Во Львовской области из-за массовых отравлений запретили ресторанам готовить майонезные салаты и заварные пирожные

Власти Львовской области приняли решение запретить руководителям ресторанов готовить летом блюда, которые быстро портятся. Такие меры ввели после массового отравления людей в пгт Куликов.

Комиссия рассмотрела ситуацию с массовым отравлением в ресторане "Панский Кныш" в пгт Куликов. Тогда отравилось 24 человека, причиной стала сальмонелла.

Сообщается, что руководителям территориальных общин Львовской области поручили обязать руководителей общественного питания и продовольственной торговли не допускать приготовление в теплый период года опасной в эпидемическом отношении еды.

В частности, ресторанам и кафе запретили готовить салаты с майонезом или сметаной и кондитерские изделия с заварным кремом. Также запретили реализацию блюд, что особенно быстро портятся, в том числе на летних площадках, без соблюдения соответствующих температурных условий хранения.

Кроме того, во всех заведениях питания должны быть условия для соблюдения правил личной гигиены, запас моющих средств и антисептиков.