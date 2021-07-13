Требование опубликовать оригиналы "прослушек Медведчука" будет рассматривать Верховный Суд, - адвокат Головань

Дело по иску пятого Президента Петра Порошенко к Владимиру Зеленскому и возглавляемой Денисом Бигусом ОО "ТОМ 14" будет рассматривать Кассационный суд в составе Верховного Суда Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом заявил адвокат Порошенко Игорь Головань.

"Дело Бигуса-Зеленского передано в Верховный Суд. Окружной административный суд города Киева в составе судьи Добрянского Я.И. постановлением от 12 июля 2021 по делу № 640/19158/21 передал по подсудности на рассмотрение Кассационного административного суда в составе Верховного Суда административное дело по иску Петра Порошенко к возглавляемой Денисом Бигусом Общественной организации "ТОМ 14" и Президента Украины Зеленского об обязательствах опубликовать оригиналы "прослушек Медведчука", - пишет Головань.

"После публикации текста искового заявления некоторые удивлялся, почему мы направили иск в ОАСК, ведь административные иски к Президенту должен рассматривать Верховный Суд? Наша история несколько сложнее, ведь противоправные деяния по нашему убеждению совместно и скоординировано совершают Президент и общественная организация. И мы уверены, что отвечать за свою совместную акцию Зеленский и Бигус должны вместе, в рамках одного дела", - добавил адвокат.

Напомним, ранее сообщалось, что адвокаты Порошенко подали в суд на Зеленского с требованием обнародовать все оригиналы "пленок Бигуса".

