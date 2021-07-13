РУС
Украине нужно 10-15 лет гарантий стабильного газоснабжения в случае запуска "Северного потока - 2", - Зеленский

Украине нужно 10-15 лет гарантий стабильного газоснабжения в случае запуска

Президент Украины Владимир Зеленский заяляет, что Украина нуждается в гарантиях стабильного газоснабжения в случае запуска газопровода "Северный поток - 2" по дну Балтийского моря.

Об этом он заявил во время общения с журналистами на всеукраинском форуме "Украина 30. Гуманитарная политика" во вторник, 13 июля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Для нас это не просто слова - энергетическая безопасность. Мы получаем за транзит два миллиарда долларов ежегодно. Если мы говорим про "Зеленый курс" Украины, куда мы идем – это про уменьшение добычи и пользования газом, уменьшение тепловой генерации. Где мы берем на все это деньги? Два миллиарда – а часть этих денег мы тратим и на инфраструктуру, и на нашу армию, и на изменение энергетической инфраструктуры Украины. Откуда брать эти деньги?", - заявил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о переговорах с Меркель: У нас разные взгляды по "Северному потоку-2", мы привели много аргументов для Германии

Он добавил, что Украине нужно "ориентировочно 10-15 лет гарантий обеспеченности стабильным газоснабжением для населения, поскольку объемов добычи украинского газа недостаточно".

По словам главы Украинского государства, "важна и цена на газ". "У нас есть годовой пакет, он меньше 8 гривен для людей. А что будет, если не будет транзита газа или будет возможность получать газ из Европы – то по какой цене? Кто будет компенсировать это? ", - сказал Зеленский.

Также читайте: Нардеп Соболев об итогах переговоров Зеленского и Меркель: Если через 3 месяца запустят "Северный поток-2" - считаю, что они провалились

+26
Да что этот кретин несёт? Зашейте рот недоумку.
13.07.2021 14:25 Ответить
+16
Вова, когда Украина отказывалась от ЯО ей гарантии уже давали, ты уверен что они помогут в этом случае?
13.07.2021 14:28 Ответить
+15
Украине нужно 10-15 лет гарантий стабильного газоснабжения в случае запуска "Северного потока - 2", - Зеленский - Цензор.НЕТ 289
13.07.2021 14:25 Ответить
Да что этот кретин несёт? Зашейте рот недоумку.
13.07.2021 14:25 Ответить
дайте ему селедки
13.07.2021 14:28 Ответить
дохлої
13.07.2021 15:19 Ответить
все він правильно каже, якщо вам транзит не потрібен, то помовчить
13.07.2021 14:28 Ответить
Ермак-перелогинься.
13.07.2021 14:43 Ответить
він все вірно сказав, а вам і подібним лише язиком би ляпати
13.07.2021 14:48 Ответить
Мендель,ты что ли?
13.07.2021 14:58 Ответить
В двух словах он говорит следующее
Україні потрібні 10-15 років гарантій стабільного газопостачання у разі запуску "Північного потоку-2", - Зеленський - Цензор.НЕТ 220
13.07.2021 14:57 Ответить
Украине нужно 10-15 лет гарантий стабильного газоснабжения в случае запуска "Северного потока - 2", - Зеленский - Цензор.НЕТ 289
13.07.2021 14:25 Ответить
А ты не воруй ...
Конверты с баблом своему стаду в раде не раздавай...
13.07.2021 14:26 Ответить
стадо не его. и бабло тоже
13.07.2021 14:27 Ответить
Поздно. Стадо в ВР привыкло к щедрости хозяев.
13.07.2021 19:36 Ответить
вот что точно Украине не нужно, так это зебилы. И клоун во главе. но если уж так сложилось, было бы неплохо клоуну уехать на представление к белым медведям и больше сюда нос не совать.
13.07.2021 14:26 Ответить
Тишина на форуме, в ожидании новы х методичек
13.07.2021 14:26 Ответить
Ошибся, поехало , вернее поплыло
13.07.2021 14:28 Ответить
Украине нужно 10-15 лет гарантий стабильного газоснабжения в случае запуска "Северного потока - 2", - Зеленский - Цензор.НЕТ 1423
13.07.2021 14:26 Ответить
вова шо за грязные намёки.... уж не ты ли с арсенчиком гаранты трубного газу ???
13.07.2021 14:27 Ответить
это на счёт 10-15 лет..... вона как замахнулись прибирахлиться....
13.07.2021 14:28 Ответить
Бубочка уже мечтает о двух-трёх сроках, при которых можно пиз*еть и пиз*ить всё что угодно. Зелохиктатура какая-то...
13.07.2021 19:39 Ответить
Вова, когда Украина отказывалась от ЯО ей гарантии уже давали, ты уверен что они помогут в этом случае?
13.07.2021 14:28 Ответить
ну он же нелох значит прийдётся таки менять газ на водичку..... ага-ага.... на Крым.....
13.07.2021 14:30 Ответить
100%
13.07.2021 14:52 Ответить
Может он просто имеет в виду твёрдые гарантии на своём счету где-то в Омане?
13.07.2021 14:53 Ответить
Понятно. Энергетическая безопасность заключается в миллиардах за транзит, а не в собственной добыче
13.07.2021 14:28 Ответить
Де 500 тищ нових робочих місць, брехло оманське?
13.07.2021 14:30 Ответить
шо блть сразу брехло - ему каждую секунду дерево сажать
13.07.2021 14:31 Ответить
...вгору корінням.
13.07.2021 15:22 Ответить
такакаяразница
13.07.2021 15:32 Ответить
Не уж то игрой на рояле не смог убедить? Позор!
13.07.2021 14:33 Ответить
Рояль расстроенный попался.
13.07.2021 19:41 Ответить
Шмуль, а сейчас газ разве не с Европы идет?))
13.07.2021 14:35 Ответить
то клятий порох виртуальным реверсом покупал. а рыги всегда берут через сто прокладок у *****. просто еще не открылось
13.07.2021 14:38 Ответить
Ну с Европы газ всегда если что можно будет купить, вопрос только в цене с доставкой будет, недешево получиться)
13.07.2021 14:44 Ответить
работать нужно усерднее, а не ныть за цены
13.07.2021 14:46 Ответить
Ну так видно как Зеленский работает)
13.07.2021 14:51 Ответить
А что такое "виртуальный реверс" ? Это разве не такая же прокладка ?
13.07.2021 17:28 Ответить
это когда ты покупаешь газ на своей восточной границе у европейского оператора, а не у шестерок полоумного педофила, который в любой момент тупо перестанет его продавать. как уже случалось
13.07.2021 19:31 Ответить
Нет, из РФ.
Физически - из РФ.
А теперь транзит трубой будет полностью перекрыт.
Дошло?
13.07.2021 16:20 Ответить
Это понятно, просто все говорили, что уже 5-6 лет Украина не получает газ из России
13.07.2021 16:48 Ответить
Мы же с 2014 года газ в Европе покупаем вроде, по европейской цене без всяких компенсаций, минуя РФ. Об этом клятвенно говорили Порошенко, Яценюк, Гройсман, Коболев и прочие святые. Так нам нечего ссаться. Или шось не так???
13.07.2021 14:36 Ответить
покупали до 2019г и все было в порядке. потом мудрый нарид решил искупаться в гавне и получил 47% инфляции по итогам этого года
13.07.2021 14:37 Ответить
Не было в порядке.
13.07.2021 16:19 Ответить
Мы не в Европе покупаем, а на нашей границе с РФ.
А теперь РФ полностью перекроет транзит.
Дошло?
13.07.2021 16:19 Ответить
це що? після двох років пустопорожнього "гоняння своєї балди" на Банковій, внізАпно, Зеля розраховує ще на 10-15 років свого сцарювання..?.. танунах...
13.07.2021 14:41 Ответить
зелох сильно спешит заглянуть в очко куйлу. Ведь два года прошло, а закон про мову до сих пор не отменен, хоть три других задания он успешно выполнил: уничтожил впк, деморализовал армию и запретил воинам на передовой убивать обдрыщенцев.
13.07.2021 14:43 Ответить
Ага. А еще нужено новый Будапештский меморандум ато туалетная бумага закончилась
показать весь комментарий
Та шо ти гАвАріш? Перші "перемоги" велічайшего, після зустрічі в "нормандському форматі" з очами фуйлп.
31 грудня 2019

" Україна відмовилася від усіх претензій до Газпрому і підписала контракт
Нафтогаз України і російський Газпром у ніч на вівторок підписали контракт на транзит газу територією України, а також ще кілька угод про врегулювання суперечок із Газпромом.

Контракт про транзит підписаний на п'ять років, з можливою пролонгацією ще на 10 років.Він передбачає гарантовані мінімальні обсяги транзиту газу на рівні 65 млрд кубів у 2020 році і по 40 млрд кубів газу - у 2021-2024 роках.Про це повідомив у https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157154793173458&set=a.10150115247073458&type=3&theater Facebook виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.
13.07.2021 14:52 Ответить
Прокачка 40 млрд куб м через українську ГТС робить її фактично збитковою.
13.07.2021 15:30 Ответить
40 млрд не позволяют комфортно производить "реверс" газа, потому и нужна поддержка на символические 10-15 лет.
13.07.2021 16:46 Ответить
Я, как диванный геополитик, думаю, что СП-2 нужен для рф, как резервный путь поставки газа в Европу и соответственно евро в обратную сторону. После его запуска «боевики» смогут свободно применять авиацию и оперативные ракетные комплекты против Украины, не опасаясь повреждения или перекрытия ГТС Украины. Так что это не вопрос экономики, или бесперебойных поставок газа, это вопрос войны (большой) и мира.
13.07.2021 14:58 Ответить
Шо ти мелеш.
13.07.2021 15:22 Ответить
На каком моменте возникло непонимание? Прочитать не смог или слова непонятные?
13.07.2021 15:38 Ответить
Момент один. Раша не бомбить Україну тільки із-за того що боїться попасти в якусь маленьку трубу?
13.07.2021 15:59 Ответить
А ты как думал?
13.07.2021 16:18 Ответить
Дурнішої думки ще не чув. Нікому не кажи.
13.07.2021 17:13 Ответить
Тихо,тихо,Вова!Мы уже несколько лет не покупаем газ у раши,берём в Европе по цене европейских газовых хабов,народ всё это оплачивает - и вдруг катастрофа?Забрехались,предохранители?
13.07.2021 14:59 Ответить
а что ты малоПИД,,,роское, бенино, нарко-Ничтожество сделало для того что-бы помешать его строительству, ни на одной встрече не подымал вопрос про СП-2 или слил все иски к ПИД,,,раше на 12 млрд.....ЗЕлошара это Предатель и кремлевский Халуй чистой воды!!!
13.07.2021 14:59 Ответить
Ваве опять все должны.

Именно поэтому Ваве (и Украине, к сожалению) фиг что обломится.
13.07.2021 15:01 Ответить
а на кой хер тогда ты подписал договор на 4 года в 2019 году? ты не знал что строят СП-2 и что ты его просрал? стратег херов
13.07.2021 15:06 Ответить
Йолоп!
13.07.2021 15:08 Ответить
....зззззззззз великого розгону.
13.07.2021 15:26 Ответить
Україні потрібно 10-15 років без мерзоти, а для цього це зе та зграю щурів відправити до ростова.
А 73 альтернативно розумним подарувати рулон поліетилену з пухирцями - хай кілька років попухкають, аби до урн виборчих не пхались.
13.07.2021 15:14 Ответить
за 10-15 років підростуть 2 млрд дерев і будуть дрова, чом не зелена енергетика.
Так і бути, я тобі Зєля принесу в'язку сухих дров у крематорій.
13.07.2021 15:25 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1414880369598402560 3 ч

Из всего того, что Зеленский сообщил народу Украины после своего возвращения из двухдневного пребывания в Германии понятно лишь то, что можно было туда и не ездить ... Стандартный результат Зеленского - пшик ..
13.07.2021 15:56 Ответить
для Украины точно пшык..... а шотам тёрли внатуре.... та тоже понятно - кому за что
и сколько.....
13.07.2021 16:13 Ответить
UA / RU
Из-за коррупции Украина ежегодно теряет 37 млрд долларов инвестиций - ОППР

Ежегодно Украина теряет 37 млрд долларов инвестиций. В 2020 году страна потеряла больше, чем в 2014 году - минус 116% инвестиций. Об этом рассказала исполнительный директор ОПРР Мария Барабаш во время обсуждения "Коррупционный калькулятор Сколько страна теряет на схемах" от ZN.UA.

«Мы теряем около 37 млрд долларов инвестиций, бюджет Украины 45,5 млрд долларов. То есть теряем почти один бюджет страны. И это ежегодно. А еще больше мы теряем от потерянных инвестиций. Потому что через схемы и прочее мы еще теряем минимум 20 млрд долларов иностранных инвестиций и 20 млрд локальных инвестиций. Вообще мы в прошлом году получили самый низкий показатель привлечения иностранных инвестиций - минус 116%. Для сравнения, в 2014 году было минус 96%
13.07.2021 16:03 Ответить
надо понимать "нашего полку прибыло"..... то есть к существующему олигархическому дирек-
торату примкнут ещё пара-тройка семеек.......... одна из них от арсенбарисыча - не рюкзаками
же промышлять до конца дней.... а ещё одна - да да 95 квартал.... ну ещё будут ловкачи шож
уже.......... какаяразница........ физкультпривэт зэбилы!!!
13.07.2021 16:11 Ответить
Зе правильно сроки назвал.
Да только вот на практике хотя бы до конца действия нынешнего транзитного договора дотянуть. Могут ведь и с 1 января прекратить прокачку.
---
И дело не в Табуретке, дело в Европе.
13.07.2021 16:17 Ответить
До 2024 года Россия будет исправно прокачивать по 40 лярдов ежегодно, иначе все равно придется платить. Если экономически будет оправдано может контрактовать и большие объемы.
13.07.2021 16:43 Ответить
Они могут расторгнуть контракт.
13.07.2021 16:51 Ответить
Там все равно придется выплачивать по формуле "качай или плати"
13.07.2021 16:57 Ответить
Почитал комментарии - и в очередной раз убедился, что наш малоросский нарИд еще не дозрел до понимания ценности своего государства, ради защиты которого нужно выступать монолитным фронтом.
13.07.2021 16:21 Ответить
"По словам главы Украинского государства, "важна и цена на газ". "У нас есть годовой пакет, он меньше 8 гривен для людей. А что будет, если не будет транзита газа или будет возможность получать газ из Европы - то по какой цене?" млять, так ответ уже известен - "я вам ничего не должен"
13.07.2021 16:27 Ответить
Еще не поздно понять, что мы единый этнос.
Что "садок вишневий" и #мояхатаскраю привели государства самостийного олигархата в нынешнее неприглядное состояние.
13.07.2021 16:37 Ответить
Ну, этнос мы не один - см. науку.
И единого государства тоже уже не будет.
13.07.2021 16:52 Ответить
Конечно, зачем Коломойскому или Ахметову единое государство.
13.07.2021 17:00 Ответить
Останнім часом він часто повторює терміни десять-дванадцять років,які начебто потрібні для вирішення тієї чи іншої проблеми,впровадження тієї чи іншої реформи...Таким чином він привчає людей до думки,шо рішення питань можливе тільки ним...Ним,який залишиться ще на один термін...Технологія примітивна,але дієва,якраз для наших ідіотів,яких,як відомо,в нас сімдесят три відсотка...Я теж там,у відсотках,на жаль...
13.07.2021 17:18 Ответить
какой он дебил етот зеленый шлемазел
13.07.2021 17:33 Ответить
Заберите его уже в его любимый офис с этого форума. Ему все хуже и хуже, даже не знаю рояль виноват или отсутствие приятно пахнущего айкосиками воздуха. Там в подвале ему необходимо настойчиво объяснить, в чем разница между понятиями "газ" и "дым".
13.07.2021 17:46 Ответить
Навіть при наданні таких гарантій з часом їх можна засунути собі в попу, потіснивши там будапештський меморандум.
13.07.2021 17:53 Ответить
А де УКРАЇНСЬКИЙ газ?
Чому всякі гівно-фірми з кіпру і інших клоак-стіралок добувають НАШ український газ?
За 7 років (петро свинорилий 5) та тепер невже неможна було почати добувати більше і більше власного газу?
13.07.2021 18:28 Ответить
Оказывается нужно ещё 10-15 лет. Что называется, спохватились... Об этих острых нынешних проблемах для страны нужно было начинать думать ещё 15-20 лет назад, когда только планировалось строительство "Северного потока-1" в обход Украины. Ещё тогда нужно было озаботиться грядущей судьбой нашей газотранспортной системы. Но стратегически, на далёкую перспективу, наши власти никогда не думали, а жили руководствуясь принципом "на наш век хватит". А теперь это чудо с шоу-подмостков оказалось крайнее и предсказуемо завывает : "караул !!! ...транзит в опасности !!!... теряем миллиарды !!!... дайте гарантии !!!".
13.07.2021 18:43 Ответить
а ведь зеденьський реально недоделан во всем - в жизни, в понятиях, в экономике, физиологически... хотя да... избрали же членомигрателя на пианине в пердизенты...
13.07.2021 19:46 Ответить
Вова, а когда контракт с Газпромом подписывали,тебя все устраивало. Ты даже 12 млрд.$ подарил раше.
13.07.2021 19:53 Ответить
Будапештский меморандум выглядел более весомым соглашением чем обещание Меркель "постараться" сохранит транзит для Украины до АЖ..2024 года... Очередное кидалово Украины. Хотя ну что тут мы.. мы статисты... Тут решать будет США и тандем Германия - РФ. США с Германией ссориться не резон. Так что вывод напрашивается сам собой.
13.07.2021 20:23 Ответить
Украине нужно 10-15 лет гарантий неприхода к власти тупоголовых антиукраинских идиотов и прочей антиукраинской падали и тогда нам будет абсолютно монопенисуарно есть у московской орды северный поток или нет... Ибо Украина все еще может стать высокотехнологичной страной, которая не будет и не должна зависеть от транзита по своей территории газа страны-оккупанта... Для этого нужно перед голосованием проводить тестирование граждан на ай-кью и тех, кто не может отличить клоуна от президента не допускать к урнам для голосования...
13.07.2021 20:38 Ответить
Законы экономики не совпадают с ,,национализмом,,
Сейчас выжить одной стране без
Экономических связей невозможно
Что хорошо стране народу то хорошо ''национализму''
13.07.2021 20:47 Ответить
 
 