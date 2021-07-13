Пятеро работников Лесохимкомбината на Закарпатье отравились вредными веществами, один из них умер. ФОТО

В полиции Закарпатья открыли уголовное производство по факту гибели работника на Перечинском Лесохимкомбинате.

"Вчера, 12 июля, в полицию поступило сообщение от медиков о констатации смерти человека на Перечинском Лесохимкомбинате.

По вызову прибыла следственно-оперативная группа полиции, сотрудники которой выяснили, что во время устранения неполадок с оборудованием один из работников предприятия, 38-летний житель Перечина, надышался угарным газом и потерял сознание. Помочь мужчине пытались еще четверо его коллег, однако из-за распространения на территории вредных веществ, мужчины также отравились.

В результате, 38-летний работник предприятия погиб, еще четверо его коллег были госпитализированы в больницу", - сказано в сообщении.



После оказания пострадавшим медпомощи двоих из них отпустили домой, еще двое - остались на стационарном лечении.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия.

В ходе досудебного расследования полицейские установят все обстоятельства инцидента и выяснят окончательные причины гибели мужчины.