Требование опубликовать оригиналы "прослушек Медведчука" будет рассматривать Верховный Суд, - адвокат Головань

Дело по иску пятого Президента Петра Порошенко к Владимиру Зеленскому и возглавляемой Денисом Бигусом ОО "ТОМ 14" будет рассматривать Кассационный суд в составе Верховного Суда Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом заявил адвокат Порошенко Игорь Головань.

"Дело Бигуса-Зеленского передано в Верховный Суд. Окружной административный суд города Киева в составе судьи Добрянского Я.И. постановлением от 12 июля 2021 по делу № 640/19158/21 передал по подсудности на рассмотрение Кассационного административного суда в составе Верховного Суда административное дело по иску Петра Порошенко к возглавляемой Денисом Бигусом Общественной организации "ТОМ 14" и Президента Украины Зеленского об обязательствах опубликовать оригиналы "прослушек Медведчука", - пишет Головань.

"После публикации текста искового заявления некоторые удивлялся, почему мы направили иск в ОАСК, ведь административные иски к Президенту должен рассматривать Верховный Суд? Наша история несколько сложнее, ведь противоправные деяния по нашему убеждению совместно и скоординировано совершают Президент и общественная организация. И мы уверены, что отвечать за свою совместную акцию Зеленский и Бигус должны вместе, в рамках одного дела", - добавил адвокат.

Напомним, ранее сообщалось, что адвокаты Порошенко подали в суд на Зеленского с требованием обнародовать все оригиналы "пленок Бигуса".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело "вагнеровцев" должна расследовать настоящая ВСК, а не политклуб "Слуг народа" и ОПЗЖ, - Порошенко

Верховный Суд (1104) Зеленский Владимир (21697) Порошенко Петр (19649) Бигус (197) Головань Игорь (117)
Топ комментарии
+7
браво, Петр Алексеевич!
13.07.2021 14:01 Ответить
+5
Так в том то и дело, что в уголовном процессе доказательством может служить только оригинал, а не монтаж. Вот и посмотрим, что на самом деле продажный бигус намонтировал
13.07.2021 14:56 Ответить
+4
У багнуса зробили монтаж плівок, тому оригінали точно є.
13.07.2021 14:20 Ответить
Сдаётся, зеля и бига будут соседями по камере))))
13.07.2021 13:51 Ответить
з чого б це, кацапчик?
13.07.2021 13:57 Ответить
Горлышко не колит, удобно сидеть?
13.07.2021 14:02 Ответить
ну я не знаю, со сторони не видно.Сам розкажи, як тобі сидиться
13.07.2021 14:17 Ответить
13.07.2021 13:51 Ответить
Уже почти, как в Америке. Там слон с ослом бодаются, а у нас - свин с ишаком.
13.07.2021 13:55 Ответить
13.07.2021 13:56 Ответить
ти дебіл?
13.07.2021 13:56 Ответить
Яке прикре самогубство Петра Олексійовича
13.07.2021 13:56 Ответить
браво, Петр Алексеевич!
13.07.2021 14:01 Ответить
Браво? Этот иск просто последняя возможность сгладить ситуацию. О каких оригиналах может идти речь, если Бигус получил их анонимно и все записи опубликовали на своем канале.
13.07.2021 14:13 Ответить
У багнуса зробили монтаж плівок, тому оригінали точно є.
13.07.2021 14:20 Ответить
30 часов записей давно доступны в интернете для всех желающих.
13.07.2021 14:55 Ответить
пруф?
13.07.2021 16:02 Ответить
не виключено, що монтаж не бігус робив, а йому злили змонтовані. Все-одно по Закону має відповісти.
13.07.2021 14:57 Ответить
Саме цікаве буде коли американці "рубонуть шаблею" і нададуть Верховному суду оригінали СВОЇХ записів!!! Вони ж точно так само зберігають записи усіх розмов президента з главами інших країн!
13.07.2021 15:02 Ответить
це твоє зауваження, напевне, в першу чергу, стосується т.зв. "плівок Деркача"...
13.07.2021 15:07 Ответить
Та і тих, і тих! Просто ці недоумки не чекали, що "Блазень" виявиться таким "долбо*обом", а у Пороха буде така міжнародна підтримка і підтримка всередині України А зараз вони, мабуть, клянуть той день і час , коли вони вирішили цю "бодягу замутить"!!!
13.07.2021 15:31 Ответить
Похоже обнародование пленок подпадает под уголовную ответственность о нарушении тайны переговоров, ведь записи были сделаны без санкций суда.
13.07.2021 14:09 Ответить
Для этого сначала нужно признать, что эти разговоры действительно имели место быть. Хотя для всех здравомыслящих это и так ясно.
13.07.2021 14:12 Ответить
Чучело, какие тайны переговоров в уголовном кодексе! Где вас таких тупорылых набирает подоляк? На помойке?!!
13.07.2021 14:54 Ответить
для початку потрібно знати, хто зробив несанкціоновані записи. Тільки тоді, після такого встановлення - відповідальність.
Тому, скоріш за все - Бігус буде відповідати і перед журналістською спільнотою, і перед Порохом в матеріальному контексті. Ну, і також Садовий, на теле-аналі якого вперше ті плівки засвітились.
13.07.2021 15:00 Ответить
Сначала утверждали, что плёнки смонтированы. После утверждения Луценко, что он знает кто записывать пленки они требуют какой-то оригинал.

Это цирк, а не судовой иск.
13.07.2021 14:09 Ответить
Так в том то и дело, что в уголовном процессе доказательством может служить только оригинал, а не монтаж. Вот и посмотрим, что на самом деле продажный бигус намонтировал
13.07.2021 14:56 Ответить
срочно бігусу тре зняти черговий фільм про проїски гада парашенка
13.07.2021 14:22 Ответить
Хватает и того, что есть.
13.07.2021 15:09 Ответить
 
 