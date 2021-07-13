РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8547 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 429 24

Новая волна коронавируса ожидается уже этим летом: уровень смертности в Украине к сентябрю может достичь 54-70 тыс. с начала пандемии, - KSE

Новая волна коронавируса ожидается уже этим летом: уровень смертности в Украине к сентябрю может достичь 54-70 тыс. с начала пандемии, - KSE

Уровень смертности от COVID-19 в Украине к сентябрю 2021 года может достичь от 54 тыс. до 70 тыс. случаев в зависимости от ситуации с заболеваемостью, считают эксперты Киевской школы экономики (KSE).

"В июле-сентябре мы не ожидаем большего роста в смертности (от 54 тыс. до 70 тыс. с начала пандемии), даже в случае вспышки. В то же время вспышку мы ожидаем уже этим летом", - сказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко в ходе онлайн-презентации анализа ситуации с распространением COVID-19 во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, в настоящее ситуация с заболеваемостью в Украине стабильно хорошая, суточные госпитализации продолжают падать на 10% в неделю, количество пациентов с COVID-19 сокращается на 15% в неделю, а среднесуточная смертность в целом по Украине вышла на уровень летнего плато 2020 года и составляет 17 умерших в сутки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Столица на первом месте в рейтинге регионов страны по темпам вакцинации, - Ляшко. ИНФОГРАФИКА

При этом, как заявил Ганиченко, рост заболеваемости в странах Европы является большой внешней угрозой для Украины.

"Мы наблюдаем серьезный рост заболеваемости в Европе, и эта вспышка вскоре может прийти в Украину. Таким образом, вакцинация является критически важной", - констатировал он.

В KSE отметили, что вакцинированные туристы из Украины (любой доступной в стране вакциной) могут посетить более 20 европейских стран. В частности, по вакцинации въезд разрешен в Австрию, Эстонию, Испанию, Исландию, Нидерланды, Словению, Венгрию и Швейцарию.

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Так народ знов розслабився.
У метро маски носять на бороді і на сіськах.
У трамваї взагалі не одягають.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:18 Ответить
+4
Короче, вакцину некуда девать, вот и нагоняют жути.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:26 Ответить
+4
О как вакцинированные идиоты возбудились....надеются что выживут..а на деле подохнут первыми..😀
показать весь комментарий
13.07.2021 14:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нихрена себе перспективы!
показать весь комментарий
13.07.2021 14:06 Ответить
Это естественно - осенью увеличивается активность вирусов. Но до осени есть возможность получить прививку.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:10 Ответить
Так народ знов розслабився.
У метро маски носять на бороді і на сіськах.
У трамваї взагалі не одягають.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:18 Ответить
Короче, вакцину некуда девать, вот и нагоняют жути.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:26 Ответить
Как раз за вакциной очередь. Но твоя кацапская риторика правильная - людям больше достанется.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:55 Ответить
По три прививки...коктейлем из китайского и индийского шмурдяков...и наступит счастье..😀
показать весь комментарий
13.07.2021 14:28 Ответить
Тебе не надо. За одно решишь проблему повышающихся коммунальных платежей - они тебя не будут больше беспокоить. Никогда.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:53 Ответить
Що таке "50-70 тис. с начала пандеміі"?
В день? В місяць? Всього?
показать весь комментарий
13.07.2021 14:30 Ответить
А какая разница?(с)😀
показать весь комментарий
13.07.2021 14:31 Ответить
Для тебя - никакой. Ты в начале списка.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:54 Ответить
а ты конечно в конце...
показать весь комментарий
13.07.2021 15:31 Ответить
А я в другой книге
показать весь комментарий
13.07.2021 15:32 Ответить
Оно мечтает о том что себе бессмертие за два укола получило..😀
показать весь комментарий
13.07.2021 15:35 Ответить
вам, кацапам присуще приписывать оппонентам свои фантазии. Но все мечты кацапа сбываются наоборот
показать весь комментарий
13.07.2021 15:36 Ответить
киевская школа экономики считает смертность от вируса. Интересно. Не связаны ли эти подсчеты с попыткой запугивания бесполезных ЗЕдиотов перед будущим получением платежек за тепло? Психологическая подготовка зебилоидов: шоб платили без дурных мыслей про протест, так сказать...Прямо как из фильма про Чапаева.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:32 Ответить
О как вакцинированные идиоты возбудились....надеются что выживут..а на деле подохнут первыми..😀
показать весь комментарий
13.07.2021 14:56 Ответить
Первыми, но после вас
показать весь комментарий
13.07.2021 15:35 Ответить
невакцинированному дебилу пофигу шо он подохнет первым
показать весь комментарий
13.07.2021 16:26 Ответить
Эксперты киевской школы экономики тоже врачи???
показать весь комментарий
13.07.2021 15:27 Ответить
В воскресенье вакцинировался Pfizer. Сегодня прислали СМС- сказали что надо к 15.07.2021 в 23:00 подойти к вышке 5G, для обновления.
показать весь комментарий
13.07.2021 15:32 Ответить
😁😉
показать весь комментарий
13.07.2021 16:30 Ответить
Повезло... Тех, кого в Раше вакцинировали Спутником, для обновления заставляют перфокарты жрать...
показать весь комментарий
13.07.2021 23:41 Ответить
Не вирусньой, так морально добьють
показать весь комментарий
13.07.2021 18:19 Ответить
 
 