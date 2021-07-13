РУС
Новости Агрессия России против Украины
453 8

Войска РФ с начала суток 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

Войска РФ с начала суток 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток, 13-го июля, по состоянию на 12:00 зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня войсками РФ на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В пригороде населенного пункта Водяное противник осуществил обстрел из минометов 120-го калибра, а возле Троицкого - из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Тарамчука российские наемники применили в направлении позиций наших защитников противотанковую пушку МТ-12 "Рапира".

Неподалеку от Южного оккупанты дважды открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь за прошедшие и текущие сутки среди военных Вооруженных Сил Украины нет.

На действия российско-оккупационных войск защитники Украины дали адекватный ответ.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Автор: 

Минобороны (9551) обстрел (29146) Донбасс (26962) боевые действия (4766) наемники рф (2098) операция Объединенных сил (6766)
Зелене перемир"я триває !!!))))
показать весь комментарий
13.07.2021 14:32 Ответить
войсками РФ на Донбассе. - Кодлан Коломойского говорит иное. Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский/ Зеленский назвал гибридную армию России в Донбассе повстанцами.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:46 Ответить
Зелена пліснява ,це лялькі кремлівського балагана !!! А лялькі не спроможні на самостійе мислення чи діяльність !!)))
показать весь комментарий
13.07.2021 14:52 Ответить
Лови, какцапчик. Держи крепко. В Москве прошла панихида по убитым в Украине 14 спецназовцам 45-го десантного полка. 07.07.14/ 11.10.14 21:26 На кладбище в Ростове-на-Дону обнаружили три ряда свежих могил. / 22.06.14 19:45 600 наемников переброшено только из Саратовской области РФ в Луганск! Одного уже опознали и похоронили - Игорь Ефимов из Саратова /16.07.14 12:52 Под Славянском найдены сотни тел террористов. Некоторые из них заминированы, - СНБО./ Что тряпки своей власовской стыдишься одобряю
показать весь комментарий
13.07.2021 18:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=zvZ0-adB2_w&ab_channel=%D0%98%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%A9%D1%91%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2
показать весь комментарий
13.07.2021 15:16 Ответить
Рашики опустились, "Рапирами" воюют. 1970 год, Ваз 2101 тогда выпустили... С постаментов "Рапиры" сняли (https://www.kpopov.ru/military/ekb_hq/dsc_2641.jpg ссылка )?
показать весь комментарий
13.07.2021 17:13 Ответить
 
 