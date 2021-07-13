Во Львовской области из-за массовых отравлений запретили ресторанам готовить майонезные салаты и заварные пирожные
Власти Львовской области приняли решение запретить руководителям ресторанов готовить летом блюда, которые быстро портятся. Такие меры ввели после массового отравления людей в пгт Куликов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на "Zaxid.net".
Комиссия рассмотрела ситуацию с массовым отравлением в ресторане "Панский Кныш" в пгт Куликов. Тогда отравилось 24 человека, причиной стала сальмонелла.
Сообщается, что руководителям территориальных общин Львовской области поручили обязать руководителей общественного питания и продовольственной торговли не допускать приготовление в теплый период года опасной в эпидемическом отношении еды.
В частности, ресторанам и кафе запретили готовить салаты с майонезом или сметаной и кондитерские изделия с заварным кремом. Также запретили реализацию блюд, что особенно быстро портятся, в том числе на летних площадках, без соблюдения соответствующих температурных условий хранения.
Кроме того, во всех заведениях питания должны быть условия для соблюдения правил личной гигиены, запас моющих средств и антисептиков.
Так что все эти запреты от сальмонеллы не спасут..
она может быть на скорлупе яиц, тушках курочек и в сельском молочке... и даже на зелени и овощах-ягодах, если грядки обильно удобрялись навозиком, засеянном сальмонелой ...
У птицефабрики юридический адрес где-то на Карибских остравах - туда сложно комиссию послать.