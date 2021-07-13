Новая волна коронавируса ожидается уже этим летом: уровень смертности в Украине к сентябрю может достичь 54-70 тыс. с начала пандемии, - KSE

Уровень смертности от COVID-19 в Украине к сентябрю 2021 года может достичь от 54 тыс. до 70 тыс. случаев в зависимости от ситуации с заболеваемостью, считают эксперты Киевской школы экономики (KSE).

"В июле-сентябре мы не ожидаем большего роста в смертности (от 54 тыс. до 70 тыс. с начала пандемии), даже в случае вспышки. В то же время вспышку мы ожидаем уже этим летом", - сказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко в ходе онлайн-презентации анализа ситуации с распространением COVID-19 во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, в настоящее ситуация с заболеваемостью в Украине стабильно хорошая, суточные госпитализации продолжают падать на 10% в неделю, количество пациентов с COVID-19 сокращается на 15% в неделю, а среднесуточная смертность в целом по Украине вышла на уровень летнего плато 2020 года и составляет 17 умерших в сутки.

При этом, как заявил Ганиченко, рост заболеваемости в странах Европы является большой внешней угрозой для Украины.

"Мы наблюдаем серьезный рост заболеваемости в Европе, и эта вспышка вскоре может прийти в Украину. Таким образом, вакцинация является критически важной", - констатировал он.

В KSE отметили, что вакцинированные туристы из Украины (любой доступной в стране вакциной) могут посетить более 20 европейских стран. В частности, по вакцинации въезд разрешен в Австрию, Эстонию, Испанию, Исландию, Нидерланды, Словению, Венгрию и Швейцарию.