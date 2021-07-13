Войска РФ с начала суток 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток, 13-го июля, по состоянию на 12:00 зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня войсками РФ на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В пригороде населенного пункта Водяное противник осуществил обстрел из минометов 120-го калибра, а возле Троицкого - из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Тарамчука российские наемники применили в направлении позиций наших защитников противотанковую пушку МТ-12 "Рапира".

Неподалеку от Южного оккупанты дважды открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь за прошедшие и текущие сутки среди военных Вооруженных Сил Украины нет.

На действия российско-оккупационных войск защитники Украины дали адекватный ответ.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

