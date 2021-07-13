Войска РФ с начала суток 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - Минобороны
С начала текущих суток, 13-го июля, по состоянию на 12:00 зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня войсками РФ на Донбассе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
В пригороде населенного пункта Водяное противник осуществил обстрел из минометов 120-го калибра, а возле Троицкого - из минометов калибра 82 мм.
Вблизи Тарамчука российские наемники применили в направлении позиций наших защитников противотанковую пушку МТ-12 "Рапира".
Неподалеку от Южного оккупанты дважды открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Боевых потерь за прошедшие и текущие сутки среди военных Вооруженных Сил Украины нет.
На действия российско-оккупационных войск защитники Украины дали адекватный ответ.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
