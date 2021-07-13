Facebook удалил пост посла Перебийниса с критикой слов Путина об "одном народе": Противоречит правилам и разжигает ненависть
Facebook удалил пост посла Украины в Чехии Евгения Перебийниса с критикой тезиса президента страны-агрессора Владимира Путина об "одном народе".
Об этом дипломат сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Удалили мой пост. Интересно, какое слово из него противоречит правилам и разжигает ненависть? Ведь я никого не назвал прямо. Но "они" понимают, что "они" это "они", - говорится в сообщении посла.
Перебийнис добавил скриншот своего поста, который был заблокирован соцсетью.
"Какой один народ? Какие братья? Судя по тому, как целенаправленно и хладнокровно они нас уничтожали на протяжении нескольких веков, то мы даже не родственники. Родственников нормальные люди не убивают", - говорилось в том посте.
три - пятнадцать
13.07.2021 14:07
Вася Шевченко
13.07.2021 14:14
Алла Новосад
13.07.2021 14:10
а вот упрекают за убийство в ФБ - не все в порядке с логикой в етой мордакниге...
Как и любую страну Европы.
Ему тупо нет до этой стороны планеты дела, поскольку основная прибыль идёт из США и Канады.
Що тепер скажете, розумники? Хто тепер "агент кремля"?
Добре, що на Цензорі можна писати про пуйла правду.
https://twitter.com/slevo4kin Серый Кардинал
Адин нарот гавариш?
Шота я не слышал, как у вас стадион поет путин …уйло.
цензор цензурирует слово *****
с цукерманом тут сравнение некорректное, потому что это ни украинский и не рашистский ресурс - ему срать что на раху, что на Украину!
поступило определённое число жалоб на пост - пост забанили и им пофик на интриги кто кому родственник!!
тут нужно отдать должное организованности раха-кгб, работающему на этом направлении - мониторинг и активный "жалобинг", а порой требования удалить определённые ресурсы
https://www.facebook.com/nataliiayusupova/?__cft__[0]=AZW6hA0usDMiS9axvjeuJ8GrW7APsEo96kssrxelHbwW6T_ua70O20FuOuXWS6ARQp4R_aGZUCCHvJOpBzK7PXX9E90cHtUMzRyPgTzo21kiI4YoVAl0DPl4cp-aZFPeWiWAZ-dSmdm1iQjkdUaaTDkn&__tn__=-UC%2CP-R Наталія Юсупова - Nataliia Yusupova
https://www.facebook.com/nataliiayusupova/# 16 травня ·
Мой новый профиль тоже заблокировали!!
Я не понимаю, что происходит, вернее понимаю, что ведётся борьба против волонтёров и граждан , которые открыто высказывают свою гражданскую позицию.
Возможно власть не устраивает, что я пишу правду о раненых в госпиталях, о потребностях на фронт, против совка, оккупантов и многие это читают.
Непонятно.
Маруся Звіробій написала мне, что ее тоже забанили , Бориса Филатова 3 раза банили за месяц.
До 21 года меня не блокировали вообще и на сегодня, это уже шестой раз за два месяца.
Что я только не писала с начала войны и никто не блокировал.
На жалобы Фейсбук вообще не отвечает.
Я не матерюсь, не пишу угрозы, не выкладываю ничего запрещённого, получается, что банят массовыми жалобами ботофермы.
Чувствую себя звездой революционного движения.
в 2014 було так: пишеш пост, газпромівським соскам не подобається, отримуєш бан поста, пишеш скаргу англійською, вони всираються і знімають бан. а потім з часом всіх поперевіряли і вже не всиралися і не знімали бан, а одразу банили весь акк навєкі. еволюція газпромівських шалав. бо всі вони ведуть узькочєлюстний сегмент і скарги йдуть узькочєлюстим, а тут хрясь агліцькою написали
Хитроделанный Розумков с утра на голосование поставит
Правка №1, якою пробують легалізувати цю атаку (абсолютно незаконно) від Арістова (слуги й голови бюджетного комітету). Тому на комітеті вже все порішали.
Правка №13 про кіновиробництво від голови слуг Корнієнка, отже буде жорсткий пресинг.
№14 дублююча й аналогічна - дарунок із Львівщини. Дякую землячкам за слугу й убивцю мови О.Саламаху.
№16 слуги Клочка звільняє чиновників від іспиту на знання мови.
І №17 Бужанського - повне добивання закону про державну мову.
У середу в 15.00 це гарантовано затвердять на бюджетному комітеті й у четвер тягнутимуть через Раду. Що, паржалі, суки? - Т. Чорновіл, тг https://t.me/c/1485655129/689
Кацапы подмяли под себя фб под темой кацапского языка
ВОТ ЗЕ С ЕГО НАГЛОСТЬЮ ( почему мы не в НАТО), мог бы и Цукербергу сказать « почему нет в Украине УКРАИНСКОГО ОФИСА ФБ?»
ЦУКЕР -ОБИЖЕННЫЙ
Если хотите донести свои мысли человечеству лучше пользуйтесь Y-tube, по моему, эта платформа демократичнее (если не видео и аудио, так какой-то картинкой можно их сопроводить).
яшик, через несколько дней банят аккаунт и тел. требовать начинают, под тупой легендой, что кто то неизвестный, пытался в ваш п\ящик залезть, когда еще ни одного поста или коммента даже не сделано))....со мной так трижды случилось, на четвертый послал их нах и больше регистриваться не стал..
Александр Палий пишет, первая ложь - пуйло утверждает, что в Киеве и Чернигове во времена Киевского государства жили какие-то другие племена, кроме славянских, намек на угро-финнов, которые заселяли в то время весь европейский центр нынешней эрэфии.
Ясно, что это полная и бессмысленная ложь. Финно-угры - это история рассеи, но не Украины и даже не Беларуси.
Историк отмечает, ложь № 2. пуйло вспомнило князя Боброка Волынского, который действительно спас московского князя Дмитрия Донского от разгрома татарами.
Однако забыл сказать, что на самом деле московиты тогда дрались не за освобождение от Ордынского ига, а за хана Тохтамыша.
Ложь №3. пуйло утверждает, что «Вплоть до середины XV века сохранялось единое церковное управление». И забыл сказать, что именно московия неканонически выделила московскую митрополию из Киевской митрополии, и, соответственно, Константинопольского патриархата.
Ложь № 4. пуйло утверждает, что «свои войска на соединение с Мамаем вёл Великий князь Литовский Ягайло - сын тверской княжны», и забывает сказать, что, когда 1382 московский князь бежит от Тохтамыша и тот сжигает москву, защищать ее остается литовский же князь Остей.
Ложь №5. пуйло пишет, что Богдан Хмельницкий требовал у поляков, чтобы «воевода Киевский был народа русского», однако забыл сказать, как казаки называли в то время предков русских. А называли они их «московскими людьми» или «московитами», чему есть масса письменных подтверждений. Кстати, в посольском приказе на москве в 17 веке были переводчики с украинского языка.