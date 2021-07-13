Украине нужно 10-15 лет гарантий стабильного газоснабжения в случае запуска "Северного потока - 2", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заяляет, что Украина нуждается в гарантиях стабильного газоснабжения в случае запуска газопровода "Северный поток - 2" по дну Балтийского моря.

Об этом он заявил во время общения с журналистами на всеукраинском форуме "Украина 30. Гуманитарная политика" во вторник, 13 июля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Для нас это не просто слова - энергетическая безопасность. Мы получаем за транзит два миллиарда долларов ежегодно. Если мы говорим про "Зеленый курс" Украины, куда мы идем – это про уменьшение добычи и пользования газом, уменьшение тепловой генерации. Где мы берем на все это деньги? Два миллиарда – а часть этих денег мы тратим и на инфраструктуру, и на нашу армию, и на изменение энергетической инфраструктуры Украины. Откуда брать эти деньги?", - заявил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о переговорах с Меркель: У нас разные взгляды по "Северному потоку-2", мы привели много аргументов для Германии

Он добавил, что Украине нужно "ориентировочно 10-15 лет гарантий обеспеченности стабильным газоснабжением для населения, поскольку объемов добычи украинского газа недостаточно".

По словам главы Украинского государства, "важна и цена на газ". "У нас есть годовой пакет, он меньше 8 гривен для людей. А что будет, если не будет транзита газа или будет возможность получать газ из Европы – то по какой цене? Кто будет компенсировать это? ", - сказал Зеленский.

Также читайте: Нардеп Соболев об итогах переговоров Зеленского и Меркель: Если через 3 месяца запустят "Северный поток-2" - считаю, что они провалились