ад попадете, зачем это делать уже на при жизни?
13.07.2021 18:03 Ответить
 
 