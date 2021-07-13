Пятеро работников Лесохимкомбината на Закарпатье отравились вредными веществами, один из них умер. ФОТО
В полиции Закарпатья открыли уголовное производство по факту гибели работника на Перечинском Лесохимкомбинате.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатья.
"Вчера, 12 июля, в полицию поступило сообщение от медиков о констатации смерти человека на Перечинском Лесохимкомбинате.
По вызову прибыла следственно-оперативная группа полиции, сотрудники которой выяснили, что во время устранения неполадок с оборудованием один из работников предприятия, 38-летний житель Перечина, надышался угарным газом и потерял сознание. Помочь мужчине пытались еще четверо его коллег, однако из-за распространения на территории вредных веществ, мужчины также отравились.
В результате, 38-летний работник предприятия погиб, еще четверо его коллег были госпитализированы в больницу", - сказано в сообщении.
После оказания пострадавшим медпомощи двоих из них отпустили домой, еще двое - остались на стационарном лечении.
По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия.
В ходе досудебного расследования полицейские установят все обстоятельства инцидента и выяснят окончательные причины гибели мужчины.
