Facebook удалил пост посла Перебийниса с критикой слов Путина об "одном народе": Противоречит правилам и разжигает ненависть

Facebook удалил пост посла Украины в Чехии Евгения Перебийниса с критикой тезиса президента страны-агрессора Владимира Путина об "одном народе".

Об этом дипломат сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Удалили мой пост. Интересно, какое слово из него противоречит правилам и разжигает ненависть? Ведь я никого не назвал прямо. Но "они" понимают, что "они" это "они", - говорится в сообщении посла.

Перебийнис добавил скриншот своего поста, который был заблокирован соцсетью.

"Какой один народ? Какие братья? Судя по тому, как целенаправленно и хладнокровно они нас уничтожали на протяжении нескольких веков, то мы даже не родственники. Родственников нормальные люди не убивают", - говорилось в том посте.

