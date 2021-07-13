РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8547 посетителей онлайн
Новости
9 082 99

Facebook удалил пост посла Перебийниса с критикой слов Путина об "одном народе": Противоречит правилам и разжигает ненависть

Facebook удалил пост посла Перебийниса с критикой слов Путина об

Facebook удалил пост посла Украины в Чехии Евгения Перебийниса с критикой тезиса президента страны-агрессора Владимира Путина об "одном народе".

Об этом дипломат сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Удалили мой пост. Интересно, какое слово из него противоречит правилам и разжигает ненависть? Ведь я никого не назвал прямо. Но "они" понимают, что "они" это "они", - говорится в сообщении посла.

Перебийнис добавил скриншот своего поста, который был заблокирован соцсетью.

"Какой один народ? Какие братья? Судя по тому, как целенаправленно и хладнокровно они нас уничтожали на протяжении нескольких веков, то мы даже не родственники. Родственников нормальные люди не убивают", - говорилось в том посте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о статье Путина об Украине: Могу позавидовать, что президент РФ потратил столько часов на такую работу. А для нашей встречи у него времени не хватает

Facebook удалил пост посла Перебийниса с критикой слов Путина об одном народе: Противоречит правилам и разжигает ненависть 01

Автор: 

Facebook (392) посол (1830) путин владимир (32068) россия (96953) Перебийнис Евгений (75)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+61
нормальный посол.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:07 Ответить
+43
и пост нормальный
показать весь комментарий
13.07.2021 14:14 Ответить
+35
https://twitter.com/slevo4kin
Добре, що на Цензорі можна писати про пуйла правду.

https://twitter.com/slevo4kin Серый Кардинал

Адин нарот гавариш?

Шота я не слышал, как у вас стадион поет путин …уйло.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
нормальный посол.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:07 Ответить
и пост нормальный
показать весь комментарий
13.07.2021 14:14 Ответить
ну то есть по логике ФБ, убивать можно, а упрекать за убийство - грешно.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:26 Ответить
убивают же не в ФБ, а в Украине,
а вот упрекают за убийство в ФБ - не все в порядке с логикой в етой мордакниге...
показать весь комментарий
13.07.2021 14:30 Ответить
ну в Фб бан акка тож убийство
показать весь комментарий
13.07.2021 16:05 Ответить
Як ти живеш без мізків?
показать весь комментарий
13.07.2021 14:46 Ответить
а в жопу бы ты не пошел? - направление же знаешь...
показать весь комментарий
13.07.2021 14:56 Ответить
Все что нужно знать о Сахарберге.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:08 Ответить
фейсбук никогда и не разделял совок. все модераторы сидят в мааскве, но сами владельцы бизнеса и не догадываются, что это кадровые работники спецслужб
показать весь комментарий
13.07.2021 14:11 Ответить
Цукерберг Украину даже на карте показать не сможет.
Как и любую страну Европы.
Ему тупо нет до этой стороны планеты дела, поскольку основная прибыль идёт из США и Канады.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:43 Ответить
Если бы это было так, то они бы вообще не обслуживали рекламой другие страны. Но это очень очень не так. Кроме того, для избранного народа 20 баксов всегда 20 баксов, даже если ты миллиардер. Это генетическая болезнь.
показать весь комментарий
13.07.2021 15:41 Ответить
в 2014 було так: пишеш пост, газпромівським соскам не подобається, отримуєш бан поста, пишеш скаргу англійською, вони всираються і знімають бан. а потім з часом всіх поперевіряли і вже не всиралися і не знімали бан, а одразу банили весь акк навєкі. еволюція газпромівських шалав. бо всі вони ведуть узькочєлюстний сегмент і скарги йдуть узькочєлюстим, а тут хрясь агліцькою написали
показать весь комментарий
13.07.2021 16:13 Ответить
Пам'ятаю тут раділи, коли Цукер заблокував пана Трампа і казали, що це не протиречіть свободі слова і що фейсбук не сповідує лівацько-фашистські принципи.
Що тепер скажете, розумники? Хто тепер "агент кремля"?
показать весь комментарий
13.07.2021 14:10 Ответить
Не шевелите соевое болото трампом.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:14 Ответить
"пана Трампа" - лизнул зачётно. А зачем?
показать весь комментарий
13.07.2021 14:44 Ответить
трампушка был заблокирован не только за призывы к насилию, но в основном за постоянную ложь, что для такого уровня политика недопустимо!!!!! А не потому что кто-то агент кремля, ты совсем е...ся
показать весь комментарий
13.07.2021 15:00 Ответить
https://twitter.com/slevo4kin
Добре, що на Цензорі можна писати про пуйла правду.

https://twitter.com/slevo4kin Серый Кардинал

Адин нарот гавариш?

Шота я не слышал, как у вас стадион поет путин …уйло.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:10 Ответить
не про "пуйла", а про "*****"!
показать весь комментарий
13.07.2021 14:46 Ответить
а вы разлогиньтесь и посмотрите коментарии!!!!
цензор цензурирует слово *****
показать весь комментарий
13.07.2021 15:06 Ответить
Але ж не банить за нього, коменти не видаляє і не "шиє" розпалювання ворожнечі, якщо пишеш про кацапів правду.
показать весь комментарий
13.07.2021 15:10 Ответить
я ж надеюсь, цензор - украинский ресурс! это было бы вэри странно, если бы украинский ресурс банил за про-украинскую позицию!
с цукерманом тут сравнение некорректное, потому что это ни украинский и не рашистский ресурс - ему срать что на раху, что на Украину!
поступило определённое число жалоб на пост - пост забанили и им пофик на интриги кто кому родственник!!
тут нужно отдать должное организованности раха-кгб, работающему на этом направлении - мониторинг и активный "жалобинг", а порой требования удалить определённые ресурсы
показать весь комментарий
13.07.2021 15:15 Ответить
Останнім часом в фб досить часто залізобетонно блокуються сторінки тих, хто критикує зелену владу. Це вже працюють жалобщики Подоляка.
показать весь комментарий
13.07.2021 15:20 Ответить
Волонтер Наталья Юсупова пишет.

https://www.facebook.com/nataliiayusupova/?__cft__[0]=AZW6hA0usDMiS9axvjeuJ8GrW7APsEo96kssrxelHbwW6T_ua70O20FuOuXWS6ARQp4R_aGZUCCHvJOpBzK7PXX9E90cHtUMzRyPgTzo21kiI4YoVAl0DPl4cp-aZFPeWiWAZ-dSmdm1iQjkdUaaTDkn&__tn__=-UC%2CP-R Наталія Юсупова - Nataliia Yusupova

https://www.facebook.com/nataliiayusupova/# 16 травня ·

Мой новый профиль тоже заблокировали!!
Я не понимаю, что происходит, вернее понимаю, что ведётся борьба против волонтёров и граждан , которые открыто высказывают свою гражданскую позицию.
Возможно власть не устраивает, что я пишу правду о раненых в госпиталях, о потребностях на фронт, против совка, оккупантов и многие это читают.
Непонятно.
Маруся Звіробій написала мне, что ее тоже забанили , Бориса Филатова 3 раза банили за месяц.
До 21 года меня не блокировали вообще и на сегодня, это уже шестой раз за два месяца.
Что я только не писала с начала войны и никто не блокировал.
На жалобы Фейсбук вообще не отвечает.
Я не матерюсь, не пишу угрозы, не выкладываю ничего запрещённого, получается, что банят массовыми жалобами ботофермы.
Чувствую себя звездой революционного движения.
показать весь комментарий
13.07.2021 15:26 Ответить
висновок: усюди (і в фейсбук, і в твіттер) треба писати: лаптєстан - країна-агресор, сцарь свинособачий -*****.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:10 Ответить
Владелец ФБ из того же племени, которое несет ответственность за Голодомор 32-33х годов. Вопросов больше нет..
показать весь комментарий
13.07.2021 14:10 Ответить
та просто сила орди - засипали скаргами організованной ордой
в 2014 було так: пишеш пост, газпромівським соскам не подобається, отримуєш бан поста, пишеш скаргу англійською, вони всираються і знімають бан. а потім з часом всіх поперевіряли і вже не всиралися і не знімали бан, а одразу банили весь акк навєкі. еволюція газпромівських шалав. бо всі вони ведуть узькочєлюстний сегмент і скарги йдуть узькочєлюстим, а тут хрясь агліцькою написали
показать весь комментарий
13.07.2021 16:16 Ответить
Ничего удивительного. Попробуй только зацепи кацапа в допысе, или коменте. Я с 2014 года раз 10 побывал по 30 дней блокированным цукерманами-подкацапниками. На меньше меня почему-то они не банят. Можно влететь в бан просто "благодаря" бдительному кацапо-цензору, но, в основном, по жалобам кацапоидов. Это тут мы запросто ***** можем обозвать ******, кацапа кацапом и т.д.. А цукермановская Мордокнига настоящий заповедник толерастичного политкорректного фашизма либерастов.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:13 Ответить
у меня такая же история. Я как то завел левый аккаунт и СОГЛАСИЛСЯ с претензией модератора(шутки ради) и вот тогда(!) меня всего на 7 дней забанили) А когда я себе сделал реальный резервный на свое имя, эти твари забанили сразу оба, причем в резервном ни причин ни срока блокировки не было указано. Паскуды!
показать весь комментарий
13.07.2021 14:16 Ответить
А меня забанили, когда я под картинкой, на которой была фотка самолета, облепленного какими- то туземцами (и на фюзеляже и на крыльях стояли), написал- 22 июня , в 4 утра, неожиданнно.... руцкие полетели в Турцию. Казалось бы.... но забанили)))) Долго смеялся, значит попал в болевую точку! Это же явно срепонутые лаптеногие насявали, хотя у себя в ленте таких не наблюдал.
показать весь комментарий
13.07.2021 15:05 Ответить
у них весь мозок одна суцільна больова точка.
показать весь комментарий
13.07.2021 16:24 Ответить
правильно, бо домогосподарка яка була з одним акком із тупими постами так з одним і залишилася. а ти настрогав собі ще парочку, знач ворог
показать весь комментарий
13.07.2021 16:28 Ответить
На Цензорі банять участники.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:48 Ответить
Учасники форуму можуть тільки спамити коменти, банять адміни.
показать весь комментарий
13.07.2021 15:29 Ответить
нe мeли хeрню. тут анить гeбня
показать весь комментарий
13.07.2021 16:22 Ответить
в 2014 було так: пишеш пост, газпромівським соскам не подобається, отримуєш бан поста, пишеш скаргу англійською, вони всираються і знімають бан. а потім з часом всіх поперевіряли і вже не всиралися і не знімали бан, а одразу банили акк навєкі i кожний новий по айпi. еволюція газпромівських шалав. бо всі вони ведуть узькочєлюстний сегмент і скарги йдуть узькочєлюстим, а тут хрясь агліцькою написали. а тeпeр вжe насобачились - використовувати правила алe як завжди нe проти своiх своiм правила нe писанi
показать весь комментарий
13.07.2021 16:20 Ответить
ФБ меня регулярно отправляет в 30 дневные баны по надуманым кацапскими модераторами причинам
показать весь комментарий
13.07.2021 14:14 Ответить
Меня тоже. За «кацапов» и за «страну-агрессор»
показать весь комментарий
13.07.2021 14:18 Ответить
Одна моя приятельница из Франции регулярно сидит забаненной в ФБ. Банят за самые невинные посты о природе Бретани типа. Такое впечатление, что за ней кто-то из кацапских ботовских ферм специально следит и пишет кляузы цукермановским держимордам в косоворотках.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:20 Ответить
Фейсбук-ватная помойка. Вышел из него 10 лет назад и забыл. Чего и всем желаю
показать весь комментарий
13.07.2021 14:14 Ответить
А куда податься? В откровенно гебульно-********** ВК?
показать весь комментарий
13.07.2021 14:21 Ответить
А Цензора вам мало? Или на кой вам эти соцсети?
показать весь комментарий
13.07.2021 15:22 Ответить
Facebook удалил пост посла Перебийниса с критикой слов Путина об "одном народе": Противоречит правилам и разжигает ненависть - Цензор.НЕТ 8282
показать весь комментарий
13.07.2021 14:15 Ответить
А почему в 15-30 ?

Хитроделанный Розумков с утра на голосование поставит
показать весь комментарий
13.07.2021 16:00 Ответить
...Про останню дику й незаконну атаку слуг Путіна й Зеленського на Закон про державну мову. Не було ще тексту таблиці правок, тому мав мізерну надію, що це не так. Зараз уже опублікували фото сторінок таблиці (запозичив у В'ятровича), там усе підтверджено. І зараз коротко по формі.
Правка №1, якою пробують легалізувати цю атаку (абсолютно незаконно) від Арістова (слуги й голови бюджетного комітету). Тому на комітеті вже все порішали.
Правка №13 про кіновиробництво від голови слуг Корнієнка, отже буде жорсткий пресинг.
№14 дублююча й аналогічна - дарунок із Львівщини. Дякую землячкам за слугу й убивцю мови О.Саламаху.
№16 слуги Клочка звільняє чиновників від іспиту на знання мови.
І №17 Бужанського - повне добивання закону про державну мову.
У середу в 15.00 це гарантовано затвердять на бюджетному комітеті й у четвер тягнутимуть через Раду. Що, паржалі, суки? - Т. Чорновіл, тг https://t.me/c/1485655129/689
показать весь комментарий
13.07.2021 16:11 Ответить
значит хороший пост! раз "они" поняли кто они такие !!!
показать весь комментарий
13.07.2021 14:16 Ответить
Соцсети-говно. Там шастают одни лгбтшники и гэбня.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:17 Ответить
а ти на зупинці автобусу постій поговори з біомасою і взнаєш звідки тезіси розвиваються
показать весь комментарий
13.07.2021 16:33 Ответить
Ублюдки, подельники людоедов, грёбаные приспособленцы-толерасты.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:18 Ответить
как для ф-бука совсем неудивительная позиция. чегой-то тот посол вздумал не любить и критиковать народ, путиным взращенный и воспитанный в духе сталинизьма-путинизьма! какое право имеет против народа захватчика и агрессора высовываться. меня, кстати, тот ф-бук только в этом году уже в третий раз в бан оприходывал. тоже за не любовь к россиянам и фюреру ихнему
показать весь комментарий
13.07.2021 14:18 Ответить
Фейспук кацапская конторка давно уже
показать весь комментарий
13.07.2021 14:19 Ответить
"Неначе суки з кобелями, Жиди злигались з Москалями. І тічка та здавна й понині, гаса по нашій Україні".
показать весь комментарий
13.07.2021 14:24 Ответить
Facebook удалил пост посла Перебийниса с критикой слов Путина об "одном народе": Противоречит правилам и разжигает ненависть - Цензор.НЕТ 2081
показать весь комментарий
13.07.2021 14:27 Ответить
Гешефт ікона фейсбука та інших продажних західних контор. У членоликого є навіть ліцензія на збиття пасажирських літаків.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:27 Ответить
И на убийство правительств стран ЕС и НАТО, видимо.
показать весь комментарий
13.07.2021 18:27 Ответить
и после этого США и Европа обвиняют Украину в коррупции?
показать весь комментарий
13.07.2021 18:57 Ответить
Десятки разів , було й мені таке . Коли пишу що ми з кацапами - не один народ , зразу ж видаляють комент , з припискою - ваш комєнтарій нарушаєт норми . Які норми , в чому порушення - хз , жодного разу , на прохання , такі не пояснили .
показать весь комментарий
13.07.2021 14:31 Ответить
И у меня было такое точно.

Кацапы подмяли под себя фб под темой кацапского языка
ВОТ ЗЕ С ЕГО НАГЛОСТЬЮ ( почему мы не в НАТО), мог бы и Цукербергу сказать « почему нет в Украине УКРАИНСКОГО ОФИСА ФБ?»
показать весь комментарий
13.07.2021 16:03 Ответить
Тщательное вылизывание путинской сморщенной, прыщавой задницы не спасёт Фейсбук от хакерских атак ФСБ до полного уничтожения.... Подпевает террористу и агрессору - роет себе же могилу...
показать весь комментарий
13.07.2021 14:38 Ответить
и по каким критериям Фейсбук вычесляет такие коменты и дает им оценку ? на Гугл совсем все по другому так что забейте на Фесбук
показать весь комментарий
13.07.2021 14:38 Ответить
А у меня был прикол,на Обозе - рассаднике кацотроллей,мокша в своем коменте назвал ФБ-" поганой помойкой",типа ,укры-такие сякие и можете жаловаться на меня на ФБшную поганую помойку. Ну я ,будучи как все порядочные украинцы неоднократно забаненной на фб за слова кацап и москаль, решила проверить как на такой комплимент отреагирует ФБ, послала жалобу на комент кацапа, и что вы думаете ,очень скоро,пришел ответ, что высказываний оскобительного характера они не нашли)))Ну вот вам ,они сами и признались что по факту- поганая помойка.))))))
показать весь комментарий
13.07.2021 14:51 Ответить
ФЕЙСБУК_ ПРОДАЖНАЯ ШЛЮХА *****, И ЕГО ПРИХВОСТНЕЙ
ЦУКЕР -ОБИЖЕННЫЙ
показать весь комментарий
13.07.2021 14:52 Ответить
Не понимаю наших дегенератов, для общения пользующихся f-буком, в т.ч. и зависающими там послами. Эту компанию основал выходец из Кацапстана, и это уже само по себе характеризует, почему именно такой политикой он капитализирует свою компанию, и почему орки там свободно визжат, а их оппонентам он надевает намордники.
Если хотите донести свои мысли человечеству лучше пользуйтесь Y-tube, по моему, эта платформа демократичнее (если не видео и аудио, так какой-то картинкой можно их сопроводить).
показать весь комментарий
13.07.2021 14:58 Ответить
фейсбук этот, стал филиалом спецслужб кремля и в таком виде существовать не должен..они при регистрации через п/
яшик, через несколько дней банят аккаунт и тел. требовать начинают, под тупой легендой, что кто то неизвестный, пытался в ваш п\ящик залезть, когда еще ни одного поста или коммента даже не сделано))....со мной так трижды случилось, на четвертый послал их нах и больше регистриваться не стал..
показать весь комментарий
13.07.2021 15:08 Ответить
фейсбук полуватное говно собачье
показать весь комментарий
13.07.2021 15:09 Ответить
а почему не чистое гомно-гмо?
показать весь комментарий
13.07.2021 15:51 Ответить
Я теж стикався з цензурою фейсбуківською, але що дивно, не із-за якихось своїх "екстремістських" слів, а унаслідок розповсюдження матеріалів зі Свобода орг і Нова Польща, які описували звірства НКВД. Продажний Цукерман.
показать весь комментарий
13.07.2021 15:20 Ответить
Любая статья Кутина - чепуха по сравнению со статьей, которая ждет его в Гааге.
показать весь комментарий
13.07.2021 15:25 Ответить
"пейсбук"(ФСБбук) належить жидокацапам.
показать весь комментарий
13.07.2021 15:32 Ответить
Странный Фейс в буке.Меня вообще закрыл на 1.5 года после призыва к арабам-туристам ВАЛИТЬ ИЗ БАКУ НАВСЕГДА, а хайских арабов не называть эрМэн -ами.Обхожусь без Цуберга. Кавказ будет чище.Слава ему и Украине!
показать весь комментарий
13.07.2021 15:33 Ответить
на сeгодня єто дискриминация правильно забанили
показать весь комментарий
13.07.2021 16:35 Ответить
Прошлый раз я дал ответ(на вопрос) народу Украины одэрское(азэрское) слово из схемы мироздания-Пэриятра(Спящие Парки греческие старухи)-отсюда сл.Британия.Но вашы клоны Цензора(в Москве и в Иреванском ханстве) получив ответы секретные удалили все,СВОРОВАВ И СПРЯТАВ ЭТО ОТ НАРОДА УКРАИНЫ.Я НЕ ДЛЯ ВАС ОТВЕЧАЛ.А сейчас?
показать весь комментарий
13.07.2021 17:53 Ответить
так а при чeм тут "в Москве и в Иреванском ханстве"? тьi на укррeсурсe. в Москве и в Иреванском ханстве иди плачь
показать весь комментарий
13.07.2021 19:34 Ответить
ну и каша у тебя в голове! видно сложно тебе с такими завихренями жить, по коментам видно
показать весь комментарий
13.07.2021 19:37 Ответить
Хтось ще користується довбаним фейсбуком.
показать весь комментарий
13.07.2021 15:40 Ответить
Так м'якенько сказав, а кацапський фашібук абідєлся.
показать весь комментарий
13.07.2021 15:41 Ответить
Facebook видалив пост посла Перебийноса з критикою слів Путіна про "один народ": Суперечить правилам і розпалює ненависть - Цензор.НЕТ 5377
показать весь комментарий
13.07.2021 16:05 Ответить
ФБ меня каждый месяц блокирует при этом москалям дает право похабничать в отношении нашей страны.
показать весь комментарий
13.07.2021 18:17 Ответить
"они" понимают, что "они" это "они" - создатели ссср, гулага и необъятного количества фэйков.
показать весь комментарий
13.07.2021 16:13 Ответить
Помню один миністр назвав путьку лагідно ******
показать весь комментарий
13.07.2021 16:14 Ответить
Министр иностранных дел. Через пару дней после этого памятного события Порошенко его уволил.
показать весь комментарий
13.07.2021 16:23 Ответить
Сам с таким сталкивался, в Фейсбуке дофига прокацапские админов мудаков
показать весь комментарий
13.07.2021 16:15 Ответить
у газпрома много манi
показать весь комментарий
13.07.2021 16:37 Ответить
уважающий себя человек уже давно бы покинул эту жидовскую клоаку......
показать весь комментарий
13.07.2021 16:15 Ответить
то однокласники клоака и контакт
показать весь комментарий
13.07.2021 16:36 Ответить
Читаю коменти та радію, що в жадне гівно типу однокласників, чи фб, не вліз.
показать весь комментарий
13.07.2021 16:43 Ответить
Всем уже давно известно что кастомер саппорт по восточной Европе у Фейсбука сидит в Рашке. Пожтому можно наблюдать много постов с "хохлопи₽орами" и сепарскими высказываниями- их редко затирают даже если вы подадите жалобу. Зато комменты и посты со словами типа "кремлевские слуги" или "к@цапы" сразу удаляются. И если вы уже попались раз то на вас вешают фильтр который отслеживает каждый ваш комент, и будет банить даже за более нейтральные высказывания, за которые раньше вас никогда не банили.
показать весь комментарий
13.07.2021 17:12 Ответить
ФБ ДАВНО УЖЕ ПЛЯШЕТ ПОД БАЛАЛАЙКУ МЫШЕБРАТЬЕВ ПРИ ЭТОМ ОБВИНЯЕТ УКРАИНЦЕВ В РАЗЖИГАНИИ НЕНАВИСТИ.
показать весь комментарий
13.07.2021 18:14 Ответить
ФБ давно уже стал грязной помойкой от которой смердит кацапским духом.
показать весь комментарий
13.07.2021 18:22 Ответить
историк, политолог Александр Палий на своей странице в Facebook развенчал пять главных тезисов, которые озвучил в своей статье об Украине и рассее узурпатор эрэфии карла пуйло.
Александр Палий пишет, первая ложь - пуйло утверждает, что в Киеве и Чернигове во времена Киевского государства жили какие-то другие племена, кроме славянских, намек на угро-финнов, которые заселяли в то время весь европейский центр нынешней эрэфии.
Ясно, что это полная и бессмысленная ложь. Финно-угры - это история рассеи, но не Украины и даже не Беларуси.

Историк отмечает, ложь № 2. пуйло вспомнило князя Боброка Волынского, который действительно спас московского князя Дмитрия Донского от разгрома татарами.
Однако забыл сказать, что на самом деле московиты тогда дрались не за освобождение от Ордынского ига, а за хана Тохтамыша.
Ложь №3. пуйло утверждает, что «Вплоть до середины XV века сохранялось единое церковное управление». И забыл сказать, что именно московия неканонически выделила московскую митрополию из Киевской митрополии, и, соответственно, Константинопольского патриархата.
Ложь № 4. пуйло утверждает, что «свои войска на соединение с Мамаем вёл Великий князь Литовский Ягайло - сын тверской княжны», и забывает сказать, что, когда 1382 московский князь бежит от Тохтамыша и тот сжигает москву, защищать ее остается литовский же князь Остей.
Ложь №5. пуйло пишет, что Богдан Хмельницкий требовал у поляков, чтобы «воевода Киевский был народа русского», однако забыл сказать, как казаки называли в то время предков русских. А называли они их «московскими людьми» или «московитами», чему есть масса письменных подтверждений. Кстати, в посольском приказе на москве в 17 веке были переводчики с украинского языка.
показать весь комментарий
13.07.2021 19:30 Ответить
 
 