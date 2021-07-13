В Киеве ночь на понедельник оказалась самой жаркой за всю историю наблюдений

Ночь с воскресенья на понедельник (12 июля) в Киеве оказалась самой теплой за всю историю наблюдений. Температура не опускалась ниже +22 градусов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, ночь на понедельник в Киеве оказалась самой теплой, температура не опускалась ниже +22°С. Предыдущее рекордное значение в +21,4°С 1922 г. превышено на 0,6 °С", - говорится в сообщении..

Также сообщается, что всего с начала года в Киеве установлен 21 температурный рекорд.

