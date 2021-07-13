РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3676 посетителей онлайн
Новости
1 472 20

Во Львовской области из-за массовых отравлений запретили ресторанам готовить майонезные салаты и заварные пирожные

Во Львовской области из-за массовых отравлений запретили ресторанам готовить майонезные салаты и заварные пирожные

Власти Львовской области приняли решение запретить руководителям ресторанов готовить летом блюда, которые быстро портятся. Такие меры ввели после массового отравления людей в пгт Куликов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на "Zaxid.net".

Комиссия рассмотрела ситуацию с массовым отравлением в ресторане "Панский Кныш" в пгт Куликов. Тогда отравилось 24 человека, причиной стала сальмонелла.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 16 работников мясокомбината в Глобино отравились неизвестным веществом, 14 из них госпитализированы, - ГСЧС

Сообщается, что руководителям территориальных общин Львовской области поручили обязать руководителей общественного питания и продовольственной торговли не допускать приготовление в теплый период года опасной в эпидемическом отношении еды.

В частности, ресторанам и кафе запретили готовить салаты с майонезом или сметаной и кондитерские изделия с заварным кремом. Также запретили реализацию блюд, что особенно быстро портятся, в том числе на летних площадках, без соблюдения соответствующих температурных условий хранения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: У работников ресторанов стафилококк, у половины пациентов – сальмонеллез: стали известны первые результаты исследований массового отравления в Харькове. ВИДЕО

Кроме того, во всех заведениях питания должны быть условия для соблюдения правил личной гигиены, запас моющих средств и антисептиков.

Автор: 

отравление (1586) Львовская область (2990)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Нужно отследить где тот ресторан покупал яйца и птицу...и там наводить порядок...проверять кур ...а не вводить тупые запреты..
показать весь комментарий
13.07.2021 14:42 Ответить
+1
Сальмонелла она может быть не только в испорченных продуктах...
Так что все эти запреты от сальмонеллы не спасут..
показать весь комментарий
13.07.2021 14:40 Ответить
+1
Зараз майонези такі шо рік можуть не псуватися...
показать весь комментарий
13.07.2021 14:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сальмонелла она может быть не только в испорченных продуктах...
Так что все эти запреты от сальмонеллы не спасут..
показать весь комментарий
13.07.2021 14:40 Ответить
и Вы абсолютно правы!!!
она может быть на скорлупе яиц, тушках курочек и в сельском молочке... и даже на зелени и овощах-ягодах, если грядки обильно удобрялись навозиком, засеянном сальмонелой ...
показать весь комментарий
13.07.2021 15:04 Ответить
Нужно отследить где тот ресторан покупал яйца и птицу...и там наводить порядок...проверять кур ...а не вводить тупые запреты..
показать весь комментарий
13.07.2021 14:42 Ответить
Не получится.
У птицефабрики юридический адрес где-то на Карибских остравах - туда сложно комиссию послать.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:57 Ответить
Зараз майонези такі шо рік можуть не псуватися...
показать весь комментарий
13.07.2021 14:46 Ответить
Молоко в холодильнике для кофе стоит месяц и одну неделю... уже даже интересно стало прокиснет или нет!
показать весь комментарий
13.07.2021 14:53 Ответить
Если порционное в блистерах то будет годам стоять и ничего ему не будет. А если типа Простоквашино 200 грамовые то месяц точно будет стоять после открытия. Так, что вы пересрочили, действительно обратите внимание...
показать весь комментарий
13.07.2021 16:45 Ответить
годами
показать весь комментарий
13.07.2021 16:45 Ответить
Литровое селянское в картоне) Я очковать стал еще две недели назад, купил новое, это стоит для нежеланных гостей...
показать весь комментарий
13.07.2021 16:48 Ответить
ОК
показать весь комментарий
13.07.2021 16:57 Ответить
А разве сальмонелла в майонезе водится?
показать весь комментарий
13.07.2021 14:50 Ответить
да.... яйца - самый первый источник... (а они входят в состав майонеза)
показать весь комментарий
13.07.2021 15:06 Ответить
Вы уверены, что в состав майонеза входят яйца?)))))
показать весь комментарий
13.07.2021 15:11 Ответить
ну...значит сам состав отого что называется майонезом (без яиц и хрен знает с чем)))) не выдерживает тепло и киснет
показать весь комментарий
13.07.2021 15:39 Ответить
Сырые яйца при производстве майонеза давно не используют, яичный порошок и то в лучшем случае
показать весь комментарий
13.07.2021 15:13 Ответить
но что-то же в тех салатах стекает-портится-киснет ?
показать весь комментарий
13.07.2021 15:40 Ответить
А нечего жрать что и где попало. Смотрю как лентяи берут вечерами по супермаркетам оливье и тому подобное-аж выворачивает.
показать весь комментарий
13.07.2021 15:02 Ответить
всегда поражаюсь обилию таких салатов ...особенно с раннего утра (навряд ли их рубали ночью)))
показать весь комментарий
13.07.2021 15:08 Ответить
о-о-о! майонес...зер гут
показать весь комментарий
13.07.2021 15:10 Ответить
Яйца не помыли🤣
показать весь комментарий
13.07.2021 20:04 Ответить
 
 