Россия направила на Донбасс военную комиссию для проверки боеготовности своих войск, - разведка

Командование ВС РФ продолжает осуществлять усиленный контроль за состоянием дел в соединениях и частях оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУР Украины.

"С начала текущего месяца в 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК работает комплексная комиссия ВС РФ по проверке состояния боевой готовности оккупационных войск. Особое внимание комиссии уделяется условиям эксплуатации вооружения и военной техники, а также состояния учета, хранения и расходов материально-технических средств, поступающих из РФ", - сказано в сообщении.

Кроме того, как отметили в ГУР, осуществляется проверка укомплектованности личным составом и уровень профессиональной подготовки командного состава соединений и частей 1, 2 АК.

